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 Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Оккупированный полуостров посетили представители трех региональных парламентов ФРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РИА Новости передают со ссылкой на зампредседателя комитета по межнациональным отношениям оккупационного крымского парламента Юрий Гемпель.

Согласно сообщению, делегация прибыла самолетом. В состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн — Вестфалия.

Они пробудут в оккупированном Крыму до 9 февраля. В рамках визита запланирована встреча с оккупационным руководством, представителями национально-культурных объединений, а также посещение строящихся крупных инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.

Целью посещения Гемпель назвал развитие партнерских отношений.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским"

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Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 05

Также читайте: Учения в оккупированном Севастополе: российские военные учатся наносить ракетные удары по морским целям

Источник: https://censor.net.ua/n3048436
 
 
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Да ладно. Щас их Климкин как запугает до заикания, как адидас с фольксвагеном запугал.
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ну ты бы нашел для них управу на месте климкина ?
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Подождите, это партия - "AfD". Это - нерукопожатые в Германии, дурной вкус.
Немцы про таких говорят:
"они могут подушиться дорогими духами, но пахнет от них скверно..."
В Германии сейчас нет нацистских партий, но электорат, естесственно, имеется. Вот для них и была создана данная партия и профинансирована 100 млн. из России. На протестной волне (беженцы) они и собрали сливки, прошли в ряд парламентов, но ни одна партия не предложила им объединяться и т.д.
Моветон!
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Программу этой партии я не читала, но то, что депутат от Берлина - это показательно. Посмотрела намедни запись программы Евроньюс о том, что только 7% (!) учителей музыки Берлина на окладе, а все остальные 93% - почасовики-фрилансеры, которые из-за низкой оплаты труда ни на пенсию собрать не могут, ни больничный взять больше нескольких дней. И показывают учительницу, которой пришла бумажка официальная, что когда через несколько лет она выйдет на пенсию, то размер ее пенсии в 300 евро в месяц не покроет даже ренту за жилье полностью, то есть для работавшего всю жизнь человека это попадалово. Столько лет музыке учиться, и пахать за гроши на почасовке всю жизнь, не имея никакой возможности получить постоянную работу. Ситуация то в Германии для пенсионеров не "алё", если нет своего жилья, то совсем не "алё". Так что не говорите "гоп", знают мышебратья из каких регионов Германии посетителей на культурную программу в Массандру побухать приглашать...
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Это все,что нужно знать о наших друзьях. )(уйлу этого и нужно - потерпеть несколько лет, а потом все наладится.
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Фашист фашиста не образить. Тепер все зрозуміло про "Сіменс"? Чому Україна не введе санкції проти "Сіменса" хоча б на своїй території"?
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А що, Джонатан Свіфт теж в окупований кацапами Крим приїжджав? А я думав, що він вже давно помер. Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3682
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Вовошка вылезла под новым старым ником)
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Ну вот.. В подтверждение того, что пи2арас - это не только по ТОМУ признаку, но и, в частности, в политике их тоже через край, и в любой стране - фонтаном. Очень распростанённый подвид.
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Это распространённое заблуждение.
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та кто бы спорил ?

вопрос только в том, кто и что считает заблуждением
и как убедить визави
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Так это проще простого: нужно спросить у того, кто писал.
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_Именно. Правда = некий свершившийся или свершающийся факт объективной реальности. Слоган на картинке - лозунг глупцов, манипуляторов, оправдание для подлецов.
Большинство тех, кто повторяют эту глупость, даже не задумываются над этим стереотипом. Ну ровно как магнитофон не осознаёт смысл воспроизводимых им слов.


