 Оккупанты на Донбассе принудительно вызывают на военные сборы всех работников предприятий до 40 лет, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Минобороны, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Так, согласно информации Главного управления разведки Минобороны, на временно оккупированных территориях Донбасса командование российских оккупационных войск начало второй этап проведения военных сборов с резервистами, который продлится до 10 февраля.

"В рамках мероприятий по подготовке резервов для соединений и частей российских оккупационных войск будет проверяться мобилизационный ресурс на предприятиях и в хозяйствах различных форм собственности. При этом на военные сборы под руководством российских инструкторов в обязательном принудительном порядке будут вызваны все лица мужского пола в возрасте до 40 лет", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, добавил он, проводится проверка медицинских учреждений с целью отбора лиц, которые находятся на диспансерном учете, однако могут, в случае необходимости, выполнять задачи в составе т.н. военных подразделений оккупантов.

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