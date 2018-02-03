 Прокуратура будет судиться из-за незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

“По результатам рабочей встречи руководства Прокуратуры города Киева с представителями Музея истории Украины в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви", - заявила Сарган.

Кроме того, добавила она, прокуратура города Киева в апелляции будет отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, подозреваемым в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП.

“В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко встретился с народными депутатами, которые выразили готовность выступить поручителями подозреваемых", - отметила Сарган.

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Как сообщалось, в субботу, 3 февраля несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

Напомним, суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.