 Частичное ослабление санкций против России расколет Европу, а это является главной целью РФ, - Климкин

Павел Климкин в интервью немецкому изданию Rheinische Post очертил приоритеты в отношениях Киева с будущим правительством Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Согласно сообщению, приоритетом в сотрудничестве Киева с новым немецким правительством будут дальнейшие совместные усилия по прекращению российской агрессии против Украины.
Павел Климкин подчеркнул важность сохранения санкций против РФ. "Даже частичная отмена санкций до того, как Москва выполнит все условия минских договоренностей, будет представлена Кремлем как слабость Запада и приведет к расколу Европы. А это - даже если и многие не хотят это слышать - является главной целью России", - предостерег украинский министр.
Еще одно направление, отметил Климкин - усиление экономического сотрудничества между Украиной и Германией. "Интерес немецких фирм к Украине растет", - сказал он, отметив, что их привлекают прежде всего хорошая логистика и относительно дешевая рабочая сила. Также, по словам министра, немецкие фирмы пользуются первыми плодами процесса реформ и открывают Украину как "страну новых возможностей".
Как напоминает DW, на этой неделе главы правительств пяти восточногерманских земель заявили, что санкции против России неэффективны и только бьют по немецким компаниях. Чиновники планируют обсудить ослабление санкций с будущим правительством ФРГ. В действующем правительстве же отметили, что не разделяют идею отмены или ослабления санкций.
Негативное влияние европейских санкций в отношении РФ на экономику Германии сильно преувеличено. Об этом свидетельствует отчет правительства ФРГ о положении в народном хозяйстве страны.
_Лемминги хуевы...
Ну давай вместе,обсудим новость МИД РФ за сегодня?!
МИД РФ,обратился к властям Украины,с просьбой организовать четыре избирательных округа в Украине,по выборам президента России.
Ты эту новость видел? Вот как думаешь,Липецкий Холуй разрешит?
Я вот ответ знаю.....РАЗРЕШИТ!!!
Ведь войны нету! Убитые етсть! Оккупированные территории есть! А войны нет!
А потому-что партнеры! Сранная Лолита. Какие тебе еще доказательства нужны?!
Почему так мало ?
Поляків, які відпочивали на громадському пляжі в Ізраїлі, закидав камінням місцевий житель. Нападник вигукував: «Добрий поляк - мертвий поляк».
Вот за что надо переживать нашему правительству.
А кто ведет бизнесс с хуйлом ?
Ай как не хорошо 😂
А сколько на Западе бизнесменов, которым наплевать на преступления Путлера, им главное получить бабла от сделок с Рашкой. Лицемерный, продажный Запад.
Никакого ослабления санкций кацапским свинособакам не будет в ближайшее время.
В Крыму ?
Ну все.
Это зашквар запада.
Если можно непризнавать депутатов от Крым в Думе,а всю Думу признавать легитимной, то признавать президента частично нельзя.
Посмотрим.
закордоном треба говорити з колегами, а не інтерв'ю роздавати пресі!
😂
Я не собираюсь Путина признавать президентом РФ.
А те кто собираются пусть и думают.
Я его не собираюсь расчленять.
Брезгую.😂
Налог на войну: в Украине "пропали" собранные на армПеречисленные украинцами в бюджет за четыре года существования военного сбора 37,9 млрд грн были потрачены неизвестно куда.
Просьба еще перечислить деньжат... что то кончились быстро))))