 Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине. ФОТОрепортаж

"Плановые работы по оборудованию палаточного городка и приведения его к требованиям порядка и правил расположения полевых лагерей на территории завершены", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Оперативного командования "Север".









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В палатках сухие деревянные полы, полевая мебель и отопление. Лагерь оснащен внешним освещением и освещением в палатках, как стационарной так и резервной сети.

"Создан запас сухого топлива на 15 суток проживания с последующим его пополнением. Палатки, которые были повреждены в результате резкого изменения погодных условий заменены на новые.Продолжаются внутренние работы по поддержанию надлежащего состояния внутреннего порядка", - говорится в сообщении.