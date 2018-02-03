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 Минобороны РФ подтвердило потерю в Сирии штурмовика Су-25 и гибель его пилота

Министерство обороны РФ подтвердило, что в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в российском Минобороны.

По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС. ВИДЕО

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - отметили в Минобороны РФ.

До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла 4 самолета и 4 вертолета.

Напоминаем, ранее СМИ сообщили о сбитом сирийскими повстанцами российском Су-25.

Читайте: В результате действий российских военных в Сирии погибли более 5,7 тысяч гражданских, - правозащитники

Источник: https://censor.net.ua/n3048415
 
 
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Можете потроллить этих ватников, что так радовались "величию военной техники" в Сирии https://www.youtube.com/watch?v=qqrzlc-U-Mk
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Где ты видел касмические ваталёты над Украиной?
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Временно оккупированная территория Украины, так что не умничай, из Крыма хуйло добровольно заберёт все свои летающие и плавающие лоханки.
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Юра, как, ты уже не ватник? Что с тобой случилось? Ты не заболел? Тебе не жалко своих?
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ты просто не знаешь этих кацапов - им наплевать на своих соплименников...
думаю что к вдовушке обязательно придут за гробовыми...)))
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Козлорылые по сопатке получили. Кайф!
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Это не перед безоружным разведчиком хвостом вилять.
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БОЛЬШОЙ ХАПОК. Чекисты начинают массовую «зачистку» карманов своих рабов

Напомним, что на днях чекистский режим объявил, что отныне банки будут замораживать и даже конфисковывать средства тех русских (и нерусских) рабов, кто покажется им «подозрительным».
Критерии подозрительности весьма расплывчаты. Главная фишка чекисткой придумки по экспроприации денег у населения заключается в том, что путинские рабы должны будут доказывать законность имеющихся у них средств.
Учитывая, что в России закон, традиционно, что «дышло, куда повернул туда и вышло», можно с уверенностью сказать, что народонаселению Русни с деньгами придется распрощаться.
Чекисты-креативщики вводят еще одно новшество по изъятию денег у населения. Так как наворованные Путиным и его бандой триллионы долларов хранятся в офшорах и в банках враждебного Запада, жители России теперь будут обязаны пополнить кошельки чекистов и заплатить 13% налог при обмене валюты.
Кроме того, право обменивать вражеские доллары на патриотичные русские деревянные получат только особо приближенные к чекистскому режиму. Сообщается, что Центробанк Русни уже начал массовую зачистку рынка обменников валюты
Сложности с обменом возникнут не только с крупными суммами. Теперь при каждой обменной операции, даже вшивой пятидолларовой банкноты, придется платить 13-ти процентный налог «на доходы физлиц, за исключением тех случаев, если клиенту банка удастся доказать, что этой валютой он владел больше 3-х лет».
Т.е. пришел человек в доверенный чекистский банк, которому разрешено обменивать валюту, со 100 долларами, он должен принести с собой справку о том, что эти 100 баксов он хранит 3 года. При отсутствии справки придется оставить в чекистской кассе 13 долларов.
Комментаторы указывают в этой связи, что еще в 2015 году минфин России фактически приравнял владение иностранной валютой к владению имуществом. Теперь, судя по всему, Путин и его банда пришли к выводу, что пора Большого Хапка настала. Ведь санкции, на которые Русне вроде бы как наплевать, отменять обнаглевшие пиндосы не собираются. Да еще грозят отобрать у чекистской банды кровно заработанные триллионы баксов.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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постоянно читаю новости на арабских сайтах вот нашел
видео пуска ракеты по кацапскому .уже не самолету
https://www.almasdarnews.com/article/infamous-jihadist-group-releases-footage-russian-jet-hit-missile/
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Не треба ображати дідуся Панаса, у нього були добрі казки. І говорив він завжди українською гарною мовою. Багато українських дітей в цей час, навіть у Києві, а за Донецьк я взагалі мовчу чули українську лише від нього в "Надобраніч, діти". Міноборони РФ підтвердило втрату в Сирії штурмовика Су-25 і загибель його пілота - Цензор.НЕТ 8412
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Че за херня? Почему паРашкинский летун не повторил подвиг Гастелло ради Пукина? Там же кругом одни штабы.....
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Потому что подвига Гастелло не было...его деревянный гроб Ту загорелся и упал на расстоянии более км от ж,д узла
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"Це був не пілот. Це була літаюча свиня". (с)


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не в тему но....
«Добрий поляк - мертвий поляк»: в Ізраїлі напали на польських туристів

Сьогодні о 21:17•Вголос
Поляків, які відпочивали на громадському пляжі в Ізраїлі, закидав камінням місцевий житель. Нападник вигукував: «Добрий поляк - мертвий поляк». Інцидент трапився ще у неділю близько 14:00, повідомляє туристка виданню Polsat News.

Як зазначається у повідомленні, вони (туристи з Кракова - ред.) думали, що чоловік хоче запропонувати їм екскурсію, однак той, довідавшись, звідки туристи приїхали, почав викрикувати образливі антипольські гасла англійською, зокрема «f... you polish people, f... your president...» та «good polish is dead polish».

При цьому звертався до інших людей і пояснював їм щось івриті, вказуючи на поляків.

«Копаючи пісок, ударив нас камінням. На пляжі не було людно, проте були кілька десятків осіб. Ніхто не відреагував» - пише виданню туристка.

