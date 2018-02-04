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Все про:Венгрия (517) поджог (532) Ужгород (257)

 В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью

В союзе венгров считают, что произошедшее может быть провокацией и пока не комментируют.

В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". 

Пока что известно, что инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. 

Сообщается, что уголовное дело может быть открыто уже сегодня, но правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией. 

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Отметим, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3048458
 
 
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МАТИЛЬДА МАЛЬДИВСКАЯ ТАК УСРАЛАСЬ, ЧТО ПОСТАВИЛИ СЕБЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ПАМПЕРСЫ
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Путлеровцы начали активные действия ? Как эти козломордые достали уже...
Господи убей всех нах!!!
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все согласовано с педро мальдивским, все должны биться лбами в каждого, блокадников в Днепре штурмовали дружжиники авакова, Черкасский обл. совет - тоже, глава дружинников агент КГБ и член фашистской организации россии в прошлом, фашизм и нацизм ползут по стране, а шоколадный рыгоскот тихо рубят бабло
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А зачем эти движухи согласовывать с Педро ?Кто он такой для Путлера ? Голимый барыга .как впрочем и для меня тоже.
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Побольше отпускайте сепаратистов и сторонников сруцькой весны. Ну вот почему ни один коктейль Молотова ни влетел в посольство педерашки? Или там в здание ВР? Странно как-то
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не ну амбассаду кацапстана и верховну зраду могут серьёзно охранять....
есть у меня мечта: подогнать говновоз к кацапскому посольству и....
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провокаторы , хотят стравить модяр с нами.. это кацапы или ЕБИК.
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сними розоввые очки и выйми изо рта шоколад - это выгодно путину, йоббикам и мальдивскому, все спланировано
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Та пиши уже сразу, что это фашисты из аваковских дружинников, под руководством ФСБ сделали!
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Уже давно стравили. Рада, принимая свои дебильные законы, всё сделала сама.
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Не все так просто. А что нам - готовить за свой счет рабсилу ёбикам?
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типичный почерк кацапской агентуры
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Или долбаные прокацапы, или "полезные" суперпатриоты. И те, и другие - ДЛБ.
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Поставлю таки на йобикив. Жгли бы кацы- сожгли бы.
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"В Киеве,в центре,автоматчик останавливает трамвай.Заходит.Говорит в салон:
-Хто мені скаже,котра година?
Афроамериканец:
-О пів на шосту,вуйку.
-Сиди-сиди,синку.Я і так бачу,що ти-не москаль."
Кацапов любить небезопасно.
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"Моя коллега, из российских немцев, поведала, что с детства чувствовала, как на западной Украине негативно относятся к русским…
Я удивилась, как она, прожив всю жизнь в Омске, могла это почувствовать. Оказывается в возрасте 12 лет эта курица с подругой была на экскурсии во Львове. Загулявши по городу они решили узнать время у местного дяди, а он не ответил на вопрос "который час", а обозвал их "две гадины".
И вот теперь, через 30 лет мне пришлось ей объяснять, что "2 години" это "2 часа", а не оскорбление…" В Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю - Цензор.НЕТ 1192
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вороги всього українського ,угро-фіно-монголи, найух з України!

Слава Україні !
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Провокация, однозначно.
В Закарпатье не существует национального вопроса - он подогревается искусственно, извне области. Тут всем пох... и на образовательный закон (в том числе самим местным венграм и румынам), и на языковые вопросы - кому как охота, тот так трындит и все плюс-минус в состоянии понять друг друга. Те бурные обсуждения между Киевом и Будапештом, Киевом и Бухарестом в области вообще никто не заметил - вопрос никогда не обсуждался на улицах, в барах, на днях рождений, на работе или родительских собраниях в школе и т.д. Всем реально не печёт, кто ты по национальности. Все за Украину. Венгров и румынов в нашей армии хватает, некоторые погибли. Короче, в области национальной розни нет и никогда не было. Исключением крайне иногда, в каких-то редчайших и ультрарезонансных случаях был цыганский (ромский) вопрос - раз в сто лет какие-то трения могли быть в случае совершения каких-то жёстких преступлений (убийство, изнасилование) и то быстро сходило всегда всё на "нет", потому что осознание того, что ублюдки есть во всех национальностях, всегда имело место. Недавно в Виноградовском районе (посёлок Подвиноградов) община, которая столетиями жила с распределением по разным улицам, бурно обсуждала покупку дома ромами в славянской части посёлка. В результате не подрались, хотя обсуждение было эмоциональным - собрали согласительный комитет, выделили ромам 10 гектаров земли возле их района под жилую застройку в обмен на продажу купленного дома (по рыночной цене, чтобы покупатель в убыток не попал). То есть, да, какой-то элемент апартеида и расизма присутствует, но точно не по отношению к венграм / румынам / словакам / немцам, да и тот культурно урегулировался, все с компромиссом согласились.
Поэтому если кто-то хочет раскачать лодку в политических целях, то надо искать заказчиков в Москве или Будапеште. Ну а исполнители из числа залётных или местных уголовников всегда найдутся.
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Если Вы живёте в том районе, тогда Вы в курсе этих дел и я Вам верю .
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Експертиза вже встановила, що кинута пляшка була з під кацапського "Бояришника". Та і наявність козлорожих даунів на цій темі лише підтверджує результати експертизи..😋😋😋😋
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Самі йобіки з кацапами і роблять провокації! В Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю - Цензор.НЕТ 3445
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как легко гостю из востока просто такое сделать, потом столкнитесь лбами венгры и украинцы. С поляками им удалось
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В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Майже на 100 відсотків впевнений, що це "робота" медведчуківських "йовбаків".
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Медведчука слід 100% ! Йому і його куму х...у........йлу це вигідно ! В Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю - Цензор.НЕТ 114


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Кацапчеги и со стороны Венгрии, и с нашей стороны стараются. Так и ведут себя тоталитарные режимы, чтобы посорить другие страны.
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И это в тот момент, когда любые срачи стран и народов западного мира на руку общему врагу.
То у поляков кое-кто выёживается (шляхетский гонор припекло, понимаете ли), теперь с мадьярами стравить пытаются...
Надеюсь, у правительств и наций хватит ума не повестись на известно чьи провокации.
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Кацапы никогда не заставят себя уважать, поэтому используют древнюю методику Разделяй и властвуй, посорь тех кто тебя не уважает. Восточноевропейские государства трошки дурнувати, увы, гонор на первом месте. Кстати, и мы тоже. Мудрости не хватает.
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Да... Читая историю Украины 1600-х годов, хочется взять машину времени и отправиться к батьке Богдану - потолковать с ним перед Переяславской радой.
Правда, даже если временные путешествия возможны в принципе, то тут три варианта:
а) история радикально изменится
б) реальность расколется на 2 параллельных мира
в) коллапс нах*й в сингулярность
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Вочевидь українцям Закарпаття вже набридло читати надписи мадярською мовою і бачити їхні прапори на своїх будівлях ... Отже - це тільки початок
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Провакації,з мадярами,поляками вигідна тільки нинішній владі,це очевидно,Це відволікає увагу людей від їх злочинних дій.А де ж доблесна поліція і СБУ які промотують невідомо куди мільярди коштів платників податків!
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Вот уроды. Кому-то неймётся. Кто-то хочет разжечь в Звкарпатье межнациональный когфликт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью
 
 
 
 
 
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