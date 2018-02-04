 Закон о нацбезопасности предусматривает гражданского министра обороны с 1 января 2019 года, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Я хотел бы отметить, что у нас есть стратегический оборонный бюллетень. 17 января на Совете национальной безопасности мы изучили и приняли за основу проект закона о национальной безопасности, который будет представлен в ближайшее время в Верховную Раду, где четко определены все приоритеты, и они соответствуют Стратегическому оборонному бюллетеню. Там четко определено, что гражданский министр обороны должен быть с первого января 2019 года. Там четко определены все приоритеты, связанные с реформированием Генерального штаба...", - пояснил Полторак

"Мы настроены на то, желательно, чтобы наш парламент в первом квартале закон принял", – отметил он.

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