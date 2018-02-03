 Детский корпус психиатрической больницы им. Павлова горел в Киеве, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"3 февраля в 17:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103. По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений информация о пожаре подтвердилась. Возгорание произошло в одном из кабинетов на 4 этаже", - говорится в сообщении.

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В 18:12 пожар был локализован, в 18:19 - ликвидирован.

Во время пожара из здания были эвакуированы 17 детей, ни один человек не пострадал.

Причины возгорания установит следствие.

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