 Частичное ослабление санкций против России расколет Европу, а это является главной целью РФ, - Климкин

Павел Климкин в интервью немецкому изданию Rheinische Post очертил приоритеты в отношениях Киева с будущим правительством Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно сообщению, приоритетом в сотрудничестве Киева с новым немецким правительством будут дальнейшие совместные усилия по прекращению российской агрессии против Украины.

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Павел Климкин подчеркнул важность сохранения санкций против РФ. "Даже частичная отмена санкций до того, как Москва выполнит все условия минских договоренностей, будет представлена Кремлем как слабость Запада и приведет к расколу Европы. А это - даже если и многие не хотят это слышать - является главной целью России", - предостерег украинский министр.

Еще одно направление, отметил Климкин - усиление экономического сотрудничества между Украиной и Германией. "Интерес немецких фирм к Украине растет", - сказал он, отметив, что их привлекают прежде всего хорошая логистика и относительно дешевая рабочая сила. Также, по словам министра, немецкие фирмы пользуются первыми плодами процесса реформ и открывают Украину как "страну новых возможностей".

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Как напоминает DW, на этой неделе главы правительств пяти восточногерманских земель заявили, что санкции против России неэффективны и только бьют по немецким компаниях. Чиновники планируют обсудить ослабление санкций с будущим правительством ФРГ. В действующем правительстве же отметили, что не разделяют идею отмены или ослабления санкций.