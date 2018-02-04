 В Раде пока нет согласия по главе НБУ и составу ЦИК, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель председателя парламентской фракции БПП Алексей Гончаренко.
"Я бы очень хотел в первые дни проголосовать за назначение нового главы Национального банка Украины, новых членов Центральной избирательной комиссии. Но на сегодняшний день, к сожалению, мы не имеем уверенного большинства по этим вопросам. И, соответственно, выносить их, не имея большинства, нет смысла. Поэтому Верховная Рада может начать со своей прямой профильной работы, а именно - законотворческой. Те законопроекты, которые есть сегодня в повестке дня на первую сессию, они тоже важные, возможно, не настолько публичные и не так разрекламированные, но тоже важные... Поэтому, пока ищем консенсус, глобальные вопросы, в том числе - кадровые, можно решать те вопросы, под которые консенсус и так есть", - сказал нардеп.
Гончаренко выразил надежду на решение этих вопросов в конце февраля.
"У нас, фактически, будет перерыв в две недели, между сессионными неделями. И я надеюсь, что до второй сессионной недели, которая начнется в конце февраля, мы уже сможем раскачаться и найти компромисс и консенсус, необходимый для того, чтобы как минимум... назначить нового главу Национального банка Украины и новый состав Центральной избирательной комиссии", - заметил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 января Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление на назначение Якова Смолия главой Нацбанка. Кроме того, глава государства подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
"У відчайдушній спробі утримати владу, президент Ямін незаконно захопив владу: його генеральний прокурор незаконно взяв на себе повноваження Верховного суду, тоді як військовослужбовці захопили законодавчий орган".
вас и тут хорошо кормят
http://vgolos.com.ua/news/pryhylnyky_saakashvili_poihaly_do_poroshenka_onlayn_301501.html
- Пять миллионов депутату справа!
Не в бровь а в глаз. Нет доверия партнеров по "нерушимой каолиции" НФ+ БПП.
Торги до последнего
В щель избирательной урны
спичку горящую брошу.
Песни споём у костра.
Це ж , як Коза-ностра , або КДБ - раз вступів і вже назавжди !
П.С - вітання від засновника ПР - Лоліти Кучерявої ...
подойдёт срок выборов, ЦИК нелегитимна - значит и выборов не будет
а президент и парламент - тоже нелегитимны
заходи в кабинеты и бери власть!