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Все про:Киев (15300) конфликт (658) ООН (2374) религия (638) УПЦ (588) Трамп (1658)

 Мы обратились в разные международные инстанции, в том числе к президенту США, с просьбой защитить Десятинный монастырь, - архимандрит Гедеон

Наместник Десятинного монастыря, относящегося к Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил об обращении в ООН, к иностранным послам и президенту США Дональду Трампу с просьбой о защите храма.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Центра информации УПЦ (МП).

"Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на безопасность и свободу вероисповедания", - заявил наместник Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Центре также отметили, что наместник Десятинного монастыря УПЦ (МП) архимандрит Гедеон (Харон) долгое время служил в США.

 Мы обратились в разные международные инстанции, в том числе к президенту США, с просьбой защитить Десятинный монастырь, - архимандрит Гедеон 01Мы обратились в разные международные инстанции, в том числе к президенту США, с просьбой защитить Десятинный монастырь, - архимандрит Гедеон 02

Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых суд арестовал на 60 суток за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.

В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3048416
 
 
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не ну вааще)) морда ящик ..хоть сцы ему в глаза, а он "Божья роса"! Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 787
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Боже, какая наглость! Мало того что иностранная церковь осуществляет деятельность на территории независимого государства, она еще самовольно захватила кусок земли, построила там свой курятник, и еще негодует, когда его хотят снести и воняет на весь мир о "своих правах" Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 4909

Вот что происходит в слабом государстве, где нет ни права, ни закона, ни патриотов у власти. Еще и суд им постановит репарации выплатить за моральный и материальный ущерб! Дожились!
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В Україні вийшла з друку брошура про те, як законно перейти православній громаді з УПЦ МП в УПЦ КП https://antikor.com.ua/articles/81580-v_ukrajini_vijshla_z_druku_broshura_pro_te_jak_zakonno_perejti_pravoslavnij_gromadi_z_upts_mp_v_upts

Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 6220
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Четыре патриарха напомнили РПЦ, что Украина - не ее каноническая территория

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/orthodox_world/44182/

Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 6090

Патріархи чотирьох найстарших Церков світу і Предстоятель Автокефальної Церкви Кіпру закликали Російську Православну Церкву дотримуватися своєї канонічної території.
"Через події, які недавно мали місце в Православній Церкві" Собор наголосив на необхідності для всіх православних Церков поважати і суворо дотримуватися географічних кордонів своїх юрисдикцій "в тому вигляді, як вони визначені священними канонами та Томосами про заснування цих Церков".

Цими словами пентархія натякнула на невизнання канонічного статусу УПЦ (МП) в якості "невід'ємної частини" Московського Патріархату, оскільки в Томосі про автокефалію Православної Церкви в Польщі, виданому в 1924 р., Константинопольський Патріархат констатував, що ніколи законним чином не відмовлявся від своєї юрисдикції над Київською митрополією. Стосовно ж всієї Московської Патріархії та її канонічних кордонів Константинопольський Собор дотримується Томосу 1589 р., згідно з яким територія нинішньої Україна не входить до складу Московського Патріархату.

В контексті вищесказаного слід згадати коментар УПЦ КП, який говорить, що пентархія - це спосіб Константинопольського Патріархату дати зрозуміти РПЦ "хто в домі господар". Про це інформує Християнський портал КІРІОС.

