 Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Польское радио со ссылкой на председателя Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина.
По его словам, эта ситуация для Польши вредна и власти ее не недооценивают. Премьер-министр Матеуш Моравецкий начал уже "большой труд диалога". "Он уже после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху, после заявления, в котором объяснил польскую позицию, после встречи в местности Маркова, где он объяснял эту позицию зарубежным журналистам создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров в Израиле и США; что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", - сказал Яцек Сасин.
После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти передан президенту, который решит, подписывать ли документ. Согласно этому закону, тем, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или польскому государству ответственность или совместную ответственность за преступления, совершенные Третьим Рейхом или за другие преступления против человечества, мира и военные преступления, грозит штраф или лишение свободы до трех лет. Такое же наказание предусмотрено за "поразительное преуменьшение ответственности настоящих виновников этих преступлений".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Інцидент трапився ще у неділю близько 14:00, повідомляє туристка з Кракова виданню Polsat News.
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Це ше я не піз.....див !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Тобто з Україною вони закон не обговорюють. То треба адекватна відповідь по відношенню до Польщі. Хто буде заперечувати злочини Польщі і поляків отримає 3 роки.
Многие из погромов, совершенных в Польше, по?прежнему покрывает завеса молчания. На каждом шагу встречаются люди, которые отрицают эти преступления или, по крайней мере, приуменьшают их масштабы. Почему это происходит? Для этого есть много причин. Существует психологический барьер, не позволяющий признать, что некоторые поляки одобряли или даже осуществляли антиеврейскую политику нацистов. Стыд. Нежелание наказать преступников.
Лишь незначительный процент поляков, обвиняемых в преступлениях против евреев, был признан виновным, а приговоры в большинстве случаев были символическими. И обвинительных приговоров было намного меньше, чем оправдательных. Суды не спешили признавать, что не только немцы были в Польше палачами евреев.
Вы не поняли поляк упорствует в своей правоте И предлагает понять и не обижаться.
Такие краеугольные решения не дают возможности отыграть назад. Даже если не правы - тока вперёд.
Это многоходовчка такая, от Качиньского.
Таки, как оказалось, за антибандеровской поправкой к польскому закону о запрете использования лживого словосочетания "польские концлагеря" в отношении нацистских концлагерей тянается шлейф через Кукиса, ее предложившего в последний момент, к его кураторам в WSI - польской соучастнице убийства Kачиньского, состоящей из выпестованных ГРУ поляков.
Но показательна реакция Польши: тут же начали унижаться перед США и Израилем, ну прям скоро прощения просит начнут. А с Украиной разбираться даже вопрос не стоит...
Не по мачти я тебе...
А как ты объяснишь что PiS шла на выборы с одними лозунгами , и вдруг последовательно занялась "борьбой с бендеровщиной" ? Памятные знаки крушить стали, провокации устраивать. Ващиковский вон прибыл, и скандал на ровном месте устроил, а потом стал целкой прикидываться, типа "мы всегда в ЕС парили за хохлов, а они, этакие бендеровцы".
Единственная вина Польши - в ее слабости в противодействии этому. Тут столько же вины, как и Украины в потере Крыма.
Источник: https://censor.net.ua/n3048433
Долго собирались, нужно было "большой труд диалога" начинать до принятия Сеймом закона.
Не ожидали поляки, что станут, как отрицатели Холокоста, на манер прокаженных, так что дела никто с ними иметь не будет. "Бандеровцы" то поляков меньше волнуют, за "бандеровцев" больше акций Газпрома распихали по карманам польских политиков, чем за отрицание Холокоста.
Развели поляков как лохов последних за "бусы из рубьих костей и консервных банок", которыми и являются акции Газпрома.
Законодательный запрет на употребление антиисторической лживой комбинации слов "польские концентрационные лагеря",
которую не одно десятилетие "по ошибке" навязывали в разныx, в том числе немецких СМИ, против чего Польша не раз протестовала, не имеет ничего обшего с "отрицанием Холокоста", но лживые твари, навродь тебя, и всяkого рода гешефтмахеры на Холокосте пытаются настаивать на своей лжи, чтобы нанести Польше политический и экономический ущерб своими претензиями.
Не Польша, а не недолюстрированная российская агентура в Польше, включая третьеэшелонных провокаторов, как ты и тот же Кукис, курируемый WSI, от которого и пришла "бандеровская поправка" и предки которых - пособники советских оккупантов - клепали "документы", которые ты собираешься "поднимать".