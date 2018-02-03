 Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Сегодня я еще раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" - в этих словах государственного гимна отображение украинской борьбы за независимость.

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США стоят с вами бок о бок и будут продолжать оказывать давление на РФ, чтобы они отвели силы и вооружения. США и впредь будут преданно работать над развитием боеспособности Вооруженных Сил Украины и достижения ими совместимости с НАТО", - сказал Мэттис.

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