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 Виновник ночного смертельного ДТП на Шухевича в Киеве задержан, - полиция

Водитель Mercedes GL, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие на проспекте Шухевича в ночь на воскресенье, которое привело к смерти двоих человек, задержан правоохранителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

"По факту смертельного ДТП на проспекте Шухевича начато уголовное производство… Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Правоохранители также подтвердили, что в результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадавших и виновник госпитализированы в больницу. Механизм аварии устанавливается.

По информации правоохранителей 45-летний водитель автомобиля "Мерседес" двигался по встречной полосе проспекта Шухевича и по требованию сотрудников полиции не остановился. В дальнейшем правонарушитель столкнулся с автомобилем "Дачия Логан", "Ауди", "Тойота" и "Опель". Вследствие ДТП 50-летний водитель "Дачия" и его 35-летняя пассажирка погибли на месте, а водитель "Ауди", пассажирка "Опеля" и водитель "Мерседеса" госпитализированы в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине произошло почти 17 тыс. ДТП, в которых погибли 267 человек

По данному факту следственным управлением полиции Киева начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Виновник ночного смертельного ДТП на Шухевича в Киеве задержан, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048459
 
 
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в 2008 в Харкові п'яний заїхав на зупинку трамвая і вбив 6 людей, серед них двоє малих дітей, ще двоє молоді люди трохи за 20. і що??? вже давно гуляє на волі. та власне чому гуляє, знову за кермом і знову затриманий за те, що сів нетверезий за руль і уявляєте, справедливість все-таки є, він не тепер не має права керувать ТЗ аж до вересня 2018.
в таких виродків немає совісті. забрав життя 6-х людей - відсидів 7 років. і в нього все ок
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а кликати пияка полтавець і легке життя у нього від його діда голови колгоспу
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Не понимаю, у убитых маленьких детей дедов нет, чтобы пришить эту гниду?
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Недавно был ролик где в Саудовской Аравии чуваку публично отрубили голову за то, что он будучи пьяным за рулем утроил ДТП, где погибло 5 чел. Может я садист, но чой-то у меня это не вызывает возмущения. Хотя, могли бы и более гуманно - повесить например или расстрелять. )))
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От 5 до 10 за убийство 2-х человек? Гуманно, однако, только их детям об этом расскажите
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10 років тюрми - це дуже багато. Час там біжить по-іншому.
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Богато!? Ну да... Вот только те, кому эта мерзота порарила "вечность" - так уже не считают...
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тюрьма то не настоящая, а для ДТПешников! если бы в обычную тюрьму и с родственниками погибших...
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а родичів за що? і сидять вони в такій самій як і інші злочинці.
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ампутируйте козлу клешни, чтоб больше за руль не садился !
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И пожизненно его кормит как инвалида? Умно...
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"грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет " а почему ни общественное порицание?
Он ехал преднамеренно по встречной полосе,зная заранее чем это может закончится.В данном случае надо трактовать как умышленное убийство более 2х человек и давать от 15 до пожизненного.
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Для умышленного убийства нужно доказать умысел, т.е. доказать, что он выехал на встречку с мыслью: вот счас найду машину и влуплю ее, а всех, кто в ней - убъю, ха-ха-ха. Последнее, естественно, зверским смехом.
А здесь имеем преступную самонадеянность: авось ни в кого не врежусь и никого не убъю.
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смерть от пьяного за рулём - уже, априори, умышленное убийство! И все пьяные за рулем - покушение на убийство...
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жоден суд, навіть некорумпований грузинський чи американський з цим не погодиться.
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Мажор, скорее всего. Но - важно помнить что у нынешней власти много врагов. Создание атмосферы страха, неуверенности, ощущения беспредела - главный метод расшатывания ситуации. Потому данного мажора нужно тряхнуть как следует, и судить в другом городе; следаки тоже должны быть не киевские, и под присмотром СБУ.
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Откуда такая тачка в таком разе ? Если алкаш, и на таком танке ездит - значит, при каком-то крутом бизнесе.
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по-вашему, если алкаш,то нищеброд, подзаборник. а в бизнесе, медицине, образовании алкоголиков нет. этот водила скорее всего типичный представитель бизнесмена-алкаша, таких в нашей жизни хоть пруд гати.
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Ага, Мерседес-внедорожник на сдачу стеклотары купил.
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А чому ім'я "героя" не оприлюднюють, алкаш-мажор не дозволяє щоб завтра всю справу замняли?
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R.I.P.
За такі дії покарання явно мале- мусить бути як за умисне вбивство.
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Да, насчёт названия проспекта. Сталин очень не любил Ватутина, за какую-то проваленную операцию, и не дал ему антибиотиков после ранения, хотя они уже были доступны на тот момент, и Ватутин об этом просил его письменно, несколько раз. Так что вся история вокруг переименования проспекта требует расследования - откуда у неё ноги растут.
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Ну не хватало только, чтобы всякая кацапня ещё решала как в Украине улицы называть. Вернись в свой Говносранск-на-Оби и называй там свои переулки и рыгаловки в честь кого хочешь
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Не надоело из себя разыгрывать "патриота Украины", шнырь ? Тебя здесь как облупленного знают. Обычный питерский хам ты, из "агенства интернет-исследований".
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Если не пишут кто, однозначно, что бывший мусор, судья или прокурвор. Если убегал от погони, однозначно что был в хлам бухой или обдолбаный. Ща будет тягомотина и дадут максимум два года...условно. Судейская система шоколадно РЫГО-УБЛЮДИНЫ, самая гуманная система в мире!
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Как там погодка в Питере ? Уже русская весна скоро ?
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К пидеру и хрюсськой весне, не имею никакого отношения
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Херово булками ворушиш, Булкін. За кермом однозначно був сам соєвий. Ну в крайньому випадку Яценюк - ветеран чеченської війни.
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А мав бути застрелений ще на початку погоні, до дтп.
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Ніхто не буде стріляти. Один вже стріляв, більш ніхто менінгіту на зад не хоче.
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А низзя... Помните нашумевшую погоню на бешенной скорости с застреленым подростком? Стрелявший полицейский до сих пор под следствием. А исход мог быть таким же - несколько ни в чем невиновных пострадавших. Кстати, обдолбаный водитель на воле?
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Так, водій на волі і навіть їздить за кермом.
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Особенно умиляет лишение прав на АЖ три года....
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Отпустят 100%. Назовите хоть одного посаженого? Не-ту..
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Что там с рухом новых клоунов?
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Дайте его мне на 5 минут, реально ПЯТЬ МИНУТ.... Он больше НИКОГДА не сядет за руль авто, отвечаю. АТО это хорошая школа жизни, мужикам настоятельно советую пройти.
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Зачем грех брать на душу.... Просто должна быть нормальная статья и реальным действием - за такие преступления от 10 до 15 лет ! И лишение прав до конца жизни. Причем, чтобы это соблюдалось и не в особых камерах-пансионатах, а как для всех!
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Грех? Хочешь расскажу пару слов, с АТО?
Звездуют на нас узкоглазые з криком "за родину!!!!(не ті, ща китайці, а ті, що буряти)... Багато, з сотню як мінімум...
-Повітря!!!!
Падаю на дно окопу, свист "Градів", взриви, тиша...
Підіймаюсь, дивлюсь. Всі узкоглазі "зародинці" тихенько так лежать і не шевеляться, і не тому, що злякалися, а тому, що трупи.
Наші відмінно спрацювали! Вони взяли гріх на душу боронивши НАШУ землю?

