 Минобороны РФ подтвердило потерю в Сирии штурмовика Су-25 и гибель его пилота

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в российском Минобороны.

По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса.

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"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - отметили в Минобороны РФ.

До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла 4 самолета и 4 вертолета.

Напоминаем, ранее СМИ сообщили о сбитом сирийскими повстанцами российском Су-25.

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