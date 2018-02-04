 Более 246 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией незаконно находятся в Украине, - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Так, из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, более 82,2 тыс. - с нарушением срока.
Из 324,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", более 164,2 тыс. - находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.
ТОП-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 31.01.2018):
- Польша - 110,7 тыс. авто
- Литва - 51,7 тыс.
- Германия - 19,8 тыс.
- Болгария - 14,1 тыс.
- Чехия -13,1 тыс.
На протяжении 2017 года таможнями в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлен 18 394 протокола, по которым назначено штрафов на 109,3 млн грн. По ст. 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн грн.
ясень пень это ГФС и лолита БАНДУ ГЕТЬ!
Хотя, что я такое пишу? Это же 246 тыс. автомобилей на которых можно поиметь гешефт. Кто-то недополучил бабла на новые виллы, яхты и бл...дей. Или я ошибаюсь?