 Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен сирийским повстанцами.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле. "Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы подтвердили, что уничтоженный в Сирии российский генерал Асапов командовал сепаратистами на Донбассе, - Reuters

Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.

По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух"

Российские официальные лица пока никак не комментируют эти сообщения.

Также читайте: Мы знаем этих провокаторов, но это не турки. Дроны были закамуфлированы под самодельные устройства, - Путин об атаке беспилотников на базу РФ в Сирии