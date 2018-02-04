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 Политика Украины, Происшествия
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 Боевики на Донбассе пытаются запугать патрули ОБСЕ, – спикер Минобороны

Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе обстреливают позиции украинской армии с целью провокаций, и тем самым запугивают представителей наблюдательной миссии ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом рассказал представитель Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге 4 февраля.

По его словам, 2 февраля после 13:00 (14:00 в Крыму) по направлению временно оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций украинских военнослужащих возле Авдеевки.

"Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт устрашения представителей патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который в то время проводил мониторинг текущей ситуации в двух километрах к востоку от линии соприкосновения", – рассказал Гуцуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ констатирует увеличение количества обстрелов в Донецкой области, - отчет

 

Он подчеркнул, что такие деструктивные действия со стороны пророссийских боевиков давно стали нормой их поведения в отношении международных наблюдателей и свидетельствуют о нежелании соблюдения каких-либо соглашений.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщали, что наблюдатели миссии днем 2 февраля во время пребывания рядом с временно оккупированным городом Ясиноватая Донецкой области попали под обстрел боевиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3048475
 
 
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Надо на Леопардах и Абрамсах сопровождение. И подавлять запугивания Джавелинами из-за горизонта.
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Было бы неплохо, поджарить пару сотен бурят-танкистов и грушный биомусор! Бойовики на Донбасі намагаються залякати патрулі ОБСЄ, - спікер Міноборони - Цензор.НЕТ 7392
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***
- бабушка купи мне, пожалуйста, велосипедную каску.
- что это ещё за напасть ?
- это не на пасть, это на голову…
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики на Донбассе пытаются запугать патрули ОБСЕ, – спикер Минобороны
 
 
 
 
 
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