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 Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии. ВИДЕО

На севере Сирии неподалеку от города Идлиб сбит российский боевой самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен сирийским повстанцами. 

На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле. 

"Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы подтвердили, что уничтоженный в Сирии российский генерал Асапов командовал сепаратистами на Донбассе, - Reuters

Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.

По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух"

Российские официальные лица пока никак не комментируют эти сообщения.

Также читайте: Мы знаем этих провокаторов, но это не турки. Дроны были закамуфлированы под самодельные устройства, - Путин об атаке беспилотников на базу РФ в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3048412
 
 
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рома, рома говорила мама сиди дома. Російський штурмовик Су-25 збили в Сирії - Цензор.НЕТ 6582
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Первый настоящий камень с неба для Крыма!
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так в прошлом году ополченцы в Ингушетии или Дагестане уже завалили 2х предателей из Крыма
Так что там этих камней уже не счесть)
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Чим більше сірійські ополченці знищуть російських окупантів в Сірії , тим швидше настане мир в їх країні . Удачі сирійським воїнам . Кацапам - побільше втрат .
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Хорошее обоснование необходимости помогать сирийской свободной армии и ее союзникам в борьбе с Асадом, Русней, Ираном и врожденным идиотизмом Запада.
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а первыми почин за турками, помним и ждём новых приключений кацапов в небе Російський штурмовик Су-25 збили в Сирії - Цензор.НЕТ 9217
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і рассєя ще хоче воювати з Україною, уже який рік з повстанцями, які раніше вівці пасли, справитись не може, жаль що американці так слабко підтримують повстанців, було б більше таких позитивних новин
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они гордый чеченский народ на колени поставить не могут..."асвабадители"...
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Сирийцы, руснявым Аленям рога пообломают все...
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По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры"
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у хуйловцев все на контроле... все как всегда . информация для ватников: враг обнаружен и унитожен...
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ага перехватили. и самое интересное сурийцы между собой по радио на удмуртском изиге разговаривали.
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Рожденный ползать летать не может, гори в аду кацап.
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вчора я вешталась інтернетом, зайшла на ютуб, дивилась багато про кіборгів, та потрапила на сторінку де фільм 2015-го року, про наших хлопців, захисникв ДАп-у., подивилась фільм, і почала читати коменти під ним.... Під відео майже не побачиш коментарів українців, такий там засраний простір кацапськими тролями. Два з половиною роки тому фільм був опублікований. Кацапські висери і досі висять.Ну, звісно, не втрималась, кожній зайвохромосомній падлюці відповіла, напхала повні кишені козломордим виродкам..Було сумно читати всю погань. І от, сьогодні, прокидаюсь, читаю - збито кацапський літак... Трошки сатисфакції. Як втіха. ((((((((
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горіть у пеклі, паскудні москалі - ви Богом і людьми ПРОКЛЯТІ.!
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на фото-у погибшего пилота нет кистей рук-но "Рамблер-новости" пишет что тот отстреливался из пистолета и погиб как герой...снова врут...
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В отместку за сбитый самолет русские убили сирийских детей ВИДЕО

http://kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/04/116262/sham--reznya-v-otmestku-za-sbityj-samolet-russkie-ubili-sirijskikh-detej-video.shtml
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ЗМЕНШЕННЯМ ПОГОЛОВ'Я КАЗЛАМОРДОІ РУСНІ ЗАДОВОЛЕНИЙ.
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презимлили козломордого, гори в аду, тварь
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А що ж Украіна?! Бариги Порохнявий&Ко - еліта Украіни торгують з москальськими окупантами вбивцями украінців...
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не буду оригинален, но на такие видео можно смотреть столько же, сколько на огонь и воду вместе взятые
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На видео обезьянолюди радуются..а здесь у свинолюдей праздник..
вывод- обезьянолюди=свинолюди
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смерть зверокацапа - праздник для людей, ибо приближает падение осатанелой зверорусни в скотомогильник истории.
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Странно, Су -25 по идее должен держать ПЗРК. По видео похоже схватил ракету в правый движок. Несработало пожаротушение. Непонятны действия второго самолета из пары. Он был обязан прикрывать до подхода (подлета) ПСС.
Но все равно приятно. Москали, вы по моему вообще насчет войны... только в галстуках пиОнерских по АРК шастать можете.
Там по всей видимости, еще Сушку добивали из ЗСУ-23-2 (слышны выстрелы данного изделия).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский штурмовик Су-25 сбит в Сирии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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