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 Политика Украины
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Все про:Бакулин (35) депутат (2493) здоровье (1128) неприкосновенность (785) операция (117)

 Нардеп Бакулин перенес операцию и находится в больнице

О подробностях причин оперативного вмешательства и состояния здоровья Бакулина не сообщается.

Нардеп Евгений Бакулин находится в больнице после операции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом телеканалу "112 Украина" сообщил помощник нардепа в ответ на просьбу прокомментировать заявление генпрокурора Луценко относительно его намерения внести в ВРУ представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности. 

О причинах оперативного вмешательства и состоянии здоровья Бакулина не сообщается. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах в рамках дела о "вышках Бойко", - Луценко

Напомним, Луценко заявил, что намерен внести в Раду такое представление уже на ближайшей неделе. Представление связано с расследованием причастности Бакулина к делу о так называемых вышках Бойко. 

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках". Потом Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3048461
 
 
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надеюсь, прошол приемный покой, и оперировался в районной больничке. зарплаты депутатской хватит за лечение заплатить или помочь бедолаге?
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Тато ходит по канату.
Поджигателям - позор!
А у нас, в колхозной бане,
Мальчик мыло проглотил.
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старая панамская песня, как суку народа берут за яйца -- то оказывается что здоровья у него нет ,все органы больные и жизнь его организма все это время поддерживалась исключительно воровством ... которое у него хотят забрать Нардеп Бакулін переніс операцію і перебуває в лікарні - Цензор.НЕТ 339
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Жировик на спине, наверное, вырезали, чтобы отлежаться - пока будут мутить вопрос снятия депутатской неприкосновенности из-за "Вышек Бойко". Одна часть кодла специально пугает арестом, другая часть кодла пристраивает надежно чудака в больничку, третья часть кодла занимается отмывкой вопроса. И после этого остается пшик! Никого за 4 года по-серьезному не посадили именно потому, что это всё одно кодло.
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Нардеп Бакулин перенес операцию и находится в больнице.

Мабуть, робив пластичну операцію...
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Вчера сложная операция-сегодня уже бегает посцать. Подвих вяликого махинатора-НАСРАЛова живет!!!
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Ну піцтець ,на сьогодні сотні українців перенесли операції і лежать по лікарнях а багато хто і не переніс її , царство їм небесне
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Операция по смене пола.Вот,что нужно бакулиным.
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В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле "о буровых установках"
Стесняюсь напомнить, что уже февраль 2018. Ждали, чтобы в больницу попал? Не иначе как мужика совесть замучила!
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а че. Тюремная больничка тоже есть, можт находиться тама.
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когда вокруг одни евреи у госкорыта, чуваку пришлось тоже обрезание сделать ?
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свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по україні
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мож хоть этот сдохнет, а не Лондон сбежит?
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Сифак прорезался, нос отпал. Зашивали Нардеп Бакулін переніс операцію і перебуває в лікарні - Цензор.НЕТ 7161
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Бакулин перенес операцию и находится в больнице
 
 
 
 
 
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