В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Пока что известно, что инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.

Сообщается, что уголовное дело может быть открыто уже сегодня, но правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

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Отметим, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.