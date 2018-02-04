 "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет", - мэр Днепра Филатов о саморекламе депутата горсовета Панченко на отремонтированных подъездах

"Депутат моей фракции и просто хороший человек Вова Панченко, решил сообщить своим избирателям, что он ремонтирует подъезды и ставит металлопластиковые окна. Посмотрите как у него хорошо получилось. Вова - молодец. Я приношу извинения за этот вандализм и завтра все будет закрашено за счет депутата Панченко", - пишет городской голова на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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Также он обращается к новому руководителю инспекции по благоустройству Руслану Морозу, чтобы тот выписал депутату максимальный штраф.

"Прошу всех руководителей фракций и групп горсовета привести в чувства своих депутатов", - обращается Филатов.

В комментариях жители города делились и другими примерами напоминания, кто финансировал ремонт.

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