 Акция "Нацдружин" на Майдане - начало избирательной кампании "Нацкорпуса", - Бутусов

Об этом пишет в статье "Оттенок серого" для ZN.UA главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Думаю, что Билецкий за время войны достаточно окреп для самостоятельного поиска попутчиков, союзников и ресурсов. Билецкий и его друг - другой народный депутат-"азовец" Олег Петренко - контактируют не только с министром МВД Аваковым, но и с президентом Порошенко, с другими политическими силами. Поле для маневра широкое. Ситуаций, куда надо вмешаться - много", - пишет он.
Бутусов уверен, что "Нацдружины" - это проект политический, по задумке призванный способствовать тому, чтобы "Нацкорпус" и другие правые смогли зайти в парламент.
"Проект нашей гибридной политики во время гибридной войны. Появление структур, которые на глазах у власти развиваются, принимая на себя ее функции в нерешенных спорах, показывает одну из ключевых проблем развития государства на данный момент - мышечную дистрофию. Власть в Украине слаба и фрагментарна, а посему оставляет много площадок, где она просто незаметна либо не исполняет свои обязанности. И вот в эти незанятые правоохранительными органами, исполнительной властью и судами ниши заходят крепкие парни с патриотическими лозунгами и националистической символикой. Они не хотят свергать эту слабую власть - зачем, если они прекрасно научились эту слабость использовать?", - пишет журналист.
По его мнению, акция на Майдане - это начало избирательной кампании "Нацкорпуса". Это - "приглашение вступать в организованные ряды тем, кто хочет что-то точечно вершить жестко и не медля. Это демонстрация того, что "Нацдружины" могут не только выйти на Майдан, но и зайти куда угодно".
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Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".
Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.
В этом и смысл. Клятва хз кому. Задачи размыты. Программы никакой!!!
Бог тварин Велес убивав ворогів тварин і нам наказав !
Кому не подобаються правила проживання на Землі-хай іде шукає інде-відкрив вікно клітки-і крок вперед.Ви тут- ніхто,і ім*я вам-ніяк,ніхто вас тут не тримає і не затримує.
Головні правила-Не вбивай! і Не купуй!
Повно м*яса.Є два варіянти чистого мяса.
1.Карати вбивць і торговців трупами-віднімати,склади,лавки і т.п.
2-індіанський.ПриРоду не чіпати,а знищувати ворогів і мігрантів.Зарізав окупанта-і жар собі.
Людинятина-найбільш поживна та смачна для людей в натурі.
М*ясо визнане наркотиком.В ООН намагаються прийняти резолюцію
про визнання м*ясоїдства злочином проти людства.
Земля перенаселена і спотворена,підлягає очищенню,щоб не загинути.
Тварі без вишиванок,які є наркоманами-трупоїдами,підлягають знищенню першими.
Попереджений-значить.убезпечений.
Якшо з вами будуть нещастя-тепер знаєте, за шо.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Як би саак не був проектом пороха&K , він уже давно загримів би по статьям розпалюваня ворожнечі та антидержавну діяльність.
Возможно, буду голосовать.
Зарабатываете на цукерку?
Так что жуй свою конфетку сам. За неё ты тут за них, за барыжных титуханов, и топишь.
За них будуь голосувати сьогодні тільки хто несповна розуму.
Самопомич - один из главных моих приоритетов.
Хотел бы видеть Егора Соболева Президентом.
Но вот Садовый меня смущает.
Мягок, нерешителен, подпорчен властью.
Что касается Нацкорпуса - это не проект власти.
Нынешняя кагальная власть его жутко боится.
Ибо в Нацкорпусе - украинцы, и они спросят - а что делает у нас Кагал?
Но вот Билецкому НЕ доверяю. Считаю его барыжным проектом. И чего барыгам его боятся, если он не выступает против их "золотого яйца"- коррупции? Я так и не понял.
Переросло це у Націонал-фашистський режим.
Порохобот гадит на хозяина - лишь бы остановить Нацкорпус...
Либо, как порохоботка, просто примитивны...
Ви це тутешнім борцунам з Лолітою поясніть...
Так что не надо, Юрий, лапшать народу. Если их "программа"- это "порядок на улицах мирных городов", то на это есть полиция. И потом, в понимании барыг "порядок"- это отсутствие ПРОТЕСТОВ против их воровства. Такой
режим"порядок" защищает Билецкий со своими женами?