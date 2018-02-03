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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:гимн (173) Пентагон (455) Полторак (902) Мэттис Джеймс (54)

 Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис на переговорах с министром обороны Украины Степаном Полтораком процитировал украинский гимн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Сегодня я еще раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" - в этих словах государственного гимна отображение украинской борьбы за независимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне

США стоят с вами бок о бок и будут продолжать оказывать давление на РФ, чтобы они отвели силы и вооружения. США и впредь будут преданно работать над развитием боеспособности Вооруженных Сил Украины и достижения ими совместимости с НАТО", - сказал Мэттис.

Также смотрите: Полторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3048432
 
 
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опять на Москве наблюдается зарево горящих пуканов Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 960
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восприятие всего происходящего черех жопу7
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Можно больше уважения к своей собственной стране и гимну? "Душу й тiло ми положил за нашу свободу..." Шо вы все про русскую жопу думаете? Думайте про Украину.
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Так под исполнения гимна и развальцовываем москвабадские жопы Ещё с Луганского погран отряда традиция такая Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 8393
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ВЫ до сих пор остаетесь колоний РФ. И чем больше коррупции, тем вы ближе к Таможенному союзу, а не к ЕС.
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Ухаха насмешил ты меня как захарка пришлепин Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 9762
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кого же не насмешит эта вздутая консерва...)
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Луганский погранотрд, такие как ты, булки быстро раздвинули. Граница на замке. Стыда нет
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про русскую жопу не думает,а просто ежедневно имеет простой горский парень Ваха,так что ты не по адресу,курносый..
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"на Москве наблюдается зарево горящих пуканов"
А стецькові намагаються його загасити педріотично уссикаючись від факту, що хтось з помічників Метіса освоїв гуглтранслейт
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перед тем ,как написать-включай мозг,а пока-в спам
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Наш гимн самый красивый и правильный.
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Только жизни вам нет уж какое тысячелетие.
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Ты на Мальдивах-Сейшелах был? А мы вот ездим и чёрную икру кушаем постоянно. Ну...некоторые из нас.
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Да, некоторые. А некоторые в Кирилловку.
Я в Канаде средний класс. 50 тыс. евро на 8 дней отпуска не могу себе позволить. Средний класс на отпуск может позволить 1- 5 тыс. USD. В зависимости от состава семьи ( сколько детей и т.д.). Почему же вы терпите Луцика Сейшельского?
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пркоси смени Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 4510 средний класс мля зауралье среднее Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 4510
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Знаешь ,что таких как ты Алигархов я на Цензоре наблюдал еще 4 года назад.У них и хохлы за жрачку работали и на Мальдивах отдыхали и черная икра и т.п. и т.д. Ты наверно нуб на Савушкина и над тобой пошутили тролли .Типа старую методичку подсунул. Так что свое мнение сложи в трубочку и засунь себе в жопу.И вообще пшол нахуй.
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Гимн лучший, но не тому он его цитировал.
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а кому надо было цитировать? чем тебе Полторак не угодил? что он сделал не так?
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"ще не вмерли України ні слава ні воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля". що в цих песимістичних словах правильного???????? як будем визначати, на якому етапі розвитку держави доля нам нарешті уміхнулась і ми вже даремно співаємо ці слова, і треба або слова мінять, або вдавати що доля ще не всміхнулась?
"згинуть наші вороженьки ... запануєм у своїй сторонці". припустимо, кацапія зникла з карти світу, всі інші "вороги" також подолані. слова гімну змінювати чи чекати нових ворогів? при появі ворога панування у сторонці припиняється чи тоді вже економічний розвиток держави на це не впливатиме????

