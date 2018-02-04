Нардеп Бакулин перенес операцию и находится в больнице.

Нардеп Евгений Бакулин находится в больнице после операции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом телеканалу "112 Украина" сообщил помощник нардепа в ответ на просьбу прокомментировать заявление генпрокурора Луценко относительно его намерения внести в ВРУ представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности.

О причинах оперативного вмешательства и состоянии здоровья Бакулина не сообщается.

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Напомним, Луценко заявил, что намерен внести в Раду такое представление уже на ближайшей неделе. Представление связано с расследованием причастности Бакулина к делу о так называемых вышках Бойко.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.