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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (2942) расследование (2198) суд (20394) судья (1799) Бенедисюк (29) Высший совет правосудия (131)

 Около 300 производств зарегистрированы в разных регионах в отношении судей, чтобы оказывать на них давление, - глава ВСП Бенедисюк

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк уверен, что независимость судей - это, прежде всего, "внутреннее убеждение, что на тебя не могут повлиять".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, глава ВСП рассказал в интервью изданию Тиждень.

"Я думаю, независимость судей - это прежде всего внутреннее убеждение, что на тебя не могут повлиять. Если ты сам готов противостоять воздействию, то все остальное - безопасность, финансовая и процессуальная независимость - только атрибуты, которые, конечно, обязательны. Однако, прежде всего, судье самому следует чувствовать независимость. Лицо должно быть готово принять независимое решение. Это возможно, когда оно высокопрофессионально и знает, как это сделать, когда есть надлежащие условия для работы, то есть достаточно времени, чтобы подумать и почитать материалы. Кроме того, когда благоприятные внешние факторы, в частности нет улицы в зале заседаний, которая кричит: "Если ты сейчас не примешь нужное решение, то мы тут все разрушим". Мне кажется, что влияние именно политической составляющей было нивелировано, когда приняли изменения в Конституцию и Верховная Рада перестала назначать и увольнять судей. Однако уверенности, что судебная власть состоялась, по моему мнению, ни у народа, ни у судей пока нет. Для этого нужно пройти определенный путь. По моему убеждению, он как раз и начался с изменений в Конституцию и созданием ВРУ", - заявил Бенедисюк.

По его словам, сегодня на судей оказывают давление и они от этого не защищены. "На сайте ВСП содержится перечень обращений судей. Есть обращения, где судья просто перестраховался, потому что закон сейчас обязывает его сообщить Генпрокуратуру и ВСП о любой возможном давлении. Однако есть много случаев, в частности, когда прокуратура открывает производство и вносит в реестр сообщение на судей, которые приняли решение, которые ей не понравились. В регионах это достаточно распространенное явление. По нашим данным, зарегистрировано около 300 производств, где никаких действий по расследованию нет, но судья постоянно висит на крючке", - отметил он.

Есть факты и физического давления. "Когда бросают гранаты в окна судьям, сжигают автомобили - вот в этих случаях, видимо, нужно довести до логического завершения эти расследования. Своими решениями ВСП как раз и побуждает прокуратуру и полицию не просто зарегистрировать сообщение, а проводить следственные действия", - поделился Бенедисюк. Однако ему неизвестно ни об одном факте, когда такое расследование в отношении судей заканчивали.

"Ранее, в советские времена, было такое негласное правило, что в случае преступления против судьи или милиционера вся система активно работает над раскрытием, а преступники знали, что никакого смягчения им не будет, потому милиционера трогать нельзя, поскольку он выполняет свою обязанность. К сожалению, сейчас правоохранительная система в таком состоянии, что не может обеспечить ни адекватного расследования, ни привлечения виновных к ответственности. Заставить правоохранительные органы работать именно так, чтобы судья почувствовал себя защищенным, - тоже проблема, требующая решения, чтобы судья мог защищать и людей", - резюмировал глава ВСП.

Источник: https://censor.net.ua/n3048434
 
 
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він так це описав)), що мені стало жалко))) судів, вони такі чесні, що стає))) страшно,
за рівень цін, які беруть за рішення ім"ям України!
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А Ви як думали?! Вони навіть хабарі беруть зі сльозами на очах. Не хочеться, але треба!
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зачем ты даже не попытался стать судьёй ?
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Все, что Вам нужно знать об этом пустозвоне:
Бенедисюк Игорь - В 1991 году окончил военно-юридический факультет Военного института Минобороны РФ в Москве. С июля 1991 г. по апрель 1994 г. - судья военного суда в российском Южно-Сахалинске (в/ч 62980). Стоит сказать, что работа судьей в военном суде Российской Федерации в течение трех лет означает, что, скорее всего, Бенедисюк принимал российское гражданство.

В апреле 2015 г. Игорь Бенедисюк назначен членом Высшего совета юстиции по квоте президента Украины Петра Порошенко. Сам Бенедисюк отрицает, что является "человеком Порошенко - говорит, что его отобрала конкурсная комиссия."

Владелец земельных участков 2955 кв.м, "дачного домика 245 кв.м, двух автомобилей и "маленькой" зарплатой в 400836 грн в 2015 году!
Короче, он вам НЕ ДИМОН ИГОРЕК © !


