 Львовская группа Atmasfera получила престижную американскую премию RoundGlass Music Awards 2018. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает администратор группы Мария Кропатницкая.
По ее словам, номинация присуждается тем музыкантам, кто создает музыку для здоровья, экологического сознания и мира.
Организаторы получили более 3500 записей из более чем 80 стран, что делает фестиваль действительно глобальным мероприятием. В 12-ти номинациях были отобраны по 6 лучших работ.
RoundGlass Music Awards была создана для объединения международного сообщества музыкантов, которые создают социально ответственную музыку, музыку которая улучшает мир.
Навій Схрон (з альбому 2015 року Ginnungagap Ginnungagaldr Ginnungakaos)
...Де небо ховається в сірій імлі -
Чорне Сонце мерців у тім краї встає
Гімнами Гекатомб загубленої землі
Хтонічного мороку Наві гиблої
Шепіт гілок... Драконів Стяг...
Крові брудної гнилий смак...
Шепіт гілок понесло в Нікуди
На горі височіють лиш Замку руїни
Та Скелі видніються вдалині...
Навського Схрону ікла зміїні
В беззорянім небі під Дракона Гербом
Звилися вгору у морок закуті
Закляття, що вітер нічний проспівав,
На Чортових Скелях від відьом почуті...
це ж крішнаїти!
Смерековий Дід
Стогне темний ліс, скрипить зубами,
Не сплять старі гори, виють вовками,
Забуті пісні там знов співають -
Сльози п'ють, жалю там не знають...
Йде лісом сивий дід, дерева ламає,
Йде дуже злий на світ, мавок шукає...
Стій, не дихай! Сиди тихо-тихо!
Мовчи! Не кричи! Не буди лихо!...
Лихо сховане за піч,
Сидить, як сич,
Регоче в темній ночі...
Шкоди-хороводи
Прийде журба-негода
Врода в'яне й насолода...
Рогатий місяць клич,
Здобич возвелич -
Охоче про судьбу пророче...
Привиди-сновиди
Суть пасуть, біду несуть
За обрій, за овиди...
Гей, дід з міхом бід!
Всім цей світ остогид...
Але дарунків не давай,
Зав'яжи чувал як слід!
Спогади Чорношличника
палає волі смолоскип
пекельним вогнем.
співають вибухи копит
свинцевим дощем
насмерть сама смерть
годує живе,
боїв коловерть
постарить нове
смерть.. зльодяніла твердь.. смерть зголодніла..
п'ють кігтями очі
хвости канчуків,
степ іклам охочим
орлам бунчуків
чимало піхоти
лежить абияк,
вціліла темнота
скуштує гілляк
смерч підхопив і поніс
спеку битв
шляхом хмар
градом сліз
чорним пилом пустель,
в мертві ями земель
йде міцніше за смерть
Геть!
старий ворон таїть
блискавичних століть
пережитих подій сіль,
похоронний туман
світовий ураган
приховав від нащадків ціль
там горять хліба,
там піна і кров,
там гниють труни післямов,
там захід жалю, там сили зоря,
там вільна нескута земля
катівень сталь шкіру з живих зніма,
у скронях чорний дзвін,
коліна згоди для ярма,
не знає воля стін...