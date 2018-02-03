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 Политика Украины
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 Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк рассказал о ключевых проблемах и этапах реформы судебной системы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень.

"В судебной власти есть не один орган, а несколько, которые вместе ее и образуют. Это Государственная судебная администрация, Совет судей, Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия. До сих пор в судебной власти нет единого органа, который был бы как Кабмин - один и все. Отчасти это связано с постоянной украинской традицией, а также с тем, что в нашей стране есть опасения, чтобы этот орган не сосредоточил всю власть", - рассказал глава ВСП Игорь Бенедисюк. По его словам, когда создание ВСП только обсуждалось, речь шла о том, чтобы этот орган стал координатором в судебной системе. Однако народные депутаты, которые входили в состав Совета по вопросам судебной реформы, заявили, что "в случае предоставления каких-либо дополнительных полномочий это будет "Министерство судебной власти", а они не хотят, чтобы кто-то руководил судами".

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"На самом деле, вопрос не в руководстве судами, а в организации их работы. Например, в середине марта вступают в силу изменения в процессуальные кодексы и следственные судьи будут рассматривать все ходатайства. Их сосредоточат в определенных судах по месту регистрации юридических лиц: прокуратуры, Нацполиции и тому подобного. Количественный состав судей везде построен так, что он рассчитан на определенную нагрузку. Сейчас она в разы увеличится именно в отдельных судах. Поэтому нам нужно установить, где именно это произойдет, и срочно увеличить там количество судей. Для этого нужно привлечь целое звено учреждений и работать командно. Поэтому, на мой взгляд, такой орган был бы нужен и с полномочиями для определенной координации", - отметил глава ВСП.

Источник: https://censor.net.ua/n3048427
 
 
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що значить єдиний суд Лінча? у нас сотні районів та міст! що з кожного зачепінського району міста Зачепінська підсудного везти електрчкою на той єдиний суд Лінча?
якщо вже на те пішло, то кожному району - свій суд Лінча!
а то єдиний..знов монополія?
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так він і є свій. коли своїх п..сів громада витягає за шкібари і судить - швидко і вірьовкою
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єдиний - то архистратиг, а суд лінча - то технологія. і вже відпрацьована. кажуть, в америці після нех прийшла демократія)))
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неправда це. Демократія США була закладена на рівні Конституції. Всі одразу стали її виконувати - більш-менш. Покоління змінювалися, але традиція дотримання закону та Конституції мала спадкоємність та кристалізувалася.
Проблема України, що закладена при Кучмі традиція плювати на Конституцію та закон продовжується і поглиблюється політиканами після нього. Ррезультати - навколо.
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тавишо! а святой кольт, который был до линча - это тоже неправда? сначала каждому по кольту. потом в каждой громаде суд линча (кстати с присяжными - нам до этого еще расти), а потом демократия.
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Игорь Бенедисюк - часть старой совковой системы! Что он может предложить?

Возглавить этот беспредел и еще год имитировать "все хорошо прекрасная Маркиза"???
--
Украине поможет только полная перезагрузка судебной системы - уволить всех старых, набрать новых и жестко контролировать их доходы, чтоб даже не снилось взять взятку!
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да-да. Все правильно и все просто. "Взять все, да и поделить"(с).
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так он уже есть. Петрушка в телефонно-кулуарном режиме контролирует судебную ветвь
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законы не работают. Работают "понятия". Кланы и их гарант живут сугубо по понятиям
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И этим органом должен сталь Мальдивский Лолита Шоколадович.
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Суди вже ліквідовані, в Україні безвладдя, єдиний дійсно справедливий суд на цей час це суд Лінча.
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Про нагрузку судей, про количественный состав.. Вон оно о чём.. Про талоны на молоко.
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Скільки можна цих імпотентних органів за наш рахунок?
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Весь час плодять якісь нові структури. Нові посади, кабінети, зарплати... Всі при ділі.
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Неужели ещё не все родственники пристроены? Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 9902
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"До сих пор в судебной власти нет единого органа, который был бы как Кабмин - один и все.Источник:https://censor.net.ua/n3048427"
так кабмін в Україні це не єдиний орган виконавчої влади!
дивно що цей пан) не в курсі цього! Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 9554
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а зачем ему знать - это на его карман не влияет)))\
на этажность виллы тоже
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та отож і одночасно в декількох)) країнах ЄС! Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 8108
кожному судді! Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 8108
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Украине надо пересадить всех судей прокуроров и чиновников которые не могут объяснить свое имущество. Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 1178
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Всех нельзя .Хоть один хороший из них есть и наказывать невиновного, это же не наш метод. Україні потрібен єдиний орган, який координуватиме судову гілку влади, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 2669
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Мало этих барыг по мусорникам рассовывали

