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 Политика Украины
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Все про:протест (4150) УПЦ (588) Горбань (1) Шемотюк (1)

 Прокуратура будет судиться из-за незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви, - Сарган

В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

“По результатам рабочей встречи руководства Прокуратуры города Киева с представителями Музея истории Украины в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви", - заявила Сарган.

Кроме того, добавила она, прокуратура города Киева в апелляции будет отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, подозреваемым в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП.

“В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко встретился с народными депутатами, которые выразили готовность выступить поручителями подозреваемых", - отметила Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове горел храм УПЦ Московского патриархата. В церкви заявляют о поджоге. ФОТО (обновлено)

Как сообщалось, в субботу, 3 февраля несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

Напомним, суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.

Источник: https://censor.net.ua/n3048401
 
 
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Карочє Скліфасовський, коли навалиш кучу ґавна під ГПУ то тебе посадют, а коли побудуєш будинок де не можна будувати, то можеш судитися.
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"Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно." (с)
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хуже всего, если эту власть дают абсолютным моральным уродам.
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не те що дають, а допускають тих негідників до влади.
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И второе место ,после прошлой первой леди .
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Этот картавый губошлёп и халуй барыги иск составить правильно не сможет, сформулировать свои требования и предъявить претензии.
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это значит кланы будут договариваться. На кону - квоты, портфели, голоса...
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Кримінальний кодекс України

Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, -
карається
2. Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, -
карається
3. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті, -
карається
4. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій цієї статті, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин або злочин, передбачений частиною третьою цієї статті, -
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Дружище вы того... не путайте пиар, с работой!
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ми живемо в час, коли всі грані стерлися. Я вчився в тому самому вузі, що і Луценка - КПІ, але розумів, що з таким вузом в юриспруденції я не розберуся і треба закінчити якийсь дуже пристойний юридичний вУз...до речі, коли на 2-му курсі став вчити теорію кримінального права думав, що прийдеться кидати юриспруденцію, настільки мій технічний вУз відрізняється від юридичного. Це зовсім різін світогляди. Тому, коли призначали Луценка було все зразу зрозуміло.
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к сожалению, там больше проблем с совестью, чем с образованием...
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освіта дуже часто стримує безсовісність. Звичайно, якщо ти сам себе вважаєш хоч трохи професіоналом і ти не можеш поступити інакше, - ти ж профі! тебе просто ламає і скручує від того, що щось робиться непрофесійно.
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я закінчив першим технічний вуз, ну що там не ясно написано?
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Мабуть не дуже якісно написано. Цитую: "Я вчився в тому самому вузі, що і Луценка - КПІ, але розумів, що з таким вузом в юриспруденції я не розберуся і треба закінчити якийсь дуже пристойний юридичний вУз". Я зрозумів так, що у КПІ Ви не отримали гідної юридичної освіти. І, вибачте, пане Адвокатик, в українській юридичній термінології нема скорочення вУз, є ВНЗ (вищий навчальний заклад).
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я тому і виділив літеру УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.
я прекрасно знаю українську. Ви мабуть вчитель, бо робите дитячі зауваження.
Там все ясно було написано - було посилання на Луценку і всі знають, що таке КПІ. Тут же коротке спілкування.
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Ви не дуже володієте українською, але це зовсім не є проблемою. Скажіть, будь ласка, який ф-т КПІ Ви закінчили? Вибачте, якщо я роздратував Вас персонально, але посилання на ЛуценкУ - це не до мене
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Яке це має значення? спеціальність електрична. Ви мене не роздратували - це практично неможливо. Українську я знаю прекрасно, так само як і російську, англійську - середньо. Дозволяю собі трохи суржику і русизмів. Роблю це навмисно.
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То яким чином Вас занесло на юридичний? Русизми у Вас не навмисні - це Ваше, нікуди діти. Але чому ЮрФак? Питання доходу?
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ви на взаєм не хочете сказати, який маєте фах? щодо русизмів, вони навмисні, зараз є перекладач гугл, якщо хто не знає...зараз відпишу про юр.
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Я ж відповів - КПІ, інженер-механік. Працював 9 років у номерному КБ, потім - у 90-х - у приватному бізнесі, потім - в юрконторі 3-4 роки читав курс захисту бізнесу, який сам і написав. Наразі - науковий редактор щодо фармакології. Укр, рус, ингл - вільно! I'm 58
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Так, походу, ще брав участь у розробці єдиної української системи масових електронних плптежів НБУ. Був менеджером Пілотного проекта, який впровадив у великому місті Одеса!
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ну бачите..Ви також робите помилки.. правильніше, мабуть - "менеджером Пілотного проекту"...
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1. я мав винаходи і навіть наукові статті по першій професії, але практично кожен ранок , йдучи на роботу задавав собі питання: чи тим я займаюся? і сам себе переконував, що це ж цікаво і потрібно. Врешті решт - не переконав.
2. Щодо доходів, коли я поступав... в юр.академію - доходів ще не було ніяких.. ні в кого, тому - я про це не думав. Це був просто вибір іншої професії.
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багато треба писати....якщо коротко - так життя склалося...та й особливо не було кому підказати -батьки дуже прості люди з села, мав сам розбиратися, що і до чого.
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Цікавлять винаходи! Я за участь у 6-7 заявках отримав при ССССРРР тіки зо одне
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я маю два з двох. Але там були колективні заявки.
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Ну то що, Адвокатик? Ні, я не вчитель. Закінчив КПІ
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Самим першим? Не зламали і не скрутили? Ви наш ... ще не придумав хто! Не хочу ображати, не бачу підстав!!
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ну добре! ви кращий філолог, ніж я. Я тут не задумуюсь над правописом, коли пишу якусь статтю тоді - уважно. Але в редакціях так перекрутять, що потім свій текст не впізнаєш, ще й з помилками.
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В итоге получат по кумполу от хуйла и не то, что узаконят, а еще и больше здание отгрохают
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Там є уже проект збудувати величезну церкву прямо над фундаментом Десятинної.
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КТо бы сомневался... у кацапских уродов ничего святого...
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Ясно, что попы действовали незаконно, но нужно было довести всё до противостояний, с картинкой для кремлядей, чтобы, наконец, навести правовой порядок. Через опу - это наше всё....
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у гундяеевцев в ВР Украины своя крыша - Бойко, Вилкул, Новинский. И на местах свои прихожане из чиновников есть. Вот и борзеют вражины
Прокуратура судитиметься через незаконну забудову біля фундаменту Десятинної церкви, - Сарган - Цензор.НЕТ 5701
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Совершенно согласен! Нет прав на МАФ - нафиг с поля, но без пиара, поджогов, скандалов. Вьіжигать тихой раскаленной кочергой!
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Привыкли гундяевцы на расеи беспредел чинить. Ну ничего. Чем больше кацапские попы лажают, тем больше от них украинцев отворачиваются
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Свято-Троїцька церква (Велика Васильківська, 51)
Церква була побудована в 1858 році старанням церковного старости купця Миколи Балабухи, який виготовляв знамените київське варення, і священика Єфимія Ботвановского, а також інших благодійників.
До будівництва цієї церкви Троїцький храм знаходився в старому Києві поблизу Софійського собору.
Спочатку церква була побудована в 1772 році. В середині XIX ст. церква була перенесена на Нову Будову. Святинею церкви була стародавня ікона Казанської Божої Матері з написом «Образ Пресвятої Богородиці від Златна воріт, перенесено літа від Адама 7207, від Р.Х. 1699 20 дня жовтня».
Церква і дзвіниця були дерев`яними.
Церква була розібрана солдатами в 1961 році за одну ніч. На святому місці побудували багатоповерховий житловий будинок і ресторан.
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Мафи, базарчики в яких працюють українці, зносять бульдозерами аж свистить. Гундяйске гніздо якось сцикотно, після югиного суду ще й охороняти будуть.
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Дійсно. В чому по суті різниця між МАФами звичайних підприємців і МАФом підприємців, що продають чудeса і свічки?
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Як на мене велика різниця. МАФи підприємців працюють відповідно до українських кодексів або ні, за що мають нести податкову відповідальність. Церква (будь-яка) відділена від держави. Яким чином для ПЦ встановлюють льготні ціни на газ? Маєте - платіть. Ні, наша добра держава, обходячи Конституцію (право на совість), дає преференції ПЦ МП, УП, УАПЦ тощо. А як же сінагоги, касідрели, мечеті?
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Незаконные постройки сносят))Кто не доволен,может подавать в суд.
Может прокуратура не знает законов страны,в которой пытается бдить за законом?
Для сноса незаконной постройки достаточно вердикта местной власти))
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Живу на Борщаговке, рядом с роддомом. Ясень пень, шо папьі пивка хильнуть хотят. Редиски поставили киоск, пардон пивной МАФ, в 100 м от входа в роддом. Седня пошел на рьінок (Дніпро, кто знает) - пива НЕТ! Приятно!
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Интересно, кто из цензоровских киевских писак прийдёт в суд, чтоб поддержать торжество справедливости?
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Сравнение конечно не то , но всёже. Мафы которые даже установлены с разрешением , Кличко бульдозером сносит под чистую , а отхапаный у города по безпределу кусок земли гундяевскими опричниками требует суда. Вы якобы церковники , подлабузники парашенские , вы которые должны проповедовать слово Господне ,сами грех творите нарушая заповеди Господни и одна из них среди иных- не укради. Эти уроды захотели на руинах Десятинной церкви застолбить себе место . Московии и в помине не было , а Десятинная уже стояла .
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Прокуратура будет судиться из-за незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви, - Сарган

Только запрет так званой секты РПЦ МП может прекратить такие застройуи ... но ..
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.

https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Да не смешите вы своей прокуратурой. Вы куда не влезете -сплошной облом.Все это результат назначения Генпрокурором того существа,которое думает , что он умнее всех.
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дуже оперативно відреагували. Всього 10 років...
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це ще раз доказує що почату справу треба доводити до кінця -
щоб потім знати за що сидиш.
а так -то звичайно обідно...
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ну типа мьі тута елей и святводу толкаем, никакого нарко- и пр. содержащего не пуляем. А как жеж ж классика "Религия- опиум для народа"?
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Прокуратура судитиметься через незаконну забудову біля фундаменту Десятинної церкви, - Сарган - Цензор.НЕТ 6933 Lvbnhj

Цена на газ - Цена на газ для .....

Вы, что хотите сказать, то что не доделали нацисты, украинцы должны доделать?
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пока активисты шум не подняли, ГП даже не почесалась! Сейчас бегут за паровозом, а вся тяжесть - на двух героях, которые сделали великое дело!
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура будет судиться из-за незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви, - Сарган
 
 
 
 
 
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