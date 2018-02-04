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 Экономика
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Все про:исследование (359) рейтинг (1094) экономика (3409)

 Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы

В то же время наше государство занимает последнее место в рейтинге среди европейских стран.

Украина за год поднялась на 16 позиций в рейтинге экономических свобод, заняв 150-е место среди 180 стран мира после 166-го места в 2017 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром The Heritage Foundation (США). По данным экспертов, несмотря на повышение, Украина занимает последнее, 44-е место среди стран Европы, и ее общая оценка ниже региональных и средних.

Возглавили рейтинг Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия. Уровень свободы экономик стран рассчитывается по среднему арифметическому показателю, среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокус на цифровой экономике позволит Украине ускорить рост и быть конкурентной в мире, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3048460
 
 
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В качестве ответа протестующим чиновники, депутаты, судьи, прокуроры планируют выйти на митинг с плакатами "Коррупция - наше будущее!", "Руки прочь от моей виллы!", "Пасть порву за свои десять квартир!", "Я патриот - ворую только в Украине!"
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Вот на что посмотрят инвесторы, а не на обещания Пети под шафе золотых гор.
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Живемо по "новому" - по "шоколадному"!!!
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Рейтинг проплачен Путиным! Україну визнали найгіршою в Європі в рейтингу економічної свободи - Цензор.НЕТ 6936
Или страну захватили инопланетяне, стремящиеся очистить Украинскую землю от людей, для своей экспансии.
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Думаю к тому что шеколадного дурогона уже давно никто всерьез не воспринимает Помоему американци решили --- Поворовал дал олигархам которые его втюхали украинцам Поворовать -- и будя Но гуманные дают время пристроит спионереныен бабки И то наверное затем чтоб отобрать
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У соевых минстецявовских порохоботов сегодня очередной аврал-надо доказывать,что рейтинг врет и жизнь у нас все лучше,стараниями Мальдивского гавнокомандующего и базарного торгаша
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Да врут, врут. Это европейцы от зависти все. Не врет только центр Разумкова и лучший премьер Галактики Грося.
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Это логичный исход нерабских здобуткив революции, бардак и опускание населения, к сожалению...
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Только отставка президента и перевыборы!
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ФОП давят и это не будет способствовать повышению в рейтинге. Думаю, что в 2019 может вернуться на 166 место.
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Эту власть все 26 лет выбирали, выбирают и будут выбирать всё те же "Работящие и Умные люди". Так что, с них и спрос.
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Ну ну. Зато по воровству и лжи на первом. Даже выше Рассеи, хотя она и на две трети азиатская.
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Есть в нашем языке мові два слова которые предельно полно характеризуют Лолиту Мальдивскую и это ХАПУГА и НЕЗДАРА, все остальные слова кроме СДОХНИ ПАСКУДА будут лишними...имхо.
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Опять им свободы мало, еще больше эксплуатации людей, еще больше травить людей своими химическими продуктами питания, капиталюги, олигархи никак нажраться не могут в своей безудержной алчности.
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10 мест в год-неплохо. В следующем году обгоним Масковию,а через 6 лет выйдем в лидеры Европы.
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В государстве должна быть почасовая утверждённая правительством зарплата от 3,90 евро до 7 евро в час, а не утверждённая месячная зарплат 4200 грн потому у нас сложно всё в бизнесе и меньше нужно тыкаться мордой в малый бизнес государству. Малый бизнес должен быть невидимым, только в конце года предприниматели должны отчитаться по приемлемым налогам Україну визнали найгіршою в Європі в рейтингу економічної свободи - Цензор.НЕТ 4962
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Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы

Все верно. Власть в Украине принадлежит барыгам-олигархам. Отсюда и не может быть экономических свобод для остальных ...
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Президент хороший,це народ йому дістався не дуже Україну визнали найгіршою в Європі в рейтингу економічної свободи - Цензор.НЕТ 4732
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Та, прямо скажем, совсем плохой народишко достался Петру Алексеевичу, полностью бракованный - никак не хочет в рабов перековываться и за смоктательный леденец пахать, тикает у Польшу.
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И не говори, не хотят сволочи в январе-феврале на одесских пляжах отдыхать, им тоже Мальдивы подавай...с жиру бесятся.
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Да нормальний народ їм дістався - не бунтує , пахає за копійки , обурюється мовчки ... ідеальне стадо !
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Та хто пахає? Нормального работника уже днем с огнем не найдешь - почти все свалили. Остались одни пенсы с мусорами.
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И ни одной ссылки на перечисленные «мировые рейтинги». Фейк.
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Потому что не те люди составляют эти всякие рейтинги.Что бы действительно казаться конкурентными надо что бы рейтинги составлял Гройсман,что бы побеждать всех-Луценко...Или хотя бы не печатать у себя эти,ошибочные.
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А чому , про цю "перамогу" не кажуть по тєлєку ?
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А где все порохоботы подевались ? Ниии одного. Ну где все эти гарики-кошмарики, бялоруссы под прокси и нумерованный обрез 123******?
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Они все на теме о Саакашвили и марше авто на Кончу-Заспу......
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Опять мы хоть где то Первые , но с конца. А у Офшоренка-Мальдивского и подельниковсовсем "другая" Украина.
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Как важно правильно сформулироватъ - Не - Украина поднялась в рейтинге экономических свобод на 16 -18 мест (пишут по разному), а -Украина признана последней в Европе, что было и 2 года назад. Цензор - очень "объективный" сайт, заголовки искажают содержание новости.
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Вот и первая оптимистка. Все пакращення життя по-новому почему то видны со стороны . И чем дальше от Украины сидит патриот тем лучше ему видны положительные сдвиги в экономике , борьбе с коррупцией и т.д . А ЦН достаточно объективен. У нас всё ТВ или под Шоколадом или под кацапами. То же и с остальными СМИ
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Зачем свобода в Украине ? Они ведь патриоты Панамские . А с этим там всё нормалёк.
Вот и 144 реформы в ШОКоладе .
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Нас вообще нужно вычеркнуть оттуда. 50% бизнеса крышует или имеет воровская власть, а 50% криминал (воры в законе с кланами и чеченцы). А то что частники на рынках продают, это не бизнес. Какая тут нах экономическая свобода?!)
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Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы
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Очередная перемога Поросенка.
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я уже не знаю, кого обвинять: хуйла или Михо? или обоих?
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" Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы "

Слава Украине Україну визнали найгіршою в Європі в рейтингу економічної свободи - Цензор.НЕТ 8811
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Искусство заголовка, бялть. Почему не «Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге экономических свобод»? Зрадотустра не позволяет?
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Ну и что что последнее место? А вы какое планировали? А в 2012 какое было? Критика ради критики!!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы
 
 
 
 
 
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