Довідка: Пентархія - (від грец. - П'ять і - влада - пятивластя) - система верховенства в християнській Церкві п'яти патріархів (Риму, Константинополя, Олександрії, Антіохії, Єрусалиму), при першості Риму, що відбулося після IV Вселенського Халкідонського собору (451), коли був встановлений Єрусалимський Патріархат.
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Просто нет предела кривославной наглости и коварству! Византийские монахи надругались над старой руськой верой сразу после того, как внезапно и при странных обстоятельствах в Берестое умер князь Владимир. Ставший первым руським патриархом еще при поддержке Владимира (И)Ларион при Ярославе был смещен. И при нем же Десятинная церковь была переосвящена ( в нарушение церковных канонов) греками. По сути, греки надругались над старой руськой (арианской) верой при Ярославе. Владимир и киевляне законным наследником считали Святополка. Но Святополк был женат на дочери польского короля Мешко. Естественно, он поддерживал веру, которую, по сути, основал в Киеве отец, который освободил от греков Корсунь и перевез в будущую Десятинную церковь мощи св. Климента и его ученика Фоки. Проф. Колодный А.Н.( автор учебника истории религии в Украине) справедливо считает, что Владимир хотел основать независимый от Рима и Константинополя руський патриархат на основе арианской христианской веры, которую впоследствии в Европе назвали "руськой". Перед этим несколько веков Киев вел религиозные войны с Константинополем, а взятая Владимиром в жены прицесса Анна, по сути, выполняла роль заложницы. Греки (монахи-никейцы) безусловно виновны в гибели Бориса и Глеба, организованной Ярославом. Еще в 19 веке, в скандинаских сагах было найдено подтверждение, что именно сын Владимира Ярослав заказал викингов. И эти викинги убили вначале Бориса, а затем Глеба по заказу кривославной греческой церкви. Борис и Глеб были наследниками не только киевского стола, но и византийского трона, т.к. вели свое родство от болгарского царя Бориса. Ярослав, по сути, сдал Киев в руки греческим попам, устранив Бориса, Глеба и Святополка. Благодарная кривославная церковь назвала его за это мудрым. С этого момента начался конфликт Киева не только с Константинополем, но и северными князьями- рюриковичами, которых стал поддерживать через свою церковь Константинополь. А между внуками Ярослава, разделившимся на два фронта, сторонниками старой и новой (никейской греческой) веры началась кровавая бойня, разделившая и уничтожившая киевскую Русь. На раскопках Десятинной могут быть найдены уникальные доказательства. Туда ни на шаг нельзя пускать этих мацковских тварей!
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Опаньки,к садомитам,еврогеям,зоофилам,богопротивным католикам и богомерзким протестантам на поклон!!!! Доколе!Пакипакиижехерувимы!!!А как же луноликий лучший друг?
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Громче всех держите вора кричит вор!
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мафы секты мАсковского сектанства домой в орду!
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В ЮНЕСКО надо обращаться. Пускай посмотрят как московские попы заср.али Лавру и как хотят уничтожить фундамент Десятинной.
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Попов РПЦ научат управлять боевыми машинами десанта на военных сборах ВДВ в Омской области
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8749341.html
Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 6871
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цікаво, а цей холоп і нижній "хрестик" гундяєву загинає, чи тільки той, що на маківці?
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Це антена дистанційного керування поведінкою попа. Де встановлено передавач, здогадайтеся самі.
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ГОните уже эту кацапячую мразь с Украины. Жаль тольок полно дибилов подерживающих этиих кацапячих попов. Там у этих мразей целая секта именно московитского патриархата. И это в центре Киева. Прикиньте что в Одессе или других кацапячих гадюшниках..
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Церковь отделена от государства Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 5012 И пусть масквабадские попы убирают свои мафы с исторической и археологической святыни Киева Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 8896
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Боевики «Русской православной армии» ворвались в церковь христиан-евангелистов «Преображение Господне» и захватили диаконов Владимира Величко, Виктора Брадарского, и двух сыновей старшего пастора - 30-летнего Рувима и 24-летнего Альберта Павенков. На следующий день, после пыток , их расстреляли.

Пожалуйтесь Трампу.
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от жеж) гідота, та москальська церква - вони вже
десятинний монастир на заповідній землі мають! Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 5565
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нехай пишуть скарги в газету "Гудок".
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Особенно впечетляет - письмо Гедеона к Трампу. Это уже уровень. Думаю последуют - Гедеон к Лилипутьке, он же к Няше, он же к Гиркину. Ну и конечно письмо о введении войск.
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С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!

Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 6400
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На старинных фотографиях крестов на Храмах почти не было.
Храмы служили генераторами бесплатного атмосферного электричества.
Вот как религией задурманили людей.
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Вражеская Украине РПЦ сильно сожалеют о том, что её марионеточная Украинская православная церковь (МП) ни послала на смерть своих прихожан, чтобы уничтожить Майдан в 2014 году. Об этом заявил протоиерей Русской ? (российско- кацапской) православной церкви (РПЦ) Всеволод Чаплин.
Он заявил, что Московскому патриархату "надо было вывести людей на улицы, даже послать их на смерть, только бы подавить ту манипулятивную прозападную волну, которая смела законную ( продажную и бандитскую ) власть и изнасиловала выбор значительной ? (по сути мизерной) части общества", - заявил он.
Ну и как бы он убивал миллионы украинских патриотов на Майданах кучкой обманутых и в основном набожных и примитивных старушек наивно верующих в кровавую кацапскую - бандитскую церковь МП. с её ужасными попами бандитами и сепаратистами присланных фашистским кремлём, кровавым маньяком ...уйлом и КГБЭшнным бандитом и вором заграничной враждебной Украине РПЦ Кырыла Гундоса ? И которая преступно поддерживает оккупационную войну кремлёвских фашистов.
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Ви не переживайте: у тих монастирях нема старушек, там є молоді і не молоді, здорові дядьки і молодики. причому чисельність їх могла різко виростити вдесятеро за рахунок підмоги із расейських глубінок.
Хоча все ж той же беркут та тітушня справлялися не гірше.
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Как говорил мой командир взвода "все жалобы в газету гудок"

