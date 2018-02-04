 Нет ни малейшего сомнения, что ответственность за лагеря смерти несут только немцы, - глава МИД ФРГ Габриэль

"Мы убеждены, что только тщательный обзор собственной истории может привести к примирению. Это означает, что люди, которые вынуждены были испытать невыносимые страдания Холокоста, могут говорить об этом страдании открыто и без ограничений", - цитирует заявление немецкого министра Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он заверил поляков, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в немецком обществе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин

В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности - это "вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше". Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. "Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют", - подчеркнул дипломат.

Габриэль рассказал, что сам в течение 15 лет организовывал и руководил молодежными групповыми поездками на мемориальные площадки бывших концентрационных лагерей в Аушвице и Майданеке. И ему было ясно, что это были немецкие концентрационные лагеря, которые не случайно были размещены в Польше, поскольку польская культура была обречена быть стертой, как и вся еврейская жизнь. "Три из более шести миллионов убитых евреев были из Польши", - напомнил политик.

Также читайте: Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства"

"Осознание этой исторической вины является частью сегодняшней немецкой идентичности в нашем демократическом государстве и центральным консенсусом всех демократических сил в нашей стране", - заявил Габриэль. Именно поэтому, по его словам, Германия ради своих собственных интересов передает память об этих зверствах молодым поколениям и не допускает релятивизации.