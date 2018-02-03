 Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен сирийским повстанцами.
На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле.
"Сирийская свободная армия" опубликовала в "Твиттере" фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.
Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.
По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух"
Российские официальные лица пока никак не комментируют эти сообщения.
Так что там этих камней уже не счесть)
http://kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/04/116262/sham--reznya-v-otmestku-za-sbityj-samolet-russkie-ubili-sirijskikh-detej-video.shtml
вывод- обезьянолюди=свинолюди
Но все равно приятно. Москали, вы по моему вообще насчет войны... только в галстуках пиОнерских по АРК шастать можете.
Там по всей видимости, еще Сушку добивали из ЗСУ-23-2 (слышны выстрелы данного изделия).