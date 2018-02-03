 Мы обратились в разные международные инстанции, в том числе к президенту США, с просьбой защитить Десятинный монастырь, - архимандрит Гедеон

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Центра информации УПЦ (МП).
"Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на безопасность и свободу вероисповедания", - заявил наместник Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон).
В Центре также отметили, что наместник Десятинного монастыря УПЦ (МП) архимандрит Гедеон (Харон) долгое время служил в США.
Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.
Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых суд арестовал на 60 суток за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.
В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.
Вот что происходит в слабом государстве, где нет ни права, ни закона, ни патриотов у власти. Еще и суд им постановит репарации выплатить за моральный и материальный ущерб! Дожились!
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/orthodox_world/44182/
Патріархи чотирьох найстарших Церков світу і Предстоятель Автокефальної Церкви Кіпру закликали Російську Православну Церкву дотримуватися своєї канонічної території.
"Через події, які недавно мали місце в Православній Церкві" Собор наголосив на необхідності для всіх православних Церков поважати і суворо дотримуватися географічних кордонів своїх юрисдикцій "в тому вигляді, як вони визначені священними канонами та Томосами про заснування цих Церков".
Цими словами пентархія натякнула на невизнання канонічного статусу УПЦ (МП) в якості "невід'ємної частини" Московського Патріархату, оскільки в Томосі про автокефалію Православної Церкви в Польщі, виданому в 1924 р., Константинопольський Патріархат констатував, що ніколи законним чином не відмовлявся від своєї юрисдикції над Київською митрополією. Стосовно ж всієї Московської Патріархії та її канонічних кордонів Константинопольський Собор дотримується Томосу 1589 р., згідно з яким територія нинішньої Україна не входить до складу Московського Патріархату.
В контексті вищесказаного слід згадати коментар УПЦ КП, який говорить, що пентархія - це спосіб Константинопольського Патріархату дати зрозуміти РПЦ "хто в домі господар". Про це інформує Християнський портал КІРІОС.
Довідка: Пентархія - (від грец. - П'ять і - влада - пятивластя) - система верховенства в християнській Церкві п'яти патріархів (Риму, Константинополя, Олександрії, Антіохії, Єрусалиму), при першості Риму, що відбулося після IV Вселенського Халкідонського собору (451), коли був встановлений Єрусалимський Патріархат.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8749341.html
Пожалуйтесь Трампу.
десятинний монастир на заповідній землі мають!
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
Храмы служили генераторами бесплатного атмосферного электричества.
Вот как религией задурманили людей.
Он заявил, что Московскому патриархату "надо было вывести людей на улицы, даже послать их на смерть, только бы подавить ту манипулятивную прозападную волну, которая смела законную ( продажную и бандитскую ) власть и изнасиловала выбор значительной ? (по сути мизерной) части общества", - заявил он.
Ну и как бы он убивал миллионы украинских патриотов на Майданах кучкой обманутых и в основном набожных и примитивных старушек наивно верующих в кровавую кацапскую - бандитскую церковь МП. с её ужасными попами бандитами и сепаратистами присланных фашистским кремлём, кровавым маньяком ...уйлом и КГБЭшнным бандитом и вором заграничной враждебной Украине РПЦ Кырыла Гундоса ? И которая преступно поддерживает оккупационную войну кремлёвских фашистов.
Хоча все ж той же беркут та тітушня справлялися не гірше.
Кому стоим? Чего ждем? Идите служите, служивые...
У московській церкві не так було. Спочатку корону (ярлик) москві дала орда, церкві ярлик на самостійність від князів теж дала орда. Коли татарська орда ослабла, а московська окріпла, то стала підпорядковувати московську церкву собі.
Історія православної церкви дуже непроста і говорити штампами на цю тему віруючим означає грішити проти істини, а значить проти Бога.
Что это такое каноничная церковь ?
Это же в ведении церковей такое понятие.
Почему тогда Вселенский патриарх говорит что Украина не каноническая территория РПЦ ?
Или вы только видите то что вам хочется ?
Хотів би пан Кличко закрити цю шарагу, знайшов би як, але ж там сидять такі ж "верующие православніє" і срати вони хотіли на те, що москальський сатанат плюндрує нашу історичну святиню, захоплює всі святі місця в Україні.
Ні одного нового дозволу на будівництво для москальського сатанату!
Есть ответ от Дональда, публикую ниже:
Уважаемый Гедеон!
Рад что ты ещё в рясе и при погонах. Хорошо выглядишь. Письмо твоё получил, думаю как тебе помочь. Посоветовавшись со знающими людьми а именно бывшим старшим советником Американского Еврейского Комитета по межрелигиозным делам, раввином Джеймсом Радином, мы сформулировали 10 основных тезиса (прости за каламбур), которые могли бы помочь в твоей проблеме:
1. Постараться воздержаться (перед службой) от чрезмерного принятия алкогольных напитков.
2. К алтарю стараться подходить на двух ногах а не на четвереньках.
3. Рясу в трусы не заправлять;
4. Кадилом махать вперед-назад, а не над головой;
5. Далеко не все прихожанки бляди;
6. Христа распяли евреи, а не менты;
7. В священном писании кроме Божьей Матери никакой другой нет;
8. Очень важно говорить не «пиздец Вам грешникам», а «Господь Вам все простит»;
9. Упоминать следует 12 апостолов, а не херову дюжину апёздолов;
10. Молитву следует заканчиваеть словом «Аминь», а не словом «пиздец»;
С уважением, твой друг Дональд.
Цо занадто - то не здрово
Судя по письму Харона Трамп круче Бога.
Кстати, почему Харон оставил своой пост лодочника на Стиксе и записался в попы Московского патриархата