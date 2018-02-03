 Наемники РФ вели обстрел у Авдеевки с целью запугивания наблюдателей ОБСЕ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО
"Вчера, после часа дня с направления временно-оккупированной Ясиноватой российско-оккупационные войска начали провокационный обстрел позиций сил АТО вблизи Авдеевки. Во время этого обстрела противником был осуществлен очередной акт устрашения представителей патруля СММ ОБСЕ, который в это время проводил мониторинг текущей ситуации в двух километрах к востоку от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
В штабе АТО подчеркнули, что подобные деструктивные действия представителей российско-оккупационных войск "уже давно стали нормой их поведения относительного международных наблюдателей" и свидетельствуют о нежелании соблюдения каких-либо соглашений.
- а фули его пугать...
и свернул птичке шею.
Потом комиссаришки ЕС и прочий Запад слились, Масхадова убили, вот и вся история. И также еврогеи сольются, вдруг чего.
чи в них є інші цілі???
2 км це не 2м і не 20 м - страшно!
В Брянске водителя "скорой помощи" уволили за то, что он включал радиатор отопителя в машине, жалея замерзающих пациентов, сообщает паблик Mash.
50-летний мужчина проработал в "скорой помощи" 8 лет. Некоторое время назад он обратился к руководству с вопросом о том, почему сотрудникам "скорой" не выплачивают зарплату в полном объеме. После этого на водителя посыпались выговоры за незначительные нарушения и, в результате, он был уволен за "перерасход топлива".
По словам самого водителя, он регулярно включал "печку" в машине, чтобы пациенты и врачи не мерзли.
Возмущенный увольнением водитель подал жалобу на руководство.
Отметим, что температура воздуха в Брянске в первую неделю февраля опускалась до -15 градусов по Цельсию.