 В Херсоне суд арестовал на месяц экс-"замминистра" оккупационного правительства Крыма Камалова. Прокуроры просили два месяца. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.
Напомним, накануне пресс-центр СБУ сообщил, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенного совета министров оккупационной власти. По собственной информации Цензор.НЕТ речь идет о Фарухе Камалове.
Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Камалов ехал в Херсон, чтоб получить украинский биометрический паспорт.
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Украинские следователи инкриминируют ему 111 статью УК Украины - “государственная измена”. Сообщается, что Фарух Камалов с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого "минспорта Республики Крым". После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельности в составе рабочей группы по созданию "государственной программы" оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым". В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Фарух Камалов (справа) Фото: crimea-kudo.ru
но с одной оговоркой - если эта "элита" начнет сдыхать\желательно в покровавее и побольней - без этого кацапам не в кайф...\, кацапы с удовольствием будут пить за здоровье усопших...)))
Это ведь надо обладать недюжинной фантазией, чтобы обозвать министра иностранных дел РФ г-на Лаврова такими словами:
да-да! В Крыму выдано более трех миллионов паспортов!!! Тем,кто не вышел из гражданства Украины и стал гражданином РФ,кстати,в нарушении договора между РФ и Украиной.
Это те,кто вопил путынспаси и путынприди.
Теперь они,имея паспорта страны-агрессора,массово прутся в Украину за пенсиями и пособиями (даже судьи с Лугандонии и полицейские,не говоря про в попучленцев) и.....паспортами.
Чтобы потом мотаться в ЕС без виз.
Визы то им на территории РФ не дают! Надо в Киев ехать.
Но кто виноват,спрашиваешь ТЫ?!
Отвечаю,с удовольствием......виноват Липецкий Холуй!
Тот самый,который не закрыл линию разделения,тот самый,который их кормит,поит,обогревает и делает с ними бизнес. Но еще больше Саша,виноваты такие как ты,которые его тут постоянно защищают. Ты не один такой. Есть Гыг,сенатор,Герхард,Валентина,Аль Хасан.....вас не много.
Но гадите вы знатно! Вот ты спрашиваешь,мол кто тут тебе обьяснит?
А ты бы вопрос Шоколадной Барыге задал.
Почему он тварь не обьявляет траур по убитым воинам Украины? Почему он налоги Путлеру платит,на которые потом их убивают. И почему вы так Украину ненавидите? За,что?!
Но еще мерзостней то,что вы своих оппонентов обвиняете в работе на Путлера,лжете тут постоянно и льете крокодиловы слезы по убитым.
А ведь убивают украинцев благодаря вашей Липеецкой СКОТИНЕ!!!
пошуком винних займаються винні.
2. Оккупанты вчера пытались задержать двух крымских татар Рустема Мурасова и Рустема Таирова. После прибытия на место задержания других активистов, всех отпустили. Как отмечает общественное объединение "Крымская солидарность", возможной причиной, по которой полицаи отпустили крымских татар, могла стать гласность инцидента https://15minut.org/news/175891-v-krymu-policiya-pytalas-zaderzhat-aktivistov-krymskoj-solidarnosti-video (видео).
3. Вчера на админгранице с Крымом СБУ задержала предателя Украины, бывшего "замминистра спорта Крыма" (в 2015-2016 годах) Фаруха Камалова. Пособник оккупантов занимался "военно-ПАТРИОТИЧЕСКИМ воспитание" детей и входил в организацию по поддержке армии и флота оккупантов, занимаясь "допризывной подготовкой молодёжи". О прибытии Камалова на админграницу спецслужбы Украины были проинформированы. Предатель ехал в Херсон за украинским биометрическим паспортом. Чота ржу))) Сегодня его арестовали на 30 дней https://investigator.org.ua/news-2/205539/ (фото).
4. На трассе Ялта-Симферополь замечена очередная колонна военной техники оккупантов. А раньше тут ездили туристы https://www.youtube.com/watch?v=RbCFToxFXHo
5. На военной базе санатории не нужны: собственник феодосийского санатория "Восход" решил закрыть предприятие и уволить весь коллектив. Отчаявшиеся работники "майданят" https://www.youtube.com/watch?v=yWs7APksvnk (видео). Ватники предложили обратиться к путину, хотя уже не верят, что он может помочь. Санаторий имеет 90-летнюю историю, но, похоже, что он пополнит список тех, кто не пережил российскую оккупацию https://www.youtube.com/watch?v=Lc8xYSUoEE8 (видео).
6. Оккупанты проводят в школах Крыма "Интерактивные формы изучения истории, как один из аспектов воспитания патриотизма у обучающихся". Детей одевают в кокошники, военную форму, форму пионеров, выкрикивают советские клятвы, поют военные песни и т.д. https://twitter.com/KrimRt/status/959469226187685888 (фото).
7. Прошу арестовать этих вредителей! Они хотят отмены таких полезных для россиюшки санкций! В Симферополе прошел очередной шабаш "россия в моем сердце", посвященный годовщине Сталинградской битвы и антироссийским санкциям. Ватники во главе с Константиновым стояли с иконами, сриколорами и плакатами: "Долой санкции!", "Крым останется российским", "Наша сила в правде", "Мы против санкций", "Крым санкциями НЕ ЗАПУГАТЬ", "Санкции объединяют. Помните - мы русские" https://twitter.com/KrimRt/status/959763574552965121 (фото) и https://twitter.com/KrimRt/status/959764184782209024 (фото). Кроме того, на шабаше присутствовали кокошники, совковые флаги и ватники в форме Красной армии. Оккупанты отрапортовали, что в шабаше приняло участие 10 тысяч человекообразных, но, судя по фото, было не более нескольких сотен согнанных бюджетников, о чем некоторые из них честно признались, и сотрудники оккупационной администрации https://ru.krymr.com/a/news/29016193.html (фото).
