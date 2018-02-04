 Боевики на Донбассе пытаются запугать патрули ОБСЕ, – спикер Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом рассказал представитель Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге 4 февраля.

По его словам, 2 февраля после 13:00 (14:00 в Крыму) по направлению временно оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций украинских военнослужащих возле Авдеевки.

"Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт устрашения представителей патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который в то время проводил мониторинг текущей ситуации в двух километрах к востоку от линии соприкосновения", – рассказал Гуцуляк.

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Он подчеркнул, что такие деструктивные действия со стороны пророссийских боевиков давно стали нормой их поведения в отношении международных наблюдателей и свидетельствуют о нежелании соблюдения каких-либо соглашений.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщали, что наблюдатели миссии днем 2 февраля во время пребывания рядом с временно оккупированным городом Ясиноватая Донецкой области попали под обстрел боевиков.