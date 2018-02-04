 Акция "Нацдружин" на Майдане - начало избирательной кампании "Нацкорпуса", - Бутусов

Об этом пишет в статье "Оттенок серого" для ZN.UA главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Думаю, что Билецкий за время войны достаточно окреп для самостоятельного поиска попутчиков, союзников и ресурсов. Билецкий и его друг - другой народный депутат-"азовец" Олег Петренко - контактируют не только с министром МВД Аваковым, но и с президентом Порошенко, с другими политическими силами. Поле для маневра широкое. Ситуаций, куда надо вмешаться - много", - пишет он.

Бутусов уверен, что "Нацдружины" - это проект политический, по задумке призванный способствовать тому, чтобы "Нацкорпус" и другие правые смогли зайти в парламент.

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"Проект нашей гибридной политики во время гибридной войны. Появление структур, которые на глазах у власти развиваются, принимая на себя ее функции в нерешенных спорах, показывает одну из ключевых проблем развития государства на данный момент - мышечную дистрофию. Власть в Украине слаба и фрагментарна, а посему оставляет много площадок, где она просто незаметна либо не исполняет свои обязанности. И вот в эти незанятые правоохранительными органами, исполнительной властью и судами ниши заходят крепкие парни с патриотическими лозунгами и националистической символикой. Они не хотят свергать эту слабую власть - зачем, если они прекрасно научились эту слабость использовать?", - пишет журналист.

По его мнению, акция на Майдане - это начало избирательной кампании "Нацкорпуса". Это - "приглашение вступать в организованные ряды тем, кто хочет что-то точечно вершить жестко и не медля. Это демонстрация того, что "Нацдружины" могут не только выйти на Майдан, но и зайти куда угодно".

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Как известно, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации "Национальные дружины".

Согласно информации на сайте ОО "Национальные дружины" - это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.