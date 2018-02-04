 Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре

Об этом рассказала в интервью "Новому времени" и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Цензор.НЕТ.
По ее словам, случаи, когда оказывается экстренная помощь, - ДТП, инфаркт, инсульт, кровотечение, тяжелая черепно-мозговая травма.
"Во всех этих случаях важно, чтобы скорая приехала максимум за 8 минут, а бригада специалистов могла поддержать жизнь человека по дороге в больницу. Это и есть задача парамедиков", - пояснила Супрун.
И. о. министра также заявила, что неотложная помощь никуда не денется, а станет одной из функций первичного звена медицинской помощи.
Чиновница подчеркнула, такое разделение связано с тем, что приезд за 8 минут из-за высокой температуры - слишком нерациональное использование ресурса скорой.
Хуже уже не станет.
Слепи снежную бабу и отогревай.