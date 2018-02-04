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 Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов. ФОТО+ВИДЕО

Появившуюся в российских СМИ информацию, что летчик Су-25СМ, сбитого сегодня в сирийскими повстанцами, был украинцем, легко опровергнуть.

Об этом в своем блоге рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По информации Юрия Бутусова, российский летчик-террорист майор ВС РФ Роман Филиппов - кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Это подразделение базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. "Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский предатель не соответствует действительности", - отмечает журналист.

Напомним, о том, что в Сирии сбит российский боевой самолет Су-25, 3 февраля сообщил Сирийский центр наблюдения за правами человека. Позже Минобороны РФ подтвердило информацию, а также проинформировало о гибели пилота.

Произошло это в районе города Сарадиб. Юрий Бутусов подчеркивает, что населенный пункт занят не террористами ИГИЛ, как утверждают российские СМИ, а повстанцами, поддерживаемыми Турцией. Тем не менее, "российская авиация уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить российским авиатеррористам".

"Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс" [...] Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Филиппов понимал, что за бомбежки городов его щадить не будут, и был уничтожен на месте при приземлении, - пишет Юрий Бутусов.

Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов 01

Он подчеркивает, что новейший российский штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 миллионов долларов был сбит ракетой переносного зенитного ракетного комплекса. "Современная российская авиация не защищена от ПЗРК. Их можно бить. Американские "Стингеры" в Сирии не применяются - там только советские ПЗРК, так что и у нас запасов этого оружия хватает. Было бы заманчиво оказать сирийским "шахтерам" помощь зенитными ракетами, российских террористов надо уничтожать везде", - резюмирует журналист.

Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3048440
 
 
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кацапов не поймёшь-то лётчик герой.то он украинец...видимо методички пока не составлены...)))
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Аллах забирает лучших пилотов России. Наверное потому он - Акбар Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9234
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ты не понял.это когда он летал и бомбил!был русСКе герой!
а когда уже збили..стал украинец.трусс и вообше он уволился давно!феее!
кацапы всегда так!бросают своих...и быстро забывают Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6297
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Деякі коти вас підтримують, але собаки не згодні🐈🐕
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Не трожь собак - честных животных...
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Собаки і коти - друзі людей, а кацапи нелюди.
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Один из лучших пилотов, получается что Сирийцы зашкварили лучшего россиянского пилота.
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Уничтожен и изнасилован верблюдами ( из комментариев в youtube)
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че он спустился.. они ж вроде на высоте работали всегда чтобы их не достали..
Давно пора турции подбросить ракеток чтобы и выше их снимать
Иначе не понятно, чего они там все добиваются..
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Посмотри для начала какой потолок у штурмовика Су-25(Су-39) Этот бронированный самолет предназначен для штурмовок с высот в 200-300 метров.
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Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4544
он просто был тяжелее воздуха. и немного присыпан пеплом
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Ну попутали чуток.
Не был он гражданином Украины.
Ну и хрен с ним.
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Напрасно кацапки домой, ждут сынов
Расскажут - они зарыдают
А где!то обрывки солдатских штанов
В сирийских песках догорают. Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9658
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Небольшая поравка

