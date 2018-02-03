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Все про:музыка (551) победа (289) премия (254)

 Львовская группа Atmasfera получила престижную американскую премию RoundGlass Music Awards 2018. ВИДЕО

Львовская группа Atmasfera получила престижную американскую премию RoundGlass Music Awards 2018 в номинации Enlightened Musician of the Year.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает администратор группы Мария Кропатницкая.

По ее словам, номинация присуждается тем музыкантам, кто создает музыку для здоровья, экологического сознания и мира.

Организаторы получили более 3500 записей из более чем 80 стран, что делает фестиваль действительно глобальным мероприятием. В 12-ти номинациях были отобраны по 6 лучших работ.

RoundGlass Music Awards была создана для объединения международного сообщества музыкантов, которые создают социально ответственную музыку, музыку которая улучшает мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский футболист Бекхэм использовал музыку украинской группы "ДахаБраха" в рекламе своего бренда. ВИДЕО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048399
 
 
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Дают такие премии талантливым индивидуалам, которые пишут комерчески слабую альтернативную музыку.
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І в той же час куча дебілів-керівників на радіо мичить що не має чим заповнити час на українську квоту на радіо. Ну Гулько, Шуфутинським, Кругом можна...
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А що можна очікувати від хохлокацапів? (нє вам нас учіть родіну любіть)
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Ось іще збсь львівська група Львівський гурт Atmasfera отримав престижну американську премію RoundGlass Music Awards-2018 - Цензор.НЕТ 2486

Навій Схрон (з альбому 2015 року Ginnungagap Ginnungagaldr Ginnungakaos)

...Де небо ховається в сірій імлі -
Чорне Сонце мерців у тім краї встає
Гімнами Гекатомб загубленої землі
Хтонічного мороку Наві гиблої

Шепіт гілок... Драконів Стяг...
Крові брудної гнилий смак...

Шепіт гілок понесло в Нікуди
На горі височіють лиш Замку руїни
Та Скелі видніються вдалині...
Навського Схрону ікла зміїні

В беззорянім небі під Дракона Гербом
Звилися вгору у морок закуті
Закляття, що вітер нічний проспівав,
На Чортових Скелях від відьом почуті...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Гауранга харі бол - "Золотий Господь Гауранга"
це ж крішнаїти!
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Львівський гурт Atmasfera отримав престижну американську премію RoundGlass Music Awards-2018 - Цензор.НЕТ 7221 Ось іще тема цікавіше від культових харків'ян:

Смерековий Дід

Стогне темний ліс, скрипить зубами,
Не сплять старі гори, виють вовками,
Забуті пісні там знов співають -
Сльози п'ють, жалю там не знають...

Йде лісом сивий дід, дерева ламає,
Йде дуже злий на світ, мавок шукає...
Стій, не дихай! Сиди тихо-тихо!
Мовчи! Не кричи! Не буди лихо!...

Лихо сховане за піч,
Сидить, як сич,
Регоче в темній ночі...
Шкоди-хороводи
Прийде журба-негода
Врода в'яне й насолода...

Рогатий місяць клич,
Здобич возвелич -
Охоче про судьбу пророче...
Привиди-сновиди
Суть пасуть, біду несуть
За обрій, за овиди...

Гей, дід з міхом бід!
Всім цей світ остогид...
Але дарунків не давай,
Зав'яжи чувал як слід!
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Іще з Харкова:

Спогади Чорношличника

палає волі смолоскип
пекельним вогнем.
співають вибухи копит
свинцевим дощем

насмерть сама смерть
годує живе,
боїв коловерть
постарить нове

смерть.. зльодяніла твердь.. смерть зголодніла..

п'ють кігтями очі
хвости канчуків,
степ іклам охочим
орлам бунчуків

чимало піхоти
лежить абияк,
вціліла темнота
скуштує гілляк

смерч підхопив і поніс
спеку битв
шляхом хмар
градом сліз
чорним пилом пустель,
в мертві ями земель
йде міцніше за смерть
Геть!

старий ворон таїть
блискавичних століть
пережитих подій сіль,
похоронний туман
світовий ураган
приховав від нащадків ціль

там горять хліба,
там піна і кров,
там гниють труни післямов,
там захід жалю, там сили зоря,
там вільна нескута земля

катівень сталь шкіру з живих зніма,
у скронях чорний дзвін,
коліна згоди для ярма,
не знає воля стін...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЛьвовская группа Atmasfera получила престижную американскую премию RoundGlass Music Awards 2018. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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