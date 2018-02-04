 Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом РИА Новости передают со ссылкой на зампредседателя комитета по межнациональным отношениям оккупационного крымского парламента Юрий Гемпель.
Согласно сообщению, делегация прибыла самолетом. В состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн — Вестфалия.
Они пробудут в оккупированном Крыму до 9 февраля. В рамках визита запланирована встреча с оккупационным руководством, представителями национально-культурных объединений, а также посещение строящихся крупных инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.
Целью посещения Гемпель назвал развитие партнерских отношений.
Немцы про таких говорят:
"они могут подушиться дорогими духами, но пахнет от них скверно..."
В Германии сейчас нет нацистских партий, но электорат, естесственно, имеется. Вот для них и была создана данная партия и профинансирована 100 млн. из России. На протестной волне (беженцы) они и собрали сливки, прошли в ряд парламентов, но ни одна партия не предложила им объединяться и т.д.
Моветон!
вопрос только в том, кто и что считает заблуждением
и как убедить визави
Большинство тех, кто повторяют эту глупость, даже не задумываются над этим стереотипом. Ну ровно как магнитофон не осознаёт смысл воспроизводимых им слов.
Стереотип (с)
- нечто, повторяемое в неизменном виде; шаблон действия, поведения и пр., применяемый без раздумий, рефлексии, даже неосознанно. Характерная черта стереотипа - высокая устойчивость.
АФД - 100 млн.
Но и результаты повесомее: у Ле Пен - три калеки, у "нерукопожатых" - аж целая фракция. Да, маленькая... Но очень вонючая...
при ком ? !!!
хоть не с большой буквы и то хорошо
срань совковая и люки "Кенигсберг"
жили в помещении, построенном для дивизии СС "Мёртвой головы" в довоенные годы.
и шо, на ВАЗах ездили бы ?
Европа и Запад так и не проснулись. Чем дольше они в коматозе, тем неизбежней ТМВ.
За інформацією видання «Bild», партії запропонували фінансування Росії, а її партійні лідери підтримують тісні контакти з російськими діячами, але в самій партії співпрацю з російськими політичними партіями, організаціями або кредитними інститутами заперечили.[7]
Консультації з Росією
Перші особи партії 26 листопада 2014 побували в російському посольстві в Берліні і не приховували бажання надалі продовжити консультації з російськими дипломатами. Протягом двох годин вони радилися із спеціальним посланцем Росії Олегом Красницьким на тему: ставлення партії AfD до антиросійських санкцій в Європі та криза в Україні. Російські дипломати запропонували німецьким політикам постійний «стратегічний консалтинг» та «регулярний конструктивний обмін інформацією».
Чутки про те, що росіяни намагаються впливати на партію через її магазин торгівлі золотом або через приватні кредити функціонерам партії, керівництво AFD відхилило. «Ми бажаємо довести до парторганізацій районного рівня, що цього не відбудеться»[8][9].
Це вже був далеко не перший візит керівників партії до російського посольства. Так наприклад у вересні 2014 там побував віце-голова партії Александер Гауланд (Alexander Gauland). Після чого журналісти та оглядачі питалися: «А що йому там було треба?»[10]
НАЧАЛО 12:00 В ПАРКЕ ШЕВЧЕНКО
Опального українського нардепа помітили у розкішному готелі Москви....регіонал, власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв був помічений у московському готелі бізнес-класу Lotte Hotel Moscow. Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.
Патріоти у погонах підтвердили, що дійсно 29 січня Мураєв покинув Україну рейсом Київ -Відень. І в той же день з австрійської столиці перемістився в Москву,
- зазначив Бочкала.
За його інформацією, вже 1 лютого Євген Мураєв у зворотному порядку повернувся в аеропорт "Бориспіль".
"Якби Мураєв не був офіційною особою, а Росія країною-агресором, то цей факт не викликав би питань. Але у нас війна з РФ. Тому я питаю, які справи привели народного депутата України в Москву? З ким він там зустрічався? Чи відображена ця поїздка в робочому графіку?" - риторично питає Бочкала.
Журналіст зауважує, що згідно з календарним планом Верховної Ради в цей час народні депутати мали б працювати з виборцями.
Можливо, Мураєв провідував наших заробітчан? Напевно не дарма Служба Безпеки України пропонувала закон, що забороняє народним обранцям поїздки в РФ. Якби його прийняли, зараз би Мураєв вже давав свідчення. А так формально - має право. Але є одне але". Нардепи - носії держтаємниці. А значить зобов'язані сповіщати про подібні візити режимно-секретний відділ апарату ВР. Цікаво це було зроблено? Чекаю відповіді,- написав Бачкала.
https://24tv.ua/opalnogo_ukrayinskogo_nardepa_pomitili_u_rozkishnomu_goteli_moskvi_n922175