 Закон о нацбезопасности предусматривает гражданского министра обороны с 1 января 2019 года, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
"Я хотел бы отметить, что у нас есть стратегический оборонный бюллетень. 17 января на Совете национальной безопасности мы изучили и приняли за основу проект закона о национальной безопасности, который будет представлен в ближайшее время в Верховную Раду, где четко определены все приоритеты, и они соответствуют Стратегическому оборонному бюллетеню. Там четко определено, что гражданский министр обороны должен быть с первого января 2019 года. Там четко определены все приоритеты, связанные с реформированием Генерального штаба...", - пояснил Полторак
"Мы настроены на то, желательно, чтобы наш парламент в первом квартале закон принял", – отметил он.
Слава Украине!Дзякуй, Америка!И как всегда отдельно здоровья и долгих старичку Маккейнушке!
В первую очередь его обвиняли в вымогательстве, уничтожении политических конкурентов и рэкете. И уже во вторую - в торговле наркотиками.
В свое время панамский диктатор также получал деньги на проведение реформ в Панаме. А вместо этого просто воровал эти деньги и занимался вымогательством. Вам это никого не напоминает?»
Генеральний штаб на жаль теж не відповідає сьогоднішнім вимогам. підходи до управління і підготовки ЗС закостеніли та стали гірші ніж в 90 роки.
ЗС -на сьогодні на жаль продовжують розвиватися по радянському зразку. оргштатні зміни не відповідають викликам, відсутня розумна децентралізація, ініціатива та самостійність усіх рівнів командирів, не має взаємодії, яка б дала ефективний результат. на жаль сьогодні, при таких обставинах це майже неможливо. це погляд з боку людини яка має певний досвід.