 Прокуратура будет судиться из-за незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
“По результатам рабочей встречи руководства Прокуратуры города Киева с представителями Музея истории Украины в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви", - заявила Сарган.
Кроме того, добавила она, прокуратура города Киева в апелляции будет отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, подозреваемым в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП.
“В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко встретился с народными депутатами, которые выразили готовность выступить поручителями подозреваемых", - отметила Сарган.
Как сообщалось, в субботу, 3 февраля несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.
Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.
Напомним, суд арестовал на 60 суток киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.
Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, -
карається
2. Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, -
карається
3. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті, -
карається
4. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій цієї статті, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин або злочин, передбачений частиною третьою цієї статті, -
я прекрасно знаю українську. Ви мабуть вчитель, бо робите дитячі зауваження.
Там все ясно було написано - було посилання на Луценку і всі знають, що таке КПІ. Тут же коротке спілкування.
2. Щодо доходів, коли я поступав... в юр.академію - доходів ще не було ніяких.. ні в кого, тому - я про це не думав. Це був просто вибір іншої професії.
Церква була побудована в 1858 році старанням церковного старости купця Миколи Балабухи, який виготовляв знамените київське варення, і священика Єфимія Ботвановского, а також інших благодійників.
До будівництва цієї церкви Троїцький храм знаходився в старому Києві поблизу Софійського собору.
Спочатку церква була побудована в 1772 році. В середині XIX ст. церква була перенесена на Нову Будову. Святинею церкви була стародавня ікона Казанської Божої Матері з написом «Образ Пресвятої Богородиці від Златна воріт, перенесено літа від Адама 7207, від Р.Х. 1699 20 дня жовтня».
Церква і дзвіниця були дерев`яними.
Церква була розібрана солдатами в 1961 році за одну ніч. На святому місці побудували багатоповерховий житловий будинок і ресторан.
Может прокуратура не знает законов страны,в которой пытается бдить за законом?
Для сноса незаконной постройки достаточно вердикта местной власти))
Только запрет так званой секты РПЦ МП может прекратить такие застройуи ... но ..
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
щоб потім знати за що сидиш.
а так -то звичайно обідно...
Цена на газ - Цена на газ для .....
Вы, что хотите сказать, то что не доделали нацисты, украинцы должны доделать?