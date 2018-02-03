 Около 300 производств зарегистрированы в разных регионах в отношении судей, чтобы оказывать на них давление, - глава ВСП Бенедисюк

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, глава ВСП рассказал в интервью изданию Тиждень.
"Я думаю, независимость судей - это прежде всего внутреннее убеждение, что на тебя не могут повлиять. Если ты сам готов противостоять воздействию, то все остальное - безопасность, финансовая и процессуальная независимость - только атрибуты, которые, конечно, обязательны. Однако, прежде всего, судье самому следует чувствовать независимость. Лицо должно быть готово принять независимое решение. Это возможно, когда оно высокопрофессионально и знает, как это сделать, когда есть надлежащие условия для работы, то есть достаточно времени, чтобы подумать и почитать материалы. Кроме того, когда благоприятные внешние факторы, в частности нет улицы в зале заседаний, которая кричит: "Если ты сейчас не примешь нужное решение, то мы тут все разрушим". Мне кажется, что влияние именно политической составляющей было нивелировано, когда приняли изменения в Конституцию и Верховная Рада перестала назначать и увольнять судей. Однако уверенности, что судебная власть состоялась, по моему мнению, ни у народа, ни у судей пока нет. Для этого нужно пройти определенный путь. По моему убеждению, он как раз и начался с изменений в Конституцию и созданием ВРУ", - заявил Бенедисюк.
По его словам, сегодня на судей оказывают давление и они от этого не защищены. "На сайте ВСП содержится перечень обращений судей. Есть обращения, где судья просто перестраховался, потому что закон сейчас обязывает его сообщить Генпрокуратуру и ВСП о любой возможном давлении. Однако есть много случаев, в частности, когда прокуратура открывает производство и вносит в реестр сообщение на судей, которые приняли решение, которые ей не понравились. В регионах это достаточно распространенное явление. По нашим данным, зарегистрировано около 300 производств, где никаких действий по расследованию нет, но судья постоянно висит на крючке", - отметил он.
Есть факты и физического давления. "Когда бросают гранаты в окна судьям, сжигают автомобили - вот в этих случаях, видимо, нужно довести до логического завершения эти расследования. Своими решениями ВСП как раз и побуждает прокуратуру и полицию не просто зарегистрировать сообщение, а проводить следственные действия", - поделился Бенедисюк. Однако ему неизвестно ни об одном факте, когда такое расследование в отношении судей заканчивали.
"Ранее, в советские времена, было такое негласное правило, что в случае преступления против судьи или милиционера вся система активно работает над раскрытием, а преступники знали, что никакого смягчения им не будет, потому милиционера трогать нельзя, поскольку он выполняет свою обязанность. К сожалению, сейчас правоохранительная система в таком состоянии, что не может обеспечить ни адекватного расследования, ни привлечения виновных к ответственности. Заставить правоохранительные органы работать именно так, чтобы судья почувствовал себя защищенным, - тоже проблема, требующая решения, чтобы судья мог защищать и людей", - резюмировал глава ВСП.
за рівень цін, які беруть за рішення ім"ям України!
Бенедисюк Игорь - В 1991 году окончил военно-юридический факультет Военного института Минобороны РФ в Москве. С июля 1991 г. по апрель 1994 г. - судья военного суда в российском Южно-Сахалинске (в/ч 62980). Стоит сказать, что работа судьей в военном суде Российской Федерации в течение трех лет означает, что, скорее всего, Бенедисюк принимал российское гражданство.
В апреле 2015 г. Игорь Бенедисюк назначен членом Высшего совета юстиции по квоте президента Украины Петра Порошенко. Сам Бенедисюк отрицает, что является "человеком Порошенко - говорит, что его отобрала конкурсная комиссия."
Владелец земельных участков 2955 кв.м, "дачного домика 245 кв.м, двух автомобилей и "маленькой" зарплатой в 400836 грн в 2015 году!
Короче, он вам НЕ
ДИМОНИГОРЕК © !
кацапету низзя объяснить, что есть разные ветви власти.
сам-то хоть курице с своей сраной никчемной жизни голову отрезал ?
но правил форума это не нарушает.
і дійшов висновку,
що адміністрація форуму не є органом, уповноваженим кваліфікувати дії коментаторів, як такі, що порушують статті КК України.
Это смотря кто и что.
Судьи не могут иметь внутренние убеждения отличные от общества в котором они живут и интересы которого они представляют
😃
мощно ты заявил !
а если судья живёт в обществе жителей Кончи-Заспы ?
PS: гепы и допы, так же могут сказать: "Давление!!!".
Летчик Волошин.
Надо подождать что скажет МОУ.
Да что же это всеми уродам эта "неприкосновенность" воспевается
Источник: https://censor.net.ua/n3048434