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Все про:апелляция (294) суд (20388) Чубенко (13)

 8 февраля суд рассмотрит апелляцию адвоката убийцы Погодина на пожизненный приговор

В четверг, 8 февраля, 2018 года в 10:30 в Бахмуте состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Туренка А.П., адвоката Вадима Погодина, убийцы 16-летнего Степана Чубенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет мама Степана Сталина Чубенко.

"Несмотря на то, что приговор заочный, что после экстрадиции Погодин предстанет перед судом, и у него появится возможность пояснить причину зверского убийства, Туренок А.П. все же подает жалобу. Теперь я вынуждена еще раз ознакомиться с показаниями свидетелей, снова вернуться в те страшные дни лета 2014 года, "увидеть" избитого, истерзанного пытками ребенка, пройти через расстрел…

Надеюсь, что в апелляционном суде Бахмута ознакомились с материалами дела, поняли, что вина обвиняемых доказана, что установлены все подробности убийства, и оставят приговор без изменения.

Обращаюсь к Президенту Украины, работникам Генеральной Прокуратуры, Интерпола, депутатам ВР, журналистам. Давайте соберем круглый стол, наметим план дальнейших общих действий, чтобы Погодин, опасный серийный убийца и свидетель, много знающий о переброске на Донбасс в июле 2014 года комплекса "Бук", а также его заместитель Москалев были экстрадированы в Украину и понесли справедливое наказание за свои "подвиги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову... Не плакал и не просил пощады перед смертью", - подробности убийства террористами 16-летнего украинского активиста Чубенко. ФОТО

Напомним, Погодин обвиняется в ряде тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко. Летом 2014 боевики Погодина ссадили парня с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола.30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

10 ноября суд Торецка заочно приговорил убийц украинского школьника Чубенко к пожизненному заключению.

Отметим, 8 мая 2016 года Степан Чубенко удостоен волонтерской народной награды - "Народный герой Украины. 28 июня 2017 Президент Украины Петр Порошенко наградил Чубенко орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Источник: https://censor.net.ua/n3048402
 
 
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Как сообщал MIGnews.com.ua, на России собака застрелила охотника из ружья. С огнестрельным ранением мужчина был доставлен в больницу, где спустя менее часа он скончался.
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в некоторых случаях израилетяне уничтожали преступников без суда,но украинцы не израилетяне,еще есть запас неуважения к себе
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Ви не помиляєтеся? Ізраїльський суд не виносив вирок перед знищенням? не дуже віриться...
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Да вы на рожу этого Погодина посмотрите! Там на лбу написано" МАНЬЯЧЕЛЛО САДИСТ" какой на х суд? . В "расход" этот генетический мусор
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А не проще найти в ресторации Питера или Москвы этого недочеловека погодина да и зарубить топором или застрелить?
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А даже и был бы он и здесь, судейская система шоколадного РЫГО-УБЛЮДИЩА, варила бы лапшу пару лет и к конце признала бы его не виновным 8 лютого суд розгляне апеляцію адвоката вбивці Погодіна на довічний вирок - Цензор.НЕТ 854
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Если есть адвокат, значит живой, не зачистили (((
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Сначала эту мразоту надо достать из педерации, а потом уже обжаловать приговоры или подавать аппеляции. А то курочка в гнезде, а кое-кто уже слюни на омлет пускает.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины8 февраля суд рассмотрит апелляцию адвоката убийцы Погодина на пожизненный приговор
 
 
 
 
 
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