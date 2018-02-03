 Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг из минометов калибра 120-мм и 82-мм ,вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское. Из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал наших защитников у Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Зайцево.

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На Донецком направлении более 20 мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке.