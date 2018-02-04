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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10270) командировки (16) растрата (128)

 Правительство потратило в 2017 году более 4 млн грн на зарубежные поездки

На обеспечение командировок по Украине правительственных делегаций бюджетные средства не использовались.

Правительственные делегации потратили 4,162 млн грн за счет средств хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров на зарубежные командировки в 2017 году. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ секретариата Кабмина на соответствующий запрос.

"В 2017 году общие расходы на зарубежные командировки правительственных делегаций за счет средств, предусмотренных хозяйственно-финансовым департаментом секретариата Кабинета Министров, составили 4 162 391,56 гривен", - говорится в нем.

При этом подчеркивается, что на обеспечение командировок по Украине правительственных делегаций бюджетные средства секретариата не использовались.

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В прошлом году, по информации издания, правительственные делегации потратили 4,5 млн грн на зарубежные командировки. В частности, на заграничные поездки министра иностранных дел Павла Климкина ушло 1,6 млн грн, на командировки министра информационной политики Юрия Стеця - 17,9 тыс. грн, министра молодежи и спорта Игоря Жданова - 65,9 тыс. грн, министра образования и науки Лилии Гриневич - 140,7 тыс. грн, министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового - 24,9 тыс. грн, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика - 76,1 тыс. грн, министра инфраструктуры Владимира Омеляна - 231,3 тыс. грн, министра обороны Степана Полторака - около 442 тыс. грн, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша - 65,8 тыс. грн, министра социальной политики Андрея Ревы - 93,6 тыс. грн, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака - 113,2 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3048471
 
 
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На эти деньги мы могли бы отправить этих мутантов на Луну. Купив много топоров.
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тю мелочь какая, по сравнению с Мальдивами...
всего каких-то 150 тысяч долларов...
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так в чем проблема "слуги" если народ раб его кормит ...
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Это мелочи. Пусть летают. Пусть. Эта сумма меньше мзды за всего один (!) день, которую получают известные всей стране люди из правоохранительных органов в погонах от крышевания игорного бизнеса в одном только Киеве. А еще есть плата за крышу торговли наркотиками, проституцией, незаконной торговлей... У нас два государства: одно - "для трудящихся", второе - для выкачивания денег из всего, что еще как-то работает в стране. И "власть" никак не заинтересована навести порядок в Украине. Чем дольше у нас будет беззаконие, тем радостнее рыла у "власти".
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Грубо говоря у нас мало кто живет на одну зарплату или пенсию.
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4,16 ляма ---это 150 тыс баксов. И это МИЗЕР в масштабах страны. Питерасты-очернители, я в курсе, вы ВСЕГДА найдете повод набросить дерьма на вентилятор. Ваша цель--посеять уныние и разочарование среди украинцев, чтобы у нас опустились руки. Вы--самая гнусная мерзость, которая может существовать в природе.
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Лижешь как всегда зачётно! Это и мои деньги, поскольку в отличие от тебя я плачу налоги. Более гнусного педрохолуя чем ты вряд ли найдёшь. Уряд витратив у 2017 році понад 4 млн грн на закордонні поїздки - Цензор.НЕТ 3832
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А ты подгребай в мой офис и я тебе всё покажу! Уряд витратив у 2017 році понад 4 млн грн на закордонні поїздки - Цензор.НЕТ 5851
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Мальдивы с сейшеллами не считаются ? И это только два дурака попалось только. За которыми следили.
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Один парашенко ,а другий луценко. Не юродствуй.
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он не юродствует, он крохи с барского стола отрабатывает
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Здесь есть ещё один тролль хуйловский и заодно лолабот - это шурик павлюков,тупой до невозможности! Радуется о том, что грося грозится "освоить" 11 ярдов гривен на регионы, а тут на одни поездки ушло более 4 ярдов гривен! Уряд витратив у 2017 році понад 4 млн грн на закордонні поїздки - Цензор.НЕТ 4780
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4 ляма за год - ага охотно верим.
Лолите в Давосе номерок с золоченными стенами и потолком в кристаллах сваровски во сколько обошелся? Вроде по десяточку штук евриков за ночку.
То есть они хотят сказать, что за год они потратили столько же как Лолита за 11 дней жизни в Давосе, и это без перелета и питания?!!!
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А куда же вас отправить?
Хм, даже не знаю.
Ума нет, совести тоже. Разве что в сексуальное пешеходное путешествие.
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Фу уйди от меня извращенец, иди лучше к Ляшко, ты его заинтересуешь.
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Всі докази вказують на те,що це і є нічний партнер Ляшка)))
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Все, кто назівает президента Лолитолй --єто или враги, или полезніе путину идиоті. Ті из ккого будешь?
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Был бы ПРЕЗИДЕНТ, а так маємо те що маємо.
Ця сука нажертися ніяк не може, о якій повазі до цієї злодійкуватої потвори може бути?!!
Чи може вимагати повагу, гнида, яка присмокталася до тіла України і п'є з неї кров.
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Так, ще здогадуюсь, зараз стану агентом кремля, бо дивитися не можу на ту брехливу пику, яка тільки обіцяє і нічого не робе.
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Чужі гроші?А не народу України?
В порохоботи набирають щоразу все тупіших...
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То порохобот обмовився "по Фрейду". Кожна копійка, яка потрапляє до шоколадних реформаторів від народу - вже стає їх, а не народною власністю.
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Мусора,ну что ж вы так палитесь со своим базаром.
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За вас погонников платят Украинцы,но вам это не понять.
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Для правительства воров, для будущего тоталитарного государства, это норма. Катимся, товарищи...с колен встаем, как вы вечно пишете)))
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Для правительства воров, для будущего тоталитарного государства, это норма. Катимся, товарищи...с колен встаем, как вы вечно пишете)))
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Правительство потратило в 2017 году более 4 млн грн на зарубежные поездки.

