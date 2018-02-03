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Все про:журналистика (2158) Порошенко (14227) стипендии (130)

 Порошенко назначил президентские стипендии детям двух журналистов, погибших в АТО на Донбассе 

Президент Петр Порошенко подписал Указ "О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

Указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова - Елене Черниковой (2014 рождения).

Виктор Гурняк и Александр Черников погибли, защищая независимость нашего государства в районе проведения антитеррористической операции.

Документ был разработан по инициативе общественности на выполнение предыдущего решения Главы государства от 16 сентября 2017 о введении дополнительных мер по социальной защите детей журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и повышения эффективности государственной поддержки работников средств массовой информации и их семей.

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Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области. Он был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. Даже на поле боя Виктор Гурняк продолжал активную журналистскую деятельность. Его работы были размещены на выставках в Польше, Эстонии и Германии. В частности, фотовыставку Виктора Гурняка с почти полусотней фотографий с линии фронта, освобожденных и оккупированных городов с востока Украины "Донбасс: война и мир" открыли 10 декабря 2014 в Европарламенте. С 16 по 31 января 2015 в Украинском Национальном музее в Чикаго (США) проходила фотовыставка авторских работ "Виктор Гурняк: дорога с Майдана".

22 января 2015 года в бою под Донецким аэропортом при исполнении воинского долга погиб боец ​​9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады Александр Черников (позывной "Репортер"). При жизни он работал журналистом в телепрограмме "Губернские хроники" на 9 телеканале Днепра. Многие зрители запомнили его как автора и ведущего программы "Тема недели", выходившей на 51 канале Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании. Экипаж БМД, в котором "Репортер" был оператором-наводчиком, уничтожил, как минимум, одну единицу вражеской техники. Александр Черников посмертно был отмечен орденом "За мужество" III степени. В Днепре в честь погибшего журналиста назвали улицу. 6 декабря 2016 в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара, где учился Александр Черников, был торжественно открыт мемориал в его честь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048404
 
 
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Любят у нас холуйские формулировки: пiд патронатом мiського голови, кубок мера, тут стипендия президентская. Вроде шубу со своего плеча..
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У Лолиты остались деньги на стипендии детям после роскошного отдыха на Мальдивах? Во дает! Порошенко призначив президентські стипендії дітям двох журналістів, які загинули в АТО на Донбасі - Цензор.НЕТ 1462
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Нужно у нас закон написать на такие случаи , чтобы никто с барского плеча не давал стипендии и не пиариться ни на чьих смертях.
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Теперь я так понял,журналистов которые не продались .Будут гонять.
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А Тимошенко тем временем закачала новый ботокс с хуйлом😂
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Пока Порошенко назначает стипендии, Тимошенко с Саакашвили за деньги Курченко по заданию Хуйла Педафилыча организовывают новый алкомандан.
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С 2018 года, при расчете пенсий будут учитывать среднюю зарплату в стране за три года (сейчас за два), за счет чего значительно снизится размер зарплатной базы. С учетом снижения «стоимости» одного года стажа, в среднем пенсии по сравнению с 2017-м сократятся на 25%.Пенсии украинцам будут начислять по новым правилам Порошенко призначив президентські стипендії дітям двох журналістів, які загинули в АТО на Донбасі - Цензор.НЕТ 8568
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил президентские стипендии детям двух журналистов, погибших в АТО на Донбассе 
 
 
 
 
 
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