 Гройсман: "Мы выделяем 11 млрд. грн на развитие регионов"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в 2018 году правительство выделит 11 млрд. гривен на развитие регионов.
Вот приоритеты, которые расставил премьер:
- Строить детские сады. К 2020 году 100% доступность детей в детсады.
- Развивать учреждения профессионально-технического образования. Мы должны подготовить для предприятий профессиональные кадры.
- Строить учреждения физкультуры и спорта. В 2018 году 10% денег фонда регионального развития пойдут на спортивные объекты.
- Модернизировать отделений скорой помощи, больниц. Создать хорошие условия для людей в больницах: нормальная палата, душ, туалет, белье.
- Строить критическую инфраструктуру. Мы заложили основу, чтобы местная власть создавала условия для новых производств.
"Халтурить" за средства госбюджета никому не позволим", - подытожил Гройсман.
А ничего, что это все должен определять и выделять не Гройсман, а закон - АВТОМАТИЧЕСКИ???
Скромнее нужно быть, Вова - ответили украинцы!
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Место выделений Вовы
Порошенко упорно не хочет бороться с коррупцией, даже несмотря на давление Запада. А без этого страна не сможет нормально развиваться, в том числе и в экономическом плане. Тупик.
... ану гРося - розкажи про це таке
Сотни скоростных поездов готовы развозить миллионы китайцев в отпуск на Лунный Новый год: потрясающие фото
вовать во время 40-дневного Фестиваля весны, который продолжается с 1 февраля по 12 марта.
В этот период, который в Поднебесной называется «чуньюнь», транспорт работает в особом режиме. Железная дорога ожидает в этом году 390 миллионов пассажиров, что на 8,8 процентов больше, чем в прошлом году.
Вообще прогнозируется, что с 1 февраля по 12 марта на поездах, автобусах и воздушными путями будут путешествовать примерно 2,98 миллиарда человек, сообщает China Central Television Station.
Чтобы справиться с дополнительным спросом, в течение праздничного периода будет доступно еще 177 высокоскоростных поездов, которые будут обслуживать дополнительно 100 000 пассажиров каждый день.
В этом году в период «чуньюнь» железнодорожные ведомства Китая используют специальное так называемое «интеллектуальное» оборудование для того, чтобы обеспечить пассажирам удобство и комфорт во время поездки.
«Передовое оборудование сделало передвижение пассажиров более комфортным, а нашу работу более эффективной» - отметил начальник отдела пассажироперевозок Китайской железнодорожной корпорации Ли Цзяньфэн.
Кроме того, железнодорожные ведомства разработали особый план действий на случай наступления сильных холодов или выпадения снега.
Партии?
по утверждённому генплану
тут вознесётся грандотель…
от этой гадящей собаки
дотель
Даже на проекты не хватит. А если еще и будут воровать (как у нас принято) ...
Разве, что хватит на пиар.
Запитання: Для якіх підриємств - польськіх,чешськіх,мадьярськіх,чи для "братніх"з кими ви видете бізнес на крові?
регионы получат,
регионы сделают,
регионы отчитаются о том, что сделали.
А пока это болтовня...