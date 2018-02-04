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 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (1313) Билецкий (68) Национальный корпус (81)

 Акция "Нацдружин" на Майдане - начало избирательной кампании "Нацкорпуса", - Бутусов

"Национальный корпус" не является карманным проектом какой-то одной политической партии.

Об этом пишет в статье "Оттенок серого" для ZN.UA главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Думаю, что Билецкий за время войны достаточно окреп для самостоятельного поиска попутчиков, союзников и ресурсов. Билецкий и его друг - другой народный депутат-"азовец" Олег Петренко - контактируют не только с министром МВД Аваковым, но и с президентом Порошенко, с другими политическими силами. Поле для маневра широкое. Ситуаций, куда надо вмешаться - много", - пишет он.

Бутусов уверен, что "Нацдружины" - это проект политический, по задумке призванный способствовать тому, чтобы "Нацкорпус" и другие правые смогли зайти в парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальные дружины" и любые другие формирования могут быть только в рамках закона, - Гройсман

"Проект нашей гибридной политики во время гибридной войны. Появление структур, которые на глазах у власти развиваются, принимая на себя ее функции в нерешенных спорах, показывает одну из ключевых проблем развития государства на данный момент - мышечную дистрофию. Власть в Украине слаба и фрагментарна, а посему оставляет много площадок, где она просто незаметна либо не исполняет свои обязанности. И вот в эти незанятые правоохранительными органами, исполнительной властью и судами ниши заходят крепкие парни с патриотическими лозунгами и националистической символикой. Они не хотят свергать эту слабую власть - зачем, если они прекрасно научились эту слабость использовать?", - пишет журналист.

По его мнению, акция на Майдане - это начало избирательной кампании "Нацкорпуса". Это - "приглашение вступать в организованные ряды тем, кто хочет что-то точечно вершить жестко и не медля. Это демонстрация того, что "Нацдружины" могут не только выйти на Майдан, но и зайти куда угодно".

Подробнее читайте в ЗДЕСЬ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо откорректировать законодательство о народных дружинах, - Луценко. ВИДЕО

Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".

Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.

Источник: https://censor.net.ua/n3048482
 
 
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все кто против нац.дружин говорят на них - титушки. это огромная глупость, так как титушки это криминальный элемент и на половину состоящий из маргинеза очень низкого пошиба. и они ни в жизнь не пройдут такими стройными рядами. и это, что! титушки не имеют своих собственных убеждений и присягу на Майдане под клятву украинскому народу они ни в коем случае не примут. самое большее на что они способны это, - век воли не видать, бля буду... и то, после третьей бутылки водяры.
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Та ну нах,харьковский Оплот те в помощь
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Кстати да. Я про Оплот и не вспомнил. Причем даже при поверхностном анализе видно - общего у обоих организаций стоко, шо складуется впечатление, наче ноги обоих ростут с одной конторы.
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у нас теж козаки є і такі як в рашкі кізячки при монастирях МП
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Почитай, кому они клятву давали!!!
В этом и смысл. Клятва хз кому. Задачи размыты. Программы никакой!!!
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Не считая заранее засланных туда агентов, которые полюбому там присуцтвуют...
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Бог тварин Велес убивав ворогів тварин і нам наказав !
Кому не подобаються правила проживання на Землі-хай іде шукає інде-відкрив вікно клітки-і крок вперед.Ви тут- ніхто,і ім*я вам-ніяк,ніхто вас тут не тримає і не затримує.
Головні правила-Не вбивай! і Не купуй!
Повно м*яса.Є два варіянти чистого мяса.
1.Карати вбивць і торговців трупами-віднімати,склади,лавки і т.п.
2-індіанський.ПриРоду не чіпати,а знищувати ворогів і мігрантів.Зарізав окупанта-і жар собі.
Людинятина-найбільш поживна та смачна для людей в натурі.
М*ясо визнане наркотиком.В ООН намагаються прийняти резолюцію
про визнання м*ясоїдства злочином проти людства.
Земля перенаселена і спотворена,підлягає очищенню,щоб не загинути.
Тварі без вишиванок,які є наркоманами-трупоїдами,підлягають знищенню першими.
Попереджений-значить.убезпечений.
Якшо з вами будуть нещастя-тепер знаєте, за шо.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
https://www.facebook.com/sas.vishen.1
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Возле города Пекина,ходят бродят хунвейбины.После статуй будут урны,революции культурной.
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свобода уже показала себя - 3 в парламент зашло - тут вообще будет О - ну не любят у нас насилие - пора бы уже понять ))
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А саак до чого закликає і скільки тут його прихильників?
Як би саак не був проектом пороха&K , він уже давно загримів би по статьям розпалюваня ворожнечі та антидержавну діяльність.
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Нацкорпус - это достойный вариант, судя по истерике в кагально-рошеновской прессе.
Возможно, буду голосовать.
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Уперде. За шоколада вы уже проголосовали.......

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Предлагаете не голосовать?
Зарабатываете на цукерку?
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Нет. Предлагаю голосовать за истинные проукраинские партии, которые отстаивают интересы страны, людей, борются с коррупцией. Например, за Самопомич. А не за барыжных купленных титуханов.

