 Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Польское радио со ссылкой на председателя Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина.

По его словам, эта ситуация для Польши вредна и власти ее не недооценивают. Премьер-министр Матеуш Моравецкий начал уже "большой труд диалога". "Он уже после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху, после заявления, в котором объяснил польскую позицию, после встречи в местности Маркова, где он объяснял эту позицию зарубежным журналистам создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров в Израиле и США; что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", - сказал Яцек Сасин.

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После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти передан президенту, который решит, подписывать ли документ. Согласно этому закону, тем, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или польскому государству ответственность или совместную ответственность за преступления, совершенные Третьим Рейхом или за другие преступления против человечества, мира и военные преступления, грозит штраф или лишение свободы до трех лет. Такое же наказание предусмотрено за "поразительное преуменьшение ответственности настоящих виновников этих преступлений".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

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В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.