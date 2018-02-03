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 Наемники РФ вели обстрел у Авдеевки с целью запугивания наблюдателей ОБСЕ, - штаб АТО

Вчера наемниками РФ был осуществлен обстрел позиций ВСУ у Авдеевки с целью запугивания наблюдателей миссии ОБСЕ, находящихся неподалеку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО

"Вчера, после часа дня с направления временно-оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций сил АТО вблизи Авдеевки. Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт устрашения представителей патруля СММ ОБСЕ, который в это время проводил мониторинг текущей ситуации в двух километрах к востоку от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

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В штабе АТО подчеркнули, что подобные деструктивные действия представителей российско-оккупационных войск "уже давно стали нормой их поведения относительного международных наблюдателей" и свидетельствуют о нежелании соблюдения каких-либо соглашений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048424
 
 
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- василий иванович, попугай!
- а фули его пугать...
и свернул птичке шею.
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напомню лугандонскому сброду, что в славном городе Кр.Роге в апреле 14-го народ вышел встречать камазы с боевиками - токо не "путен приди", а дрючьями. и автомайдан контролировал все 120 км трассы, мотаясь на своих машинах. обоссавшись, херои новососии не рискнули получить пилюлей и смылись. какая вам криворожская республика, опездолочи?
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да и в Одессе гриль-обдроченцы с окон выпрыгивали...
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Абсолютно пофиг на ОБСЕ и их миссию. В 1997г. под эгидой ОБСЕ состоялись выборы в Чечне, президентом избран Масхадов. На выборах присутствовали представители России, наблюдатели из более чем 20-ти государств, а также внезапно ООН.
Потом комиссаришки ЕС и прочий Запад слились, Масхадова убили, вот и вся история. И также еврогеи сольются, вдруг чего.

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я щось не розумію, ця обсце, воно там знаходиться для залякування?
чи в них є інші цілі??? Найманці РФ обстрілювали Авдіївку з метою залякування спостерігачів ОБСЄ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7640
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"Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт устрашения представителей патруля СММ ОБСЕ, который в это время проводил мониторинг текущей ситуации в двух километрах к востоку от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.Источник:https://censor.net.ua/n3048424"
2 км це не 2м і не 20 м - страшно!
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_Это не иначе потому, что рашисты готовятся включать заднюю... по мнению блаженных слабоумных кликуш, восторженно повествующих о том, как рашистская федерация упадёт и прилежно околеет вот-вот, если не сегодня, то завтра...
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В Брянске водителя "скорой" уволили за то, что он включал для пациентов "печку" в машине



Найманці РФ обстрілювали Авдіївку з метою залякування спостерігачів ОБСЄ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7038

В Брянске водителя "скорой помощи" уволили за то, что он включал радиатор отопителя в машине, жалея замерзающих пациентов, сообщает паблик Mash.
50-летний мужчина проработал в "скорой помощи" 8 лет. Некоторое время назад он обратился к руководству с вопросом о том, почему сотрудникам "скорой" не выплачивают зарплату в полном объеме. После этого на водителя посыпались выговоры за незначительные нарушения и, в результате, он был уволен за "перерасход топлива".
По словам самого водителя, он регулярно включал "печку" в машине, чтобы пациенты и врачи не мерзли.
Возмущенный увольнением водитель подал жалобу на руководство.
Отметим, что температура воздуха в Брянске в первую неделю февраля опускалась до -15 градусов по Цельсию.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ вели обстрел у Авдеевки с целью запугивания наблюдателей ОБСЕ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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