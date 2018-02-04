 Гройсман: "Мы выделяем 11 млрд. грн на развитие регионов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в 2018 году правительство выделит 11 млрд. гривен на развитие регионов.

Вот приоритеты, которые расставил премьер:

Строить детские сады. К 2020 году 100% доступность детей в детсады. Развивать учреждения профессионально-технического образования. Мы должны подготовить для предприятий профессиональные кадры. Строить учреждения физкультуры и спорта. В 2018 году 10% денег фонда регионального развития пойдут на спортивные объекты. Модернизировать отделений скорой помощи, больниц. Создать хорошие условия для людей в больницах: нормальная палата, душ, туалет, белье. Строить критическую инфраструктуру. Мы заложили основу, чтобы местная власть создавала условия для новых производств.

"Халтурить" за средства госбюджета никому не позволим", - подытожил Гройсман.

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