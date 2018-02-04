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 Политика Украины
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Все про:закон (2359) Минобороны (5036) Полторак (905)

 Закон о нацбезопасности предусматривает гражданского министра обороны с 1 января 2019 года, - Полторак

Верховная Рада должна принять закон о национальной безопасности в первом квартале 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Я хотел бы отметить, что у нас есть стратегический оборонный бюллетень. 17 января на Совете национальной безопасности мы изучили и приняли за основу проект закона о национальной безопасности, который будет представлен в ближайшее время в Верховную Раду, где четко определены все приоритеты, и они соответствуют Стратегическому оборонному бюллетеню. Там четко определено, что гражданский министр обороны должен быть с первого января 2019 года. Там четко определены все приоритеты, связанные с реформированием Генерального штаба...", - пояснил Полторак

"Мы настроены на то, желательно, чтобы наш парламент в первом квартале закон принял", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Амбициозный план соответствия стандартам НАТО до 2020 года выполняется на 90%, - Полторак. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3048465
 
 
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Пора этого мента поганого Полторака гнать уже сейчас, а не ждать еще один год.
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кого хотели бы увидеть на этом посту.....кто бы мог на равных вести переговоры с пентагоном.. и главное быть в личных доверительных отношениях?
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Есть такой кандидат! И с Пентагоном потрёт и в личных доверительных отношениях будет - это Кива!

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)) есть вариант что после разговора с ним Мэттис сам в отставку подаст...
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А может и нет! Сразу же начнут оказывать помощь наступательным вооружением! Закон про нацбезпеку передбачає цивільного міністра оборони з 1 січня 2019 року, - Полторак - Цензор.НЕТ 5001
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Зачем? Кива может сам вместо джавелина летать и танки сверху грызть ? Закон про нацбезпеку передбачає цивільного міністра оборони з 1 січня 2019 року, - Полторак - Цензор.НЕТ 7752
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В этом что-то есть! Учитывая его массу тела, да если пупсика разогнать до сверхзвуковой скорости то сила удара будет огромная ни одит ДОТ или танк не выдержит! Закон про нацбезпеку передбачає цивільного міністра оборони з 1 січня 2019 року, - Полторак - Цензор.НЕТ 7027
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Бывший Министр Иностранных Дел Огрызко ---- вполне мог отстаивать интересы Украины на международном уровне --
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возможно...но не факт что с Мэттисом всё срастется..зачем коней на переправе менять...секреты не передаются по наследству....
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Вы знаете -- я не знаю о Мэттисе -- но знаю ,что в армии США ветераном считается тот воин который пробыл под боевым приказом хотя бы час -- на всю жизнь ветераном со всеми льготами и почестями и пенсией на всю жизнь . За 4 года войны Полторак и вся команда Правительства УКраины этого не поняла -- они до сих пор не поняли --что за этот час ВОИН может сложить свою голову за УКраину и народ УКраины . Пока руководители не ценят свой народ их никогда не будет любить и ценить народ .
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Виктор,в политике ценится не твердолобость и прямолинейность,а хитрость и упрямство.Я выскажу вам личное мнение,ибо за событиями слежу с первого дня.Во многих разочаровался.И если бы была возможность, то поставил бы одного человека на ВСЕ посты сразу-это Турчинов.Кроме Президента пока.Не беря во внимание личных качеств Порошенко,рошены ...липецки....офшоры...,во внешней политике он превосходен.У Украины был с первого дня и останется только один союзник-Америка... с Трампом или без него.А на зажиревших котов ЕС надежды питал только глупец.(Польша и страны Балтии не в счёт...у них своя давняя война и обиды на козломордию).Поэтому рашка и вела себя так самодовольно.И посмотрите сейчас как они сдулись.Всё же очевидно.Всё у вас будет хорошо.Быстры белки-оттого и мелки.Польша 20 лет шла к тому что сейчас имеет.....заметьте без войны.е каяайте пока лодку,будет время за грехи спросить.Удачи.
Слава Украине!Дзякуй, Америка!И как всегда отдельно здоровья и долгих старичку Маккейнушке!
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Турчинов -- согласен !!! Порошенко -- мягкий и не особо ценит армию реально и полицию с националистами . Если бы он --Порошенко уделил бы этим составляющим сейчас внимание на госуровне и посадил бы немедленно --" трех " своих друзей с судьями и прокурорами на реально большие сроки -- его бы народ носил бы на руках ... А пока -- кто то кому то лепит ЕВРОПЕЙСКИЕ стандарты на уши в Украине -- когда в больницах нет элементарной зеленки и шприцов .
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Да хватит уже над Украиной эксперементы проводить.Хватит одного гражданского Луценко, до сих пор отрыгиваем.
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гражданский- это значит не действующий (в отставке) военный, а не вообще человек не служивший в армии, как по аналогии с луциком..
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Дай Бог, дай Бог, чтоб Полторак подал в отставку остался руководить военной машиной, как, скажем "гражданский" Пан Скажений Пес Меттис.
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так ты это того 31 декабря на пенсию, а 1 января на работу ,ну как гражданское лицо,а что Петя еще и не такие подмены понятий лепит,в чоколадном королевстве это прокатит Закон о нацбезопасности предусматривает гражданского министра обороны с 1 января 2019 года, - Полторак - Цензор.НЕТ 178
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Полторак - один из лучших министров обороны Украины, кроме, может быть Морозова Закон про нацбезпеку передбачає цивільного міністра оборони з 1 січня 2019 року, - Полторак - Цензор.НЕТ 132
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пока ТАК, а там - поглядим, главное трезво оценивать политиков и гос. руководителей - без низкопоклонства, но и без зрадофильства.
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ПолтороСРАК готовит себе новое кресло в фешемебельном кабинете.
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«Нынешняя украинская власть закончит свой путь так же, как и Норьега - в американской тюрьме. Панамского диктатора поймали американские военные, доставили в США, и американский суд приговорил его на 30 лет.

