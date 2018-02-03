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 Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин

Председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин заявил, что руководство Польши открыто для разговора с Израилем и Соединенными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Польское радио со ссылкой на председателя Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина.

По его словам, эта ситуация для Польши вредна и власти ее не недооценивают. Премьер-министр Матеуш Моравецкий начал уже "большой труд диалога". "Он уже после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху, после заявления, в котором объяснил польскую позицию, после встречи в местности Маркова, где он объяснял эту позицию зарубежным журналистам создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров в Израиле и США; что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", - сказал Яцек Сасин.

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После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти передан президенту, который решит, подписывать ли документ. Согласно этому закону, тем, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или польскому государству ответственность или совместную ответственность за преступления, совершенные Третьим Рейхом или за другие преступления против человечества, мира и военные преступления, грозит штраф или лишение свободы до трех лет. Такое же наказание предусмотрено за "поразительное преуменьшение ответственности настоящих виновников этих преступлений".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

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В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048433
 
 
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а в это время у скрепных вяликороссов....Истории болезней пациентов, содержащие большое количество персональных данных, были использованы вместо туалетной бумаги в клинике города Пермь. Это заметил уполномоченный по правам человека Российской Федерации Павел Миков, опубликовавший соответствующие снимки на странице в социальной сети.
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«Добрий поляк - мертвий поляк»: в Ізраїлі напали на польських туристів

Інцидент трапився ще у неділю близько 14:00, повідомляє туристка з Кракова виданню Polsat News.

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Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин - Цензор.НЕТ 695 Це ше я не піз.....див ! Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин - Цензор.НЕТ 4410
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Для особо талантливых напоминаю что сперва обсуждают а потом принимают закон. А в нынешней ситуации все остаются на своих позициях Довидзеня Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин - Цензор.НЕТ 2105
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Така реакція польських урядовців свідчить лише про одне - закон був написаний для втутрішньопольського обивателя, аби піднятися в його очах, а про те, що його прочитають в Ізраїлі і Штатах "законотворці" чомусь не подумали.
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Судя по всему Дуда этот закон завернёт обратно! Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин - Цензор.НЕТ 4827
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Их поляки не бояцца, а вот замечания со стороны США для них важнее!
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В Израиле бурю негодования, а у нас понять и простить
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А руки, на жаль,так і зудять у декого з наших побитися з поляцами. А що далі? Хіба вже одного фронту на Донбасі забракувало?
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Предатели в тылу гораздо страшнее. С ними нам точно не победить.
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Немає змісту коментувати приступ параноїдальної величі і безгрішності у наших сусідів. Вони ж не знають житейської мудрості: "Як аукнеться, так і відгукнеться". Або: Не чини з іншими так, як би не хотів, аби чинили з тобою".
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А у нас нема влади.... Всі парашенки і ко кричати витерти плівок від поляків і терпіти !
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Председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин заявил, что руководство Польши открыто для разговора с Израилем и Соединенными Штатами.Источник: https://censor.net.ua/n3048433- А с нами им говорить не хочется ?
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Вот, сука, нет других дел. Давайте меряться у кого длиннее.
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Председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин заявил, что руководство Польши открыто для разговора с Израилем и Соединенными Штатами Источник: https://censor.net.ua/n3048433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Тобто з Україною вони закон не обговорюють. То треба адекватна відповідь по відношенню до Польщі. Хто буде заперечувати злочини Польщі і поляків отримає 3 роки.
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О жестокости поляков лучше всего свидетельствует тот факт, что местный юденрат обратился к немцам, дислоцированным в соседнем Осовце, за помощью и защитой от охваченных безумием местных жителей. Командир форта Осовец прибыл на место и приговорил к смерти 17 из 70 обвиняемых поляков. Но не за убийства евреев, а за грабеж их имущества, которое формально считалось собственностью Третьего рейха. Согласно сегодняшним оценкам, количество жертв в Гонёндзе составляет 217 человек.

Многие из погромов, совершенных в Польше, по?прежнему покрывает завеса молчания. На каждом шагу встречаются люди, которые отрицают эти преступления или, по крайней мере, приуменьшают их масштабы. Почему это происходит? Для этого есть много причин. Существует психологический барьер, не позволяющий признать, что некоторые поляки одобряли или даже осуществляли антиеврейскую политику нацистов. Стыд. Нежелание наказать преступников.
Лишь незначительный процент поляков, обвиняемых в преступлениях против евреев, был признан виновным, а приговоры в большинстве случаев были символическими. И обвинительных приговоров было намного меньше, чем оправдательных. Суды не спешили признавать, что не только немцы были в Польше палачами евреев.
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Премьер-министр Матеуш Моравецкий начал уже "большой труд диалога". "Он уже после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху, после заявления, в котором объяснил польскую позицию, после встречи в местности Маркова, где он объяснял эту позицию зарубежным журналистам создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров в Израиле и США; что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", - сказал Яцек Сасин. Источник: https://censor.net.ua/n3048433
Вы не поняли поляк упорствует в своей правоте И предлагает понять и не обижаться.

