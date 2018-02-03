EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  4215  56
Все про:Житомир (383) Интерпол (388) Нацполиция (6842) СБУ (12116) суд (20394)

 Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Судьи не явились на заседание, где должны были объявить о подозрении иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире и задержанному совместными усилиями Нацполиции и СБУ.

"1 февраля в Житомире полицией совместно с УСБУ в результате спецоперации задержан иностранец, который полтора года находился в международном розыске за совершение дерзкого убийства предпринимателя на одном из рынков областного центра. Полицейские дважды, 2 и 3 февраля, доставляли подозреваемого в суд для объявления ему меры пресечения, однако заседание не состоялось", - цитирует Цензор.НЕТ facebook-страницу Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Сообщается, что 23 мая 2016 года около 15:00 в помещении кафе на одном из рынков областного центра почти вплотную расстреляли 29-летнего предпринимателя. Полицейские установили личность причастного к преступлению - 31-летнего гражданина Азербайджана. После заочного вынесения подозрения в умышленном убийстве и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, он был объявлен в международный розыск.

В результате спецоперации силовики 1 февраля 2018 года задержали подозреваемого в Житомире.

Иностранца дважды, 2 и 3 февраля, доставляли в суд для объявления пресечения, однако заседание так и не состоялось. Первый раз - из-за заявленной адвокатами необходимости присутствия переводчика для задержанного, а другой - из-за отсутствия судей.

В то же время срок, предусмотренный для процедуры объявления меры пресечения - 48 часов, и закончился вечером 3 февраля.

Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция 01
Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала в Житомире криминального авторитета, объявленного в международный розыск за убийство. ФОТОрепортаж

Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция 03
Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция 04
Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция 05

"Таким образом кропотливая, упорная и рискованная работа оперативников и следователей по разоблачению и задержанию лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, практически сводится на нет такой "деятельностью" судебной системы", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: В Херсоне суд арестовал на месяц экс-"замминистра" оккупационного правительства Крыма Камалова. Прокуроры просили два месяца. ФОТО

"Полиция Житомирщины в пределах предоставленных полномочий будет принимать все меры для обеспечения содержания подозреваемого в совершении убийства под стражей с целью предупреждения совершения им других преступлений - напоминаю, во время задержания при мужчине было найдено оружие - или повторной попытки побега от органов правосудия, - прокомментировал начальник ГУНП Вячеслав Печененко. - Такие судебные прецеденты уже имели место ранее в области, а в целом эта ситуация, кроме того, что есть на совести тех, кто ее сознательно создал, ставит под угрозу безопасность жителей Житомирщины, да и не только, оставляя на свободе опасных преступников".

Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция 06

Источник: https://censor.net.ua/n3048425
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
снял судей с должностей и арестовать !
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и хорошо, а то подумал, что сам Педро отписался - "снял судей с должности...". Суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід іноземцю, підозрюваному у вбивстві в Житомирі, - поліція - Цензор.НЕТ 5833
 показать весь комментарий
 
 
лучше бы при попытке к бегству..по ногам..... а попали...... между глаз.. на видео видно что чурка и мусульманин..вот судьи и в прятки играют....
 показать весь комментарий
 
 
Но зарплату получают полностью и вовремя....За что спрашивается и в таких гигантстких размерах по сравнению с зарплатами рабочих,учителей,врачей..Пора этих скотов вешать на фонарных столбах целыми семьями или как в Харькове- головы отрезать !

 показать весь комментарий
 
 
.Пора этих скотов вешать на фонарных столбах целыми семьями или как в Харькове- головы отрезать !


а шобы личным примером ?

Чи ты чисто лохов спровоцировать ?
 показать весь комментарий
 
 
Прикинь- в Харькове те головы до сих пор мусора не нашли !!!
 показать весь комментарий
 
 
та я ж не о головах, а о твоём призыве.

или ты решил съехать ?
 показать весь комментарий
 
Не чего вы не понимаете . Им надо опять повысить зарплаты . Им на жизнь и развлечения не хватает . Судьи тоже хотят отдыхать на Мальдивах как отдыхает их хозяин- поцоватый президент !!!
 показать весь комментарий
 
 
А про Сейшели забули? Не бабрайся, я тя прошу.
 показать весь комментарий
 
На Сейшелы ездят лохи- нищеброды типа ГАВНОПРОКУРОРА Луцика и его Бабы Яги ! Суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід іноземцю, підозрюваному у вбивстві в Житомирі, - поліція - Цензор.НЕТ 8992
 показать весь комментарий
 
 
Помню, с утра, в новости о возвращении Допе винного погреба, кто-то очень неплохо откомментировал: "Сегодня что, День судьи?". К сожалению, похоже. Тока не день, судя по тексту этой статьи. Я бы сказал так: Время Судей.
 показать весь комментарий
 
