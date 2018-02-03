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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2918) МИД (4372) Россия (67953) санкции (6517) Климкин (1543)

 Частичное ослабление санкций против России расколет Европу, а это является главной целью РФ, - Климкин

По мнению главы МИД Украины, даже частичная отмена санкций до того, как Москва выполнит все условия минских договоренностей, будет представлена Кремлем как слабость Запада.

Павел Климкин в интервью немецкому изданию Rheinische Post очертил приоритеты в отношениях Киева с будущим правительством Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно сообщению, приоритетом в сотрудничестве Киева с новым немецким правительством будут дальнейшие совместные усилия по прекращению российской агрессии против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ищет сбалансированное решение против компаний Adidas и Volkswagen, которые работают в Крыму, - Климкин

Павел Климкин подчеркнул важность сохранения санкций против РФ. "Даже частичная отмена санкций до того, как Москва выполнит все условия минских договоренностей, будет представлена Кремлем как слабость Запада и приведет к расколу Европы. А это - даже если и многие не хотят это слышать - является главной целью России", - предостерег украинский министр.

Еще одно направление, отметил Климкин - усиление экономического сотрудничества между Украиной и Германией. "Интерес немецких фирм к Украине растет", - сказал он, отметив, что их привлекают прежде всего хорошая логистика и относительно дешевая рабочая сила. Также, по словам министра, немецкие фирмы пользуются первыми плодами процесса реформ и открывают Украину как "страну новых возможностей".

Также читайте: Россия попросила Украину открыть к выборам президента РФ четыре избирательных участка на своей территории, - МИД

Как напоминает DW, на этой неделе главы правительств пяти восточногерманских земель заявили, что санкции против России неэффективны и только бьют по немецким компаниях. Чиновники планируют обсудить ослабление санкций с будущим правительством ФРГ. В действующем правительстве же отметили, что не разделяют идею отмены или ослабления санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3048429
 
 
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Цей день в історії. 89 років тому, 3 лютого 1929 року, була заснована Організація Українських Націоналістів (ОУН).

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Частичная торговля с партнёрами расколола Украина, а Климкину похер.
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Санкции ЕС в отношении России - не тормоз для роста ВВП Германии
Негативное влияние европейских санкций в отношении РФ на экономику Германии сильно преувеличено. Об этом свидетельствует отчет правительства ФРГ о положении в народном хозяйстве страны.
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Последние заявления правительства и президента США ещё хуже.
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Хуже, потому что не надо красть помощь.
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Что про отмену санкций, если бы не позиция США, то вообще никаких санкций не было. Европа живёт в розовых очках.
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То при Обаме было, да и санкции - туфта. Куда сильнее был удар от падения нефти, но теперь нефть растёт и все снова стали вилять жопой перед путлером.
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Ещё не вечер, вечер может наступить. До выборов 18-го марта рубль будет стоять на месте, а может и расти. Но потом что будет, хрен его знает. Хотя хрен знает.
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А разве она уже не расколота?Кацапы лишь усугубляют раскол.
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Может и не во всем Европа виновата. А как насчет зеркала?
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_Есть такое. Но не это главное, не в этом суть. Суть в том, что Европа на свои же деньги вскормила своего смертельного врага. И плевать, что Европа не считает рашку своим смертельным врагом, важно то, что рашка считает. Вчера этот враг враг убивал грузин, сегодня украинцев, сирийцев. Устраивает теракты и убивает в Европе. А завтра он будет убивать и самих глупеньких близоруких евромещан и их детей. И они сами это оплачивали и продолжают оплачивать. И вот конкретно по этому корневому аспекту вопроса двух мнений быть не возможно: это полное и абсолютное безумие! В клиническом смысле слова. Самоубийственное безумие.
_Лемминги хуевы...
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Твое мнение, Чугункин, никому не интересно...
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Его не интересно,а мое?! Тоже?!
Ну давай вместе,обсудим новость МИД РФ за сегодня?!
МИД РФ,обратился к властям Украины,с просьбой организовать четыре избирательных округа в Украине,по выборам президента России.
Ты эту новость видел? Вот как думаешь,Липецкий Холуй разрешит?
Я вот ответ знаю.....РАЗРЕШИТ!!!
Ведь войны нету! Убитые етсть! Оккупированные территории есть! А войны нет!
А потому-что партнеры! Сранная Лолита. Какие тебе еще доказательства нужны?!
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т.н. "коллективный запад" и так дал вам 4 года. За это время можно было бы навести мало-мальский порядок. Вы же просрали эти 4 года, потратив драгоценное время на мышиную возню, склоки, дерибан, популизм, мимикрию. Понятно, что сабжу и его патрону хотелось бы иметь такой расклад вечно... но УВЫ.
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интересно, сколько еще дармоедов прокормит бундес. кормят турков, греков, казахов, евреев. теперь еще хотят кормить русаков. попутного ветра...
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Ну, шо, Климкин, если ты уже речь повел, о том, что есть такая вероятность, то дело совсем хреново. Эх, Климкин... хреновый их тебя Министр Иностранных Дел оказался...
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т.н. коллективный запад еще не навел порядок в Австрийском суде, а вам дал четыре года ?
Почему так мало ?
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«Добрий поляк - мертвий поляк»: в Ізраїлі напали на польських туристів

Поляків, які відпочивали на громадському пляжі в Ізраїлі, закидав камінням місцевий житель. Нападник вигукував: «Добрий поляк - мертвий поляк».



