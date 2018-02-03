 Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии, - ВВС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен сирийским повстанцами.
На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле. "Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.
Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.
По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух"
Российские официальные лица пока никак не комментируют эти сообщения.
Смерть рабССийским оккупантам!
Вместе с экипажем
Ну а как иначе,ведь Сцарь Куйло 1 торжественно объявил победу в сакральной Сирии.
На крайний случай ,если козломордые вдруг признают, ждем откровений об "Украинском следе,визитке" и т.д.
января, 1994 года инкубации. с. Коржов, Луганская обл. Укрокаратель,
предатель, военный преступник. Карал с первых дней ато. С 2014 в бате
"луганск -1" мвс добровольцем, позже ушел на контракт, 93 омбр,
разведчик. Отъехал до бандеры 1 февраля, под Мариуполем, подорвался на
растяжке.
Горностаевка, Херсонская обл. Каратель, военный преступник. Участвовал в
антинародной операции в составе 36 бр., ст. матрос, в/ч А2800. 30
января, приблизительно в 13.20 получил привет от снайпера ополчения, под
Талаковкой, и быстро пораскинув мозгами, отправился до бандеры.
Был тяжелее воздуха вот и упал.
Карал с 2016 года, обр ДШВ. И наконец доигрался. Сегодня в 18.00 был
уничтожен под Авдеевкой.
Сторожинец, Черновицкая обл. Каратель, доброволец, военный преступник.
Карал с 2014 года, в бате "донбасс", при 54 бригаде. Его бесславный
жизненый путь был оборван 1 февраля, он попал под обстрел, в р-не
Светлодарской дуги. Воздух сразу стал чище.
Больше кацапских самолетов/вертолетов всяких и разных.
Кременчуг. Высиран аты, военный преступник. Окуклился херой 27
января. 29 повезли прикапывать.
обл. Полицай, пособник укрофашистов. Служил в нацгадах, конвоир. 25
бат нацгадии г. Черкасс. По официальной версии застрелился. От себя
добавим: пулю пустил себе в голову в туалете, по причине конфликта с
сослуживцами.
Кульчицкого, 27 января в районе Верхнеторецкого вступил в секту яйценюха
"кулявлоб" и убыл до бандерки.