 
Всегда так было. Ещё в древнем Египте.
 показать весь комментарий
 
Сегодня- с перебором, что-то. Стоит пролистать новостную ленту, с утречка.
 показать весь комментарий
 
 
Да и завтра с новостями будет негусто. Разве что две основные вырисовываются:
Михо пойдет на митинг, а Петя пойдет на петтинг. Суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід іноземцю, підозрюваному у вбивстві в Житомирі, - поліція - Цензор.НЕТ 6302
 показать весь комментарий
 
 
какая прелесть...
хочу - являюсь... хочу - не хочу!
иностранец, ну как иностранец.... в шоке... так прифартило...
слюшай, ах,какой хороший суд в Украине, мамойклянусь!
 показать весь комментарий
 
 
- да здравствует наш суд! самый продажный суд в мире!
 показать весь комментарий
 
 
"А судьи кто ?". Хотели пришли, не захотели - не пришли, но зарплатные бабки получают регулярно и вовремя.
 показать весь комментарий
 
 
Судьи были в сауне,они уже не смогли прибыть на работу по уважительной причине,а хуле.
 показать весь комментарий
 
 
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,

Сужденья черпают из забыты́х газет

Времен Очаковских и покоренья Крыма;

Всегда готовые к журьбе,

Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:

Что старее, то хуже.
 показать весь комментарий
 
не картина, а судьи в ТАКОМ виде должны висеть!! Суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід іноземцю, підозрюваному у вбивстві в Житомирі, - поліція - Цензор.НЕТ 924
 показать весь комментарий
 
Нет, ну каковы мерзавцы! Этим не подойдёт люстрация мусорным контейнером. Подвесить за ноги на фонарь на центральной площади. И разрешить всем пострадавшим от их "работы" плюнуть в их наглые морды неограниченное количество раз.
 показать весь комментарий
 
 
И эта территории называется государством? Как мне больно читать такие новости о моей стране.
 показать весь комментарий
 
 
Урря！ Реформа судебной системы в действии！Где Сашок Хрещатик, Гыг и номерной, чтобы обьявить о пэрэмоге? Суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід іноземцю, підозрюваному у вбивстві в Житомирі, - поліція - Цензор.НЕТ 3627
 показать весь комментарий
 
 
Таким образом кропотливая, упорная и рискованная работа оперативников и следователей по разоблачению и задержанию лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, практически сводится на нет такой "деятельностью" судебной системы", - отмечается в сообщении.
Ну как после этого честному СБУшнику не послать всех и всё на... и не сесть тупо на потоки как другие его сотрудники?
Украина -- страна для Украинофобов.
 показать весь комментарий
 
 
Преступники -убийцы в мантиях ! Банда зажравшихся разжиревших мразей ,торгующая судьбами граждан Украины Перевешать бы этих гнид на фонарных столбах
 показать весь комментарий
 
 
Суд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция.

Коротше, Рафік неувінават!
 показать весь комментарий
 
 
черножепие ослоеби, кадировци и прочая мразь кауказская правит Украиной
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просто Украина это не государство а случайное ,некчемное образование на карте . Все что ей досталось после 1991 года она успешно просрала ила раскрала !!!
 показать весь комментарий
 
просто вас руских собак окупантов завозили сюда єшелонами на мето убитих укринцев, и ви тут плодились и плодитесь на костях.. но как известно история идет по спирали.. руская мразь
 показать весь комментарий
 
 
А почему они не явились? Должно же быть какое-то объяснение. Они боятся расправы? Суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід іноземцю, підозрюваному у вбивстві в Житомирі, - поліція - Цензор.НЕТ 6219
 показать весь комментарий
 
Судей с каждым днем все больше, а толку все меньше. Если судьи не хотят рассматривать какое дело, то начинают брать самоотводы, не являться на заседания, болеть, объявлять перерывы на несколько недель и т.д.
И это уже становится нормой т.к. все им сходит с рук.

Просто смешно говорить о какой-то судебной реформе. Сделали судьям огромные зарплаты и пенсии непонятно за что, вот и вся реформа.
 показать весь комментарий
 
 
только одной мне кажется, что с нашей судебной системой что-то не так...
 показать весь комментарий
 
 
На всю Житомирську область не знайшлось жодного судді? ОК: всіх до одного запам"ятати, і, коли в Україні на зміну баригам прийде Українська Народна Влада, - хай не питають "за що це нас?"
 показать весь комментарий
 
 
Повозмущаемся и забудем. Живём по-новому, хуле.
 показать весь комментарий
 
 
М-да... І нахуя, перепрошую, нам така влада?
Схоже, відповідь на це сакраментальне питання може дати тільки товаріщ Кольт.

Суд не знайшов можливості оголосити запобіжний захід іноземцю, підозрюваному у вбивстві в Житомирі, - поліція - Цензор.НЕТ 8217
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд не нашел возможности объявить меру пресечения иностранцу, подозреваемому в убийстве в Житомире, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх