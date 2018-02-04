 Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов. ФОТО+ВИДЕО

Об этом в своем блоге рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По информации Юрия Бутусова, российский летчик-террорист майор ВС РФ Роман Филиппов - кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Это подразделение базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. "Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский предатель не соответствует действительности", - отмечает журналист.

Напомним, о том, что в Сирии сбит российский боевой самолет Су-25, 3 февраля сообщил Сирийский центр наблюдения за правами человека. Позже Минобороны РФ подтвердило информацию, а также проинформировало о гибели пилота.

Произошло это в районе города Сарадиб. Юрий Бутусов подчеркивает, что населенный пункт занят не террористами ИГИЛ, как утверждают российские СМИ, а повстанцами, поддерживаемыми Турцией. Тем не менее, "российская авиация уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить российским авиатеррористам".

"Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс" [...] Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Филиппов понимал, что за бомбежки городов его щадить не будут, и был уничтожен на месте при приземлении, - пишет Юрий Бутусов.

Он подчеркивает, что новейший российский штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 миллионов долларов был сбит ракетой переносного зенитного ракетного комплекса. "Современная российская авиация не защищена от ПЗРК. Их можно бить. Американские "Стингеры" в Сирии не применяются - там только советские ПЗРК, так что и у нас запасов этого оружия хватает. Было бы заманчиво оказать сирийским "шахтерам" помощь зенитными ракетами, российских террористов надо уничтожать везде", - резюмирует журналист.