 Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Сегодня я еще раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" - в этих словах государственного гимна отображение украинской борьбы за независимость.
США стоят с вами бок о бок и будут продолжать оказывать давление на РФ, чтобы они отвели силы и вооружения. США и впредь будут преданно работать над развитием боеспособности Вооруженных Сил Украины и достижения ими совместимости с НАТО", - сказал Мэттис.
А стецькові намагаються його загасити педріотично уссикаючись від факту, що хтось з помічників Метіса освоїв гуглтранслейт
Я в Канаде средний класс. 50 тыс. евро на 8 дней отпуска не могу себе позволить. Средний класс на отпуск может позволить 1- 5 тыс. USD. В зависимости от состава семьи ( сколько детей и т.д.). Почему же вы терпите Луцика Сейшельского?
"згинуть наші вороженьки ... запануєм у своїй сторонці". припустимо, кацапія зникла з карти світу, всі інші "вороги" також подолані. слова гімну змінювати чи чекати нових ворогів? при появі ворога панування у сторонці припиняється чи тоді вже економічний розвиток держави на це не впливатиме????
саме в цих реченнях гімну прописано багаторічне "борсання в болоті". до інших речень претензій нема. все супер.
Новая Родина расчиталась за предательство.
По поводу американского санкционного списка: это объявление войны на уничтожение03.02.2018
Главная причина, вызвавшее список, влияние России на американские выборы и вообще на внутреннюю политику Запада. Огромные деньги, которые находятся на Западе, имеющие русское происхождение, стали токсичными и опасными для западной экономики и западной политической системы.
Задача списка - нейтрализовать их влияние. Точно также как деньги наркокартелей не могут легально влиять на принятие решения на Западе и на западную экономику. Точно также - эта задача, которая ставится, - должна быть включена и в российские деньги. Причём любые российские деньги. Не имеет значения, заработаны они на торговле нефтью, на авиаперевозках или на торговле пшеницы. Все они отныне так же токсичные. Этим объясняется включение в список бизнесменов типа Галицкого или Каменщика, которые вроде бы не связаны напрямую с Путиным. Куда бы не вкладывали свои деньги наркобароны - они не будут допущены на легальный западный рынок. Тоже самое должно быть с российскими деньгами.
Второй примечательный момент этого списка: включения в него министра иностранных дел Лаврова. Обычно дипломатов в подобного рода списки не включают. Так было, например, даже с Венесуэлой.
Поскольку дипломаты, по определению это мост, через который идут контакты даже с противниками. Включение Лаврова - объявление войны на уничтожение. Жирная чёрная метка всей российской системе: она должна быть полностью демонтирована.
але згадаємо що казав Р.Рейган - "довіряй, но провіряй" !!!
він казав це на кацяпському ізику), але совокія)) тоді швидко розпалася!
будемо мати надію, що і зараз кацапія розкладеться на 86 частин!!!
"Нас вирастіл Сталєн на вєрнасть народу, на труд і на подвігі нас вдахнавіл..."
мой совет: сперва думайте, потом пишите
А вот па-рашки в 1648 году небыло
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Та нє, чого ж, - гімна в них повно, на цілий світ вистачить.
Страна говна
А ще спорт!
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого.
1696 - постановление польского сейма о введении польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины.
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других.
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг.
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения.
1763 - указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии.
1769 - запрет Синода печатать и использовать украинский букварь.
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях.
1789 - распоряжение Эдукационной комиссии польского сейма о закрытии всех украинских школ.
1817 - введение польского языка во всех народных школах Западной Украины.
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения.
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других.
1859 - Министерством вероисповеданий и наук Австро-Венгрии в Восточной Галиции и Буковине предпринята попытка заменить украинскую кириллическую азбуку латинской.
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины.
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может».
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке.
1869 - введение польского языка в качестве официального языка образования и администрации Восточной Галиции.
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение».
1876 ̴3;̴3; - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен.
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке.
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях.
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1922 - провозглашение частью руководства ЦК РКП (б) и ЦК КП (б) «теории» борьбы в Украине двух культур - городской (русской) и крестьянской (украинской), в которой победить должна первая.
1924 - закон Польской республики об ограничении использования украинского языка в административных органах, суде, образовании на подвластных полякам украинских землях.