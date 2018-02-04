 Нет ни малейшего сомнения, что ответственность за лагеря смерти несут только немцы, - глава МИД ФРГ Габриэль

"Мы убеждены, что только тщательный обзор собственной истории может привести к примирению. Это означает, что люди, которые вынуждены были испытать невыносимые страдания Холокоста, могут говорить об этом страдании открыто и без ограничений", - цитирует заявление немецкого министра Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он заверил поляков, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в немецком обществе.
В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности - это "вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше". Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. "Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют", - подчеркнул дипломат.
Габриэль рассказал, что сам в течение 15 лет организовывал и руководил молодежными групповыми поездками на мемориальные площадки бывших концентрационных лагерей в Аушвице и Майданеке. И ему было ясно, что это были немецкие концентрационные лагеря, которые не случайно были размещены в Польше, поскольку польская культура была обречена быть стертой, как и вся еврейская жизнь. "Три из более шести миллионов убитых евреев были из Польши", - напомнил политик.
"Осознание этой исторической вины является частью сегодняшней немецкой идентичности в нашем демократическом государстве и центральным консенсусом всех демократических сил в нашей стране", - заявил Габриэль. Именно поэтому, по его словам, Германия ради своих собственных интересов передает память об этих зверствах молодым поколениям и не допускает релятивизации.
До речi в списках загиблих героiв оборони Севастополя, якi воювали в червонiй армii було чимало нiмцiв.
А не пошло бы ты на фик чудо кацапское.
Газовые душегубки придумал не Гитлер а
Коммунисты из НКВДНКВД За много лет до прихода Гитлера Исай Давидович Берг. Лейтенант госбезопасности еврей Иса́й
Дави́дович Берг (1905, Москва - 7 марта 1939, Москва) - начальник АХО
Управления НКВД по Московской области, по утверждению Солженицына Берг был
изобретателем машин по удушению осуждённых к смертной казни выхлопными газами,С
его участием были созданы автомашины, так называемые, душегубкиЭто была
настоящая фабрика смерти».Первое время расстрелянных хоронили в небольших
отдельных ямах-могильниках. Эти могильники разбросаны по территории Бутовского
полигона. Но с августа 1937 года казни в Бутово приняли такие масштабы, что
«технологию» пришлось изменить. С помощью бульдозера-экскаватора вырыли
несколько больших рвов, длиной примерно 500 метров, шириной 3 метра и глубиной
также 3 метра (рвы видны на аэрофотокосмических снимках, которые были сделаны
землеустроительными организациями для службы госбезопасности; на снимках четко
прослеживаются полосы, означающие измененную структуру почвы на этих участках).
(1905(1905), Москва - 7 марта 1939, Москва) - начальник АХО Управления НКВД по
Московской области, изобретатель машин по удушению осуждённых к смертной казни
выхлопными газами.Родился в Москве в еврейской семье. В 1920 году вступил в
ряды Красной Армии, с 1925 года - командир взвода. С 1930 года - член ВКП(б).
С 1934 года года работал в Московском областном
управлении НКВД в должности начальника административно-хозяйственной части[1].
На Бутовском полигоне занимался исполнением
смертных приговоров, выносимых «тройками». Так как приходилось ликвидировать
слишком много людей, то внёс рационализаторское предложение - в кузов машины,
внешне напоминавшие хлебные фургоны, выводилось отверстие выхлопной трубы, и
находившиеся там люди отравлялись продуктами сгорания. В случае, если жертвы не
умирали от удушья, то они находились в полубессознательном состоянии, что
облегчало их ликвидацию. Впервые применена в 1936 году ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
О сотрудничестве, взаимопомощи, совместной
деятельности между Главным управлением государственной безопасности НКВД СССР и
Главным управлением безопасности Национал-Социалистической рабочей партии
Германии (ГЕСТАПО).
время подписания:
гор. Москва 11 ноября 1938 г. 15 час 40 мин.
О сотрудничестве, взаимопомощи, совместной
деятельности между Главным управлением государственной безопасности НКВД СССР и
Главным управлением безопасности Национал-Социалистической рабочей партии
Германии (ГЕСТАПО)
Просто люди убивали людей.
РПЦ и путин блвгославили боевика Гиркина.
Кто виноват ?
Вася Пупкин и Петя Васечкин.
А поляки, отмочили дурь, прицепив к этому закону поправку о запрете "бандеризма".
Kак оказалось, за антибандеровской поправкой к польскому закону о запрете использования лживого словосочетания "польские концлагеря" в отношении нацистских концлагерей тянается шлейф через Кукиса, ее предложившего в последний момент, к его кураторам в WSI - польской соучастнице убийства качиньского.
Премьер забЕгал, МИД забеЕгал.
Пан Президент, Вы готовы подписать закон, который делает Польшу отрицателем Холокоста ?
Німеччина як і Україна існує вже тільки на папері...
до речі 50 % населення Німеччини турки та араби