 Посольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским"

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ, сказано в заявлении, направленном Координационному совету по телевидению и радио Молдовы.

"Весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за аннексию Крыма, суверенной части Украины. Крым не является территорией России, ни "спорной территорией". Автономная Республика Крым и город Севастополь являются территориями Украины, которые временно оккупированы Российской Федерацией", - заявили в посольстве Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные проводят учения на территории непризнанного Приднестровья, что угрожает суверенитету Молдовы, - МИД

Дипломатическое ведомство напомнило о резолюции Генассамблеи ООН, принятой 27 марта 2014 года, "О территориальной целостности Украины", а также о резолюциях 2017 года "О ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"Украина рассчитывает на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права", - отмечается в сообщении.

Также читайте: На заседании совета ОБСЕ Россию призвали прекратить репрессии в Крыму, - МИД

"Крым - это Украина" - резюмируют в посольстве.

Отметим, что во время президентской кампании в Молдове действующий глава государства Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России и не раз повторил свое убеждение с аргументацией. С момента его избрания он ни разу не посетил Украину.