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А ще судді через адвокатів беруть гроші і прикладів цього вистачає.
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Вы наверно ахент мацквы ?Вы не верите в чесноту судей,президента? Около 300 производств зарегистрированы в разных регионах в отношении судей, чтобы оказывать на них давление, - глава ВСП Бенедисюк - Цензор.НЕТ 7868
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Агент Москви той, хто підсовують президента там, де йдеться про суддів Около 300 производств зарегистрированы в разных регионах в отношении судей, чтобы оказывать на них давление, - глава ВСП Бенедисюк - Цензор.НЕТ 8561
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а у кацапетов это единое целое.

кацапету низзя объяснить, что есть разные ветви власти.
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Ну да,агенты мацквы подставили твоего кучерявенького с Мальдивами и алкашку Юрика с Сейшелами.Кругом возле соевых- одни враги .
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прикинь, твой фюрер про мальдивы гавкнул 11 января, потом вся ваша гебельс-пресса завыла о мальдивах и только через неделю подключились наши зрадофилы )))
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Отакої! Убиа суддя людину на дорозі, виніс завідомо неправосудне рішення, попався на хабарі - а рухати його не можна, бо це, виявляється тиск на безгрішного суддю. Що це за касту у нас Бенедисюк плекає? Недоторканих?
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В таком случае им просто надо отрезать головы и их семьям.
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да ты уже задолбал других призывать резать головы семьям !

сам-то хоть курице с своей сраной никчемной жизни голову отрезал ?
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а я считаю, что эту функцию ему добавили для распространения
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Тобто ви закликаєте до вбивства і терору.
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неоднократно за сегодня.

но правил форума это не нарушает.
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Насправді такі заклики підпадають під КК України. Мабуть чекають поки його арештують Майже 300 проваджень зареєстровані в різних регіонах щодо суддів, щоб тиснути на них, - глава ВРП Бенедисюк - Цензор.НЕТ 8766
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під КК України підпадають, але Правилами Форуму не заборонені
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Тоді йому бан на три роки у колонії суворого режиму🙋
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А еще лучше -бежи в сучью безпеку уркаины с заявой !!!Я так напугаюсь . Майже 300 проваджень зареєстровані в різних регіонах щодо суддів, щоб тиснути на них, - глава ВРП Бенедисюк - Цензор.НЕТ 2813
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ну хіба це не є зізнанням запоребриковості ?
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я подекуди інколи замислювався цим питанням
і дійшов висновку,
що адміністрація форуму не є органом, уповноваженим кваліфікувати дії коментаторів, як такі, що порушують статті КК України.
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Да, в отношении к сепаратистам и бандитам . Украинская власть все 27 лет соответствует этим критериям !!!
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пукан береги, он уже и так перегрелся )))
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А тем временем боксер Усик выступает на российском Матч ТВ в Сочи! Выговаривает "г" чисто по-русски.
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У Усика запасная хромосома отрастает, ему можно.
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внутреннее убеждение что на тебя не могут повлиять ?
Это смотря кто и что.
Судьи не могут иметь внутренние убеждения отличные от общества в котором они живут и интересы которого они представляют
😃
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Судьи не могут иметь внутренние убеждения отличные от общества в котором они живут


мощно ты заявил !

а если судья живёт в обществе жителей Кончи-Заспы ?
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Лучше б давление петлей на шею им сделать, падлам продажным.
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Бедные-бедные судьи. Ночами не спят, все о нас грешных думают, а на них за это производства открывают.
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Цензор удалил страницу про Филиппова, лётчика сбитого в Сирии.
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Наверное оказалось фейком ( про Филиппова).
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Пілот збитого у Сирії російського літака Су-25 був колишнім українським льотчиком ПС ЗСУ з Сімферополя. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське видання "Новая газета".
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Силосна яма і гілляки по ним плачуть!
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Правильно глава ВСП Бенедисюк говорит! Судей этих, срочно отстранить и в СИЗО пока дело до суда не дойдёт, и тогда, ни кто не скажет "Давление на судей", они не при делах!
PS: гепы и допы, так же могут сказать: "Давление!!!".
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Пілот збитого у Сирії російського літака Су-25 був колишнім українським льотчиком ПС ЗСУ з Сімферополя. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське видання "Новая газета".

Летчик Волошин.
Надо подождать что скажет МОУ.
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Уголовные производства уже не помогут. Только суды Камбиса и суды Линча
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Потерпите немного скоро я думаю обычный жребий будет решать кому судье или обычному порохоботу чалиться на верхнем ярусе или под шконкой.....ПОСЛЕ КОНФИСКАЦИИ ВСЕ БУДУТ РАВНЫ!!! Гнидопитаров из шоколадного цеха ждет удивительное времяпровождение))))
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Насрал под чужой дверью имея "внутреннее убеждение, что на тебя не могут повлиять".
Да что же это всеми уродам эта "неприкосновенность" воспевается
Источник: https://censor.net.ua/n3048434
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 300 производств зарегистрированы в разных регионах в отношении судей, чтобы оказывать на них давление, - глава ВСП Бенедисюк
 
 
 
 
 
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