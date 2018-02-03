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 Сбитый в Сирии российский летчик Филиппов до 2014 года не служил в Крыму, - летчик Волошин (обновлено)

Российская "Новая Газета" распространила информацию, что погибшим пилотом сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 был предавший Украину летчик Филиппов из Симферополя. Украинский летчик-штурмовик Владислав Волошин данную информацию не подтверждает.

Об этом передает Цензор.НЕТ.

"Погибшим летчиком является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя", - говорится в сообщении "Новой газеты" со ссылкой на источник в Минобороны РФ . Также в социальных сетях появилась информация, что сбитый штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) базировался в оккупированном Крыму, на аэродроме Бельбек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии. ВИДЕО

Украинский военный летчик Владислав Волошин на своей странице в Фейсбук информацию о службе Филиппова в украинских ВВС не подтверждает.

"Я знаю практически всех летчиков из Крыма, но там не было ни одного предателя присяги по имени Роман Филипов!", - написал Волошин.

Также в Интернете имеется информация об участии капитана Романа Филиппова в соревнованиях российский ВКС в 2013 году "Авиадартс-2013".

Сбитый в Сирии российский летчик Филиппов до 2014 года не служил в Крыму, - летчик Волошин 01

Напоминаем, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25, пилот которого катапультировался и был убит в бою.

Источник: https://censor.net.ua/n3048435
 
 
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Так а что случилось ?
Кацапы вместо своего сбитого летчика подсунули другое фото ?
Да нах них на них.
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А войны-то в Сирии практически нет. сейчас Идлип проамерский добъют и будет мир на сирийской земле. а вот. кто ПЗРК, мартышкам поставил? Да не вопрос.
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Якщо кудись влізла рашака, там миру не буде.
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ага) все знают что кацапы в Сирии уже всех пАбедили))
ты предлагаешь что будет дубль номер 2?) Еще одна хероическая пАбеда?)
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Не вопрос- русские продали. За конвертируемую валюту.
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катапульта, как и лифт, исправно доставляют новохероев прямиком в лодку Харона. ))
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ПЗРК они нашли в пустыне.
А чего ты мокша так беспокоишься о мире во всем мире ?
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Сволочь мокшанская отправившая БУК .
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Забавно. Сперва Путин предлагает вернуть Украине военную технику и говорит, что вся техника в неисправном состоянии, а затем один из украденных самолётов сбивают в Сирии. И как же карлик его теперь вернёт?
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Летуна поспешили хохлом сделать чтоб не так обидно было)) Мокша она такая))
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Ну и фуй с ним где он служил. Главное, что был сукой и сдох как собака.
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Не могу понять. Самолет сбили на большой высоте. У пилота времени было достаточно катапультироваться. Почему он погиб? Катапульта заржавела, или по пьяни не успел среагировать?
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Когда висел на парашюте по нему стреляли все и вся.
Лётные характеристикиМаксимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой)Крейсерская скорость: 750 км/чПосадочная скорость: 210 км/чПрактическая дальность: (с норм. боевой нагрузкой)на высоте:без ПТБ: 640 кмс 2× ПТБ-800: 950 кмс 4× ПТБ-800: 1250 кму земли:без ПТБ: 495 кмс 2× ПТБ-800: 620 кмс 4× ПТБ-800: 750 кмПерегоночная дальность: 1950 кмПрактический потолок: 7000 м[* 2] [* 3]Высота боевого применения с максимальной боевой нагрузкой:' 5000 м

Движки стали вот и не ушел в безопасный сектор.
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Не загинув,а здох.На землі паскуду розмотлошили сирійські Воїни !Воно сподівалось в полон здатись 😁.
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а чего у них звездочки на крыльях? лик Х#йла слабо отобразить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСбитый в Сирии российский летчик Филиппов до 2014 года не служил в Крыму, - летчик Волошин (обновлено)
 
 
 
 
 
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