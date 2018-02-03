 Россия попросила Украину открыть к выборам президента РФ четыре избирательных участка на своей территории, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, Министерство иностранных дел Украины получило запрос от Российской Федерации на открытие четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента России в марте текущего года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ дипломатического ведомства на запрос.
"МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков… Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами", - сообщили в МИД.
При этом уточняется, что запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Украине (Киев) и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе, Харькове.
Напомним, выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин также намерен в них участвовать.
Хватит и двух. Один в Луганске, второй в Донецке
Но петя, конечно, предоставит участки. Ему нужно ватный электорат ублажать, а вдруг это поможет ему на следующих выборах ?
вообще, надо бы параллельно отдельные выборы провести (к примеру, на границе с цапами открыть избирательные участки, для желающих - безвиз же (пока что), или через интернет, хотя там х#йловская ботмашина все испортит) - все равно на территории бывшей рф Х#йла "изберут", а так интересно кого бы выбрали, + легальность + честный подсчет голосов (кому придет в голову тратить бабло на фальсисфикацию) да и было бы с кем говорить о преступлениях кремлевского режима и ответственность за него.
Типо без голосов рабов на нашей земле Пу выборы продуть может? Да хоть 50 миллионов их бы тут было и все до единого за Бутерброда голосовали, выиграет все равно Главстерх. Крепкий хозяйственник - у него сраный виолончелист держит одном только в офшоре столько бабла, сколько едва ли имеют все виолончелисты мира. Можно бы подумать что там хотя бы в алмазной столице не выливают ховно из окон прямо, ан, нет. Газом пужают других, а своим бабушкам собирают ржубли на дрова по объявлениям. Каждую скотину за границей, которая любит Пуйла - тыкать в такие факты мордой. Эти все швайнмайеры, берлускони, ле пены, йоббики - не знают поди что может быть такое.
Два в Крыму и по одному в Луганске и Донецке
Сверх цинизм просить Украину помочь в выборе главного убийцы украинского народа.
1 Донецкий аэропорт...
2 Золотое...
3 Крымское...
4 Здание четвёртого реактора Чернобыльской АЭС...
ПТН ПНХ !!!!!