Це за добу?
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трамвайные билеты к отчетам приложили?...
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не, они бережливые
они с этими талонами в туалет ходят, чтобы бумагу сэкономить
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користі від їх поїздок за кордон - як з козла молока... притому від всіх до єдиного - від парашенки та гнойсмана, до клямкіна...
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Это мизерная сумма, порядка $ 150 тыс. Один только билет Киев - Нью-Йорк стОит порядка $ 700-800.
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а нашему мАльдийскому офшорному уже доложили о ситуации на Мальдивах - а... Уряд витратив у 2017 році понад 4 млн грн на закордонні поїздки - Цензор.НЕТ 8891
...там де там наша Армія....

Уряд витратив у 2017 році понад 4 млн грн на закордонні поїздки - Цензор.НЕТ 8891

Уряд витратив у 2017 році понад 4 млн грн на закордонні поїздки - Цензор.НЕТ 1175Чинний президент Мальдів Абдулла Ямен всіма силами намагається уникнути імпічмента
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На Мальдивах требуют импичмента президента за то, что не уволил прокурора. Думала шутка- оказалась правда. Короче Саакашвили успевает везде - вот что значит грузинский темперамент
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Користь для них велика,там навчаються їхні діти,там їхній бізнес,там в банках ховають від народу гроші і ще багато дечого!!!!І все за рахунок держави!
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А еще более интересно было бы также обнародовать статистику - как по уже опубликованному списку наших народных избранников-прогульщиков они зарабатывали в месяц и в целом. Зачем? А затем, что ежели сии персоны будут иметь честь баллотироваться на следующие выборы - народу это будет небезинтересно узнать, кто и как борется за его права на высшем уровне ВР.
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что то цифра какая то смехотворная, как для наших полубогов...
то ли с валютой ошиблись, то ли нолики потерялись...
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Копейки. Сумма явно или брехливая, или кто-то там напутал чего-то.
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Какой-то шариковский крен у Цензора! Разве это большая сумма? К ней нужно добавить ...только...
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Врут и не краснеют . пусть по статейно распишут хоть одну поездку, что слабо.
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ну это только за туристический массовый шопинг...а если учитывать ещё к этой сумме оплаты из гос.кошелька индивидуальные туры,типа поезки Алёшки-АТОвского мимолётчика" (Порошенко-младшего) в Бангладеш ? Не один же Алёша -ПАПович как депутат (вернее под депутатским предлогом) ездил по заграницам...Какая общая сумма за год на вытрату ВСЕХ,кому заплачено из гос.кармана (украинского народа )
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Це копійки порівняно з тим скільки вони вкрали. Рахунок вкраденого іде на десятки мільярдів. Один тільки "Роттердам+" приніс баригам мільярди доходів. Багаторазове підвищення тарифів принесло ще мільярди. Ігри з курсом гривні і видача рефінансування своїм банкам - ще мільярди в кишені бариг. Так країну не грабували з часів Батия. Тупий, безграмотний Янукович нервово палить десь там на гальорці.

А тепер під кінець бариги ще хочуть прихватизацію влаштувати. Розпихати наші заводи по своїх оффшорних кишенях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство потратило в 2017 году более 4 млн грн на зарубежные поездки
 
 
 
 
 
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