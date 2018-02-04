Правительство потратило в 2017 году более 4 млн грн на зарубежные поездки.

Правительственные делегации потратили 4,162 млн грн за счет средств хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров на зарубежные командировки в 2017 году. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ секретариата Кабмина на соответствующий запрос.

"В 2017 году общие расходы на зарубежные командировки правительственных делегаций за счет средств, предусмотренных хозяйственно-финансовым департаментом секретариата Кабинета Министров, составили 4 162 391,56 гривен", - говорится в нем.

При этом подчеркивается, что на обеспечение командировок по Украине правительственных делегаций бюджетные средства секретариата не использовались.

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В прошлом году, по информации издания, правительственные делегации потратили 4,5 млн грн на зарубежные командировки. В частности, на заграничные поездки министра иностранных дел Павла Климкина ушло 1,6 млн грн, на командировки министра информационной политики Юрия Стеця - 17,9 тыс. грн, министра молодежи и спорта Игоря Жданова - 65,9 тыс. грн, министра образования и науки Лилии Гриневич - 140,7 тыс. грн, министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового - 24,9 тыс. грн, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика - 76,1 тыс. грн, министра инфраструктуры Владимира Омеляна - 231,3 тыс. грн, министра обороны Степана Полторака - около 442 тыс. грн, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша - 65,8 тыс. грн, министра социальной политики Андрея Ревы - 93,6 тыс. грн, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака - 113,2 тыс. грн.