Частичное ослабление санкций против России расколет Европу, а это является главной целью РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 407

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"Американский аналитический центр Heritage Foundation обнародовал свой очередной рейтинг экономической свободы в мире. Украина в нем занимает 150 место среди 186 стран мира с результатом 51,9 пункта из 100 возможных."

Вот за что надо переживать нашему правительству.
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А кучерявенькому поцу - пофиг. Главное что его бизнес успешно процветает !
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РФ на 107 месте. Там свободнее бизнесу, получается.
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Так санкции вводили не за экономические рейтинги, а за нарушение международного права.
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поляки всегда были гнидами. не все, но большинство.
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Херово, когда у гнид в руках ключи от членства Украины в ЕС. Придется либо завшиветь, либо не вступать.
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Бизнесс хуйла судя по всему развивается не менее успешно , не смотря на санкции, раз он не отказывается от нарушений международного права.
А кто ведет бизнесс с хуйлом ?
Ай как не хорошо 😂
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Запад делается все более снисходительным к Путину. По большому счету их сытым задницам Путя не угрожает, он лишь дербанит слабые страны - Грузию, Молдову, Украину. Запад периодически грозит Путе пальчиком да делает озабоченное лицо.

А сколько на Западе бизнесменов, которым наплевать на преступления Путлера, им главное получить бабла от сделок с Рашкой. Лицемерный, продажный Запад.
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Балабол, на западе тоже не дураки и видят что в 2017 Украина на 40% больше купила товаров у РФ, после этого просто нелепо чего-то там требовать.
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ты так и не ответил Во-Во - рад за сдохшего кацапа или печалишься что мало...?
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Павло так сработал, по упреждающей цели..

Никакого ослабления санкций кацапским свинособакам не будет в ближайшее время.
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Я не понимаю для чего западные наблюдатели хотят приехать на выборы президента в Россию?! Все предвыборная компания и вся политическая система России работают таким образом, что никаких реальных выборов просто не может быть, одна лишь их видимость. Ну и для чего западным наблюдателям участвовать в завершающем этапе этого спектакля в марте месяце, какой смысл?!
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Да нет там спектакля, реально большая часть ваты за Путю.
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Потому и за Путлера что вся государственная машина, все российские СМИ работают на Путлера. Это уже говорит о незаконности выборов.
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Думаешь у нас не так будет, да уже сейчас туже Юлю почти никуда не пускают на ТВ, зато президента пиарят по полной, а перед выборами это ещё усилится.
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Смысл прост - получить бабла и стать агентами кремля.
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Пусть выяснят ,на каком этапе буде вброс 70% бюллетеней за одного из кандидатов.
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А что запад собирается признать выборы в РФ легимными ?
В Крыму ?
Ну все.
Это зашквар запада.
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Расстрел царя? В чине царя был убит только Лжедмитрий Первый ,Павел Первый и Александр Второй.Петр Третий и Николай Второй были убиты уже после отречения от престола.
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Возможно что и Василий Шуйский тоже был убит поляками.
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Ну удачи.
Если можно непризнавать депутатов от Крым в Думе,а всю Думу признавать легитимной, то признавать президента частично нельзя.
Посмотрим.
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А какую часть российского Президента можно признать легитимной?
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паша) ти міністр?! чи пЕтро)) замість тебе керує міністерством закордонних справ?!
закордоном треба говорити з колегами, а не інтерв'ю роздавати пресі! Часткове ослаблення санкцій проти Росії розколе Європу, а це є головною метою РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9392
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А что Климкин им нового может сказать чего они сами не знают ?
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Сябро, я думаю что ту часть за которую голосовали граждане РФ, а ту часть за которую голосовали граждане Украины ( в Крыму) надо признать нелегитмной.
😂
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_Тогда путлера следует на эти конкретные части разделать. Вопрос лишь где эта граница, по которой должно пройти лезвие?
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Это я не знаю.
Я не собираюсь Путина признавать президентом РФ.
А те кто собираются пусть и думают.
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_Ну тогда нужно разрезать путлера на две части, равные 1/2 общей его длины каждая. Или правильней на две равные части по объёму? Или по весу? В принципе, меня устроит любой из этих вариантов.
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ну так как Крым у него сакральная территория и никак не равна 1/2 массе, может быть это гипофиз ?
Я его не собираюсь расчленять.
Брезгую.😂
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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль 15 июня резко раскритиковал ужесточение санкций против России, за которое проголосовал накануне Сенат США./колбасные мигранты под немецким флажком требуют чтобы украинцы вешали украинцев и гневно обличают украинскую власть. Когда их спрашивают почему они еще не кастрировали своего говнюка -министра, мигранты жидко обгаживаются и тихо поскуливают.
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Головне, щоб Україна нарощувала торгівлю з Росією.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧастичное ослабление санкций против России расколет Европу, а это является главной целью РФ, - Климкин
 
 
 
 
 
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