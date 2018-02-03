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 Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС

На севере Сирии неподалеку от города Идлиб сбит российский боевой самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен сирийским повстанцами. 

На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле. "Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы подтвердили, что уничтоженный в Сирии российский генерал Асапов командовал сепаратистами на Донбассе, - Reuters

Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.

По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух"

Российские официальные лица пока никак не комментируют эти сообщения.

Также читайте: Мы знаем этих провокаторов, но это не турки. Дроны были закамуфлированы под самодельные устройства, - Путин об атаке беспилотников на базу РФ в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3048412
 
 
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с почином,козломордые! пишут,ракету поймал,значит,теперь веселей пойдет! Российский Су-25 сбит в Сирии, - ВВС - Цензор.НЕТ 3518
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Если ПЗРК то это даже хуже чем Афган.
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Ссылочки на видео пж.
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перефразируем кацапопоговорку. "Сбит Максим, да и хрен с ним".
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Дай Бог не последний.
Смерть рабССийским оккупантам!
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"носить вам - не переносить, возить вам - не перевозить"(с) русская народная сказка
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Ща шмойгу скажет, что самолёт уволился ещё 31 января...
Вместе с экипажем
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Думали что бессмертные,так, деньжат срубить по-легкому? Нет ,засранцы,за все есть цена!
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Чем больше их прибьют в Сирии , тем меньше потом припрутся в Украину . Это так сказать не злорадство , а простой прагматизм. Нет. Злорадство тоже. Но не мы это начали.
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Один из трёх эпизодов в жизни,на который можна вечно смотреть.
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Ждем реакцию кацапсин: это фейк, обломки СУ-25 с козломордой звездой можно купить в любом сирийском кишлаке, а видео - это монтаж.

Ну а как иначе,ведь Сцарь Куйло 1 торжественно объявил победу в сакральной Сирии.

На крайний случай ,если козломордые вдруг признают, ждем откровений об "Украинском следе,визитке" и т.д.
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Лента . сру сообщила со ссылкой на др. источники о сбитом кацапском ероплане. Там даже видеоролик есть
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Там лёДчик или подох или в плен попал. Неплохо было бы башку кацапскую прислать по почте в кацапию старым пердунам в сарай вонючий что бы тоже кондрат ухватил. Вали рукожопых пидорасов называется...
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НУ СРЕДИ ШОКОЛАДНОГО ДЕРЬМА НАШЕЙ ЖИЗНИ, ЕСТЬ ВСЕ ЖЕ НЕКТАР НА МОЮ ДУШУ
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Так вроде ж уже победили там всех. и даже- типо свалили. А оно вона как! Щас думают в штабе ВКС- как бы половчее соврать... И не знают- как??? Оно ж стремно! А вдруг летун живой! Как ляпнет шо-то вразрез. Ото и молчат...
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Как в том анекдоте про медведя - "так ты охотник, или п-д-рас?!"
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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пилот сумел катапультроваться и был взят в плен сирийским повстанцами. Повезло, так повезло. Жена ипотеку закроет, а теща подыскивает нового зятя.
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Там Равшан вже давно застовбив пілотку.)))
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Если это правда, то день не прожит зря Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС - Цензор.НЕТ 2106
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Это же какими дэбилами нужно быть, что бы самолетом пытаться сбить мирно летящую ракету.😀
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Рыбальченко Александр Николаевич, погоняло "пломба". Вылупился 11
января, 1994 года инкубации. с. Коржов, Луганская обл. Укрокаратель,
предатель, военный преступник. Карал с первых дней ато. С 2014 в бате
"луганск -1" мвс добровольцем, позже ушел на контракт, 93 омбр,
разведчик. Отъехал до бандеры 1 февраля, под Мариуполем, подорвался на
растяжке.

Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС - Цензор.НЕТ 6808
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устал удалять зажмуренных свиней из фейсбука, это только за неделю
Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС - Цензор.НЕТ 6526
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Ну и как кацапы объяснят нахождение своих летчиков в сирии ?
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Упс... Надо три дня по два-три самолёта и подземно-подводные войска быстренько сдрыстнут в очерет.
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Артем Викторович Скупейко. Вылупился 22 марта, 1995 года инкубации.
Горностаевка, Херсонская обл. Каратель, военный преступник. Участвовал в
антинародной операции в составе 36 бр., ст. матрос, в/ч А2800. 30
января, приблизительно в 13.20 получил привет от снайпера ополчения, под
Талаковкой, и быстро пораскинув мозгами, отправился до бандеры.

Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС - Цензор.НЕТ 2876
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Ай яй яй.
Был тяжелее воздуха вот и упал.
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Ян Пуцулай. Вылупился 1 августа, 1996 года инкубации. с. Калабатино.
Карал с 2016 года, обр ДШВ. И наконец доигрался. Сегодня в 18.00 был
уничтожен под Авдеевкой.

Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС - Цензор.НЕТ 9636
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Слышь чмо кацапское заработало свои три рубля ? Ничо шо эти рубли гавном пукинским воняют ?
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А-а-а-а-а!!! Красавчики. Ждём видео с отпиливанием головы.
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Для этого ее надо будет назад пришить... а до этого еще собрать к чему пришивать...
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Ярослав Васильевич Козак. Вылуплен 13 мая, 1980 года аборта. с.
Сторожинец, Черновицкая обл. Каратель, доброволец, военный преступник.
Карал с 2014 года, в бате "донбасс", при 54 бригаде. Его бесславный
жизненый путь был оборван 1 февраля, он попал под обстрел, в р-не
Светлодарской дуги. Воздух сразу стал чище.

Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС - Цензор.НЕТ 1067
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Слышь чмо кацапское заработало свои три рубля ? Ничо шо эти рубли гавном пукинским воняют ?
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Главное, что бородачам и кривизна зЗемли не мешает шкварить ваткацьмалётчиков.
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Просьба к сирийским ополченцам , вчерашним декханам, погонщикам ослов и дойщикам..или доярам верблюдов - НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!!!

Больше кацапских самолетов/вертолетов всяких и разных.
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Вновь иду по проклятой земле, Гермошлема нет на голове. Сзади дулом автоматов В спину тычут мне солдаты, Жизнь моя висит на волоске. (с)
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Короче. Літак не збили. Якщо і збили, то не повстанці. Якщо й повстанці, то не руський. Якщо й руський, то пілот не кацап, бо путін всіх пілотів забрав з собою додому. І взагалі в них свято, а ніякий не траур чи погані новини.

Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС - Цензор.НЕТ 8242

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Так ему и надо. Пипец котенку, больше срать не будет.
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Кривонос Денис Валерьевич. Вылуплен 21 июня, 1984 года аборта.
Кременчуг. Высиран аты, военный преступник. Окуклился херой 27
января. 29 повезли прикапывать.

Російський штурмовик Су-25 збитий в Сирії, - ВВС - Цензор.НЕТ 5367
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Такой свинокацап,как ты живет не больше минуты. Слава Украине!
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Слышь чмо кацапское заработало свои три рубля ? Ничо шо эти рубли гавном пукинским воняют ?
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Ну и как там мифы о силе россиянского оружия. Эт токо повод для крика, что только минск спасёт Украину. Вот так пётр ляксеич. Вот так. Молодцы сирийцы. Сколько рашка уже в сирии потеряла самолётов. И это без системы ПВО, вроде бы, у повстанцев.
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Какой счастливый несчастный случай... Російський штурмовик Су-25 збитий в Сирії, - ВВС - Цензор.НЕТ 9300
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Антон Рубан Павлович. Вылупился 29 декабря, 1995 года аборта. Черкасская
обл. Полицай, пособник укрофашистов. Служил в нацгадах, конвоир. 25
бат нацгадии г. Черкасс. По официальной версии застрелился. От себя
добавим: пулю пустил себе в голову в туалете, по причине конфликта с
сослуживцами.

Російський штурмовик Су-25 збитий в Сирії, - ВВС - Цензор.НЕТ 4125
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.....вчёра ухылывся , а сегодня ПОПАЛЫ !!!! не все КОТУ масленница , росия ВСТРЕЧАЙ оккпанта !!!
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Собирайте ватников в Севастополе обратно на митинг в поддержку расейских войск в Сирии.
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Они из Сирии уже пять раз как вышли ихтамнеты
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Сирийские повстанцы помогают путину вывести российские войска из Сирии.
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Как же так, тупин же всех уничтожил там. Російський штурмовик Су-25 збитий в Сирії, - ВВС - Цензор.НЕТ 8144
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Укрокаратель Сливка Мирослав, 1990 года аборта, Полонное, банда тушки
Кульчицкого, 27 января в районе Верхнеторецкого вступил в секту яйценюха
"кулявлоб" и убыл до бандерки.

Російський штурмовик Су-25 збитий в Сирії, - ВВС - Цензор.НЕТ 6211
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС
 
 
 
 
 
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