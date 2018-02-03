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Все про:Нацполиция (6842) Аброськин (368)

 До конца года в Нацполиции сформируют подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Аброськин

Стратегия создания нового департамента Национальной полиции уже сформирована. Его основной задачей станет работа по борьбе с организованной преступностью.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции, рассказал сегодня во время совещания руководства Департамента криминальной разведки первый заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Национальные дружины" и любые другие формирования могут быть только в рамках закона, - Гройсман

"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения. До конца этого года ожидаем завершения его формирования", - отметил Аброськин. Он также добавил, что для несения службы в новосозданном подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

До конца года в Нацполиции сформируют подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048418
 
 
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До конца года в Нацполиции сформируют подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Аброськин.

І назвуть "Добровольные народные организационные дружины"...
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На самом деле это 148-я потужна и ришуча. Вот, например, при злочынном режиме Януковича было....пам-парарам...Управление по борьбе с организованной преступностью. Аккурат возле Владимирского рынка. Туда, кстати, возили многих майдановцев. Может быть даже и тех, на кого накатал жалобу будущий спаситель нации, которого смыкнули за жабры с бульдозера, причинив неимоверные страдания. Ну то не важно. Важно, что страна меняется. Уходит все дальше от методов Януковича и создание нового подразделения тому яркое подтверждение. Ура?
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Реформа:
2015: Ликвидировать УБОП.
2018: Вернуть УБОП.
2022:...
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Я правильно зрозумів, що зараз боротися з організованою злочинністю немає кому, бо до цих пір в структурі Нацполіції не створено відповідного органу?!!!
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А не нужно спецотделов, может и обычная полиция. Так ведь по каждому преступлению можно создать свой отдел, но это раздует кадры и усложнит взаимодействие.
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Тобто Ви вважаєте, що приводити до тями хулігана і розробляти організовану злочинну групу може один і той самий поліцейський? Шкода, що до такої ідеї не додумалися ні в Штатах, ні в Англії, ні у Франції, ні у сусідній Польщі... Список країн можна продовжити. А то штати роздувають. До кінця року в Нацполіції сформують підрозділ боротьби з організованою злочинністю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9073
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Додумались. Проблема в том, что при создании специализированных отделов по борьбе с определенными преступлениями, эти преступления только ширились. Например, отдел по борьбе с наркотиками в США. Когда его создавали, там было 30 человек, а проблем с наркотиками в США не было, теперь там 250 000 человек, а наркомания США просто захлестнула повсеместно. Это вопросы бюрократии.
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Цебто Ви стверджуєте, що якщо повернути штат знову до 30-ти чоловік, то наркоманія в Штатах щезне? До кінця року в Нацполіції сформують підрозділ боротьби з організованою злочинністю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 6511
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Нет. Я утверждаю, что если уничтожить отдел по борьбе с наркотиками миньюста и доверить это дело полиции, то наркомания пойдёт на убыль. Вот, как в Китае.
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Ви справді стверджуєте, що в структурі китайської правоохоронної системи немає спецвідділу по боротьбі з наркотиками? А Вам не приходило на думку, що статистичні дані по наркоманії у відкритих Штатах і в закритому Китаї неспівставні по правдивості?
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Та не надо для борьбы с наркоманами каких-то структур. Это самое простое в раскрытие преступление. Найти сотню нариков и они раскроют все точки на районе. Это если взятки не брать и не крышевать наркоторговцев. С таким любой участковый справится, если ему не будут мешать "специализированные отделы". Да любой участковый и так знает, где толкают наркоту, потому и ездит на внедорожнике с зарплатой 5000 грн.
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Смерть бандитам . Оперативное подразделение рекетиров в новой полицейской форме из бывших УБОП цев. Создадим новые "хлебные" места !
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Лолита готовиться к выборам! Похоже, что силовой блок будет усиливаться, что присуще всем трусливым правителям! Правда это никого не спасало! До конца года в Нацполиции сформируют подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7829
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Та хрен его знает. Кадры решают всё(с) У соседей пока работает.
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Зек примерно также думал и усиливал силовиков как мог! Ментов было больше чем солдат в армии. Но это его не спасло! До кінця року в Нацполіції сформують підрозділ боротьби з організованою злочинністю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9788
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Его не спасло, но эти ж тоже учатся.
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Диктаторы были разные и намного круче нашей Лолиты, но ни один не усидел на троне. Такова история! И Педро никто не спасёт и за него стрелять в народ не будет. До кінця року в Нацполіції сформують підрозділ боротьби з організованою злочинністю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 1060
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Смешно слушать это от предателя.Расскажите ему,не знаю как в маленьких городах,в больших они никуда и не уходили.
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А что его до сих пор не было ? А как же преступность так "низко пала" ?
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Новый УБОП создадут, потом он опять возглавит организованную преступность, а потом его опять с помпой разгонят.
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отброськин, начни с голубаня. и узнай, откуда у бедного мента денежки на квартиру в центре киева
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Может в свободное от основной работы время с Ляшком где-то подрабатывали?
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Денежки у бедного голубаня оттуда, откуда и у бедного амброськина.
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за логікою - ніхто з ОПГ не боровся..., ну реально так і є..
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Очередное .... 999 подразделение "борцов".Они поборют преступность как не профессионализмом , так количеством уж точно.И деньжата из бюджета немалые , тоже лишними не будут. Реформы!!! Одни реформы без результатов.Страна АБСУРДА!!!!