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Братия заявила о молитвенном стоянии)))
Кому стоим? Чего ждем? Идите служите, служивые...
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У москальскага гэбистскага сатаната никаких прав в Украине-Руси нет. Единственное и неоспоримое право- убраться из украинских храмов, святых мест и из украинской земли!
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Смешно ета гэбэшная петушня Ночью будет читать пластырь А на (х) с земли нашей в православную удмуртию и в боголепную чувашию И только так а не иначе Торговые партнеры х\\а Приходят к власти и уходят А мы украинци остаемся И выгоним вас гребней мацковских полюбэ
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Розумові здібності коментаторів Цензора вражають. Окрім, як повторювати заяложені випади проти канонічної церкві, вони ні на що не здатні. Жодної оригінальної думки чи ідеї, а кожний вважає себе не менш, як Дмитром Донцовим. Саме архимандрит Гедеон та його монахи виходили на Майдан у січні 2014 та молилися за мир. Вони ставали між сторонами сутички з хрестами.
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Помню помню как их наняли маланци Петя и Сеня и для чего Нанята ета мразь была для того чтобы сбить революционный накал Ета шелопунь московская стенала через каждых 10 минут \Отче наш\ А мы лохи в мороз снимали шщапки и молились крестились Вместо того чтиобы развесить мерзость нанявшую их На йолке Хорошо что ты кацапоидная гнусь Впомнила о роли етого сучьего поповского племени
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Галя! Розмови про канонічність до віри в Бога Творця, Його Сина і Святого Духа не мають ніякого відношення. Канонічність встановлюється правилами різних соборів грішних людей-служителів культу. І ті різні собори часто суперечать один одному. І в результаті канонічним є той, на стороні кого сила влади. Римську церкву підтримували імператори та потім королі. Ну це природньо ж - адже корону якраз від римського патріарха отримували.
У московській церкві не так було. Спочатку корону (ярлик) москві дала орда, церкві ярлик на самостійність від князів теж дала орда. Коли татарська орда ослабла, а московська окріпла, то стала підпорядковувати московську церкву собі.
Історія православної церкви дуже непроста і говорити штампами на цю тему віруючим означає грішити проти істини, а значить проти Бога.
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В каком разделе библии упоминается понятие "каноничность" применительно к церкви?
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В тому ж розділі, в якому згадується поняття "помісна церква". Може спочатку дізнатися значення слова "канон", а вже потім лізти сперечатись?
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Москальські попи мітять кращі місця по всій Україні-Русі, як собаки. Коли вже поженуть цю ворожу орду гебістів-сатаністів з Неньки? Люди, вставайте!
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смотря, что на московских попов, что на киевских, поневоле, хочется стать, кальвинистом.
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Нет никакого Десятинного монастыря в ПРИРОДЕ.Посмотрите реестр юрлиц.
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стройка незаконна. поэтому попам нечего ерепениться и ко сить под мучаников. а также подбивать мирян
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Окрім, як повторювати заяложені випади проти канонічної церкві, вони ні на що не здатні.

