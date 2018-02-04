 Виновник ночного смертельного ДТП на Шухевича в Киеве задержан, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.
"По факту смертельного ДТП на проспекте Шухевича начато уголовное производство… Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Правоохранители также подтвердили, что в результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадавших и виновник госпитализированы в больницу. Механизм аварии устанавливается.
По информации правоохранителей 45-летний водитель автомобиля "Мерседес" двигался по встречной полосе проспекта Шухевича и по требованию сотрудников полиции не остановился. В дальнейшем правонарушитель столкнулся с автомобилем "Дачия Логан", "Ауди", "Тойота" и "Опель". Вследствие ДТП 50-летний водитель "Дачия" и его 35-летняя пассажирка погибли на месте, а водитель "Ауди", пассажирка "Опеля" и водитель "Мерседеса" госпитализированы в больницу.
По данному факту следственным управлением полиции Киева начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
в таких виродків немає совісті. забрав життя 6-х людей - відсидів 7 років. і в нього все ок
Он ехал преднамеренно по встречной полосе,зная заранее чем это может закончится.В данном случае надо трактовать как умышленное убийство более 2х человек и давать от 15 до пожизненного.
А здесь имеем преступную самонадеянность: авось ни в кого не врежусь и никого не убъю.
За такі дії покарання явно мале- мусить бути як за умисне вбивство.
Не угадал, не ???
Звездуют на нас узкоглазые з криком "за родину!!!!(не ті, ща китайці, а ті, що буряти)... Багато, з сотню як мінімум...
-Повітря!!!!
Падаю на дно окопу, свист "Градів", взриви, тиша...
Підіймаюсь, дивлюсь. Всі узкоглазі "зародинці" тихенько так лежать і не шевеляться, і не тому, що злякалися, а тому, що трупи.
Наші відмінно спрацювали! Вони взяли гріх на душу боронивши НАШУ землю?
Так само і я, сапер. Поставив тисячі мін, і полюбому на них хтось підірвався. Я не знаю хто і знати не бажаю. Я захищав СВОЮ батьківщину.
отнесите этот пост в банк и положите на депозит.
Правильний збір і аналіз даних про ДТП дозволить проводити "тонке налаштування" міста для безпеки і комфорту його мешканців. Хороші дані покажуть проблемні точки та визначать причини аварій. А відповідні служби зможуть їх усунути.
На жаль, зараз поліція не збирає детальної інформації про ДТП.
Про це йдется в аналітичній записці Віктора Загреби: (http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29065.pdf)
Поліцейські не записують координати ДТП, не деталізують інформацію про тип ДТП. Фіксують «зіткнення». Але також важливо розуміти тип/сценарій зіткнення (фронтальне, бічне, заднє, під кутом). Це стосується також інших типів ДТП (наїзд на пішохода; наприклад, США мають 12 підкатегорій). Не збирають інформацію про користування чи некористування пасками безпеки серед учасників ДТП та про спрацювання подушок безпеки. Не вносять інформацію про офіційно чинний ліміт швидкості на ділянці, де сталося кожне ДТП. Не записують інформацію про розміщення кожної потерпілої особи в транспортному засобі. Обсяг інформації, який збирають на місці ДТП, суттєво відстає від стандартів Європейського Союзу.
Наявні поліцейські дані про ДТП неповні, їх неможливо аналізувати. Але навіть ці дані не публікують у відкритому доступі: їх можна отримати, лише надіславши відповідний запит.
Поліція публікує так звані "зведені дані", які ні про що не свідчать.
"Статистичний аналіз, який публікується, дуже поверхневий і малоінформативний (порівняння кожного показника з минулим періодом)... Органи місцевого самоврядування і державної влади не мають доступу до інформації про стан справ з безпекою руху на своїй території", ‒ пише Загреба.
Тому виникають сумніви, чи взагалі державні установи користуються цими даними для вироблення своїх рішень.
да что вы себе позволяете?
задержан... от чудеса?!!!
на сколько часов задержан? до выяснения материального положения,
родственников-знакомых со связями и лапами мохнатыми...
или до первого симулируемого припадка этого болезного... смертельно болезного?
Тогда эта скотина, получила бы лет 25.
Люди смеются над США, где подонки могут получить 100, 200, 300 лет тюрьмы, но как раз такая система нам и нужна.