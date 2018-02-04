 Об угрозе наводнений 4-5 февраля предупреждают в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 4 февраля собщает сайт подконтрольного Кремлю ведомства.

"Во второй половине суток 4 февраля и первой половине суток 5 февраля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 – 1,0 м без достижения опасных отметок", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают крымчан соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла реки.

В крымском управлении МЧС России сообщали, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов Средиземноморского циклона 3, 4 и ночью 5 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Синоптики обещали днем 4 и ночью 5 февраля сильные, местами очень сильные осадки.

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