Напрасно кацапки домой ждут сынов
Расскажут - они забухают
А где-то обрывки солдатских штанов
В сирийских песках догорают.
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Кацапські ЗМІ продовжують брехати. Нічого нового тут нема.
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сябро Причем тут турки,ведь тема про дохлого свинокацапа.
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Йому образливо, що вбили його співгромадянина. Тому приплітає турків, що офіційно там воюють.
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Убийца сирийских детей даже не пытался отстреливаться. Фото его тела а также его пистолета с полными рожками выложено уже в сеть.
Бомбил и убивал сирийских детей, за это путинский нацист отправлен в ад. И его дети скоро будут в аду. Бог карает русских наци. Они подыхают в муках и их дети повторят их судьбу.
Путинские лишнехромосомные рабы, забыли что они не одни в этом мире, и что любой народ их будет убивать как оккупантов.
Путинские рабы до сих пор ещё верят, что они смогут победить народ, сирийский или любой другой?
Ведь по бравурным заявлениям дибилов пуйла и Шойгу, все сирийцы уже уничтожены...
А тут вдруг удивляются, кто же это в Сирии убивает их оккупантов...
Русские генетические рабы никогда не победили ни один народ и не победят, ибо все народы свободные в мире и их не возможно победить русским рабам.
Сирия для русских оккупантов станет как Афганистан для советских оккупантов.
Победы не будет, только трупы оккупантов будут вести в рашку ежедневно из Сирии... А далее истощение, надрыв и распад русской недоимперии... пуйло должен как Горбачёв разрушить последнюю империю зла на земле и рашка исчезнет с карты земли.
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Скоро скажут что самолет Леха Качинского под Смоленском сбил украинский летчик Волошин и украинского Бука Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6974 Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3134
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А польские агенты хуйла протянут в Сейме закон, чтоб давать по три года тюрьмы всем, кто это отрицает...
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Таки, как оказалось, за антибандеровской поправкой к польскому закону о запрете использования лживого словосочетания "польские концлагеря" в отношении нацистских концлагерей тянется шлейф через Кукиса, ее предложившего в последний момент, к его кураторам в WSI - польской соучастнице убийства качиньского.
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Плешивогго Педофила никто за язык не тянул :
Украина и Сирия это своеобразный полигон.... Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1231
что тут комментировать? что международный преступник и негодяй сам себя в очередной раз спалил,типа ....а мы будем стоять не спереди,а сзади женщин и детей....
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А мне нравяццо такие метаморфозы парашцев. Был лучшим - стал мертвым
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Воистину, хороший кацап - мертвый кацап.
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Аллах, ты забираешь лучших ! Хорошо, но мало !
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Дуже погане фото,повинен бути розмотлошений,подібно до паскудного трупакам на фото в цій чудовій новині!
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Он был тяжелее воздуха,но легче чем вода,короче гавном.
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Желаю того же любому выродку на службе кремлевской империи. Им не место среди людей на планете людей.
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Бутусов, а вот это совершенно здесь лишнее: Было бы заманчиво оказать сирийским "шахтерам" помощь зенитными ракетами, Источник: https://censor.net.ua/n3048440 У нас решены уже все вопросы с Донбассом и Крымом и осталось оказать помощь братской Сирии? ВСУ уже защищены от кацапской авиации, а наши Су-25 и Ми-24 защищены от ПЗРК? Хорошо, что кацапского летуна приземлили, но мы-то к этому каким боком и к чему тогда бравада и пафос?
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Так чем больше мужественный сирийский народ убьёт кровавых российских фашистов оккупантов на своей многострадальной земле. Тем меньше их оккупантов фашистов ..уйла надо будет уничтожать уже украинскому народу освобождая свою родную но временно оккупированную проклятыми кремлёвскими фашистами захватчиками суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса. А значит что каждый убитый российский каратель на сирийской земле это очень большая победа и польза не только для сирийского народа но и украинского.
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кацапская свинья летело убивать мирный да само сдохло
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Как хорошо неделя заканчивается! Спасибо сирийцам за чудесное настроение.
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Найкраща новина з початку року,окупант на фото - саме такий ,як треба.Є чого повчитися .І, безумовно, сирійським повстанцям необхідно допомагати,соромно,що досі цього не робиться.
Я пам'ятаю Алеппо!
Такбір!!!
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Какой симпотяжка! Фото порадует мамочку, жену и детишек! Всё в дом, всё в семью! Особенно порадует жену одноразовые пять лямов рублей в бюджет семьи и пол зарплаты ежемесячно.
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Мінус один кандидат на проведення відпустки в Україні.. І це радує..
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Воин войск,которые давно выведены,сбитый воинами которых три раза уже победили.
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Жашкваренное животное. Только так можно очистить мир от ублюжих тварей из быдлостана.
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Вот так должен выглядеть российский военный,а то - плен,суд,обмен,амнистия,заблудились.
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Бажаю ополченцям Сирії й подальших перемог над кривавими карателями хуйловсько-асадівської хунти..Борітеся - поборете!
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Судя по новостям ватаны стерли с лица земли сирийскую деревню возле которой сбили их убийцу сирийских женщин и детей.При этом вопят что украинская армия бомбит дамбасят.двойные ватные стандарты.Сами убивали мирных жителей сотнями лет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОдин из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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