До конца года в Нацполиции сформируют подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Аброськин.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции, рассказал сегодня во время совещания руководства Департамента криминальной разведки первый заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения. До конца этого года ожидаем завершения его формирования", - отметил Аброськин. Он также добавил, что для несения службы в новосозданном подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.