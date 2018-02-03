EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3192  36
Материалы по теме:
Все про:разведка (1800) Гуцуляк (12)

 Оккупанты на Донбассе принудительно вызывают на военные сборы всех работников предприятий до 40 лет, - разведка

Командование российско-оккупационных войск на Донбассе в принудительном порядке вызывает на военные сборы всех мужчин до 40 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Минобороны, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Так, согласно информации Главного управления разведки Минобороны, на временно оккупированных территориях Донбасса командование российских оккупационных войск начало второй этап проведения военных сборов с резервистами, который продлится до 10 февраля.

"В рамках мероприятий по подготовке резервов для соединений и частей российских оккупационных войск будет проверяться мобилизационный ресурс на предприятиях и в хозяйствах различных форм собственности. При этом на военные сборы под руководством российских инструкторов в обязательном принудительном порядке будут вызваны все лица мужского пола в возрасте до 40 лет", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, добавил он, проводится проверка медицинских учреждений с целью отбора лиц, которые находятся на диспансерном учете, однако могут, в случае необходимости, выполнять задачи в составе т.н. военных подразделений оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частные военные компании РФ вербуют на Донбассе "добровольцев" из числа местного населения для участия в боях в Сирии, - ГУР

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048407
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каждый день встречаю на улицах тысячи откосивших...
Опять фейк из соцсетей...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
 
Оккупанты на Донбассе принудительно вызывают на военные сборы всех работников предприятий до 40 лет, - разведка - Цензор.НЕТ 3173Попов РПЦ научат управлять боевыми машинами десанта на военных сборах ВДВ в Омской областиОколо 30 чекистов в рясах Омской епархии Русской православной церкви примут участие в специальных военных сборах для штатных попов…OLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COM
 показать весь комментарий
 
 
именем Пуйла, мертвотворящего, да матом, исконно рюсским, понукают металлом бесовский, к подвигам ратным, над мышами полигонными. Окупанти на Донбасі примусово викликають на військові збори всіх працівників підприємств до 40 років, - розвідка - Цензор.НЕТ 3871
 показать весь комментарий
 
 
продолжение следует: попы артилеристы, попы штурмовики, попы зачистщики, попы наводчики ядрёных боеголовок... И как в свободное время не занятся божественной литургией? Боже! Как ты терпишь всю ту кацапскую хуйню!!!?
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть що найбільше набирають в танкісти. Джавелін- штукенція сильна.
 показать весь комментарий
 
 
Не хочуть в Україну - підуть в буряти. Засмажені.

 показать весь комментарий
 
 
Після джавеліна смажених бурятів не лишається.
Так, пересмажений м'ясний фарш по 20-30 грамм з тушки.
 показать весь комментарий
 
 
))) І що головне Україна розділяє таку ж думку. Усіх лугандонів в маХадан!
 показать весь комментарий
 
 
ТЕРМІНОВО: ЗМІ повідомили про те, що в Сірії, під час проведення авіаударів в зоні південного Ідлібу, був збитий російський бойовий літак.

Неплохое начало субботнего вечера .
 показать весь комментарий
 
 
супер!!!!
додик не парашюте,уверен,живым до земли не долетел..
 показать весь комментарий
 
 
Мені їх" шкода"Хай бистріше виздихає мразота.
 показать весь комментарий
 
Так это же хорошая возможность официально собраться толпой и вломить звиздюлей рашистам... Или у народа донбасса кишка тонка?
 показать весь комментарий
 
 
И это справедливо. Голосовал на рехверендуме - имей смелость воевать,почему за тебя брат из парашки должен воевать ?!
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо известная бандитская тактика - повязать на крови
Население будет бояться прихода Украины и в перспективе вынуждает страну пойти на амнистию
 показать весь комментарий
 
 
не каждий повязаний доживет до той амнистии.
 показать весь комментарий
 
кто слил получленцам, что готовится большое выписывание звиздюлин, до полнова уровнение на ноль.
 показать весь комментарий
 
 
Да ну прям принудительно,говорят ещё и по 500р в день, а столько сейчас почти нереально заработать там.
 показать весь комментарий
 
Який до біса Рамблер. ру,вище шановний пан Олег Гончаренко надав нормальне посилання.
 показать весь комментарий
 
Правильно. Всех мужиков в дырляндии под ружье. А в шахтах и что там осталось, пусть бабы и детишки ихние работают. Они чего думали, они воякам Шойгу или головорезам Кадырова нужны? Постригли как овец, а теперь, даже не за хуйла, за захарку и его банду дохнуть будут.
 показать весь комментарий
 
а шо? нада учится. а то многие бурятские шахтёры дожив до сорока так и не умеют метать тынзян на хорей ))
 показать весь комментарий
 
Кацапы услышали за джавелины и начали рузгагаварях братьев-шахтьйоров сватать в танкисты... Окупанти на Донбасі примусово викликають на військові збори всіх працівників підприємств до 40 років, - розвідка - Цензор.НЕТ 2941
 показать весь комментарий
 
 
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты на Донбассе принудительно вызывают на военные сборы всех работников предприятий до 40 лет, - разведка
 
 
 
 
 
 вверх