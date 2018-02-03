 Детский корпус психиатрической больницы им. Павлова горел в Киеве, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"3 февраля в 17:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103. По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений информация о пожаре подтвердилась. Возгорание произошло в одном из кабинетов на 4 этаже", - говорится в сообщении.
В 18:12 пожар был локализован, в 18:19 - ликвидирован.
Во время пожара из здания были эвакуированы 17 детей, ни один человек не пострадал.
Причины возгорания установит следствие.
Syhivskiy @shvskiyЧитатиЧитати @shvskiyБільше"Russia AF's Su-25SM piloted by Filippov Roman Nikolaevich from 368th ShAP Sevastopol"
непогано
- как вы?
- а что со мной?
- ну нет руки, нет ноги, ну и это... там у вас наколка,.. Валя, или Оля?
- та было "Привет из Севастополя"...