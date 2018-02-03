 Наемники РФ вели обстрел у Авдеевки с целью запугивания наблюдателей ОБСЕ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО

"Вчера, после часа дня с направления временно-оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций сил АТО вблизи Авдеевки. Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт устрашения представителей патруля СММ ОБСЕ, который в это время проводил мониторинг текущей ситуации в двух километрах к востоку от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы обстреливают Донецкую фильтровальную станцию. ВИДЕО

В штабе АТО подчеркнули, что подобные деструктивные действия представителей российско-оккупационных войск "уже давно стали нормой их поведения относительного международных наблюдателей" и свидетельствуют о нежелании соблюдения каких-либо соглашений.

Читайте: ОБСЕ не подтверждает занятие украинскими воинами Новоалександровки в "серой зоне", поскольку не может туда доехать, - Хуг