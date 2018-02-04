" Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы "

Украина за год поднялась на 16 позиций в рейтинге экономических свобод, заняв 150-е место среди 180 стран мира после 166-го места в 2017 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром The Heritage Foundation (США). По данным экспертов, несмотря на повышение, Украина занимает последнее, 44-е место среди стран Европы, и ее общая оценка ниже региональных и средних.

Возглавили рейтинг Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия. Уровень свободы экономик стран рассчитывается по среднему арифметическому показателю, среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.

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