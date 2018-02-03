 Сбитый в Сирии российский летчик Филиппов до 2014 года не служил в Крыму, - летчик Волошин (обновлено)

Об этом передает Цензор.НЕТ.
"Погибшим летчиком является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя", - говорится в сообщении "Новой газеты" со ссылкой на источник в Минобороны РФ . Также в социальных сетях появилась информация, что сбитый штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) базировался в оккупированном Крыму, на аэродроме Бельбек.
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Украинский военный летчик Владислав Волошин на своей странице в Фейсбук информацию о службе Филиппова в украинских ВВС не подтверждает.
"Я знаю практически всех летчиков из Крыма, но там не было ни одного предателя присяги по имени Роман Филипов!", - написал Волошин.
Также в Интернете имеется информация об участии капитана Романа Филиппова в соревнованиях российский ВКС в 2013 году "Авиадартс-2013".
Напоминаем, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25, пилот которого катапультировался и был убит в бою.Источник: https://censor.net.ua/n3048435
Кацапы вместо своего сбитого летчика подсунули другое фото ?
Да нах них на них.
ты предлагаешь что будет дубль номер 2?) Еще одна хероическая пАбеда?)
А чего ты мокша так беспокоишься о мире во всем мире ?
Лётные характеристикиМаксимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой)Крейсерская скорость: 750 км/чПосадочная скорость: 210 км/чПрактическая дальность: (с норм. боевой нагрузкой)на высоте:без ПТБ: 640 кмс 2× ПТБ-800: 950 кмс 4× ПТБ-800: 1250 кму земли:без ПТБ: 495 кмс 2× ПТБ-800: 620 кмс 4× ПТБ-800: 750 кмПерегоночная дальность: 1950 кмПрактический потолок: 7000 м[* 2] [* 3]Высота боевого применения с максимальной боевой нагрузкой:' 5000 м
Движки стали вот и не ушел в безопасный сектор.