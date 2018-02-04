 В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель председателя парламентской фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Я бы очень хотел в первые дни проголосовать за назначение нового главы Национального банка Украины, новых членов Центральной избирательной комиссии. Но на сегодняшний день, к сожалению, мы не имеем уверенного большинства по этим вопросам. И, соответственно, выносить их, не имея большинства, нет смысла. Поэтому Верховная Рада может начать со своей прямой профильной работы, а именно - законотворческой. Те законопроекты, которые есть сегодня в повестке дня на первую сессию, они тоже важные, возможно, не настолько публичные и не так разрекламированные, но тоже важные... Поэтому, пока ищем консенсус, глобальные вопросы, в том числе - кадровые, можно решать те вопросы, под которые консенсус и так есть", - сказал нардеп.

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Гончаренко выразил надежду на решение этих вопросов в конце февраля.

"У нас, фактически, будет перерыв в две недели, между сессионными неделями. И я надеюсь, что до второй сессионной недели, которая начнется в конце февраля, мы уже сможем раскачаться и найти компромисс и консенсус, необходимый для того, чтобы как минимум... назначить нового главу Национального банка Украины и новый состав Центральной избирательной комиссии", - заметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 января Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление на назначение Якова Смолия главой Нацбанка. Кроме того, глава государства подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

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