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кстати, зря. их только обозлили. они отмылись, в химчистку сдали костюмы и озверели совсем. помню историю - стояла в очереди за какой-то справкой. мужик рассказывал, что районный суд засудил его за то что он угнал трактор и вспахал свои 70 соток земли. он предоставил справку, что у него в этом селе нет земли и дома нет. и трактор ему нах не нужен. нихрена - суд присудил, виновен. он собирал справки на апеляцию. интересно бы узнать продолжение...
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Все просто. Рисование вил с топорами, призывы к .... ... могут расценить как покушение на конституционный строй. и придут в гости ребятки в бабаклавах. Ведь патриотов мочить. не сепарам условно давать. А фейс гаранта нарисуешь с текстом критики - так или соя заспамит или модемы забланят. Ну не че прорвемся. Витек Ростовский знает
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открою маленький секрет. крысы - очень трусливые. и у них нет команды))) их шуганешь - они врассыпную, просто мы допустили шо их развелось немерянно.
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Украине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк.

Так уже такий орган є і називається він... президент України.
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И главой его поставить одного из людей Свинорыла, конечно же. Как и в многих других органах власти.
Будет официальный смотрящий и там.
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кроме иронии и злости наши суды других эмоций не вызывают.

- поручик, вы были в молодости членом суда?
- эх, молодость... членом суда, членом туда...
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А заголовок был оптимистичный! Я было подумал- он об организации Корпуса Палачей, для судейских, ну или, ходя бы- пыточных. Ан, нет! Какая-то новая бодяга... Пичалька.
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Заяложенная песня коррупционера: - единый орган, единый реестр, единые полномочия. Эта логика прапорщиков - путь в казарму.
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По-моему Украине нужен просто честный суд из честных (анахронизм, правда?) судей. А органов у нас и так с избытком. Куда не глянь - одни "органы".
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такой орган давно создан ... телефон называется
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Только суды Линча могут координально исправить правосудие в Украине и существенно уменьшить высокооплачиванных подонков в судах !!!
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тільки після 10 повіш.суді наступить судовий порядок.
а це просто пусті слова...
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Вся судебная система в Украине гнилая, коррупция в судах рулит только так.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт.
По сути судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Никаких реальных реформ нет.
И непонятно за что судьям сделали такие огромные зарплаты и пенсии.
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Банда липецко-мальдивских Патриотов положила глаз на Антикоррупционный суд.Подстраховываются на все случаи жизни.НАБУ под США,а АКС не хотят под них отдать-стрёмно.
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Если пересадить всех кто не может объяснить нажитое непосильным трудом, с конфискацией.так у нас мвф будет одалживать.
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Строили , строили и наконец через четыре года жопу построили.
Начнём строить опять.
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Должна быть система штрафов для судьи, ошибся раз такие то санкции лишение зарплаты и штраф, 2 раза отстранение, 3 раза увольнение. Это если приговор обжалован и решение первой инстанции в корне пересмотрено.
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Украина заняла позорное место среди стран Европы в мировом рейтинге экономической свободы. Украина в нем занимает 150 место среди 186 стран мира.
Ну зря же гарант коррупции офшорный барыга Порошенко мальдивский ездил на Мальдивы и Украина их обошгала.)) и догнала Камерун 149! Україні потрібен єдиний орган, який координуватиме судову гілку влади, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 2317 (Мальдивы 155). Псевдо-реформаторы недоделанные Пороженко, Грося и Ко.

Эстония находится на седьмом месте, Канада - на девятом, Дания - на 12, Грузия - на 16, США - на 18, Малайзия - на 22, Германия - на 25, Румыния - 37, Казахстан - на 41, Польша - на 45, Кыргызстан - на 78, Молдова - на 105, Беларусь - на 108.

https://glavcom.ua/economics/finances/noviy-reyting-ekonomichnoji-svobodi-ukrajina-daleko-pozadu-470959.html



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Україні потрібен єдиний орган, який координуватиме судову гілку влади, - Бенедисюк - Цензор.НЕТ 4238Это было недавно -- и не дай Бог это забудут -- 4 года назад в эти дни !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужен единый орган, который будет координировать судебную ветвь власти, - Бенедисюк
 
 
 
 
 
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