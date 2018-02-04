EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  3030  145
Все про:Германия (2918) закон (2359) МИД (4372) Польша (4089) смерть (4617) Габриэль (81)

 Нет ни малейшего сомнения, что ответственность за лагеря смерти несут только немцы, - глава МИД ФРГ Габриэль

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль прокомментировал изменения, внесенные в польский закон об Институте национальной памяти.

"Мы убеждены, что только тщательный обзор собственной истории может привести к примирению. Это означает, что люди, которые вынуждены были испытать невыносимые страдания Холокоста, могут говорить об этом страдании открыто и без ограничений", - цитирует заявление немецкого министра Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он заверил поляков, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в немецком обществе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин

В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности - это "вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше". Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. "Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют", - подчеркнул дипломат.

Габриэль рассказал, что сам в течение 15 лет организовывал и руководил молодежными групповыми поездками на мемориальные площадки бывших концентрационных лагерей в Аушвице и Майданеке. И ему было ясно, что это были немецкие концентрационные лагеря, которые не случайно были размещены в Польше, поскольку польская культура была обречена быть стертой, как и вся еврейская жизнь. "Три из более шести миллионов убитых евреев были из Польши", - напомнил политик.

Также читайте: Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства"

"Осознание этой исторической вины является частью сегодняшней немецкой идентичности в нашем демократическом государстве и центральным консенсусом всех демократических сил в нашей стране", - заявил Габриэль. Именно поэтому, по его словам, Германия ради своих собственных интересов передает память об этих зверствах молодым поколениям и не допускает релятивизации.

Источник: https://censor.net.ua/n3048439
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Тобто накази керівництва СРСР ти відкидаєш Нет ни малейшего сомнения, что ответственность за лагеря смерти несут только немцы, - глава МИД ФРГ Габриэль - Цензор.НЕТ 6659 Більше питань до тебе не повинно бути.
 показать весь комментарий
 
Наоборот . Я ж конкретно написал .= страна не убивает - убивают люди . А у этих людей есть фамилии и имена . Почему нет процесса над теми кто устроил Голодомор ?
 показать весь комментарий
 
 
Ні. Накази керівництва це держава, а не просто люди.
 показать весь комментарий
 
То есть если режим януковича отдавал приказы убивать людей на Майдане , то в этом виноваты все украинцы ?
 показать весь комментарий
 
 
Винна влада і держава на той момент.
 показать весь комментарий
 
 
Олег Петрович ed2c8e0a) Если ссср победил, то чего же так долго освободители задержались на освобожденных землях?
 показать весь комментарий
 
 
Ну не совсем задавил. Россия фашизм усыновила, выкормила и вырастила.
 показать весь комментарий
 
 
а заново родила в виде путинского рашизма.
 показать весь комментарий
 
 
Разница между СССР и Гитлеровской Германией была только в том, что одни, приветствуя кидали "зигу" вытянутой рукой, а другие сгибали ее в локте.
 показать весь комментарий
 
 
Нет ни малейшего сомнения, что ответственность за лагеря смерти несут только немцы, - тобто голова МІС ФРН Габріель засудив не нацистську Німеччину, а саме німців всього світу! Просто чудово, а особливо замовчування Берези Картузської!
 показать весь комментарий
 
 
Він говорить тільки те, що вигідно кремлю...
 показать весь комментарий
 
 
Він говорить тількі те що вигідно Ізраілю та кремлю ...
 показать весь комментарий
 
 
Згоден, не правильно називати що виннi нiмцi, виннi фашисти, а серед них були далеко не тiльки нiмцi.
До речi в списках загиблих героiв оборони Севастополя, якi воювали в червонiй армii було чимало нiмцiв.
 показать весь комментарий
 
 
Над сссєрой просто еще процесса не было.Как они отгеноцпдили судетских немцев ?
 показать весь комментарий
 
 
А тут Гассиев кубинца выбил из ринга на трибуну, что даже Усик восхитился. Вот финал между ними знатным будет!
 показать весь комментарий
 
 
Тобто если на Соловках немцев не было значит и в контрационных лагерях просто одни люди убивали других и ссср тут не при чем.
А не пошло бы ты на фик чудо кацапское.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=84qOUCc4V7Q

