Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 4 февраля собщает сайт подконтрольного Кремлю ведомства.
"Во второй половине суток 4 февраля и первой половине суток 5 февраля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 – 1,0 м без достижения опасных отметок", – говорится в сообщении.
Спасатели призывают крымчан соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла реки.
В крымском управлении МЧС России сообщали, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов Средиземноморского циклона 3, 4 и ночью 5 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Синоптики обещали днем 4 и ночью 5 февраля сильные, местами очень сильные осадки.
Около 15:30 дня в полицию была доставлена 81-летняя старушка, задержанная за кражу трех пачек сливочного масла, стоимость которых около 300 рублей. Бабушка оказалась блокадницей, в процессе допроса прямо в отделении полиции женщина скончалась от разрыва сердца.
«Когда её доставили в полицию, она осознала случившееся, её совесть не выдержала, и она умерла», - сообщила Лешина.
«Уголовное дело начинается с кражи на сумму более тысячи рублей. До тысячи - административка. Но даже если и административка - что делает нормальный человек в нормальном мире, когда видит, как бедная старая женщина ворует масло на 10 долларов? Он покупает ей это масло. А также еще картошку, хлеб, молоко и вообще сумку продуктов в придачу. А в бездуховной гейропе еще и организует общество волонтеров, которое раз в неделю по очереди будет приносить ей еду», - комментирует произошедшее Бабченко.
В противовес бездуховной Европе настоящие российские духовные граждане не постеснялись сдать старушку в милицию.
«Что делает Великий Духовный Русский Мужик, работающий Охранником во Вставшей с Колен Великой Стране Духовных Скреп? Он свою же русскую бабульку - ту русскую бабульку, которую телевизор вовсю защищает от проклятых фашистов на Донбассе - сдает в полицию», - отмечает журналист.
«Не Абамка. Не Меркель. И не Порошенко даже. Именно этот великодуховный, вставший с колен народ, сдает бабульку за пачку масла, выкидывает из автобуса в тридцатиградусный мороз парня-инвалида за неоплаченный проезд и грозится отобрать детей у мужа посаженной в тюрьму матери», - добавляет он.
Журналист отмечает, что «Скрепы в этой стране не знают границ». Именно поэтому власть в этой стране принадлежит «оркам»: «Страна алкоголиков, нравственных идиотов и инфантилов».