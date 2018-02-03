 Около 300 производств зарегистрированы в разных регионах в отношении судей, чтобы оказывать на них давление, - глава ВСП Бенедисюк

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, глава ВСП рассказал в интервью изданию Тиждень.

"Я думаю, независимость судей - это прежде всего внутреннее убеждение, что на тебя не могут повлиять. Если ты сам готов противостоять воздействию, то все остальное - безопасность, финансовая и процессуальная независимость - только атрибуты, которые, конечно, обязательны. Однако, прежде всего, судье самому следует чувствовать независимость. Лицо должно быть готово принять независимое решение. Это возможно, когда оно высокопрофессионально и знает, как это сделать, когда есть надлежащие условия для работы, то есть достаточно времени, чтобы подумать и почитать материалы. Кроме того, когда благоприятные внешние факторы, в частности нет улицы в зале заседаний, которая кричит: "Если ты сейчас не примешь нужное решение, то мы тут все разрушим". Мне кажется, что влияние именно политической составляющей было нивелировано, когда приняли изменения в Конституцию и Верховная Рада перестала назначать и увольнять судей. Однако уверенности, что судебная власть состоялась, по моему мнению, ни у народа, ни у судей пока нет. Для этого нужно пройти определенный путь. По моему убеждению, он как раз и начался с изменений в Конституцию и созданием ВРУ", - заявил Бенедисюк.

По его словам, сегодня на судей оказывают давление и они от этого не защищены. "На сайте ВСП содержится перечень обращений судей. Есть обращения, где судья просто перестраховался, потому что закон сейчас обязывает его сообщить Генпрокуратуру и ВСП о любой возможном давлении. Однако есть много случаев, в частности, когда прокуратура открывает производство и вносит в реестр сообщение на судей, которые приняли решение, которые ей не понравились. В регионах это достаточно распространенное явление. По нашим данным, зарегистрировано около 300 производств, где никаких действий по расследованию нет, но судья постоянно висит на крючке", - отметил он.

Есть факты и физического давления. "Когда бросают гранаты в окна судьям, сжигают автомобили - вот в этих случаях, видимо, нужно довести до логического завершения эти расследования. Своими решениями ВСП как раз и побуждает прокуратуру и полицию не просто зарегистрировать сообщение, а проводить следственные действия", - поделился Бенедисюк. Однако ему неизвестно ни об одном факте, когда такое расследование в отношении судей заканчивали.

"Ранее, в советские времена, было такое негласное правило, что в случае преступления против судьи или милиционера вся система активно работает над раскрытием, а преступники знали, что никакого смягчения им не будет, потому милиционера трогать нельзя, поскольку он выполняет свою обязанность. К сожалению, сейчас правоохранительная система в таком состоянии, что не может обеспечить ни адекватного расследования, ни привлечения виновных к ответственности. Заставить правоохранительные органы работать именно так, чтобы судья почувствовал себя защищенным, - тоже проблема, требующая решения, чтобы судья мог защищать и людей", - резюмировал глава ВСП.