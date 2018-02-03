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 Политика Украины, За рубежом
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 Посольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским"

Посольство Украины в Кишиневе призвало средства массовой информации Молдовы не называть оккупированный Крым "российской" или "спорной" территорией, поскольку мировое сообщество и украинское законодательство не признает незаконную аннексию полуострова

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ, сказано в заявлении, направленном Координационному совету по телевидению и радио Молдовы.

"Весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за аннексию Крыма, суверенной части Украины. Крым не является территорией России, ни "спорной территорией". Автономная Республика Крым и город Севастополь являются территориями Украины, которые временно оккупированы Российской Федерацией", - заявили в посольстве Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные проводят учения на территории непризнанного Приднестровья, что угрожает суверенитету Молдовы, - МИД

Дипломатическое ведомство напомнило о резолюции Генассамблеи ООН, принятой 27 марта 2014 года, "О территориальной целостности Украины", а также о резолюциях 2017 года "О ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"Украина рассчитывает на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права", - отмечается в сообщении.

Также читайте: На заседании совета ОБСЕ Россию призвали прекратить репрессии в Крыму, - МИД

"Крым - это Украина" - резюмируют в посольстве.

Отметим, что во время президентской кампании в Молдове действующий глава государства Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России и не раз повторил свое убеждение с аргументацией. С момента его избрания он ни разу не посетил Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3048431
 
 
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А чей он,еп?))))))) Флаги- не наши, гимн- не наш, деньги тоже. То чей он, блять?
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Если у тебя украли авто, перекрасили, сменили номер то это уже не твое авто?
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Оно то так, но...Давай быть реалистами: при этой власти Крым точно не вернется. Как и в ближайшей перспективе.
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Да это понятно, что с хуйла приступом никто брать не собирается, тем более он напичкал эту военную базу по горло. Тут другое... В данный момент очень удачно совпали наши интересы с интересами США и рашка под санкциями будет хереть и хереть, как в свое время херел совок за Афганистан... Результат мы знаем. После наложения санкций на совок жрать стало нечего в своке реально, отсюда и перестройка пошла и падение берлинской стены и пр. уступки перед США и мировым сообществом. Но в итоге все таки издох совок...
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Взагалі-то Ви праві. Можна назвати тигра кішкою, можна мишкою, але тигр завжди буде тигром. Посольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским" - Цензор.НЕТ 7652
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Хап Незабвенный) Ну а кто в этом виноват, что там флаги не наши, деньги не наши, гимн не наш?
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Дадон - это посмешище, которого в Молдове временно отстранили от исполнения обязанностей. Теперь он вот так коротает холодные зимние вечера:
Посольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским" - Цензор.НЕТ 8276
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А с другой стороны от фильки это додониха? Посольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским" - Цензор.НЕТ 6675
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Список гостей, приглашённых на праздование дня победы 9 мая 2018:
1 Мугабе.
2 Додон.
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Там МИД Скаленвстана нашему МИДу письмецо направил разрешить открыть участки в Украине выборов Путена президентом Путеным.
Утрутся тихо соплями и разрешат?
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Часа три назад, прочитал на ленте УКРНЕТа заголовок новости: "Президента России можно будет выбрать во Львове"(с). Даже не открывал...
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Это все равно, что просить Молдову не общаться по-румынски.
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Да не просить надо а требовать.Еще не хватало что бы и Молдова дурака включила .
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Зеркально и ассемитрично обозначить ПМР спорной территорией.
Почему ассиметрично понятно ?
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До окупованого Криму пiд оркестр фашiстiв з Московii, прибула делегація німецьких депутатів
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Отметим, что во время президентской кампании в Молдове действующий глава государства Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России и не раз повторил свое убеждение с аргументацией. С момента его избрания он ни разу не посетил Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3048431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Тепер Додон не зможе приїхати, бо зрозуміло, що він на російському утриманні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским"
 
 
 
 
 
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