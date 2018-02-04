 Полторак: Государство смогло обеспечить Вооруженные силы, а волонтеры теперь нужны для совещательной помощи

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "Голосу Америки", часть которого опубликовала журналист Анна Высоцкая на youtube-канале.

"Тогда у нас были пустые склады, не было запасов техники, не было запасов вооружения, не было запасов топлива. Военных, которые были профессионально подготовлены, было очень мало. Сегодня ситуация в Украине изменилась кардинально. В том числе, в Вооруженных силах. Сегодня практически создана профессиональная армия. Только за последние два года подписали контракты 130 тысяч военнослужащих. Это люди, которые уже воевали, которые мотивированы, опытны, прошли подготовку, в том числе с помощью наших партнеров - Соединенных Штатов, Канады, Великобритании. Такую подготовку прошли уже больше 10 батальонов, подготовлены около 2 тысяч инструкторов", - поделился Полторак.

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По его словам, существенно увеличилась и численность ВС. "На сегодня всем необходимым Вооруженные силы обеспечены, особенно на линии столкновения. Начиная от денежного содержания, которое за год было увеличено в 2,5 раза. Заканчивая всем необходимым для выполнения боевых заданий", - подчеркнул министр обороны.

При этом он отметил, что опирался в своей работе на волонтеров, начиная с 2014 года. "Они очень много сделали для украинского войска. И не только волонтеры, которые работают в Украине, а волонтеры, которые работают по всему миру, но на сегодня государство сумело обеспечить свои Вооруженные силы. Сегодня мне как министру волонтер больше нужен для предоставления совещательной помощи и помощи в контроле за исполнением моих распоряжений. Объективном контроле", - отметил Полторак. Он рассказал, что количество волонтеров в зоне АТО намного меньше. "Они работают только по чувствительным вопросам. И я думаю, что это тоже очень нужно, чтобы солдаты, военнослужащие, даже если им не нужна материальная помощь, чтоб они чувствовали поддержку людей", - акцентировал глава Минобороны.

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