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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4182) премьер (1413) Гройсман (3810)

 Гройсман: "Мы выделяем 11 млрд. грн на развитие регионов"

Правительство выделяет средства на развитие инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в 2018 году правительство выделит 11 млрд. гривен на развитие регионов.

Вот приоритеты, которые расставил премьер:

  1. Строить детские сады. К 2020 году 100% доступность детей в детсады.
  2. Развивать учреждения профессионально-технического образования. Мы должны подготовить для предприятий профессиональные кадры.
  3. Строить учреждения физкультуры и спорта. В 2018 году 10% денег фонда регионального развития пойдут на спортивные объекты.
  4. Модернизировать отделений скорой помощи, больниц. Создать хорошие условия для людей в больницах: нормальная палата, душ, туалет, белье.
  5. Строить критическую инфраструктуру. Мы заложили основу, чтобы местная власть создавала условия для новых производств.

"Халтурить" за средства госбюджета никому не позволим", - подытожил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса". ВИДЕО

Гройсман: Мы выделяем 11 млрд. грн на развитие регионов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048467
 
 
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Задача. Украли 100 млрд гривен, а выделяют 11 млрд гривен и из них на местах украдут еще 10 млрд.Сколько останется на садочки?
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С барского плеча цукерку нам выделяют. Ура!!!!
А ничего, что это все должен определять и выделять не Гройсман, а закон - АВТОМАТИЧЕСКИ???
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в 2000-м году у кажного савецкага гражданина будет своя квартира... и вертолет...
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А чуток пораньше, Хрущёв говорил, в конце 50х, что через двадцать лет все савецкие граждане будут жить при коммунизЬме! Ничего не меняется! Гройсман: "Мы выделяем 11 млрд. грн на развитие регионов" - Цензор.НЕТ 7825
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та да...верующие все те же...всегда обманываться рады.
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Сравнил куй с пальцем. Хрущев просто обещал, а Гройсман просто рассказал, куда должны быть в первую очередь направлены ВЫДЕЛЕННЫЕ финансы.
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Хрущёв не просто обещал, а приводил конкретные цифры роста экономики СССР, поскольку это было на 22 съезде партии. А грося просто балаболит! Даже лапшу для соевых делают через жопу! Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 1168
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Вопрос в другом, как они будут освоены. Родителям маленьких детей пообещали 100 процентную доступность в детсадики, им это важнее, а не сколько денег выделено. Как их осваивают барыги мы знаем и потом к 2020 году гроси уже не будет в Кабмине и кто с него спросит? Неужели ты? Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 6166
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Боб, ты тупо очернитель-говномет. На статью о выделении 11 лярдов ты тут же строчишь коммент, что это бабло разворуют. И хорощо бы, ты что-нибудь предлагал конструктивное, ну типа как с этим бороться. Но ты тупо набрасываешь дерьмо на вентилятор. У меня вопрос--а зачем? Зачем ты демотивируешь народ Украины, пытаешься посеять в нем апатию и разочарование? Ты враг или дурак?
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шурик - ты обычный соевый педрохолуй! Чего ты возбудился об 11 ярдов гривен? Что лично ты предлагаешь конструктивное или положительное кроме визга о перемоге? Ты что думаешь, что народ Украины не видит, что происходит? Тебе задан вопрос - кто ответи за то, что садики не будут построены на все 100 процентов? Может ты? Вряд ли! Ты работаешь на Хуйло, как и все педрохолуи и работаешь по тупому, поскольку обычный дурак! Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 7757
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Для начала, я предлагаю не очернять все огульно. А работаешь на хуйло именно ты. Ведь именно ему нужна слабая Украина. И именно ты делаешь ее слабой , сея разочарование и неверие. Или твое говнометание приносит пользу стране??? Если да, то расскажи, каким образом
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Мне нужна сильная Украина, которую будут уважать во всём мире! Но я понимаю, в отличие от тебя, что при барыгах при власти она будет слабой, что на руку Хуйлу, а значит и тебе, поскольку ты топишь за Лолиту! Что вешать лапшу народу на уши - это значит не раскачивать шакаладную будку и люди будут жить хорошо? Критика - это не говнометание - это возможность донести до власти информацию снизу и возможность подкорректировать свою политику. Но когда критику не воспринимают и продолжают грабить страну - это уже преступление за которое будут сажать и надолго! Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 5588
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Я бачу у Гросі весь час якісь пріорітети, от тільки справжньої роботи катма...
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справжня - вона у нього в особистих інтересах ( рахунках, активах)
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Хорошо откушав балычка и икорки Вова оповестил украинцев, что он выделяет.
Скромнее нужно быть, Вова - ответили украинцы!
--
Место выделений Вовы
Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 3409
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Скоріш за все, Ваша версія правдива і якраз такі "кошти" будуть виділятись.
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Костя, то есть Грося соврал про выделенные 11 лярдов? Я правильно тебя понял, гнилозуб?
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А кто их видел те миллиарды, Саша? Что что нибудь про сортиры, которыми перебрасывались вольноопределяющийся Марек и подпоручик Дуб слышал? Или ты слишком юн для этого? Кому либо из многомиллионного населения Украины стало лучше жить за четыре года революции гидности? А нашей элите стало, как думаешь? Не надо искать в нашем лице дураков. Ты их там не найдешь. Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 6677
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То есть 11 ляродоф --фейк? Ответь односложно-да или нет?
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Да. Это ложь. Их уже украли на обновление автопарка. посчитай, сколько стоят новые авто депутатов и поймёшь, где садики.
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Ніби з панського плеча свитку дав. Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 1421 Що мене вбиває у цих чиновниках, так це прагнення попіаритись. На всьому. Це його пряма робота, за яку він від ПОДАТКІВ, зібраних у цих же регіонах зарплатню отримує. І не свої кровні 11 лярдів він виділив, а повернув ці ж таки податки. І ще. Чомусь лікар-хірург не піариться, що і як він видалив, вчительне піаритьсяЮ скільки тем прочитав, шофер не піариться, скільки км. проїхав, а цим лише дай привід - то 4G запустили, то пару лямів позики у МВФ випросили.... Робіть роботу, аби народ результати помічав, а не розказуйте алгоритми - що і як треба робити. Будете гарно працювати - люди відчують і оцінять. Піарщики, блін.
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Это патриоты и только сейчас раскрылись)))
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Там же работали на ту же власть и Грицак и Матиос.
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При таком уровне коррупции в Украине как сейчас половину бабла чинуши распилят, ну и не откатах хорошо заработают как всегда.

