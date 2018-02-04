 Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов. ФОТО+ВИДЕО

Об этом в своем блоге рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По информации Юрия Бутусова, российский летчик-террорист майор ВС РФ Роман Филиппов - кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Это подразделение базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. "Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский предатель не соответствует действительности", - отмечает журналист.
Напомним, о том, что в Сирии сбит российский боевой самолет Су-25, 3 февраля сообщил Сирийский центр наблюдения за правами человека. Позже Минобороны РФ подтвердило информацию, а также проинформировало о гибели пилота.
Произошло это в районе города Сарадиб. Юрий Бутусов подчеркивает, что населенный пункт занят не террористами ИГИЛ, как утверждают российские СМИ, а повстанцами, поддерживаемыми Турцией. Тем не менее, "российская авиация уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить российским авиатеррористам".
"Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс" [...] Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Филиппов понимал, что за бомбежки городов его щадить не будут, и был уничтожен на месте при приземлении, - пишет Юрий Бутусов.
Он подчеркивает, что новейший российский штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 миллионов долларов был сбит ракетой переносного зенитного ракетного комплекса. "Современная российская авиация не защищена от ПЗРК. Их можно бить. Американские "Стингеры" в Сирии не применяются - там только советские ПЗРК, так что и у нас запасов этого оружия хватает. Было бы заманчиво оказать сирийским "шахтерам" помощь зенитными ракетами, российских террористов надо уничтожать везде", - резюмирует журналист.
а когда уже збили..стал украинец.трусс и вообше он уволился давно!феее!
кацапы всегда так!бросают своих...и быстро забывают
Давно пора турции подбросить ракеток чтобы и выше их снимать
Иначе не понятно, чего они там все добиваются..
он просто был тяжелее воздуха. и немного присыпан пеплом
Не был он гражданином Украины.
Ну и хрен с ним.
Расскажут - они зарыдают
А где!то обрывки солдатских штанов
В сирийских песках догорают.
Напрасно кацапки домой ждут сынов
Расскажут - они забухают
А где-то обрывки солдатских штанов
В сирийских песках догорают.
Бомбил и убивал сирийских детей, за это путинский нацист отправлен в ад. И его дети скоро будут в аду. Бог карает русских наци. Они подыхают в муках и их дети повторят их судьбу.
Путинские лишнехромосомные рабы, забыли что они не одни в этом мире, и что любой народ их будет убивать как оккупантов.
Путинские рабы до сих пор ещё верят, что они смогут победить народ, сирийский или любой другой?
Ведь по бравурным заявлениям дибилов пуйла и Шойгу, все сирийцы уже уничтожены...
А тут вдруг удивляются, кто же это в Сирии убивает их оккупантов...
Русские генетические рабы никогда не победили ни один народ и не победят, ибо все народы свободные в мире и их не возможно победить русским рабам.
Сирия для русских оккупантов станет как Афганистан для советских оккупантов.
Победы не будет, только трупы оккупантов будут вести в рашку ежедневно из Сирии... А далее истощение, надрыв и распад русской недоимперии... пуйло должен как Горбачёв разрушить последнюю империю зла на земле и рашка исчезнет с карты земли.
Украина и Сирия это своеобразный полигон....
что тут комментировать? что международный преступник и негодяй сам себя в очередной раз спалил,типа ....а мы будем стоять не спереди,а сзади женщин и детей....
https://www.youtube.com/watch?v=nhiYIfVk5nc
Я пам'ятаю Алеппо!
Такбір!!!