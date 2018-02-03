Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.
"В судебной власти есть не один орган, а несколько, которые вместе ее и образуют. Это Государственная судебная администрация, Совет судей, Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия. До сих пор в судебной власти нет единого органа, который был бы как Кабмин - один и все. Отчасти это связано с постоянной украинской традицией, а также с тем, что в нашей стране есть опасения, чтобы этот орган не сосредоточил всю власть", - рассказал глава ВСП Игорь Бенедисюк. По его словам, когда создание ВСП только обсуждалось, речь шла о том, чтобы этот орган стал координатором в судебной системе. Однако народные депутаты, которые входили в состав Совета по вопросам судебной реформы, заявили, что "в случае предоставления каких-либо дополнительных полномочий это будет "Министерство судебной власти", а они не хотят, чтобы кто-то руководил судами".
"На самом деле, вопрос не в руководстве судами, а в организации их работы. Например, в середине марта вступают в силу изменения в процессуальные кодексы и следственные судьи будут рассматривать все ходатайства. Их сосредоточат в определенных судах по месту регистрации юридических лиц: прокуратуры, Нацполиции и тому подобного. Количественный состав судей везде построен так, что он рассчитан на определенную нагрузку. Сейчас она в разы увеличится именно в отдельных судах. Поэтому нам нужно установить, где именно это произойдет, и срочно увеличить там количество судей. Для этого нужно привлечь целое звено учреждений и работать командно. Поэтому, на мой взгляд, такой орган был бы нужен и с полномочиями для определенной координации", - отметил глава ВСП.
якщо вже на те пішло, то кожному району - свій суд Лінча!
а то єдиний..знов монополія?
Проблема України, що закладена при Кучмі традиція плювати на Конституцію та закон продовжується і поглиблюється політиканами після нього. Ррезультати - навколо.
Возглавить этот беспредел и еще год имитировать "все хорошо прекрасная Маркиза"???
--
Украине поможет только полная перезагрузка судебной системы - уволить всех старых, набрать новых и жестко контролировать их доходы, чтоб даже не снилось взять взятку!
так кабмін в Україні це не єдиний орган виконавчої влади!
дивно що цей пан) не в курсі цього!
на этажность виллы тоже
кожному судді!
Так уже такий орган є і називається він... президент України.
Будет официальный смотрящий и там.
- поручик, вы были в молодости членом суда?
- эх, молодость... членом суда, членом туда...
Колядун может возглавить.
а це просто пусті слова...
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт.
По сути судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Никаких реальных реформ нет.
И непонятно за что судьям сделали такие огромные зарплаты и пенсии.
Начнём строить опять.
Ну зря же гарант коррупции офшорный барыга Порошенко мальдивский ездил на Мальдивы и Украина их обошгала.)) и догнала Камерун 149! (Мальдивы 155). Псевдо-реформаторы недоделанные Пороженко, Грося и Ко.
Эстония находится на седьмом месте, Канада - на девятом, Дания - на 12, Грузия - на 16, США - на 18, Малайзия - на 22, Германия - на 25, Румыния - 37, Казахстан - на 41, Польша - на 45, Кыргызстан - на 78, Молдова - на 105, Беларусь - на 108.
https://glavcom.ua/economics/finances/noviy-reyting-ekonomichnoji-svobodi-ukrajina-daleko-pozadu-470959.html