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Ну, наконец-то и организованной преступностью займутся. Только что делать с организаторами, если они по закону недоторкани?
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Даю наводку! порошенки,ахметов, аваковы, плокулолы, пастырь шлаг турчинов, гонтарева и аброськин ,- это и есть ОПГ.!!! и куча шестерок в виде тука, кива, шкряк, лизун....
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снова "УБОП"? давайте уже и ГАИ сразу с "беркутом"
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Украине скорее нужен отдел по борьбе с мусоряками, как голубаны и андроськины с аваковыми лизунами и шкряками туками...
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в Сирии завалили очередной СУ-25 из ОПГ Тамбовский кооператив Озеро,вот это борьба.. До конца года в Нацполиции сформируют подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Аброськин - Цензор.НЕТ 8975
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еще 50 000 мусоров будет кормиться за счет бедного народа ,да Карл зарплаты полиции растут 10 000 грн в месяц....шоколадный глаз все больше сжимает мусорское кольцо
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А что его нет? Странно, боролись, боролись а его нет.
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А не организованную преступность вы уже побороли? Поздравляю. Как можно так нагло залезать в карман людей (бюджет страны)? Когда вы уже нажретесь?
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До конца года лизуны не дожывут, авроськин! Деннег барыге уже никто не даст, тебе с него нечего слизывать к концу года будет.
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если не можешь бороться с преступностью, нужно ее возглавить. отброськин.
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_Первый шаг к решению проблемы - точная её формулировка. Верно сформулированный вопрос - уже половина ответа. И вот почти все - болваны! - пишут "власть не может..." Потому и страна беспросветно в тухесе, что большинство с айкью ниже среднего не видят отличия между "не может" и "не хочет".
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- изя, какой у вас айкью?
- сантиметров двадцать. но если честно, я не мерял...
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все, як завжди в майбутньому!
це вони в комуняк набралися? чи може вони вангісти)?!
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Правильно, в 2015 году ликвидировать УБОП чтобы в 2018 его опять создать. Узнаю старых шоколадных переливателей воды ситом.
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Кремлевское быдло ограбило РАБссиянцев на крутое бабло.Надо же компенсировать потери миллиардов из Санкционного списка Обманутых вкладчиков Интехбанка и Татфондбанка в Татарии арестовали за смуту,требовать своё бабло у банкиров опасно для жизни...40 арестованных вкладчиков это почти Майдан в Казани..
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Суши сухари , атброськин. Ваш время заканчивается.
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Создать за четыре года хоть один завод, восстановить хоть одно стоящее предприятие денег нет.А вот УБОП,САП,ГБР,НАЗК,СФР,НАБУ, Национальные дружины -деньги есть.С кем бороться будете,скоро население либо вымрет, либо мигрирует.Дебилы.
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Хатия Деканоидзе давно всех реформировала,пацаны,вы опоздали... До кінця року в Нацполіції сформують підрозділ боротьби з організованою злочинністю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4045
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сначала организовывают преступность... а потом с нею борются...
как дети, честное слово
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- до конца какого года? вы не сказали до конца какого года...
- не сказала? ближайшего, разумеется...
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Йосиф Кабздон это не донецкая ОПГ,это Московская,не путайте певца в Украинские дела.Он давно не Мафиози... До кінця року в Нацполіції сформують підрозділ боротьби з організованою злочинністю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 1783а Семён Могилевич уважаемый Босс...
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вон оно как.... а Собаков всё время говорит, что преступность падает... До кінця року в Нацполіції сформують підрозділ боротьби з організованою злочинністю, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8714
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чтобы понять все детали,вам надо внимательно изучить результаты Ссученой войны в СССР с 1946 по 1956 годы.Иначе вы ничего не поймёте, что сейчас происходит...
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Сколько можно "захребетников" набирать! Бюджет не резиновый. Или Вы хотите к каждому гражданину личного силовика приставить, чтоб не дай Бог не вздумал "майданить"!
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Эт шож выходит та? А? Верховну раду штурмом брать будут? Дык нечего там брать то, они один ясный - красный туда не ходют.
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Возвращаются ОБОПы, ОБЭПы во главе с криминальными авторитетами в погонах? Времена грядут веселее, чем в лихих 90-х. Вся надежда на "дружинников".
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Ламати -- не будувати... спочатку "героїчно" ліквідували, як орган, що себе дискредитував, а тепер "героїчно" створюємо, бо організована злочинність як була, так і нікуди не ділася... тільки ще більше організувалася, і зараз має технічне оснащення і організацію кращу, ніж у новоствореної поліції...
Хто ж керує організованою злочиністю сьогодні??
Як свідчить статистика більшість злочинів на сьогодні здійснюється під керівництвом колишніх і теперішніх працівників Міністерства внутрішніх справ, що працюють і мають між собою постійні зв'язки... колишніх і теперішніх нач.районних відділів, замісників управлінь МВС в областях... а в окремих областях організаційну злочинність кришують чи здійснюють їй допомогу колишні начальники обласних управлінь і зам.міністра МВС...
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ООООООООООООООООООО, УБОП опять возрождают . . .
Вот только проблема в том, что в этой аббревиатуре буква "Б" была немножко лишняя.
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о , так це ж класно якщо такий підрозділ!
виходить що той підрозділ схопить всю владу конфіскує награбоване і дасть всім пожиттєвий термін ув'язнення!
і аброськина у тому числі
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При таком руководстве, начиная с Авакова, полиция сама организованное преступное сообщество.
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Шо, опять?????
Некому организовать потоки бабла от бандитов на верх?
Ну, друзья, надо вооружаться....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года в Нацполиции сформируют подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Аброськин
 
 
 
 
 
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