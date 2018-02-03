 Россия попросила Украину открыть к выборам президента РФ четыре избирательных участка на своей территории, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, Министерство иностранных дел Украины получило запрос от Российской Федерации на открытие четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента России в марте текущего года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ дипломатического ведомства на запрос.

"МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков… Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами", - сообщили в МИД.

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При этом уточняется, что запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Украине (Киев) и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе, Харькове.

Напомним, выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин также намерен в них участвовать.