Порошенко упорно не хочет бороться с коррупцией, даже несмотря на давление Запада. А без этого страна не сможет нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане. Тупик.
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Так в тупике тоже неплохо! - сидим пьём чай и кофе с печеньками. Ждём отправления поезда.
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не - не все , свыше 90 %...- остальное не смогут ..., физически...
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...що гРося - скоро вибори - треба красти ( встигати) , та брехати ..., брехати , та красти ....
... ану гРося - розкажи про це таке Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 8993

Сотни скоростных поездов готовы развозить миллионы китайцев в отпуск на Лунный Новый год: потрясающие фото



вовать во время 40-дневного Фестиваля весны, который продолжается с 1 февраля по 12 марта.
В этот период, который в Поднебесной называется «чуньюнь», транспорт работает в особом режиме. Железная дорога ожидает в этом году 390 миллионов пассажиров, что на 8,8 процентов больше, чем в прошлом году.
Вообще прогнозируется, что с 1 февраля по 12 марта на поездах, автобусах и воздушными путями будут путешествовать примерно 2,98 миллиарда человек, сообщает China Central Television Station.

Чтобы справиться с дополнительным спросом, в течение праздничного периода будет доступно еще 177 высокоскоростных поездов, которые будут обслуживать дополнительно 100 000 пассажиров каждый день.
В этом году в период «чуньюнь» железнодорожные ведомства Китая используют специальное так называемое «интеллектуальное» оборудование для того, чтобы обеспечить пассажирам удобство и комфорт во время поездки.
«Передовое оборудование сделало передвижение пассажиров более комфортным, а нашу работу более эффективной» - отметил начальник отдела пассажироперевозок Китайской железнодорожной корпорации Ли Цзяньфэн.
Кроме того, железнодорожные ведомства разработали особый план действий на случай наступления сильных холодов или выпадения снега.
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у нас тоже так будет. ведь "порох" и стецьки отпраздновали недавно отставку главного "агента кремля, торедирующего потужные реформы" Бальчуна. Теперь впереди только перемоги на ЖД
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Предлагаю этому упырю ингогнито воспользоваться всеми перемогами своими.Хотя такую ряху буду узнавать везде и звиздюлей навешают.
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Гройся,КУЧЕРЯВЫЙ и ему подобные могут выделять лишь смрад и вонь... Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 2545
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не на развитие, а на ловкий распил
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Гройсман: "Мы выделяем 11 млрд. грн на развитие регионов"
Партии?
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Мы выделяем. Ура товарищи, гройсман нам выделил. Да что за страна такая, где гройсман выделяет или не выделяет. Коррупция сплошная.
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Мы заложили основу, чтобы местная власть создавала условия для новых производств.- Заложенная основа это-Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы(. По данным экспертов, несмотря на повышение, Украина занимает последнее, 44-е место среди стран Европы, и ее общая оценка ниже региональных и средних. )основа развала и уничтожения от барыг
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"...и отдельную квартиру каждой советской семье до 2000 года."
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не правительство выделяет а мы налогоплательщики которые зарабатываем эти денежки а вы...... обыкновенные воры.
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Грося , хватит пистеть - пусть каждый гражданин Украины скажет - от моего парадного и до работы( магазина, школы) Я ДОБИРАЮСЬ ПО ЧИСТОЙ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ОСВЕТЛЕННОЙ УЛИЦЕ. А хвастаться " в общем" просто наглость
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***
по утверждённому генплану
тут вознесётся грандотель…
от этой гадящей собаки
дотель
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12 млн. еро на регион. Гройсман: "Ми виділяємо 11 млрд грн на розвиток регіонів" - Цензор.НЕТ 4389
Даже на проекты не хватит. А если еще и будут воровать (как у нас принято) ...
Разве, что хватит на пиар.
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Оно выделяет только выделения. А деньги налогоплательщиков, отжатые безумными налоговиками бездарно перераспределяет с элементами распила и отката.
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Гройсман: Розвивати заклади професійно-технічної освіти. Ми маємо підготувати для підприємств професійні кадри.
Запитання: Для якіх підриємств - польськіх,чешськіх,мадьярськіх,чи для "братніх"з кими ви видете бізнес на крові?
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Поки хабарники не будуть сидіти, то ці гроші їм як преміальні.
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Кому именно и зачем, т.е. для развития распила в регионах?
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Вот выделите,
регионы получат,
регионы сделают,
регионы отчитаются о том, что сделали.
А пока это болтовня...
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