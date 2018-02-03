 В Херсоне суд арестовал на месяц экс-"замминистра" оккупационного правительства Крыма Камалова. Прокуроры просили два месяца. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Напомним, накануне пресс-центр СБУ сообщил, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенного совета министров оккупационной власти. По собственной информации Цензор.НЕТ речь идет о Фарухе Камалове.

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Камалов ехал в Херсон, чтоб получить украинский биометрический паспорт.

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Украинские следователи инкриминируют ему 111 статью УК Украины - “государственная измена”. Сообщается, что Фарух Камалов с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого "минспорта Республики Крым". После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельности в составе рабочей группы по созданию "государственной программы" оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым". В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фарух Камалов (справа) Фото: crimea-kudo.ru