За її словами, у готель вдалося потрапити лише після того, як чоловік пішов. Поляки не викликали поліції, а представники туристичних агенції переконують, що польських туристів в Ізраїлі приймають привітно.
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поляки все равно остаются нашими друзьями и союзниками,несмотря даже на то,что приняли закон против Бандеровцев
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Погибший пилот Су-25 ВКС РФ...(18+) :

https://www.youtube.com/watch?v=Ed83inML8s4&feature=youtu.be
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Ты выполнил свой долг, Герой!
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Ну да, долг по ипотеке перед банком. Только не "выполнил", а закрыл.
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вторгаться на чужую землю,убивать людей,которые не сделали ничего плохого россиянам-по твоему это геройство,так кацап?
какие же вы кацапсины мерзкие и подлые iстоти!
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Не, чувак отдал долг за яхту Оли Сечиной, путиноид правильно написал.
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какой долг,придурок???
кто ему там,в чужой стране что-то должен???
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да, этот кацап выполнил свой долг- сдох как собака)))
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Так он просто погиб,ему не отрезали голову.................жаль!
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Ха, а я сегодня утром на русвесне статью видел, где с пеной рассказывали что боевики нифига не попали по су-25.., и как он мастерским маневром ушел от огня. Еще подумал, к чему многословная истерика? А оно вон оно че..
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Это было два дня назад, то был другой самолет.
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НА ПЕРЕГНОЙ ВЫРОДКОВ КАЦАПО-ФАШИСТОВ И ТОЛЬКО ТАК!
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Сейчас передают о массовой бомбардировке, деревни. откуда был сбит самолет. Говорят о 30 погибших террористах "нусры". Дамаю эта деревушка скоро исчезнет.
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Сейчас передают о массовой бомбардировке, деревни
**********
Дєрєвня, блять! Там і дєрєвьйов то нема, яка в сраці "дєрєвня"?

Пустиню блять бомблять!
От уже ж йобані кацапи!
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Ты думаешь, что если протоукры создали Месопотамию и Сирию, то там села?))) Слова "село" в арабском языке нет, оно на арабский не переводится. Арабское село)))) А если написать, что в Сирии брюки, то ты будешь верещать; "Якi такi брюки? там шальвари". советую задуматься, кто больше йопнутый, ты, или кацапы.
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В кармане пилота нашли рапорт - ходатайство о представлении к гос. награде. Ну, теперь точно наградят. Вот семье радость будет Міноборони РФ підтвердило втрату в Сирії штурмовика Су-25 і загибель його пілота - Цензор.НЕТ 6827:
Міноборони РФ підтвердило втрату в Сирії штурмовика Су-25 і загибель його пілота - Цензор.НЕТ 9970
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а как тушку звали при её никчемной жизни,еще не известно?
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Екс-регіонал, власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв був помічений у московському готелі бізнес-класу Lotte Hotel Moscow.
Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.
За його словами, людина, яка йому повідомила цю інформацію, на 100% впевнена, що не переплутала Мураєва ні з ким іншим.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
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не понятно почему эта мразь Євген Мураєв до сих пор на свободе?
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сегодня "Бильд" разместил видео зашквара цамалёта русни в одном ряду с роликами о спорт курьёзах и пьяных драках.. Міноборони РФ підтвердило втрату в Сирії штурмовика Су-25 і загибель його пілота - Цензор.НЕТ 6677
https://www.bild.de/
кто умеет,сделайте,пожалуйста скрин страницы и покажите,как относятся к свинкам их "немецкие партнёры".. Міноборони РФ підтвердило втрату в Сирії штурмовика Су-25 і загибель його пілота - Цензор.НЕТ 6677
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Минобороны сообщил, что этим летчиком является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя. В телеграм-канале "Наблюдатель" опубликовано письмо, которое якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя "Роман Филиппов".
Пользователь Твиттера GalandecZP поделился фотографиями сбитого в Сирии российского Су-25. Штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) базировался в Крыму, на аэродроме Бельбек.
Міноборони РФ підтвердило втрату в Сирії штурмовика Су-25 і загибель його пілота - Цензор.НЕТ 7798

Міноборони РФ підтвердило втрату в Сирії штурмовика Су-25 і загибель його пілота - Цензор.НЕТ 3318
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В ответ Путлер начал бомбить мирных жителей, в том числе женщин и детей. Мразь.
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Бог шельму метит. Туда гниде и дорога.
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Ну все пипец Эрдогану, опять месяц покупать помидоры не будут.
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Закопали маскаля як собаку,
Видно ноги, видно роги, видно сраку.
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Прекрасненько и самолёт укакошили и козломордого запоросячили.
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Молодцы сирийцы. Наверно в их арабском языке слова партнеры нет.
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По последним данным пилот - бывший украинский летчик, предатель из Крыма.
Награда нашла героя!
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Якщо "последние данные" отримані тебою виключно російською, то меньше вірь та меньше розповсюджуй.
Рашці своїм брудом дуже вигідно забруднити всіх кого може.
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если замочили предателя-так это даже лучше!
если бы Украину не предал-был бы жив! Бог все видит
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При чому тут якісь "єслі", якщо конкретно відомо, що ніколи сбитий рашкан не служив у Криму.
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"принимаются меры по возвращению тела рАсейского пилота"...
Ага, вернут всадника без головы Міноборони РФ підтвердило втрату в Сирії штурмовика Су-25 і загибель його пілота - Цензор.НЕТ 4347
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Руський космолет в Сирии летел,
Ополченцы трактористы взяли его на прицел.
Он на землю упал,
Руський мир плакал и у Х-ла сосал.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны РФ подтвердило потерю в Сирии штурмовика Су-25 и гибель его пилота
 
 
 
 
 
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