 Сбитый в Сирии российский летчик Филиппов до 2014 года не служил в Крыму, - летчик Волошин (обновлено)

Об этом передает Цензор.НЕТ.

"Погибшим летчиком является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя", - говорится в сообщении "Новой газеты" со ссылкой на источник в Минобороны РФ . Также в социальных сетях появилась информация, что сбитый штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) базировался в оккупированном Крыму, на аэродроме Бельбек.

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Украинский военный летчик Владислав Волошин на своей странице в Фейсбук информацию о службе Филиппова в украинских ВВС не подтверждает.

"Я знаю практически всех летчиков из Крыма, но там не было ни одного предателя присяги по имени Роман Филипов!", - написал Волошин.

Также в Интернете имеется информация об участии капитана Романа Филиппова в соревнованиях российский ВКС в 2013 году "Авиадартс-2013".

Напоминаем, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25, пилот которого катапультировался и был убит в бою.