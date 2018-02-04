 Чубаров: "Украина и Запад должны принять единую позицию непризнания российских выборов в Крыму"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если Путин будет править Россией, то для него должна создаться ситуация, более угрожающая, чем сдача, возвращение Крыма. Более угрожающими условиями может быть взрыв самой России – распад, восстание. Современный мир, наши партнеры вместе с Украиной в состоянии подготовить эти условия. Необходимо максимально усилить санкции, изолировать Россию и всех ее правителей от всех процессов, которые происходят в мире и жизненно важны для самой России", – заявил Чубаров.

По его словам, проведение выборов президента России в Крыму "должно сейчас побудить всех нас принять единую позицию непризнания этих выборов".

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"Как и непризнания статуса того лица, которое будет избрано президентом в результате проведения выборов и на территории Крыма. Если бы сейчас мир поставил такое условие, Путин подпал бы под полную персональную изоляцию", – уверен Чубаров.я России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.