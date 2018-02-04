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 Политика Украины
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Все про:ВР (21564) НБУ (4313) ЦИК (2666) Смолий (15) Гончаренко (229)

 В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко

В первую пленарную неделю очередной сессии народные депутаты Верховной Рады не будут рассматривать назначение нового главы Национального банка Украины и обновленного состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель председателя парламентской фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Я бы очень хотел в первые дни проголосовать за назначение нового главы Национального банка Украины, новых членов Центральной избирательной комиссии. Но на сегодняшний день, к сожалению, мы не имеем уверенного большинства по этим вопросам. И, соответственно, выносить их, не имея большинства, нет смысла. Поэтому Верховная Рада может начать со своей прямой профильной работы, а именно - законотворческой. Те законопроекты, которые есть сегодня в повестке дня на первую сессию, они тоже важные, возможно, не настолько публичные и не так разрекламированные, но тоже важные... Поэтому, пока ищем консенсус, глобальные вопросы, в том числе - кадровые, можно решать те вопросы, под которые консенсус и так есть", - сказал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он профессионал и за него проголосуют", - Ирина Луценко об утверждении в Раде нового главы НБУ

Гончаренко выразил надежду на решение этих вопросов в конце февраля.

"У нас, фактически, будет перерыв в две недели, между сессионными неделями. И я надеюсь, что до второй сессионной недели, которая начнется в конце февраля, мы уже сможем раскачаться и найти компромисс и консенсус, необходимый для того, чтобы как минимум... назначить нового главу Национального банка Украины и новый состав Центральной избирательной комиссии", - заметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 января Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление на назначение Якова Смолия главой Нацбанка. Кроме того, глава государства подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно как можно скорее обновить состав ЦИК и обеспечить политический баланс, - посол Великобритании Гоф

Источник: https://censor.net.ua/n3048479
 
 
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На Мальдівах армія оточила парламент. Опозиція домагається імпічменту президента. В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2625
"У відчайдушній спробі утримати владу, президент Ямін незаконно захопив владу: його генеральний прокурор незаконно взяв на себе повноваження Верховного суду, тоді як військовослужбовці захопили законодавчий орган".
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Становится страшно за президента Австрии В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9195. Может ну его нафик тот венский бал?
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Может Лолиту отправить на магадан отдохнуть? В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9301
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Тут речь идёт о том, что где побывала Лолита начинаются волнения, как на Мальдивах! У Раді наразі немає згоди щодо голови НБУ та складу ЦВК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1095
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Боб, когда ты называешь президента Лолитой, ты реально веришь какому-то грузинскому телеканалу, что он агент ФСБ? Если ты такой доверчивый, приди домой и заруби жену---дочка у нее не от тебя, а от соседа, инфа--100%. Но ты же не наивный дурачек, да, Боб? а раз ты не дурак, то значит враг. Третьего не дано.
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А что Лолита опровергла это утверждение? Ты что знаешь всю подноготную Педро? И потом, я за Педро не голосовал и убеждал других не голосовать, поэтому он не мой президент! Когда всё вскроется, такие как ты будут самыми обычными врагами народа и Украины! У Раді наразі немає згоди щодо голови НБУ та складу ЦВК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3635
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А он и не должен это опровергать. Кто обвиняет, должен предоставить доказательства. А доказательств нет
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ЗЫ Ты же не зарубишь жену, без веских доказатьельст, что дочку она нагуляла от соседа. Или зарубишь?
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Докази прості - Порошекно самий проросійський президент за всю історію України ...
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Документы были предъявлены и если они липа - это легко опровергается графологической экспертизой, только и всего. Тогда бы у Педро были бы большие козыри, а так это похоже на трусость!
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Идиотик, экспертиза возможна только при наличии оригинала. Малолетка тупой, на какой помойке ты нашел свой мосх????
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Дурилка ты соевая! Лижешь зачётно но аргументов у тебя нет и твой харант уже получил кликуху - Лолита, как путен - Хуйло! И ты работаешь на Хуйло своими высерами, поскольку обеляешь преступника во власти! У Раді наразі немає згоди щодо голови НБУ та складу ЦВК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5614
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То есть против того, что для экспертизы необходимы оригиналы документов, тебе возразить нечего?
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а раз нечего возразить, то ты должен согласиться, что ты---ДОЛБОЁБ. И это в лучшем случае. Скорее всего, ты российский тролль. ПНХ, ты мне надоел.
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Народу скоро будет глубоко насрать на ваше согласие, бо выгонят вас из Рады. За 4 года не разобраться кто убил Небесную сотню- это скотство . А Гонтареву- в тюрьму!
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Народу уже насрать. Ему нужно только немножко смелости .
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а ще - трохи організованості і трохи розуму , аби не слухати різну лажу ...
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КАГАЛ НИКАК НЕ ОПРЕДЕЛИТСЯНА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО КРАДИЯ
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Торгуются "избранники" В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6352
- Пять миллионов депутату справа!

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+
Не в бровь а в глаз. Нет доверия партнеров по "нерушимой каолиции" НФ+ БПП.
Торги до последнего
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а если не будет согласия ни по одному закону - типа, вообще ничего принимать и утверждать не станете?...
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А шо так?! Не занесли нужную сумму кому треба! В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4575
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К Дому Порошенка привезли грузовики с шинами

В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6008
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Начинаются торги, за очередного ценного кадра шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ. В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9157
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Війна - війною , а дерибан і договорняк - то святе !
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Давно этой рыговской подстилки не слышно было У Раді наразі немає згоди щодо голови НБУ та складу ЦВК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7898
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***
В щель избирательной урны
спичку горящую брошу.
Песни споём у костра.
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Щас колонна автобусов и машин в Козине

У Раді наразі немає згоди щодо голови НБУ та складу ЦВК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6992
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Вылезло чучело Иудушка, всё то оно знает. Хорошо отдохнул 1.5 месяца на каникулах?
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не, еще не доотдыхали - вон оно говорит - недельку поработаем, а потом на две недели опять перерыв
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На скамье подсудимых он будет хорошо петь. Всех сдаст.
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саме тому він до неї і не доживе - свої ж і замочать ... он , як Сєсєтова наприклад
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а хіба , з неї , можна вийти живим ? У Раді наразі немає згоди щодо голови НБУ та складу ЦВК, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9164
Це ж , як Коза-ностра , або КДБ - раз вступів і вже назавжди !
П.С - вітання від засновника ПР - Лоліти Кучерявої ...
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Зрада - консолидированное блядство... Политический СПИД - диагноз этим мразям.
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Все штатные савушкинские зрадаботы дружно отметились и типа ведут беседу друг с другом!
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давно это чмо рыгоанальное не показывалось. не к добру выползло, явно.
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В зраде сейчас своя свадьба в Малиновке. Скоро будем лицезреть всю эту быдлиту в натуре...
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поэтому и надо назначать тех с кем несогласна Зрада
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КОЖНА ПАРТІЯ, представлена у Верховній Раді, повинна мати представника у ЦВК!
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нет согласия, и слава Богу!
подойдёт срок выборов, ЦИК нелегитимна - значит и выборов не будет
а президент и парламент - тоже нелегитимны
заходи в кабинеты и бери власть!
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Один был очень легитимный, и власть его была сильна, как никогда. Мы это проходили, как трагедию, и..? Тогда кровью умылись, сегодня миллионами драпаем, кто за поребрик, кто за бугор, на Запад. Куда дальше, господа народ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко
 
 
 
 
 
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