Газовые душегубки придумал не Гитлер а
Коммунисты из НКВДНКВД За много лет до прихода Гитлера Исай Давидович Берг. Лейтенант госбезопасности еврей Иса́й
Дави́дович Берг (1905, Москва - 7 марта 1939, Москва) - начальник АХО
Управления НКВД по Московской области, по утверждению Солженицына Берг был
изобретателем машин по удушению осуждённых к смертной казни выхлопными газами,С
его участием были созданы автомашины, так называемые, душегубкиЭто была
настоящая фабрика смерти».Первое время расстрелянных хоронили в небольших
отдельных ямах-могильниках. Эти могильники разбросаны по территории Бутовского
полигона. Но с августа 1937 года казни в Бутово приняли такие масштабы, что
«технологию» пришлось изменить. С помощью бульдозера-экскаватора вырыли
несколько больших рвов, длиной примерно 500 метров, шириной 3 метра и глубиной
также 3 метра (рвы видны на аэрофотокосмических снимках, которые были сделаны
землеустроительными организациями для службы госбезопасности; на снимках четко
прослеживаются полосы, означающие измененную структуру почвы на этих участках).
(1905(1905), Москва - 7 марта 1939, Москва) - начальник АХО Управления НКВД по
Московской области, изобретатель машин по удушению осуждённых к смертной казни
выхлопными газами.Родился в Москве в еврейской семье. В 1920 году вступил в
ряды Красной Армии, с 1925 года - командир взвода. С 1930 года - член ВКП(б).

С 1934 года года работал в Московском областном
управлении НКВД в должности начальника административно-хозяйственной части[1].

На Бутовском полигоне занимался исполнением
смертных приговоров, выносимых «тройками». Так как приходилось ликвидировать
слишком много людей, то внёс рационализаторское предложение - в кузов машины,
внешне напоминавшие хлебные фургоны, выводилось отверстие выхлопной трубы, и
находившиеся там люди отравлялись продуктами сгорания. В случае, если жертвы не
умирали от удушья, то они находились в полубессознательном состоянии, что
облегчало их ликвидацию. Впервые применена в 1936 году ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

О сотрудничестве, взаимопомощи, совместной
деятельности между Главным управлением государственной безопасности НКВД СССР и
Главным управлением безопасности Национал-Социалистической рабочей партии
Германии (ГЕСТАПО).

время подписания:

гор. Москва 11 ноября 1938 г. 15 час 40 мин.

О сотрудничестве, взаимопомощи, совместной
деятельности между Главным управлением государственной безопасности НКВД СССР и
Главным управлением безопасности Национал-Социалистической рабочей партии
Германии (ГЕСТАПО)




 показать весь комментарий
 
 
Перші концтабори, до речі, вигадали не німці, а Лейба Бронштейн (Троцький ) у 1919 р...
 показать весь комментарий
 
 
Не факт - вроде как англичане во время Бурской войны в южной африке.
 показать весь комментарий
 
О как . Прозрели . Несут ответственность. Немцы же ! Ну что , это радует. Того и гляди признают ответственность Siemens, Adidas, Puma , DHL за коллаборционизм и финансирование терроризма на территории украинского Крыма . Может быть. Понты ведь ещё никто НЕ отменял . Иудеям ожидаемо подмахнули, дело святое , а дальше можно продолжать сосать бабло, оно не пахнет .
 показать весь комментарий
 
 
Всім країнам, які купують продукцію, вироблену із застосуванням енергоносіїв, імпортованих з рашки потрібно стати на коліна і довго просити вибачення за співпрацю з терорашкою. Заради зручності населення під це дійство можна виділити окрему дату в році.
 показать весь комментарий
 
Где ты увидел, что "подмахнули иудеям"? Повторил тезис о вине Германии за преступления нацизма и никак не оправдал использование термина "польские концентрационные лагеря", который я сам с возмущением не раз встречал на немецком ТВ в прошлом (давно не смотрю его).
 показать весь комментарий
 
Вот это яркий и красивый ответ ,,, для всех наций поучителен ....а Рашка тем временем сталина везде ставит, а поляки закон о Бандере принимают, реально план маршала сработал для Немцев ... они раскапывали могилы убитых в концлагерях и перезахоронение убитых делали, а это один из этапов ток был.... И да то что оккупировало ( освободило ) СССР везде жопа, США, Англия ОСВОБОДИЛО и ???? даже Японцы
 показать весь комментарий
 
