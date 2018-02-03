До конца года в Нацполиции сформируют подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Аброськин.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции, рассказал сегодня во время совещания руководства Департамента криминальной разведки первый заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения. До конца этого года ожидаем завершения его формирования", - отметил Аброськин. Он также добавил, что для несения службы в новосозданном подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.
І назвуть "Добровольные народные организационные дружины"...
2015: Ликвидировать УБОП.
2018: Вернуть УБОП.
2022:...
- сантиметров двадцать. но если честно, я не мерял...
це вони в комуняк набралися? чи може вони вангісти)?!
как дети, честное слово
- не сказала? ближайшего, разумеется...
Хто ж керує організованою злочиністю сьогодні??
Як свідчить статистика більшість злочинів на сьогодні здійснюється під керівництвом колишніх і теперішніх працівників Міністерства внутрішніх справ, що працюють і мають між собою постійні зв'язки... колишніх і теперішніх нач.районних відділів, замісників управлінь МВС в областях... а в окремих областях організаційну злочинність кришують чи здійснюють їй допомогу колишні начальники обласних управлінь і зам.міністра МВС...
Вот только проблема в том, что в этой аббревиатуре буква "Б" была немножко лишняя.
виходить що той підрозділ схопить всю владу конфіскує награбоване і дасть всім пожиттєвий термін ув'язнення!
і аброськина у тому числі
Некому организовать потоки бабла от бандитов на верх?
Ну, друзья, надо вооружаться....
В Украине с 2019 года, во время расчета пенсий, будет учитываться размер средней зарплаты в стране за 3 года (сейчас за 2), из-за чего значительно снизится размер зарплатной базы.
Издание уточнило, что с учетом снижения "стоимости" одного года стажа, в среднем пенсии по сравнению с 2017 годом сократятся на 25%.
Лечиться в 2018 году станет дороже минимум на 20-25%, подорожание начнется с февраля. Такой прогноз озвучили экономисты и фармацевты.