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 Политика Украины, Экономика, Авто
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Все про:авто (3447) растаможка (42) штрафы (682) ГФС (2406)

 Более 246 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией незаконно находятся в Украине, - ГФС

По состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Так, из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, более 82,2 тыс. - с нарушением срока.

Из 324,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", более 164,2 тыс. - находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Доступная растаможка для каждого!": В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

ТОП-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 31.01.2018):
- Польша - 110,7 тыс. авто
- Литва - 51,7 тыс.
- Германия - 19,8 тыс.
- Болгария - 14,1 тыс.
- Чехия -13,1 тыс.

Также читайте: Все должны растамаживать автомобили по одинаковым правилам, - Гройсман

На протяжении 2017 года таможнями в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлен 18 394 протокола, по которым назначено штрафов на 109,3 млн грн. По ст. 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3048484
 
 
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Петручио думает что у него есть еще времячко подурковать И трастики слепые и зрячие попополнять И басенки людям поросказывать Почему он с плотным стадом аферистов Которых он привел во власть Не наказали убийц Небесной сотни А я вот думаю что его судьба и судьба етих алчных подонков Держится на честном слове Между ними и доведенным до отчаянья народом Только нац гвардия В которой нац гвардеец получает около 6000 тыс грязными На руки меньше пяти Согласятся ли они отдавать свои ментяцкие души За маланцев Не уверен
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Эти твари никогда не дадут простому народу пожить, пообещают перед выборами, а потом опять кинут.
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фото говорит о многом - понты, понты и ещё раз понты. Готов поспорить, живёт в квартире без ремонта уже не менее 10 лет, ну или похоже в разваливаевшом доме, но на улице едит на BMW Х5 (кстати очень популярен именно у подобного быдло) но, разтаможить в соответсвие с законом не может или не хочет. А вот тут начинается интересное - посмотрите сколько из тех кто поддерживает не разтоможку в соседней статье о верховенстве закона теперь уже стоит по другую сторону - тех кто плеют на закон.
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Странные у вас представления о владельцах авто на евробляхах.
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Сьогодні в Івано-Франківську спостерігав пробіг так званої Євро Сили, ні Європи ні сили там видно не було колона приблизно з 30-50 машин плюючи на в сіх учасників руху перекривали перехрестя, їхали на червоне, дивом аварії не сталося!!! До сьогодні віношення було позитивне до блях, але це просто бикування на дорозі, інших слів не підбирається....
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если отбросить все остальное, то выходит кто допустил такое массовое беззаконие? Понад 246 тис. автомобілів із іноземною реєстрацією перебувають в Україні незаконно, - ДФС - Цензор.НЕТ 5897
ясень пень это ГФС и лолита Понад 246 тис. автомобілів із іноземною реєстрацією перебувають в Україні незаконно, - ДФС - Цензор.НЕТ 9102 БАНДУ ГЕТЬ! Понад 246 тис. автомобілів із іноземною реєстрацією перебувають в Україні незаконно, - ДФС - Цензор.НЕТ 5390
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Ну так, сделайте эти 246 тысяч автомобилей законными...
Хотя, что я такое пишу? Это же 246 тыс. автомобилей на которых можно поиметь гешефт. Кто-то недополучил бабла на новые виллы, яхты и бл...дей. Или я ошибаюсь?
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Если на такой машинке сшибут твою дочу и убегут? Кто будет виноват? От кого будешь требовать материальную компенсацию?
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Прежде, чем писать дебильные мысли, прочти мой комментарий ещё раз.
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Что вы, блядь, статистику докладываете - вы же эту ситуацию и создали своими руками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 246 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией незаконно находятся в Украине, - ГФС
 
 
 
 
 
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