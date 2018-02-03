 Полевой лагерь для обучение бойцов ВСУ обустроили на Черниговщине. ФОТОрепортаж

"Плановые работы по оборудованию палаточного городка и приведения его к требованиям порядка и правил расположения полевых лагерей на территории завершены", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Оперативного командования "Север".
В палатках сухие деревянные полы, полевая мебель и отопление. Лагерь оснащен внешним освещением и освещением в палатках, как стационарной так и резервной сети.
"Создан запас сухого топлива на 15 суток проживания с последующим его пополнением. Палатки, которые были повреждены в результате резкого изменения погодных условий заменены на новые.Продолжаются внутренние работы по поддержанию надлежащего состояния внутреннего порядка", - говорится в сообщении.
Не лучшая реклама на контракт.
Для сравнения - полевой лагерь в Латвии.
и что характерно, этих двух уродов нету даже на ветке про сбитый в Сирии рашкин СУ-25... и при этом, они самые патриотные патриоты на сайте!
У солдатов ВСУ должно быть все самое лучшее, а не этот совкрвый отстой!
Это же тот же самый полевой лагерь для 53 бригады.
Просто рабочая команда 53 бригады решила попиариться и сняла видео. А теперь сама и восстановила всё и навела порядок.
Вопрос.
А нахрена такой пиар от отрезвевших представителей 53 бригады?
ПОЛТОРАКА ПОРА НА ЕЛКУ ВМЕСТЕ СО СВОИМ ШТАБОМ