Так само і я, сапер. Поставив тисячі мін, і полюбому на них хтось підірвався. Я не знаю хто і знати не бажаю. Я захищав СВОЮ батьківщину.
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согласен на 1000%, пока таких ублюдков как этот гандон на мерсе, не будут гасить на месте, без суда и следствия, ничего в этой стране не поменяется... в настоящее время законы (в части наказания за преступления),в этой стране, работают только для быдла (пересичных)... как там кто-то сказал что-то типа... "Бог создал людей богатыми и бедными, здоровыми и больными и только "коль"т уравнял их"... тут многие сетуют на то, что все друг друга перестреляют... не спорю, возможно население по-уменьшится, но остальные такие вежливые друг к другу станут... хз, полезешь на любого, а в ответ может в голову из 45 калибра прилететь... 100 раз подумаешь...
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Если не на еврономерах - то отпустят, пьяная езда по встречке с двумя трупами- это пустяки. Вот то, что не хотят наши граждане платить режиму за растаможку втридорога - вот это проблема.
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Та заспокойся ти, євробляХер. При такій аварії і кінців би не знайшли- я не я і машина не моя.
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судя по тому, как развиваются события, за рулем был не хозяин жизни а его охранник-водитель.
отнесите этот пост в банк и положите на депозит.
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http://www.mediaport.ua/vinovnik-dtp-na-poltavskom-shlyahe-andrey-poltavec-snova-sel-pyanym-za-rul
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А чому не сказано хто винуватець? Знову мажор?
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Взнають хто-опублікують.Всюди в світі новина з призвіщем.Тільки у нас "невідомий".Замітьте,що,як тільки на цензорі в дописах читачів появляється призвіще на новину з невідомими фігурантими,тутже цензор видає знови цю новину з призвіщами.Чому?Звичайно цензор,публікуючи новину з невідомими героями,насправді знає їх імена.
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Держава не отримує користі від даних про ДТП і не дозволяє отримати її іншим (дослідникам, громадським організаціям, муніципалітетам та ін.)