В первую очередь его обвиняли в вымогательстве, уничтожении политических конкурентов и рэкете. И уже во вторую - в торговле наркотиками.

В свое время панамский диктатор также получал деньги на проведение реформ в Панаме. А вместо этого просто воровал эти деньги и занимался вымогательством. Вам это никого не напоминает?»
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В своих рядах вырастим или опять из России выпишим?
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Неужели Степа на пенсион собрался ??? А ты знаешь что за звание оклад у тебя на пенсии будет как у всех генерал -- 160 гривен в месяц и за должность тыщи 4 в месяц -- так что пенсион тебе Степа будет военный как всем -- тысчонок 5 и все --и то как МО УКраины !!! Всем остальным в разы меньше сегодня платят и генералам тоже . Как жить то Степа будешь на эти деньги Европейский генерал ??
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Достойный нужен.А вы все меряетесь:"гражданский или военный".
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И чем же, позвольте вас спросить, вы там заниматься будете?

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Гражданского? Мураева в министры обороны!!! Закон про нацбезпеку передбачає цивільного міністра оборони з 1 січня 2019 року, - Полторак - Цензор.НЕТ 2361
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міністр оборони повинен бути незаангажованим розумним цивільним політиком, для якого держава перш-за все. Основним завданням міністра є - ефективна політична діяльність, та дбання про фінасування ЗС, матеріально-технічне та соціальне забезпечення. Міністерство оборони повинне бути фізично відділене в Генерального штабу, в міністерстві не повинно бути жодного поліцейського-вони повинні займатись злочинністю.
Генеральний штаб на жаль теж не відповідає сьогоднішнім вимогам. підходи до управління і підготовки ЗС закостеніли та стали гірші ніж в 90 роки.
ЗС -на сьогодні на жаль продовжують розвиватися по радянському зразку. оргштатні зміни не відповідають викликам, відсутня розумна децентралізація, ініціатива та самостійність усіх рівнів командирів, не має взаємодії, яка б дала ефективний результат. на жаль сьогодні, при таких обставинах це майже неможливо. це погляд з боку людини яка має певний досвід.
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в общем - гонтарева идеальный кандидат... петя порошенко не оставит ее без должности
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тото я смотрю Полторак в последнее время в цивильном пинжаке чаще чем в мундире ходит Закон про нацбезпеку передбачає цивільного міністра оборони з 1 січня 2019 року, - Полторак - Цензор.НЕТ 4412
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палтасрак с муженкой начнут ходить в пинджаках и кедах...
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Надеюсь поставят такого кто хоть в армии служил.))
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Курдуплястий дегенерат Полторак ніякий не офіцер, а спрацьований харківський мусор, посилав своїх мусорських курсантів придушувати майдан.
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Цілковито керований з Москви генштаб ЗСУ є безпосереднім організатором і співучасником масового вбивства українських вояків під Іловайськом і Зеленопіллям, несе відповідальність за здачу кацапам Донецького і Луганського аеропортів, Горлівки і Дебальцева, тому ся структура має бути ліквідована в першу чергу.
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З якої трясці ще й чуже глупство повторювати?
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Лучше всех военнослужащих ВСУ сделать гражданскими
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......да из тебя и генерал никакой считай себя гражданским министром уже сегодня чего ждать 2019 года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о нацбезопасности предусматривает гражданского министра обороны с 1 января 2019 года, - Полторак
 
 
 
 
 
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