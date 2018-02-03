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 Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов, - штаб АТО

С начала суток зафиксировано 4 обстрела наших опорных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований. Ранения получили два военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг из минометов калибра 120-мм и 82-мм ,вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское. Из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал наших защитников у Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в АТО: один наш воин погиб, трое - ранены

На Донецком направлении более 20 мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке. 

Источник: https://censor.net.ua/n3048419
 
 
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Выздоровления.........
Надеюсь, что раненния не тяжелые
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***
Після довгих нестерпних днів,
Які осколками навіювали втому
І порізаних градами снів..
Ти вернешся живим додому…
Ти вернешся живим неодмінно
І по-іншому й думать не смій!
За тобою ж ще стільки обіймів,
За тобою ж ще стільки слів…
Ти лиш дихай на повні груди,
Плекай віру в душі своїй
І все добре у тебе буде…
Бережи себе, воїне мій! Автор: Любава Казмірчук
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Молимся за жизнь и здоровье каждого нашего воина!
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Слава нашим Героям,смерть свинособакам кацапским...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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