Так что жуй свою конфетку сам. За неё ты тут за них, за барыжных титуханов, и топишь.
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За посіпак Фрідмана і Курченка????
За них будуь голосувати сьогодні тільки хто несповна розуму.
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Гоша Лолаботовый, кончай терзать методичку.)))) Вашей ЛЖИ давно никто не верит. Вам открыто смеются в лицо. И ненавидят.
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Успокойся, волнительный.
Самопомич - один из главных моих приоритетов.
Хотел бы видеть Егора Соболева Президентом.
Но вот Садовый меня смущает.
Мягок, нерешителен, подпорчен властью.
Что касается Нацкорпуса - это не проект власти.
Нынешняя кагальная власть его жутко боится.
Ибо в Нацкорпусе - украинцы, и они спросят - а что делает у нас Кагал?
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На счет Самопомичи и Егора Соболева- поддерживаю на 200%! Сам хотел бы его видеть президентом. А вот Садовому как-то тоже не доверяю. Рассматриваю его отдельно от Самопомочи, которая давно ушла вперед от своего создателя.
Но вот Билецкому НЕ доверяю. Считаю его барыжным проектом. И чего барыгам его боятся, если он не выступает против их "золотого яйца"- коррупции? Я так и не понял.
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Не государство а какое-то гуляй поле.Кто что хочет, то и делает.Огромное количество силовиков и не одного офицера чести ,чтобы открыл глаза на правду.Построим Зимбабве в Украине ! Ура!
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У свій час у Німеччині все також починалось з воєнізованих формувань під благодійною метою наведення порядку...........
Переросло це у Націонал-фашистський режим.
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Билецкий зарабатывает у Ахметки, Ахметка грабит Украину напару с барыгой (с 1.04. бабки потекут рекой, а наши карманы похудеют). А все это непотребство требует охраны! Не вижу разницы между титушками янека и этими клонами. Хотя есть одно:молодых пацанов оболванивают и завлекают, давая в руки власть над людьми, оружие, тренировки, обещая всегда "крышевать", чтобы они не сделали! А власть - это самое сладкое! За это можно пахать и без денег! Они и сами их возьмут!
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Забавно.
Порохобот гадит на хозяина - лишь бы остановить Нацкорпус...
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А разницы и нема. Захарченко в 2013 через своих шестерок создал Оплот. Авакян через своих в 2017 - Нацкорпус. Обе организации абсолютно идентичны по своей сути, меторам и концепции развития. Единственная разница это идеологическая обертка. От токо гавно не станет шоколадом от того, шо его завернуть в красивую бумажку.
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Каким бы проектом они ни были, а действуют на руку кремлю! Вот и весь ответ.
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Мадам, Вы, как эстонка, просто не догоняете.
Либо, как порохоботка, просто примитивны...
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Додам своїх 5 копійок...прожив трошки...Праворадикалізм (не ЛЯШКО ,а більш сейозні радикальні рухи) не має права жодним чином дотикатися до функцій держави.Не подобається устрій-то вали звідси. Не подобається прийнятий закон- подумай сам,ЩО за верховну раду ти створив своїм проданим голосом. Тітушки,кажеш? ..Та то ж ЧИЇСЬ діти та і внуки! Якого чорта ти тепер підскакуєш і хочеш боротися таким чином проти того,що сам створив? ДУМАЙ про своїх дітей,бо ВОНИ то наша держава.ВОНИ дивляться на тебе і беруть за приклад всі твої дії.
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Не подобається устрій-то вали звідси
Ви це тутешнім борцунам з Лолітою поясніть... Акція "Нацдружин" на Майдані - початок виборчої кампанії "Нацкорпусу", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5773
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Удивляет, как многие хотят получить себе на голову каких-то надзирателей мутных, в балаклавах и с непонятными хозяевами. Ничему не учит жизнь овец, которые поддерживают волков.
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Можно ознакомиться с предвыборной кампанией "политической силы" Билецкого? Там есть евроинтергация? Там есть НАТО? Там есть очищение власти от коррупции? Там есть антикоррупционный суд? Там есть истинная люстрация, настоящая судебная реформа, наконец? ОЧЕНЬ сомневаюсь! Что за 4 (!!!) года сделал лично Билецкий по каждому из этих направлений? Воевал (если действительно так)? Ну, так знаем мы уже одних "борцунов с Майдана", которые даже "ранения" получили во время этой борьбы. Типа Таньки Черновол. А потом она тупо продалась с потрохами коррупции, против которой когда-то "боролась".
Так что не надо, Юрий, лапшать народу. Если их "программа"- это "порядок на улицах мирных городов", то на это есть полиция. И потом, в понимании барыг "порядок"- это отсутствие ПРОТЕСТОВ против их воровства. Такой режим "порядок" защищает Билецкий со своими женами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкция "Нацдружин" на Майдане - начало избирательной кампании "Нацкорпуса", - Бутусов
 
 
 
 
 
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