Стереотип (с)

- нечто, повторяемое в неизменном виде; шаблон действия, поведения и пр., применяемый без раздумий, рефлексии, даже неосознанно. Характерная черта стереотипа - высокая устойчивость.
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Интересно, во сколько обходится Путину "Альтернатива". Дороже чем Мари Ле Пен?
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и не сомневайся!!(что дороже) (немецкое качество и цену на него(качество) ещё никто под сомнение не ставил) Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2037 Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3014
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Ле Пен - 35 млн.
АФД - 100 млн.
Но и результаты повесомее: у Ле Пен - три калеки, у "нерукопожатых" - аж целая фракция. Да, маленькая... Но очень вонючая...
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Треба адекватну відповідь і кримінальні справи проти кожного з цієї делегації.
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Ali Hasan) Конечно же треба кримінальні справи проти кожного, вот только не при этой власти!
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А яка влада проти них відкриє справи?
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Bogdan_) Ну при ней крым и данбаСС был в составе Украины, и это железный факт, и с этим ни Я, ни ты, ни петя, с этим нечего не уже поделаешь! Это будет учитываться в истерических документах в современной истории Украины!
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ну верующий написал "при ней", шо ж я могу поделать ?

хоть не с большой буквы и то хорошо
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С одним, который из NRW - самый толстый на фото, я даже знаком. Редкой души халявщик и трепло
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Крім того, ще порушник законів України. З цих регіональних парламентів делегації в Україну не поїдуть.
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Интересно а калинград тьфу, Кёнигсберг, они признают немецким или россиянским?
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братушки приехали, бабосов подзаработать.
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Осталось лишь всхлипнуть - ну, бля, дедыжевоивали Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8358
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Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9086надо было!! и почему ток сейчас об этом орёш??а не делал в то время когда надо было!!?? Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5046 дебил!!сделал бы тогда!!(когда надо было!!) смотриш мне бы этот пост (не тогда а сегодня)печатать бы не пришлось!! КАЗЁЛ!!! Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3471
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Да что вы... Патриоты дальше ольгинского дворового сортира ни ногой
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я был в 1988.

срань совковая и люки "Кенигсберг"

жили в помещении, построенном для дивизии СС "Мёртвой головы" в довоенные годы.
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НУЖНО БЫЛО СТЕРЕТЬ ВСЮ ГЕРМАНИЮ

и шо, на ВАЗах ездили бы ?
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133133) А что все ездят, на немецких машинах? Я вот в Греции все лото находился, не разу не видел немецких машин!
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Американцы, англичане и французы не дали...
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судя по всему ,,БЛАЖЕН" на ветке только ты один!! Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8614
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Эти морды, спустя время, будут висеть рядом с кацапней...
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Надо немцам предложить в Калининграде провести референдум за присоединение его к Германии.😀😀
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Мрази. Сообщники людоедов! Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 358
Европа и Запад так и не проснулись. Чем дольше они в коматозе, тем неизбежней ТМВ.
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А еше можно в Германии провести референдум " надо ли вернуть кинисберг"
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"Альтернатива для Германии", это проплаченные депутатики ввп, аналог французского «Национального фронта» Марин Ле Пен http://inosmi.ru/politic/20170425/239214716.html


