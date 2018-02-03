 Минобороны РФ подтвердило потерю в Сирии штурмовика Су-25 и гибель его пилота

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры". При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в российском Минобороны.
По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса.
"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - отметили в Минобороны РФ.
До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла 4 самолета и 4 вертолета.
Напоминаем, ранее СМИ сообщили о сбитом сирийскими повстанцами российском Су-25.
думаю что к вдовушке обязательно придут за гробовыми...)))
Напомним, что на днях чекистский режим объявил, что отныне банки будут замораживать и даже конфисковывать средства тех русских (и нерусских) рабов, кто покажется им «подозрительным».
Критерии подозрительности весьма расплывчаты. Главная фишка чекисткой придумки по экспроприации денег у населения заключается в том, что путинские рабы должны будут доказывать законность имеющихся у них средств.
Учитывая, что в России закон, традиционно, что «дышло, куда повернул туда и вышло», можно с уверенностью сказать, что народонаселению Русни с деньгами придется распрощаться.
Чекисты-креативщики вводят еще одно новшество по изъятию денег у населения. Так как наворованные Путиным и его бандой триллионы долларов хранятся в офшорах и в банках враждебного Запада, жители России теперь будут обязаны пополнить кошельки чекистов и заплатить 13% налог при обмене валюты.
Кроме того, право обменивать вражеские доллары на патриотичные русские деревянные получат только особо приближенные к чекистскому режиму. Сообщается, что Центробанк Русни уже начал массовую зачистку рынка обменников валюты
Сложности с обменом возникнут не только с крупными суммами. Теперь при каждой обменной операции, даже вшивой пятидолларовой банкноты, придется платить 13-ти процентный налог «на доходы физлиц, за исключением тех случаев, если клиенту банка удастся доказать, что этой валютой он владел больше 3-х лет».
Т.е. пришел человек в доверенный чекистский банк, которому разрешено обменивать валюту, со 100 долларами, он должен принести с собой справку о том, что эти 100 баксов он хранит 3 года. При отсутствии справки придется оставить в чекистской кассе 13 долларов.
Комментаторы указывают в этой связи, что еще в 2015 году минфин России фактически приравнял владение иностранной валютой к владению имуществом. Теперь, судя по всему, Путин и его банда пришли к выводу, что пора Большого Хапка настала. Ведь санкции, на которые Русне вроде бы как наплевать, отменять обнаглевшие пиндосы не собираются. Да еще грозят отобрать у чекистской банды кровно заработанные триллионы баксов.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
видео пуска ракеты по кацапскому .уже не самолету
https://www.almasdarnews.com/article/infamous-jihadist-group-releases-footage-russian-jet-hit-missile/
«Добрий поляк - мертвий поляк»: в Ізраїлі напали на польських туристів
Сьогодні о 21:17•Вголос
Поляків, які відпочивали на громадському пляжі в Ізраїлі, закидав камінням місцевий житель. Нападник вигукував: «Добрий поляк - мертвий поляк». Інцидент трапився ще у неділю близько 14:00, повідомляє туристка виданню Polsat News.
Як зазначається у повідомленні, вони (туристи з Кракова - ред.) думали, що чоловік хоче запропонувати їм екскурсію, однак той, довідавшись, звідки туристи приїхали, почав викрикувати образливі антипольські гасла англійською, зокрема «f... you polish people, f... your president...» та «good polish is dead polish».
При цьому звертався до інших людей і пояснював їм щось івриті, вказуючи на поляків.
«Копаючи пісок, ударив нас камінням. На пляжі не було людно, проте були кілька десятків осіб. Ніхто не відреагував» - пише виданню туристка.
За її словами, у готель вдалося потрапити лише після того, як чоловік пішов. Поляки не викликали поліції, а представники туристичних агенції переконують, що польських туристів в Ізраїлі приймають привітно.
https://www.youtube.com/watch?v=Ed83inML8s4&feature=youtu.be
какие же вы кацапсины мерзкие и подлые iстоти!
кто ему там,в чужой стране что-то должен???
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Дєрєвня, блять! Там і дєрєвьйов то нема, яка в сраці "дєрєвня"?
Пустиню блять бомблять!
От уже ж йобані кацапи!
Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.
За його словами, людина, яка йому повідомила цю інформацію, на 100% впевнена, що не переплутала Мураєва ні з ким іншим.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
https://www.bild.de/
кто умеет,сделайте,пожалуйста скрин страницы и покажите,как относятся к свинкам их "немецкие партнёры"..
Пользователь Твиттера GalandecZP поделился фотографиями сбитого в Сирии российского Су-25. Штурмовик с бортовым номером "06 синий" (RF-95486) базировался в Крыму, на аэродроме Бельбек.
Видно ноги, видно роги, видно сраку.
Награда нашла героя!
Рашці своїм брудом дуже вигідно забруднити всіх кого може.
если бы Украину не предал-был бы жив! Бог все видит
Ага, вернут всадника без головы
Ополченцы трактористы взяли его на прицел.
Он на землю упал,
Руський мир плакал и у Х-ла сосал.