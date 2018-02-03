 Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"1 февраля в Житомире полицией совместно с УСБУ в результате спецоперации задержан иностранец, который полтора года находился в международном розыске за совершение дерзкого убийства предпринимателя на одном из рынков областного центра. Полицейские дважды, 2 и 3 февраля, доставляли подозреваемого в суд для объявления ему меры пресечения, однако заседание не состоялось", - цитирует Цензор.НЕТ facebook-страницу Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Сообщается, что 23 мая 2016 года около 15:00 в помещении кафе на одном из рынков областного центра почти вплотную расстреляли 29-летнего предпринимателя. Полицейские установили личность причастного к преступлению - 31-летнего гражданина Азербайджана. После заочного вынесения подозрения в умышленном убийстве и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, он был объявлен в международный розыск.

В результате спецоперации силовики 1 февраля 2018 года задержали подозреваемого в Житомире.

Иностранца дважды, 2 и 3 февраля, доставляли в суд для объявления пресечения, однако заседание так и не состоялось. Первый раз - из-за заявленной адвокатами необходимости присутствия переводчика для задержанного, а другой - из-за отсутствия судей.

В то же время срок, предусмотренный для процедуры объявления меры пресечения - 48 часов, и закончился вечером 3 февраля.





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"Таким образом кропотливая, упорная и рискованная работа оперативников и следователей по разоблачению и задержанию лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, практически сводится на нет такой "деятельностью" судебной системы", - отмечается в сообщении.

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"Полиция Житомирщины в пределах предоставленных полномочий будет принимать все меры для обеспечения содержания подозреваемого в совершении убийства под стражей с целью предупреждения совершения им других преступлений - напоминаю, во время задержания при мужчине было найдено оружие - или повторной попытки побега от органов правосудия, - прокомментировал начальник ГУНП Вячеслав Печененко. - Такие судебные прецеденты уже имели место ранее в области, а в целом эта ситуация, кроме того, что есть на совести тех, кто ее сознательно создал, ставит под угрозу безопасность жителей Житомирщины, да и не только, оставляя на свободе опасных преступников".