В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Пока что известно, что инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.
Сообщается, что уголовное дело может быть открыто уже сегодня, но правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.
Отметим, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.
Господи убей всех нах!!!
есть у меня мечта: подогнать говновоз к кацапскому посольству и....
-Хто мені скаже,котра година?
Афроамериканец:
-О пів на шосту,вуйку.
-Сиди-сиди,синку.Я і так бачу,що ти-не москаль."
Кацапов любить небезопасно.
Я удивилась, как она, прожив всю жизнь в Омске, могла это почувствовать. Оказывается в возрасте 12 лет эта курица с подругой была на экскурсии во Львове. Загулявши по городу они решили узнать время у местного дяди, а он не ответил на вопрос "который час", а обозвал их "две гадины".
И вот теперь, через 30 лет мне пришлось ей объяснять, что "2 години" это "2 часа", а не оскорбление…"
Слава Україні !
В Закарпатье не существует национального вопроса - он подогревается искусственно, извне области. Тут всем пох... и на образовательный закон (в том числе самим местным венграм и румынам), и на языковые вопросы - кому как охота, тот так трындит и все плюс-минус в состоянии понять друг друга. Те бурные обсуждения между Киевом и Будапештом, Киевом и Бухарестом в области вообще никто не заметил - вопрос никогда не обсуждался на улицах, в барах, на днях рождений, на работе или родительских собраниях в школе и т.д. Всем реально не печёт, кто ты по национальности. Все за Украину. Венгров и румынов в нашей армии хватает, некоторые погибли. Короче, в области национальной розни нет и никогда не было. Исключением крайне иногда, в каких-то редчайших и ультрарезонансных случаях был цыганский (ромский) вопрос - раз в сто лет какие-то трения могли быть в случае совершения каких-то жёстких преступлений (убийство, изнасилование) и то быстро сходило всегда всё на "нет", потому что осознание того, что ублюдки есть во всех национальностях, всегда имело место. Недавно в Виноградовском районе (посёлок Подвиноградов) община, которая столетиями жила с распределением по разным улицам, бурно обсуждала покупку дома ромами в славянской части посёлка. В результате не подрались, хотя обсуждение было эмоциональным - собрали согласительный комитет, выделили ромам 10 гектаров земли возле их района под жилую застройку в обмен на продажу купленного дома (по рыночной цене, чтобы покупатель в убыток не попал). То есть, да, какой-то элемент апартеида и расизма присутствует, но точно не по отношению к венграм / румынам / словакам / немцам, да и тот культурно урегулировался, все с компромиссом согласились.
Поэтому если кто-то хочет раскачать лодку в политических целях, то надо искать заказчиков в Москве или Будапеште. Ну а исполнители из числа залётных или местных уголовников всегда найдутся.
Майже на 100 відсотків впевнений, що це "робота" медведчуківських "йовбаків".
То у поляков кое-кто выёживается (шляхетский гонор припекло, понимаете ли), теперь с мадьярами стравить пытаются...
Надеюсь, у правительств и наций хватит ума не повестись на известно чьи провокации.
Правда, даже если временные путешествия возможны в принципе, то тут три варианта:
а) история радикально изменится
б) реальность расколется на 2 параллельных мира
в) коллапс нах*й в сингулярность