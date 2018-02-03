Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.

"В судебной власти есть не один орган, а несколько, которые вместе ее и образуют. Это Государственная судебная администрация, Совет судей, Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия. До сих пор в судебной власти нет единого органа, который был бы как Кабмин - один и все. Отчасти это связано с постоянной украинской традицией, а также с тем, что в нашей стране есть опасения, чтобы этот орган не сосредоточил всю власть", - рассказал глава ВСП Игорь Бенедисюк. По его словам, когда создание ВСП только обсуждалось, речь шла о том, чтобы этот орган стал координатором в судебной системе. Однако народные депутаты, которые входили в состав Совета по вопросам судебной реформы, заявили, что "в случае предоставления каких-либо дополнительных полномочий это будет "Министерство судебной власти", а они не хотят, чтобы кто-то руководил судами".

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"На самом деле, вопрос не в руководстве судами, а в организации их работы. Например, в середине марта вступают в силу изменения в процессуальные кодексы и следственные судьи будут рассматривать все ходатайства. Их сосредоточат в определенных судах по месту регистрации юридических лиц: прокуратуры, Нацполиции и тому подобного. Количественный состав судей везде построен так, что он рассчитан на определенную нагрузку. Сейчас она в разы увеличится именно в отдельных судах. Поэтому нам нужно установить, где именно это произойдет, и срочно увеличить там количество судей. Для этого нужно привлечь целое звено учреждений и работать командно. Поэтому, на мой взгляд, такой орган был бы нужен и с полномочиями для определенной координации", - отметил глава ВСП.