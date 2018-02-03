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 Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине. ФОТОрепортаж

На территории полигона на Черниговщине полевой лагерь подготовлен к приему подразделений, которые должны прибыть на учебу.

"Плановые работы по оборудованию палаточного городка и приведения его к требованиям порядка и правил расположения полевых лагерей на территории завершены", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Оперативного командования "Север".

Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 01
Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 02
Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 03
Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": За четыре года ВСУ получили международной помощи на $247 миллионов, - замглавы Минобороны Шевчук

Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 05
Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 06
Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 07
Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Никого не предупредили и подняли по тревоге", - военные медики провели учения вблизи линии разграничения. ВИДЕО


Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 09
Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 10

В палатках сухие деревянные полы, полевая мебель и отопление. Лагерь оснащен внешним освещением и освещением в палатках, как стационарной так и резервной сети.

"Создан запас сухого топлива на 15 суток проживания с последующим его пополнением. Палатки, которые были повреждены в результате резкого изменения погодных условий заменены на новые.Продолжаются внутренние работы по поддержанию надлежащего состояния внутреннего порядка", - говорится в сообщении.

Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине 11

Источник: https://censor.net.ua/n3048414
 
 
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В армии бывает и похуже,но 4 год войны,можно как то героев по другому встречать.

Не лучшая реклама на контракт.
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Можна було вже давно закупити на всю армію надувні намети які не горять і не пропускають холод.
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У Минобороны 21-й век так и не наступил? На дворе у генералов навсегда остался 1968 год????
Для сравнения - полевой лагерь в Латвии.
Польовий табір для навчання бійців ЗСУ облаштували на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5530



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Про американские домики в полевом лагере США на 6 человек с отдельным санузлом, душем и телевизором я просто молчу!

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Кацапский военный лагерь- для сравнения

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Сравните туалет с умывальником у кацапов с тем, что хенералы нашим героям -воинам приготовили!

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а где те красивенные палатки, подаренные американцами, кажись еще в 15-ом году...хорошо хоть полы - не грязюка..., а туалет, надеюсь, не в виде "кустиков за углом"
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в 14г и остались - https://censor.net.ua/photo_news/295562/avakov_predstavil_voennye_palatki_novogo_pokoleniya_foto
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Для обучения,или для мучения,а хенералы типа Мурженко тоже там ночуют,твари соевые?
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Дровишки сосновые. Сразу понятно, что лагерь недалеко от хвойного леса. А на Донбассе посадок (лесополосы) почти не осталось. То наши воины сушняк брали, то местные всё, что видели. Вырастит ли что-то молодое на сдобренной кровью земле?
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и где сейчас зрадоботы "Igor L" и "Sea dog", у которых разрывались пуканы неделю назад?..
и что характерно, этих двух уродов нету даже на ветке про сбитый в Сирии рашкин СУ-25... и при этом, они самые патриотные патриоты на сайте!
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Вас тоже нету на ветках,где нужно ответ за шефа держать.
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Мне кажеться, что представления наших генералов О ТОМ КАК ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ лагеря устарели. И не радоваться надо таким фоткам, а менять генералов.
У солдатов ВСУ должно быть все самое лучшее, а не этот совкрвый отстой!
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А вот для ВСУ - https://www.facebook.com/marynavolodymyrivna/videos/1617071325012792/
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Это именно для ВСУ. Для 53 бригады, которая вышла с передка. Как им выстирать и высушить бушлаты и ватники? Как выкупаться? Они месяцами жили в блиндажах в поле. Может, для тех, кто выходит оттуда, надо все таки получше условия создавать? А эти лагеря должны быть для тех, кто живет в казармах и выезжает на пару недель на учения.
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Да вы правы,это для тех кто с фронта вернулся(((.
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Не истерить. С передка выводятся в ППД, а не на учебу.
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Я колись жив в подібних палатках і подібних умовах і у мене дурне запитання - а на передовій, хто повинен облаштовувати позиції і відводити воду від палаток і позицій вояків? Генштаб?
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Ой, ну что вы....
Это же тот же самый полевой лагерь для 53 бригады.
Просто рабочая команда 53 бригады решила попиариться и сняла видео. А теперь сама и восстановила всё и навела порядок.
Вопрос.
А нахрена такой пиар от отрезвевших представителей 53 бригады?
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Совесть разная, если бы совесть у генералов была, они б не дачи строили, а домики для солдат. Польовий табір для навчання бійців ЗСУ облаштували на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3456
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21 століття!!!! А ми ставимо палатки як в 1941 році.СРАМОТА!!!
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Польовий табір для навчання бійців ЗСУ облаштували на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3300 Ось всіх би тих хЕНЕРАЛІВ та і розмістити в тому наметовому містечку!
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Посмотрела я фотки лагерей в других государствах.
ПОЛТОРАКА ПОРА НА ЕЛКУ ВМЕСТЕ СО СВОИМ ШТАБОМ
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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