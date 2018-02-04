 Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РИА Новости передают со ссылкой на зампредседателя комитета по межнациональным отношениям оккупационного крымского парламента Юрий Гемпель.

Согласно сообщению, делегация прибыла самолетом. В состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн — Вестфалия.

Они пробудут в оккупированном Крыму до 9 февраля. В рамках визита запланирована встреча с оккупационным руководством, представителями национально-культурных объединений, а также посещение строящихся крупных инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.

Целью посещения Гемпель назвал развитие партнерских отношений.





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