Что это такое каноничная церковь ?
Это же в ведении церковей такое понятие.
Почему тогда Вселенский патриарх говорит что Украина не каноническая территория РПЦ ?
Или вы только видите то что вам хочется ?
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А чого ж Філарет не хоче примиритись с Костантинополем? У 2008 році Костантинопольський Патріарх Варфоломій приїжджав в Україну на запрошення Ющенка, і від Філарета просили лише визнати його, тоді б справді Київська Мітрополія повернулась би до свого історичних витоків
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Звертайтеся хоч до ліги сексуальних реформ, тварини мордорські. Вбивцям- сатанистам немає місця в Україні
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в 2017 році захотіли москалі на раші-паРаші заборонити баптистські церкви, оголосили іх екстремістськими і - аля вуа! Не один "самбуд", як в даному випадку, а по всій кацапо-орді заборона, і народу нікуди було рипнутись.
Хотів би пан Кличко закрити цю шарагу, знайшов би як, але ж там сидять такі ж "верующие православніє" і срати вони хотіли на те, що москальський сатанат плюндрує нашу історичну святиню, захоплює всі святі місця в Україні.
Ні одного нового дозволу на будівництво для москальського сатанату!
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Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ , а так же можете написать в Спортлото.
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Вот незадача.... партячейку явочную закрывают с видом на бессмертное творение Растрелли. Это подло, не по христиански. Хорошее место для мафа выбрали по торговле верой. И идрит-мадрид архимандрит нарисовался, дважды хрестоностный из самой Америки настоятелем мафа... теперь письма шлёт, Дональду. Молодец.
Есть ответ от Дональда, публикую ниже:

Уважаемый Гедеон!
Рад что ты ещё в рясе и при погонах. Хорошо выглядишь. Письмо твоё получил, думаю как тебе помочь. Посоветовавшись со знающими людьми а именно бывшим старшим советником Американского Еврейского Комитета по межрелигиозным делам, раввином Джеймсом Радином, мы сформулировали 10 основных тезиса (прости за каламбур), которые могли бы помочь в твоей проблеме:

1. Постараться воздержаться (перед службой) от чрезмерного принятия алкогольных напитков.
2. К алтарю стараться подходить на двух ногах а не на четвереньках.
3. Рясу в трусы не заправлять;
4. Кадилом махать вперед-назад, а не над головой;
5. Далеко не все прихожанки бляди;
6. Христа распяли евреи, а не менты;
7. В священном писании кроме Божьей Матери никакой другой нет;
8. Очень важно говорить не «пиздец Вам грешникам», а «Господь Вам все простит»;
9. Упоминать следует 12 апостолов, а не херову дюжину апёздолов;
10. Молитву следует заканчиваеть словом «Аминь», а не словом «пиздец»;

С уважением, твой друг Дональд.
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Геть москальський сатанат з Печерської лаври, вони плюндрують святиню незаконим новим будівництвом! Геть гебістів-рашистів, геть ворогів України!
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откуда взялся этот монастырь? Впервые слышу
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Пущай мардвань гандеон мардвани пряники закалякивает у мастосраной ссысрани и засрани. Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 9293
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Пора почистить Киев от незаконного строительства и самозахвата.
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Не было бы религии, не было бы столько бед.
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Кому религия - лекарство, а кому - опиум.
Цо занадто - то не здрово Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 137
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УПЦ МП это филиал ФСБ, который весьма вольготно чувствует себя в Украине.
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Попы не выше закона. Особенно попы со званиями ФСБ.
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Куда бы вы не писали рано или поздно всё равно вас блядей гундяевских вышвырнут нах с Украины в раадные мухосранские пИнаты
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Кстати в Виннице депутаты от шоколадного блока протолкнули разрешение на 40 Га(!!!) земли для постройки мужского монастыря гундяевского патриархата....От такие то дела малята...хлопчики та дивчата...Слава Украине
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Сволоти! А куди звертатись українцям з приводу того, що московські церкви ховали зброю для сепаратистів, з приводу того, що московські попи ведуть антиукраїнську діяльність, захопили усі святині України, освячують зброю, якою вбивають українських вояків. Геть московських попів з України.
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та поставте храм в овальном кабинете и требуйте
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Интересно, кого сейчас в Московском патриархате считают выше рангом - Господа Бога или Президента США Трампа ?

Судя по письму Харона Трамп круче Бога.

Кстати, почему Харон оставил своой пост лодочника на Стиксе и записался в попы Московского патриархата Ми звернулися в різні міжнародні інстанції, зокрема до президента США, з проханням захистити Десятинний монастир, - архімандрит Гедеон - Цензор.НЕТ 2453
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У меня простой вопрос - а почему они называют себя Украинская православная церковь?
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Писано, ймовірно, під час літургії. Коли Десятинну церкву зводили, не було ні Москви, ні американців
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Женіть тих свиней гундяєвських з України сцаними трусами . Це терористи в рясах .
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМы обратились в разные международные инстанции, в том числе к президенту США, с просьбой защитить Десятинный монастырь, - архимандрит Гедеон
 
 
 
 
 
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