Такие краеугольные решения не дают возможности отыграть назад. Даже если не правы - тока вперёд.
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Во попали поляки. Одновременно испортили отношения с США, Израилем и Украиной.
Это многоходовчка такая, от Качиньского.
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Опять сеешь кремлеботское враньё, маишник брехливый.

Таки, как оказалось, за антибандеровской поправкой к польскому закону о запрете использования лживого словосочетания "польские концлагеря" в отношении нацистских концлагерей тянается шлейф через Кукиса, ее предложившего в последний момент, к его кураторам в WSI - польской соучастнице убийства Kачиньского, состоящей из выпестованных ГРУ поляков.
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Евреи в Израиле открыли рот, хотя по идее наоборот должны были хвалить поляков что те изо всех сил пытаются отмазаться от причастности к Холокосту. Тем самым подразумевая что Холокост - это несомненно плохо. Из-за чего тогда Израиль хай поднял? Похоже просто чтобы лишний раз потрясти своим стандартным набором пугалок чтобы напомнить всему миру что Холокост чiпати не можна (хотя никто и не трогал).
Но показательна реакция Польши: тут же начали унижаться перед США и Израилем, ну прям скоро прощения просит начнут. А с Украиной разбираться даже вопрос не стоит...
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"Из-за чего тогда Израиль хай поднял?" - отрицателей Холокоста в мире не любят, такие дела.
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Опять сеешь кремлеботское враньё, маишник брехливый: "не любят" и преследуют - не синонимы.
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Что ж ты фраер сдал назад
Не по мачти я тебе...
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польша открыта для разговора с Израилем и США...А с Украиной??? Польща готова обговорювати з партнерами закон про Інститут нацпам'яті, - глава комітету Ради міністрів Польщі Сасін - Цензор.НЕТ 3103 ох и с*ки...В итоге про Израиль закон завернут, а антибандеровскую часть оставят. А наши утрутся, как всегда. Климкина надо гнать уже давно!
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Климкин, типа, должен бегать между депутатами Сейма и из кармана каждого выдирать пакет акций Газпрома ?
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Опять сеешь кремлеботское враньё, маишник брехливый: акциями Газпропа оттопырены карманы немецких депутатов, в т.ч. любителей русни из немецких левых и "альтернатива для германии"
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Привет, рептилоид ! Сколько лет, сколько зим.
А как ты объяснишь что PiS шла на выборы с одними лозунгами , и вдруг последовательно занялась "борьбой с бендеровщиной" ? Памятные знаки крушить стали, провокации устраивать. Ващиковский вон прибыл, и скандал на ровном месте устроил, а потом стал целкой прикидываться, типа "мы всегда в ЕС парили за хохлов, а они, этакие бендеровцы".
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Обьяснение всегда одно - недолюстрация пособников российской оккупации в Польше. А Кукис, который вплёл эту поправку в последний момент - и вовсе под кураторством недолюстрированной конторы WSI - детища ГРУ. Вот откуда щупальца тянутся.

Единственная вина Польши - в ее слабости в противодействии этому. Тут столько же вины, как и Украины в потере Крыма.
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а в чём проблема польша проводит внутреннюю и внешнюю политику в интересах польского народа и принимают соответственно законы, лагеря создавала германия на оккупированной территории воспрепятствовать этому польская власть не могла, и соответственно это немецкие лагеря.
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"Премьер-министр Матеуш Моравецкий начал уже "большой труд диалога".
Источник: https://censor.net.ua/n3048433

Долго собирались, нужно было "большой труд диалога" начинать до принятия Сеймом закона.
Не ожидали поляки, что станут, как отрицатели Холокоста, на манер прокаженных, так что дела никто с ними иметь не будет. "Бандеровцы" то поляков меньше волнуют, за "бандеровцев" больше акций Газпрома распихали по карманам польских политиков, чем за отрицание Холокоста.
Развели поляков как лохов последних за "бусы из рубьих костей и консервных банок", которыми и являются акции Газпрома.
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Не перегрейся, брехливый:
Законодательный запрет на употребление антиисторической лживой комбинации слов "польские концентрационные лагеря",
которую не одно десятилетие "по ошибке" навязывали в разныx, в том числе немецких СМИ, против чего Польша не раз протестовала, не имеет ничего обшего с "отрицанием Холокоста", но лживые твари, навродь тебя, и всяkого рода гешефтмахеры на Холокосте пытаются настаивать на своей лжи, чтобы нанести Польше политический и экономический ущерб своими претензиями.
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Польша уже нанесла себе ущерб, чудовищный, подняв вопрос который лучше было бы не поднимать вообще. Ибо сейчас начнётся поднятие документов: сколько евреев погибли во время гитлеровской оккупации, и почему местное население содействовало немцам.
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Не перегрейся, брехливый:

Не Польша, а не недолюстрированная российская агентура в Польше, включая третьеэшелонных провокаторов, как ты и тот же Кукис, курируемый WSI, от которого и пришла "бандеровская поправка" и предки которых - пособники советских оккупантов - клепали "документы", которые ты собираешься "поднимать".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин
 
 
 
 
 
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