Правильний збір і аналіз даних про ДТП дозволить проводити "тонке налаштування" міста для безпеки і комфорту його мешканців. Хороші дані покажуть проблемні точки та визначать причини аварій. А відповідні служби зможуть їх усунути.

На жаль, зараз поліція не збирає детальної інформації про ДТП.
Про це йдется в аналітичній записці Віктора Загреби: (http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29065.pdf)
Поліцейські не записують координати ДТП, не деталізують інформацію про тип ДТП. Фіксують «зіткнення». Але також важливо розуміти тип/сценарій зіткнення (фронтальне, бічне, заднє, під кутом). Це стосується також інших типів ДТП (наїзд на пішохода; наприклад, США мають 12 підкатегорій). Не збирають інформацію про користування чи некористування пасками безпеки серед учасників ДТП та про спрацювання подушок безпеки. Не вносять інформацію про офіційно чинний ліміт швидкості на ділянці, де сталося кожне ДТП. Не записують інформацію про розміщення кожної потерпілої особи в транспортному засобі. Обсяг інформації, який збирають на місці ДТП, суттєво відстає від стандартів Європейського Союзу.

Наявні поліцейські дані про ДТП неповні, їх неможливо аналізувати. Але навіть ці дані не публікують у відкритому доступі: їх можна отримати, лише надіславши відповідний запит.
Поліція публікує так звані "зведені дані", які ні про що не свідчать.

"Статистичний аналіз, який публікується, дуже поверхневий і малоінформативний (порівняння кожного показника з минулим періодом)... Органи місцевого самоврядування і державної влади не мають доступу до інформації про стан справ з безпекою руху на своїй території", ‒ пише Загреба.
Тому виникають сумніви, чи взагалі державні установи користуються цими даними для вироблення своїх рішень.
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Та навіть,якщо і використовувати інформацію і "тонко" настроїти наші дороги, дибіли,які мчать за 100 по зустрічній,не щезнуть.
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в смысле - задержан?
да что вы себе позволяете?
задержан... от чудеса?!!!
на сколько часов задержан? до выяснения материального положения,
родственников-знакомых со связями и лапами мохнатыми...
или до первого симулируемого припадка этого болезного... смертельно болезного?
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пока алкоголь выветрится. остальное знали уже до задержания...
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Дело в том, что жизнь обычного человека в Украине, наши законодатели рассматривают как мучение, поэтому человека который забрал жизнь у другого человека , суд судит как избавителя-благодетеля.
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находился в обычном состоянии, т.е опьянении, и на тебе - приехали.
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Ни фамилии ни имени,начался отмаз сразу...
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Прізвище вбивці ми взнаємо чи ні ???
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За такі злочини потрібно призначати максимальне,яке тільки можливо,покарання,і головне,щоб слідство не тягнулося роками.
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По мнению упоротых дебилов,виноваты копы,ибо надо было просто отвернуться и не ехать за ним.
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П'яна або обдолбана тварина їхала у бік мосту з бул. Перова, але повернула на широченному перехресті раніше ніж треба й попала на смугу зустрічного руху по Шухевича. Замість стати і ввімкнути аварійку, урод зробив те, що зробив. Версія.
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У нас, должна быть судебная система, где наказание дается не за самое тяжкое правонарушение, а за все совершенные правонарушения.
Тогда эта скотина, получила бы лет 25.
Люди смеются над США, где подонки могут получить 100, 200, 300 лет тюрьмы, но как раз такая система нам и нужна.
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К евляне напишите , кто это был , что за мразь на мерине
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А вот полицейские пристрелили нарушителя и те люди живы были.
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понаблюдаем, посадят, или 51 гривну штафу впаяют.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВиновник ночного смертельного ДТП на Шухевича в Киеве задержан, - полиция
 
 
 
 
 
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