Читал что количество жертв среди евреев от рук нацистов преувеличено в много раз и потому запретили эту тему иследовать, а имена погибших тоже как бы тайна.Ничего сам не утверждаю, так как не обладаю достаточными знаниями в этом вопросе.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так обрети знания. Съезди в Израиль, посети Мемориал Яд ва-Шем. Там миллионы немецких документов времён рейха. По этим документам и был подсчёт: шесть миллионов. А всего в Европе было 11 миллионов людей, говоривших на идише. После войны, их практически не осталось. Куда делись ещё пять миллионов европейских ашкеназов ? Просвети нас, правдоискатель.
 показать весь комментарий
 
Кусок Дамбасса взят в качестве заложника,чтобы Украина в НАТО не вступила.РАБссии он нах не нужен
 показать весь комментарий
 
 
А кто несёт ответсвенность за Голодомор и Гулаг ?
 показать весь комментарий
 
 
Тебе же сказали что никто.
Просто люди убивали людей.
 показать весь комментарий
 
 
Немцы давно Покаялись в Злодеяниях,дохлый СССр нет.
 показать весь комментарий
 
 
Так и сейчас то же самое.
РПЦ и путин блвгославили боевика Гиркина.
Кто виноват ?
Вася Пупкин и Петя Васечкин.
 показать весь комментарий
 
Мировую революцию затевал не Гитлер,когда чЛенин это придумал,гитлер был ефрейтором Австро-Венгерской Империи и о нём никто ничего не знал в 1916 году,когда чЛенин в Швейцарии опубликовал статью "Военная Программа Пролетайрятской революции"
 показать весь комментарий
 
 
Если немцьі ответственньі,то украинцы - единственная нация в Европе, государство которой ее никогда не защищало.Она,вьіходит, до сих пор унижена и колонизирована- такой себе европейский парадокс.Видимо,немцев устраивал такой расклад изначально-они и замутили "русскую войнушку",чтобьі пополнить свежей кровью ЕС,а с модором пусть США разбирается.На единение укранцев не ставят-не тот биоматериал.
 показать весь комментарий
 
 
Вбивание клина между США и Европой - старая ГБешная метода, которой следует и Путин. Ты не по ней ли работаешь, проксиамериканец?
 показать весь комментарий
 
Неожиданная помощь полякам от обычно путинофильствующих немецких соцдемов и Габриеля им да зачтется.

А поляки, отмочили дурь, прицепив к этому закону поправку о запрете "бандеризма".

Kак оказалось, за антибандеровской поправкой к польскому закону о запрете использования лживого словосочетания "польские концлагеря" в отношении нацистских концлагерей тянается шлейф через Кукиса, ее предложившего в последний момент, к его кураторам в WSI - польской соучастнице убийства качиньского.
 показать весь комментарий
 
 
Польша попала в позорный список отрицателей Холокоста, вместе с Ираном. Только сейчас они начали соображать: куда их завела "борьба с бендеровщиной".
Премьер забЕгал, МИД забеЕгал.
Пан Президент, Вы готовы подписать закон, который делает Польшу отрицателем Холокоста ?
 показать весь комментарий
 
 
А в Центре Визенталя об этом уже знают?
 показать весь комментарий
 
Лагеря смерти - немцы. Вон Кремлядь с тремя классами церковно приходской 30млн.своих же граждан уничтожил в лагерях и всем насрать. Он же царь и бох , значит все правильно сотворил. СКОРО и Питерский гопник Вован Хуйло жмурить массово свой покорный Быдлостан начнет.
 показать весь комментарий
 
там у владі Німеччини ті ж самі хто і в Україні.
Німеччина як і Україна існує вже тільки на папері...
до речі 50 % населення Німеччини турки та араби
 показать весь комментарий
 
Не было ни какого холокоста, холокост, как и хрестьянство, придумали жиды для зарабатываеия денег, и преводсходства над другими расами. Нет ни какого феномена израиля, если перестанут омерикосы отстегивать деньги, по 8 ярдов каждый год, и доить немцев по репатриации, от израиля останется помойка с кишлаками. Но это ни кому не нужно, общество тупых баранов,и дальше будет верить в жидовские сказки...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНет ни малейшего сомнения, что ответственность за лагеря смерти несут только немцы, - глава МИД ФРГ Габриэль
 
 
 
 
 
 вверх