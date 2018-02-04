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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепр_город (2298) ремонт (747) вандализм (341) Филатов (206)

 "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет", - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах

Городской голова Днепра Борис Филатов возмутился тем, что после ремонта подъездов и замены окон на жилом доме появились надписи с фамилией депутата, профинансировавшего благоустройство.

"Депутат моей фракции и просто хороший человек Вова Панченко, решил сообщить своим избирателям, что он ремонтирует подъезды и ставит металлопластиковые окна. Посмотрите как у него хорошо получилось. Вова - молодец. Я приношу извинения за этот вандализм и завтра все будет закрашено за счет депутата Панченко", - пишет городской голова на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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Также он обращается к новому руководителю инспекции по благоустройству Руслану Морозу, чтобы тот выписал депутату максимальный штраф.

"Прошу всех руководителей фракций и групп горсовета привести в чувства своих депутатов", - обращается Филатов.

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет, - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах 01Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет, - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах 02Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет, - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах 03

В комментариях жители города делились и другими примерами напоминания, кто финансировал ремонт.

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет, - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах 04

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Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет, - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах 05
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет, - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах 06

Источник: https://censor.net.ua/n3048438
 
 
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Ну и зачем нам про Вову Панченко и про окна. Про самого Борю, пламенного патриота, гораздо инереснее: http://dv-gazeta.info/opinion/telekanal-1-1-rasskazal-pravdu-o-kriminalnyih-svyazyah-mera-dnepra-borisa-filatova-video.html
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про всех надо говорить- у них у всех рыло в пушку
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Шож это там за ремонт такой? Краской покрасили белой? А потом все это сами же и изговняли... Идиеты.
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Гыы...саавсем не удивлюсь, если это Боря сам ему посоветовал таким образом подъезды метить. "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет", - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах - Цензор.НЕТ 3912
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насчет молиться:
"умников" до потолка молитва, а "дураков" с разбитым лбом Господь слышит
"лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный;"
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пока будут такие чиновники как Филатов в Украине, так и будет тянутся постперестроечный период
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет", - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах
 
 
 
 
 
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