8. Минутка юмора: "Крым после введения санкций обрел небывалую популярность среди иностранцев", - заявил Константинов. Таки санкции идут на пользу? А чего тогда сегодня против санкций митинговали? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959550535262195712 (скрин).
9. В Севастополе согнали вату на митинг в поддержку бомбёжек россией сирийских городов. Ватники говорят, что чем больше бомб, тем больше их патриотизм и ощущение величия. Но говорят, конечно, немного другими словами. Орки сказали, что согнали 5000 рыл, пропагандоны насчитали не более 2000. Надеюсь, что оккупанты отправят в Сирию детей тех уродов и самих уродов, которые собрались сегодня на площади https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959779616687906816 (фото митинга и сирийского города после российского величия).
10. Трамп! Долбани томагавком по площади Нахимова. Там старческие у*бки за бомбардировки топят.
11. В конце января в Балаклавскую бухту зашли большие косяки кефали. Но не успели рыбаки-любители порадоваться, как неизвестная артель на лодках в сопровождении катера пограничной службы оккупантов загнала всю рыбу в сети и выловила. Теперь ее продают в городе по 300 рублей (151 грн). Ватники, наблюдавшие, как оккупанты отбирают у них рыбу, кричали: "Всё путину пойдёт, бл*ть! Они никого не боятся! Кино будет хорошее! Пограничники - охрана браконьеров! ФСБ - суки! За решетку этих уродов! Все погранцы куплены! Погранцы браконьерам рыбу помогают ловить! Охрана воров!" https://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/u_zhitelej_balaklavy_pod_nadzorom_pogranichnikov_otobrali_vsyu_rybu/ (видео).
12. Оскорбление чувств верующих в энергомост: "Надоели перепады напряжения!!!! По улице Свердлова (Керчь). Кто будет платить за ремонты 2-х телевизоров, холодильника и компа? Конечно, уже все отремонтировал и стабилизатор поставил на весь дом. Хорошо, я могу себе позволить, а как быть тем, кто не может? Напряжение выше 182 не поднимается, а падает до 140" https://twitter.com/KrimRt/status/959718153927487490 (скрин). Тем временем в Феодосии продолжаются блэкауты https://twitter.com/KrimRt/status/959777163422691328 (скрин).
13. Ремонт дорог в Инкермане оказался фейком, пишут севастопольские пропагандоны, публикуя фотографии ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ месяц назад наноремонта по российским ГОСТам. Работу принимал лично оккупант Овсянников под фанфары и телекамеры. На дороге и тротуарах появились канавы, на месте люков - ямы и лужи, повсюду груды старого развороченного дорожного покрытия. "Отремонтированный" район выглядит, как после бомбёжки. Призываю вату ощутить величие и патриотизм https://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/remont_dorog_v_inkermane_okazalsya_fejkom/ (фото-шок).
14. Очередная двустульежопая история: "Расскажу про свою британскую визу. Получили в конце декабря и уже один раз воспользовались. Итак, сделали детям украинские загранпаспорта через посредников (одному еще укр свидетельство о рождении), не выезжая на Украину. Визы открывали в Москве как граждане Украины в украинские загранпаспорта, но указали второе гражданство россии и показали российские заграны. Делали визу на 6 месяцев, дали всем четверым. Визовая история была уже. Приложили максимум документов. Летели через Москву. В Москве при вылете и прилете показывали российские заграны, а в Лондоне - украинские с визой" https://twitter.com/Kosstik8/status/959527786430988288 (скрин).
15. Помните, как понаехавшие поняли, что обрекли своих детей, рожденных в оккупированном Крыму, на вечные муки, т.к. в свидетельстве о рождении, которое выдается один раз в жизни, будет стоять "Крым/Россия", что не признано в мире? Другие ватники настаивают, что они могут получить украинские свидетельства на детей: "На ребенка можно получить укрдокументы запросто. Начнем с того, что, согласно ст. 6 Закона Украины «О гражданстве», гражданство Украины может приобретаться на основании территориального происхождения. В общем, если вы даже НЕ граждане Украины, ваш ребенок на 100% имеет право получить гражданство и, соответственно, паспорт Украины, а там и визы делать потребность отпадает вообще. Думаю, вам проще ОДИН раз потратиться и поехать сделать доки в Херсон или в Краснодар (консульство Украины), чем каждый раз проходить геморные процедуры получения виз и тем более отказы и т.д. А со временем сделаете ребенку и роспаспорт" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959546453336215553 (скрин).
16. Ватник опубликовал фотографию медведицы, которая обнимает своего медвежонка, подписав её: "Россия и Крым". Под этим фото написали саркастичный комментарий: "А почему на заднем фоне клетка?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959742719227846656
17. "ФСБ не смогла проверить «крымские заявления» Собчак на экстремизм. В ведомстве отметили, что ссылка на интервью CNN, вложенная в обращении, не открылась". Кто-то ещё верит в "оппозиционность" Собчак? Напомню, что ранее ФСБ "не нашла призывов к сепаратизму" в высказываниях Собчак о том, что Крым является территорией Украины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959739111404982273 (скрин и ссылка).
P.S. Пока одних репрессируют за проукраинскую позицию, Собчак не только ходит на свободе, но и участвует в выборах путина. Пока санатории закр