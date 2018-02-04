EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Здоровье
  2562  137
Все про:медицина (1526) Минздрав (1448) помощь (2752) реформы (2884) Супрун Ульяна (209)

 Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре

После медицинской реформы к случаям, когда оказывается экстренная помощь, будут относиться ДТП, инфаркт, инсульт, кровотечение, тяжелая черепно-мозговая травма.

Об этом рассказала в интервью "Новому времени" и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет Цензор.НЕТ.

По ее словам, случаи, когда оказывается экстренная помощь, - ДТП, инфаркт, инсульт, кровотечение, тяжелая черепно-мозговая травма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня вступил в силу закон о медреформе

"Во всех этих случаях важно, чтобы скорая приехала максимум за 8 минут, а бригада специалистов могла поддержать жизнь человека по дороге в больницу. Это и есть задача парамедиков", - пояснила Супрун.

И. о. министра также заявила, что неотложная помощь никуда не денется, а станет одной из функций первичного звена медицинской помощи.

Чиновница подчеркнула, такое разделение связано с тем, что приезд за 8 минут из-за высокой температуры - слишком нерациональное использование ресурса скорой.

Также читайте: Тенденции к уменьшению случаев заболевания корью в Украине пока нет, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3048442
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вы уже понастроили "суверенной медицины" с украинской спецификой. Может пора уже и за ум браться пока все не вымерли/сь*бались?
 показать весь комментарий
 
Мозги есть?. При чем тут суверенной? Еще два года назад практически в любой городской поликлинике была своя лаборатория, свой рентгенкабинет и диагностики УЗИ, кардиограмма. А сейчас ничего этого нет. Рентген в одном конце города. лаборатория (частная) в другом, диагностика, тоже в частной клинике, в третьем. И пока все это за бабульки не обойдешь на консультацию к специалисту не попадешь. Можешь конечно сразу в частную клинику обратиться. Только там только за консультацию от 200 грн. и те же анализы только в 2-3 раза дороже. Вот. я тебя и спрашиваю, мериканец ты наш, в пиндостане тоже такой бардак?
 показать весь комментарий
 
 
Неужели Супрун все рентгенкабинеты на металлолом сдала?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
С добрым утром, Украина.

 показать весь комментарий
 
угу, поэтому ты свинья хрюкоцапская на коленях батрачишь на укр сайтах за пачку мивины, вот и все вяличае Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре - Цензор.НЕТ 8907
 показать весь комментарий
 
само этоот шлак рисуешь бомжаро? свиноцап, а почему в твоей россососии такие хреновые дела, что ты готов перед хохлами унижаться, да ползать на коленях с протянутой рукой на укр сайтах за пищу под общий хохот, где вяличае то ? бугогага
 показать весь комментарий
 
угу, поэтому ты свинья хрюкоцапская на коленях батрачишь на укр сайтах за пачку мивины, вот и все вяличае Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре - Цензор.НЕТ 2498
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Почему "истинные патриоты" Украины так любят русский мат?
 показать весь комментарий
 
шо питарок, совсем на россососии твоей обоссаной дела хреновые, что ты тут приползло чмо у хохлов отсасывать за бублик, ну умора с вас питарасов ватных, вяликие мля, бугогага Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре - Цензор.НЕТ 4154
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Истерика твоя - явный признак психического заболевания.
 показать весь комментарий
 
дык над вами обосцанными жалкими ватными убожествами уже только ленивый не стебется, вяликие пля, бугогага Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре - Цензор.НЕТ 5213
 показать весь комментарий
 
Нервный смех, неконтролируемые эмоции... Ты, сходи к психиатру.
Хуже уже не станет.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе нравятся холодные женщины?
Слепи снежную бабу и отогревай. Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре - Цензор.НЕТ 126
 показать весь комментарий
 
Танюха - а ты за Собчак голосовать будешь ?
 показать весь комментарий
 
жалкое зрелище эти свиноцапы, батрачащие на укр сайтах за пищу, совсем хреновые дела в россососсии, вяликие мля Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре - Цензор.НЕТ 807
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре
 
 
 
 
 
 вверх