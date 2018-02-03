 8 февраля суд рассмотрит апелляцию адвоката убийцы Погодина на пожизненный приговор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет мама Степана Сталина Чубенко.

"Несмотря на то, что приговор заочный, что после экстрадиции Погодин предстанет перед судом, и у него появится возможность пояснить причину зверского убийства, Туренок А.П. все же подает жалобу. Теперь я вынуждена еще раз ознакомиться с показаниями свидетелей, снова вернуться в те страшные дни лета 2014 года, "увидеть" избитого, истерзанного пытками ребенка, пройти через расстрел…

Надеюсь, что в апелляционном суде Бахмута ознакомились с материалами дела, поняли, что вина обвиняемых доказана, что установлены все подробности убийства, и оставят приговор без изменения.

Обращаюсь к Президенту Украины, работникам Генеральной Прокуратуры, Интерпола, депутатам ВР, журналистам. Давайте соберем круглый стол, наметим план дальнейших общих действий, чтобы Погодин, опасный серийный убийца и свидетель, много знающий о переброске на Донбасс в июле 2014 года комплекса "Бук", а также его заместитель Москалев были экстрадированы в Украину и понесли справедливое наказание за свои "подвиги".

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Напомним, Погодин обвиняется в ряде тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола.30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.



10 ноября суд Торецка заочно приговорил убийц украинского школьника Чубенко к пожизненному заключению.



Отметим, 8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени (посмертно).