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Альтернатива для Німеччини (АдН) (нім. Alternative für Deutschland, AfD) - націоналістична[2] право-популістська політична партія Німеччини. Основна ідеологія партії націлена проти Євроінтеграції та проти іміграції іноземців. Керівництво партії відверто підтримує антиєвропейський російський режим Володимира Путіна.
За інформацією видання «Bild», партії запропонували фінансування Росії, а її партійні лідери підтримують тісні контакти з російськими діячами, але в самій партії співпрацю з російськими політичними партіями, організаціями або кредитними інститутами заперечили.[7]
Консультації з Росією
Перші особи партії 26 листопада 2014 побували в російському посольстві в Берліні і не приховували бажання надалі продовжити консультації з російськими дипломатами. Протягом двох годин вони радилися із спеціальним посланцем Росії Олегом Красницьким на тему: ставлення партії AfD до антиросійських санкцій в Європі та криза в Україні. Російські дипломати запропонували німецьким політикам постійний «стратегічний консалтинг» та «регулярний конструктивний обмін інформацією».
Чутки про те, що росіяни намагаються впливати на партію через її магазин торгівлі золотом або через приватні кредити функціонерам партії, керівництво AFD відхилило. «Ми бажаємо довести до парторганізацій районного рівня, що цього не відбудеться»[8][9].
Це вже був далеко не перший візит керівників партії до російського посольства. Так наприклад у вересні 2014 там побував віце-голова партії Александер Гауланд (Alexander Gauland). Після чого журналісти та оглядачі питалися: «А що йому там було треба?»[10]
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Вот такие же суки для которых деньги не пахнут и Путин не совсем Хуйло и проталкивают (успешно кстати) Nord Stream 2...
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Немцы скупердяи - за свой счет не едут. Значит Украина может обвинить их в коррупции . И этих депутатов выгонят из депутатов.
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а рожи какие довольные...Где реакция МИДа??
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Женя-Женя) Рожи у них довольные потому-что знают что им нечего не будет!
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Подхуйловники приехали деньги отрабатывать. Сборище клоунов, которых никто в Германии серьёзно не воспринимает.
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4 ФЕВРАЛЯ ВЫХОДИМ ВСЕ НА МАРШ ЗА ИМПИЧМЕНТ!
НАЧАЛО 12:00 В ПАРКЕ ШЕВЧЕНКО
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100 старушек с алкоголиками Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8440
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СП -2 пошел, ФРГ несет 40 % убытков от не понятных ей санкций. Украина торговлю наращивает с оккупантом. санкции ЕС скоро посыпятся
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Интересный заголовок на вкладке: Немцы в оккупированном Крыму.
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Самолетом? Каким? Что за авиакомпания? Какой рейс?
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Вот и вся картина германских шлюх.Ну давайте МИД обосритесь и выразьте протест или накажите сук !
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подстилка путинская кремля Мураев поехал на Москву, походу за баблом для себя на президентские и ВР выборы и получить новые инструкции от ФСБ.
Опального українського нардепа помітили у розкішному готелі Москви....регіонал, власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв був помічений у московському готелі бізнес-класу Lotte Hotel Moscow. Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.
Патріоти у погонах підтвердили, що дійсно 29 січня Мураєв покинув Україну рейсом Київ -Відень. І в той же день з австрійської столиці перемістився в Москву,
- зазначив Бочкала.
За його інформацією, вже 1 лютого Євген Мураєв у зворотному порядку повернувся в аеропорт "Бориспіль".
"Якби Мураєв не був офіційною особою, а Росія країною-агресором, то цей факт не викликав би питань. Але у нас війна з РФ. Тому я питаю, які справи привели народного депутата України в Москву? З ким він там зустрічався? Чи відображена ця поїздка в робочому графіку?" - риторично питає Бочкала.
Журналіст зауважує, що згідно з календарним планом Верховної Ради в цей час народні депутати мали б працювати з виборцями.
Можливо, Мураєв провідував наших заробітчан? Напевно не дарма Служба Безпеки України пропонувала закон, що забороняє народним обранцям поїздки в РФ. Якби його прийняли, зараз би Мураєв вже давав свідчення. А так формально - має право. Але є одне але". Нардепи - носії держтаємниці. А значить зобов'язані сповіщати про подібні візити режимно-секретний відділ апарату ВР. Цікаво це було зроблено? Чекаю відповіді,- написав Бачкала.

https://24tv.ua/opalnogo_ukrayinskogo_nardepa_pomitili_u_rozkishnomu_goteli_moskvi_n922175
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что мураев Крыса,не знает только Михо Джугашвили Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6027
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РАБссию уже не спасти.яхта паБЕДА идёт ко дну,что ссср в августе 1991 г.заслужили ...Чечня Грузия Украина Сирия
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Немцам сейчас живётся хорошо. "Альтернативой для Германии" является полная жопа. Вот и поехали "альтернативщики" искать приключения на свою жопу. Ну и понятно туда где этого с избытком.
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А що їм залишається робити? Вони ж не можуть чекати вічно повернення Криму до складу України........ Тим паче, що в цьому напрямку фактично - ніхто нічого не робить. Мабуть всіх все влаштовує - і жителів Криму, і українську "владу"...........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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