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 Папа Франциск призвал всех верующих всех религий к совместной молитве за мир 23 февраля

23 февраля - первая пятница Великого поста.

Папа Франциск призвал католиков и представителей всех других религий к совместной молитве 23 февраля для того, чтобы "сказать "нет" насилию и конфликтам". Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сообщает Reuters. 

Напомним, что 23 февраля - первая пятница Великого поста. Во время традиционной воскресной службы Папа Франциск сказал: "Каждый, по своей собственной совести, перед Богом, должен спросить: "Что я могу сделать для мира?"

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"Конечно, мы можем молиться, но не только: каждый из нас может сказать "нет" насилию по-своему, потому что победы, полученные посредством насилия, являются ложными победами, в то время как работа ради мира приносит пользу всем", - сказал Папа Римский. 

Он специально предложил некатоликам и нехристианам присоединиться к инициативе так, как они считают нужным, "но всем вместе".

Франциск сказал, что молитвы и пост должны быть направлены особенно народам Демократической Республики Конго и Южного Судана.

Напомним, что Великий пост в 2018 году продлится с 19 февраля до 7 апреля. 8 апреля верующие восточного обряда будут отмечать Пасху. 

Источник: https://censor.net.ua/n3048480
 
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПапа Франциск призвал всех верующих всех религий к совместной молитве за мир 23 февраля
 
 
 
 
 
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