саме в цих реченнях гімну прописано багаторічне "борсання в болоті". до інших речень претензій нема. все супер.
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Коли були написані слова Гімну, вони відповідали тодішнім реаліям, а зараз часи змінились і реалії зовсім інші.
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вот когда кацапы сгинуть,будет время подумать про новый Гимн Украины,а пока отдохни в спаме,может розуму наберешься
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Нам треба зброю, але видно не при цій владі гнид.
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А як не крути, з усіх країн світу найближча нам по духу свободи все-таки США. Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 1693
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Чеченцы и грузины тоже находятся под русской угрозой, к тому же они исторически и геграфически близки к Украине.
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Географічно - так, ментально і по духу - ні. І в тих, і в інших - кланові ієрархії. Натомість у американців, як і в українців авторитетів немає.
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А Мэттис знает, что цитировал гимн начальнику мусорской академии, направлявшего своих нквдешников на Майдан, которого назначил на министерскую должность бывший министр Януковича, отдававшего приказ на расстрел Майдана? Да, знает конечно
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Пилот сбитого в Сирри сушки предатель с симферополя..
Новая Родина расчиталась за предательство.
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В гимне Украины есть слова про свободу . Но государственный долг Украины 1 ,334 триллиона гривен .- это кабала и рабство с такими долгами , а не свобода .
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кому что а вате про деньги и что мы скоро распадёмси
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Кацап, ти не розумієш усієї красоти гри. Нам дають бабло без застави. Нах буржуям старі коровники савєцких колхозів в якості гарантії оплати боргу? Бабло нам дають під заставу РФ. Кацапи нам будуть платити контрибуцію, а її ми будемо віддавати буржуям. Тобто 1.3 трильйона винні не ми, а ви. Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 7970 Нам залишаться вершки - бочка варення і корзина печенюшок. Ну ще Кубань та Бєлгород і пару трильйонів баксів таки тут осяде.)))
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/Ну я думаю украинскую землю уже оценили .
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Украинская земля ценна чернозёмами, которые образовались в результате травматичного упокоения в ней кацапов Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 9478
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ага оценщики моторыло с гиви особенно Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 8820
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))) Єстєсно, Кубань це Україна.
По поводу американского санкционного списка: это объявление войны на уничтожение03.02.2018

Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 3384Главная причина, вызвавшее список, влияние России на американские выборы и вообще на внутреннюю политику Запада. Огромные деньги, которые находятся на Западе, имеющие русское происхождение, стали токсичными и опасными для западной экономики и западной политической системы.
Задача списка - нейтрализовать их влияние. Точно также как деньги наркокартелей не могут легально влиять на принятие решения на Западе и на западную экономику. Точно также - эта задача, которая ставится, - должна быть включена и в российские деньги. Причём любые российские деньги. Не имеет значения, заработаны они на торговле нефтью, на авиаперевозках или на торговле пшеницы. Все они отныне так же токсичные. Этим объясняется включение в список бизнесменов типа Галицкого или Каменщика, которые вроде бы не связаны напрямую с Путиным. Куда бы не вкладывали свои деньги наркобароны - они не будут допущены на легальный западный рынок. Тоже самое должно быть с российскими деньгами.
Второй примечательный момент этого списка: включения в него министра иностранных дел Лаврова. Обычно дипломатов в подобного рода списки не включают. Так было, например, даже с Венесуэлой.
Поскольку дипломаты, по определению это мост, через который идут контакты даже с противниками. Включение Лаврова - объявление войны на уничтожение. Жирная чёрная метка всей российской системе: она должна быть полностью демонтирована.
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Да ты можешь эти писульки писать сколько уголдно . от этого госдолг Украины не уменьшится .Зайти почитай . а через 4 года надо будет выплатить сотни миилиардов долларов . и выкупят землю . это реальность . а то что ты пишешь это бред для дурдома .
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ты больное - можно поподробней про сотни миллиардов долларов...?
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на заправке дизель уже по 32 гривны . это в Украине а не в россии .
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Уже тищ 50 кацапських тіл з душами положили з 14 року, а з жавалінами процес піде набагато швидше.)))
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Гимн нужно переписать на более оптимистичнский,а не угнетаюший.
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Он кацапов угнетающий, напоминает, что Украина - это включая Дон тоже... Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 860
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Он не угнетающий. Нужно добиться свободы, а потом уж думать что и как переписывать. Со времен Шевченко свободи не здобули!
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расскажи эти сказки захару пишлёпену и его жене травести
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так я не виноват что пришлепин взял себе в жёны тело прям из травести цирка Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 3825если судить по их свадебным фотко Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 3825
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Наш Гимн цитировать - хорошо. А конкретно помогать, пусть даже молча, - еще лучше.
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Вы сами себе не помогаете. Что еще надо пару миллиардов для разграбления элитой?
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та отож!
але згадаємо що казав Р.Рейган - "довіряй, но провіряй" !!!
він казав це на кацяпському ізику), але совокія)) тоді швидко розпалася!
будемо мати надію, що і зараз кацапія розкладеться на 86 частин!!! Глава Пентагона Мэттис процитировал гимн Украины - Цензор.НЕТ 3977
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За нашу свободу нужно хотя бы выйти завтра 4го числа на 12:00 и требовать отставки Порошенка. 4 года прошло, а всё как было, так и осталось.
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You right!Even Mattis understand:Треба виходити,накінець "За нашу Свободу!",бо до теперь ішли,як не в холопи до здиху під "пана",то в рекрути на військове "мясо" до касапа-"ката мясника"!
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Украина создаст прецедент в ближайшем будущем.
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Прецеденты уже были, но Украина не будет в Москве. Не нужно выдавать желаемое за действительное. Какой нам смысл терять своих людей для того, чтобы бодаться с РФ? Чтобы потешить чьё-то самолюбие? Мы должны защитить своё, развить своё, а не по столицам чужим шастать. Пускай это запоребриковые воображают в своих влажных мечтах, а мы должны быть рассудительны и не витать в облаках.
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Скрєпно єсьмь.
"Нас вирастіл Сталєн на вєрнасть народу, на труд і на подвігі нас вдахнавіл..."


