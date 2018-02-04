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Все про:Крым (19395) наводнение (351)

 Об угрозе наводнений 4-5 февраля предупреждают в оккупированном Крыму

Крымское управление МЧС России выпустило экстренное предупреждение о подъеме уровня воды на отдельных реках Крыма 4-5 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 4 февраля собщает сайт подконтрольного Кремлю ведомства.

"Во второй половине суток 4 февраля и первой половине суток 5 февраля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 – 1,0 м без достижения опасных отметок", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают крымчан соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла реки.

В крымском управлении МЧС России сообщали, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов Средиземноморского циклона 3, 4 и ночью 5 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Синоптики обещали днем 4 и ночью 5 февраля сильные, местами очень сильные осадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубаров: "Украина и Запад должны принять единую позицию непризнания российских выборов в Крыму"

Источник: https://censor.net.ua/n3048478
 
 
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Во ржачно будет если КРым, от Раиси уплывет
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предупредили чтобы запаслись водой на весь год?
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А говорят, что в Крыму проблема с водой. А ее, воды хоть залейся, пей- не хочу.
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Говорят на Кипре ни одна река не впадает в море, вода - драгоценность. А в Крыму эта драгоценность в основном утекает, канал избаловал крысчан.
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Пьяные немцы в Крыму кричали "Калининград это Германия!", а крымчане в ответ "Крым это Украина!.
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Крысчанам надо успеть и помыться, и постираться, и говно посмывать в уинтазах пока будет наводнение. Про загрозу повеней 4-5 лютого попереджають в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7253
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Фігня. Каменюк з неба назбирають, греблю загатять. Про загрозу повеней 4-5 лютого попереджають в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7715
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а без води і ні туди і ні сюди....Але коли її багато , також біда.Там ще кажуть , камені з неба посиплються.
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В великодуховной России голодные пенсионеры начинают воровать продукты в магазинах. Ужасающий по своей трагичности случай произошел 3 февраля в магазине «Магнит» Кронштадта. За кражу масла в полицию была доставлена пожилая пенсионерка, которая умерла от страха прямо во время допроса. Об этом рассказывает в соцсети известный российский журналист Аркадий Бабченко, со ссылкой на председателя общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Кронштадтского района Эмму Лешину, новость передает «Пресса Украины».

Около 15:30 дня в полицию была доставлена 81-летняя старушка, задержанная за кражу трех пачек сливочного масла, стоимость которых около 300 рублей. Бабушка оказалась блокадницей, в процессе допроса прямо в отделении полиции женщина скончалась от разрыва сердца.

«Когда её доставили в полицию, она осознала случившееся, её совесть не выдержала, и она умерла», - сообщила Лешина.

«Уголовное дело начинается с кражи на сумму более тысячи рублей. До тысячи - административка. Но даже если и административка - что делает нормальный человек в нормальном мире, когда видит, как бедная старая женщина ворует масло на 10 долларов? Он покупает ей это масло. А также еще картошку, хлеб, молоко и вообще сумку продуктов в придачу. А в бездуховной гейропе еще и организует общество волонтеров, которое раз в неделю по очереди будет приносить ей еду», - комментирует произошедшее Бабченко.

В противовес бездуховной Европе настоящие российские духовные граждане не постеснялись сдать старушку в милицию.

«Что делает Великий Духовный Русский Мужик, работающий Охранником во Вставшей с Колен Великой Стране Духовных Скреп? Он свою же русскую бабульку - ту русскую бабульку, которую телевизор вовсю защищает от проклятых фашистов на Донбассе - сдает в полицию», - отмечает журналист.

«Не Абамка. Не Меркель. И не Порошенко даже. Именно этот великодуховный, вставший с колен народ, сдает бабульку за пачку масла, выкидывает из автобуса в тридцатиградусный мороз парня-инвалида за неоплаченный проезд и грозится отобрать детей у мужа посаженной в тюрьму матери», - добавляет он.

Журналист отмечает, что «Скрепы в этой стране не знают границ». Именно поэтому власть в этой стране принадлежит «оркам»: «Страна алкоголиков, нравственных идиотов и инфантилов».
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Это было три года назад. Страдать бы украинским пенсионерам, как блокадникам Ленинграда. У этой бабушки пенсия была 500 долларов, жила одна. Директор магазина объяснила, что эта бабушка их достала, т. к ее ловили за кражу масла. иногда по несколько раз в день. Решили напугать милицией Кстати у нее дома холодильник был маслом затарен под завязку..
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От жеж б1да за б1дой! Й1жакив позм1ваэ у морэ! Що тод1 й1сти? Це СУГС!
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То камни, то потоп, как по расписанию.
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А говорят, что Крыму воды не хватает. Если в Крыму нет воды, воду выпили...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОб угрозе наводнений 4-5 февраля предупреждают в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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