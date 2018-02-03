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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15300) пожар (2993) психбольница (101) ГСЧС (1272)

 Детский корпус психиатрической больницы им. Павлова горел в Киеве, - ГСЧС

В Киеве ликвидирован пожар на территории психиатрической больницы им. Павлова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"3 февраля в 17:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103. По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений информация о пожаре подтвердилась. Возгорание произошло в одном из кабинетов на 4 этаже", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году сотрудники ГСЧС отреагировали на 83 тыс. пожаров, во время ликвидации которых были спасены более 2 тыс. человек, - Чечеткин

В 18:12 пожар был локализован, в 18:19 - ликвидирован.

Во время пожара из здания были эвакуированы 17 детей, ни один человек не пострадал. 

Причины возгорания установит следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048426
 
 
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кризис с новостями? Значит, постим, новость о пожаре!
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Пишут, что известно имя зашкваренного в Сирии ватакацьманавта и он из Севастополя.
Детский корпус психиатрической больницы им. Павлова горел в Киеве, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6821 Syhivskiy‏ @shvskiyЧитатиЧитати @shvskiyБільше"Russia AF's Su-25SM piloted by Filippov Roman Nikolaevich from 368th ShAP Sevastopol"
непогано
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лежит ватакацьманавт в хирургии, подходит сестра.
- как вы?
- а что со мной?
- ну нет руки, нет ноги, ну и это... там у вас наколка,.. Валя, или Оля?
- та было "Привет из Севастополя"...
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феофания не ...???не горит? денег нема!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДетский корпус психиатрической больницы им. Павлова горел в Киеве, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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