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Погост се людською мовою село. Але в марійському піджині слово набуло іншого значення тому, що всі словенські села на Заліссі зрештою перетворилися на кладовища, всі словени вимерли чи були асимільовані мордвою.
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Госдолг 1 .334 триллиона гривен а они спивають .
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для кого-то гимн неплохо трактировался с 31 декабря на 1 января на Мальдивах .в тоже время парни погибали в холодных окопах под Донецком
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малыши, а гимны США, Франции, Польши, Британии - из каких веков?
мой совет: сперва думайте, потом пишите
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Если на 21-ьій год Независимости ВР принимает "язьіковой"закон,то прав даже враг,утверждая:"Украинцы - единственная нация в Европе, которая до сих пор унижена и колонизирована. Мы - европейский парадокс, нация, государство которой ее никогда не защищало".Жалко,но факт-государство у украинцев барьіжное,самозванное,искусственное,да какое угодно,только не украинское!Меттиса не проведёшь!
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Хе-хе. И тут кацап обдристался. Глава Пентагону Меттіс процитував гімн України - Цензор.НЕТ 356

Глава Пентагону Меттіс процитував гімн України - Цензор.НЕТ 9380

А вот па-рашки в 1648 году небыло Глава Пентагону Меттіс процитував гімн України - Цензор.НЕТ 5987
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Хе-хе. козлорылый признал, что Украина до 1654 года была. А вот па-рашки (ни в виде империи, ни в виде болота) и тогда тоже не существовало Глава Пентагону Меттіс процитував гімн України - Цензор.НЕТ 9801
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Оно конечно так, только украинец Разумовский потрахивал ея величество всея руси лизку и та была счастлива Глава Пентагону Меттіс процитував гімн України - Цензор.НЕТ 2257
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Смокчіть кацапи недороблені. У вас ординських холопів ні гімна свого ні держави ні історії - все украли у інших. Отримавши #іздюлєй боїтесь українців так що обсираєтесь - і правильно робите бо скоро кінець вам, глисти кацапські
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У вас ординських холопів ні гімна свого
**************
Та нє, чого ж, - гімна в них повно, на цілий світ вистачить.

Страна говна
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У кацапів гімно - то мистецтво!


А ще спорт!
Глава Пентагону Меттіс процитував гімн України - Цензор.НЕТ 5955
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Загадочний народ - кацапи, - умєют всьо загадіть...
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Несуть культуру в масси... Яку мають, таку й несуть... Отака в них гімняна культура...
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Может Меттис ещё и историю УКРов(Уния Киевской Руси) за вас изучит,как враги окружающие вас геноцидили(одни "унию" опанщинили _ другие "русь" омоскалили),а вьі им до сих пор зад вьілизьіваете?

1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого.

1696 - постановление польского сейма о введении польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины.

1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других.

1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг.

1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения.

1763 - указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии.

1769 - запрет Синода печатать и использовать украинский букварь.

1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях.

1789 - распоряжение Эдукационной комиссии польского сейма о закрытии всех украинских школ.

1817 - введение польского языка во всех народных школах Западной Украины.

1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения.

1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других.

1859 - Министерством вероисповеданий и наук Австро-Венгрии в Восточной Галиции и Буковине предпринята попытка заменить украинскую кириллическую азбуку латинской.

1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины.

1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может».

1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке.

1869 - введение польского языка в качестве официального языка образования и администрации Восточной Галиции.

1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение».

1876 ̴3;̴3; - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен.

1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке.

1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях.

1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1922 - провозглашение частью руководства ЦК РКП (б) и ЦК КП (б) «теории» борьбы в Украине двух культур - городской (русской) и крестьянской (украинской), в которой победить должна первая.

1924 - закон Польской республики об ограничении использования украинского языка в административных органах, суде, образовании на подвластных полякам украинских землях.
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Цікаво,чи пузатий Полторак знає гімн Украіни та іі символи?
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Пока кто-то ложит "душу й тіло" - жопомордые генералы набивают карманы.
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напомнил толстомордым, что не все за бабло, как привыкли, хотя тут одними словами уже наверняка не поможешь
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