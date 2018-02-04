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 Политика Украины
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Все про:выборы (20043) Крым (19395) оккупация (6445) Чубаров (636)

 Чубаров: "Украина и Запад должны принять единую позицию непризнания российских выборов в Крыму"

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Украина и ее западные партнеры должны принять единую позицию непризнания выборов президента России, которые Кремль планирует провести в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если Путин будет править Россией, то для него должна создаться ситуация, более угрожающая, чем сдача, возвращение Крыма. Более угрожающими условиями может быть взрыв самой России – распад, восстание. Современный мир, наши партнеры вместе с Украиной в состоянии подготовить эти условия. Необходимо максимально усилить санкции, изолировать Россию и всех ее правителей от всех процессов, которые происходят в мире и жизненно важны для самой России", – заявил Чубаров.

По его словам, проведение выборов президента России в Крыму "должно сейчас побудить всех нас принять единую позицию непризнания этих выборов".

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"Как и непризнания статуса того лица, которое будет избрано президентом в результате проведения выборов и на территории Крыма. Если бы сейчас мир поставил такое условие, Путин подпал бы под полную персональную изоляцию", – уверен Чубаров.я России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3048473
 
 
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Чего оставили позиции в день захвата Крыма?Кто давал указания? А теперь не лейте слезы.
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Смешно слушать это.всю независимость мусоров возили крымских татар дубинками успокаивать,теперь дурные вопросы.
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Не скидывайте все в один котел.Нужно признать,что крымских татар чучминская система гнобила все время.Ждать от них лояльности после этого глупо.
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ну так i Ноздровська теж виявилася за вашою логікою дурепою:не змогла здолати якогось пенсіонера
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Это не пенсионер в случае с Ноздровской.Но и Родину свою защищать надо.Сколько ребят уже наших погибло за Украину? Или надо было как и Крым отдать?
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Нужно ставит ультиматум рашке. Вплоть до войны всего мира против нее. А иначе,что это за мировой порядок ?
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И кто ж его поставит? Будьте реалистом. Миру меньше всего нужна война с отмороженной Рашкой. Мир даже не особенно заинтересован в экономическом развале Рашки, потому что миру потом эти орды кормить и на границе отлавливать.
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Вы тоже будьте им. У них есть все признаки желания того,чтобы уничтожить весь мир,если не остановить в зачаточной стадии.
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Так и в 1938 все признаки налицо были, а что Европка делала и чем закончилось я думаю напоминать не надо.
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Зачем всему миру воевать за Крым? Сами то ссыте войну объявить.
Конечно, торговать с проклятыми оккупантами куда лучше.
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А в ПАСЕ наша делегация этот вопрос уже озвучила тот Новинский мешает?
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А я не понимаю, для чего западные наблюдатели хотят приехать на выборы президента в Россию?! Все предвыборная компания и вся политическая система России работают таким образом, что никаких реальных выборов просто не может быть, одна лишь их видимость.

Ну и для чего западным наблюдателям участвовать в завершающем этапе этого спектакля в марте месяце, какой смысл?! Или хотят таким образом узаконить выборы Путина? Странная позиция.
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мы то не признаем, так второи субьект лишнии, добро, если первый не признает.
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Чубаров - разрушитель России!) смешно. Россию могут разрушить коррупционеры и предатели, как и Украину. Он говорит, Украина и западные партнеры (США) должны разрушить Россию. Дебил он.
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Говориш про зрадників. Про тих, що зраджують росію чи Україну?
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У него там бизнес отжали. Вот и жалится старикан.
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Хаха, да признают Путина президентом как и Думу признали.
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Кремлядьский сцарь пишется с маленькой буквы. НАКУЙ в будку! Чубаров: "Україна і Захід мають зайняти єдину позицію невизнання російських виборів у Криму" - Цензор.НЕТ 5209
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и развалится, даже к бабке не ходи, главное мы это увидим и отметим как прекрасный праздник. Да, не только мы, это отметит и башкиры, татары, ичкеры и ещё более 20 свободных народов - всётаки новый день не зависимости. Это как Латвия отмечает день рождение 18 ноября (кстати в этом году 100 летие) и 4 мая - востоновление не зависимости.
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нечего тюльку травить бери в руки автомат и иди освобождай от агрессора родину или думаешь что на убой придёт чужой дядя.
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А европейцы: чехи, венгры, итальянцы, сербы, греки, австриицы, немцы, киприоты прямо спят и видят, как бы поскорей признать рашку нелигитимной. Наивняк какой-то
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Если Запад признает выборы путина значит признает Крым российским.
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Выше не могу ответить. Предатели Украины и России - одно дело делают (обворовывают население и призывают воевать). Чубаров - один из них.
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Тобто відповідь така, де ти прирівнюєш росіян до українців і звинувачуєш без фактів.
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Так не воюйте против Украины и крымских татар - предатели из россии , и Чубаров не будет призывать.
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Так а кто все годы независимости мусоров насылал против татар,инопланетяне?
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Это Кучма ?
Ну он же не знал что Крым это национальная автономия крымских татар, думал что автономия русских, вот и насылал.
Вы еще про БМ вспомните.
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Не помню чтобы Чубаров так жестко и агрессивно высказывался по поводу РФ. Что то знает,чувствует что зашатался трон под Путлом? Далі буде...
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А чем россияне от украинцев отличаются? По мне, так ничем.
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Скажу більше, що від росіян ніхто в світі не відрізняється. Всі на одне обличчя і розмовляють російською Чубаров: "Україна і Захід мають зайняти єдину позицію невизнання російських виборів у Криму" - Цензор.НЕТ 6442
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Хотя бы тем, что не лезут в чужие огороды и хавают с лопаты.
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Кто не лезет в чужие огороды!диктуют какая должна быть зарплата.какая производительность труда,какой суд,какие законы..а то останетесь без денег..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧубаров: "Украина и Запад должны принять единую позицию непризнания российских выборов в Крыму"
 
 
 
 
 
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