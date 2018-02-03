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 Россия попросила Украину открыть к выборам президента РФ четыре избирательных участка на своей территории, - МИД

Запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Украине (Киев) и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе, Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, Министерство иностранных дел Украины получило запрос от Российской Федерации на открытие четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента России в марте текущего года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ дипломатического ведомства на запрос.

"МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков… Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами", - сообщили в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство России потребовало от США прекратить захваты россиян

При этом уточняется, что запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Украине (Киев) и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе, Харькове.

Напомним, выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин также намерен в них участвовать.

Источник: https://censor.net.ua/n3048396
 
 
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Можно пригласить ещё военные оркестры,чтобы играли Калинку на избирательных участках
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4 бесплатных туалета... По-моему, не такая уже проблема в национальном масштабе Росія попросила Україну відкрити до виборів президента РФ чотири виборчі дільниці на своїй території, - МЗС - Цензор.НЕТ 9268
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Открыть участки? "Науй-науй-науй", - донеслось эхо.
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Попри війну на Донбасі та анексію Криму, в Україні й надалі працює російський бізнес. Цілком імовірно, що це відбувається завдяки його тісним зв'язкам з представниками української влади. Таку думку висловив експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара, передає "Дзеркало тижня". За його словами, в Україні відчутно присутність російського бізнесу в таких критично важливих секторах, як енергетичний, комунікаційний і банківський. "Можливо, потрібно замислитися над тим, що одним із сигналів опублікованого списку є те, що в Росії не можна володіти великим бізнесом та статком без служіння режиму, і те, що це неминуче призведе до наслідків. Даремно на Печерських пагорбах сподіваються, що американцям не вдасться розмотати заплутаний клубок зв'язків українсько-російського олігархату. За першу ниточку от-от потягнуть..." - додає він
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Прошу позволить мне вместо открыть участки , закрыть рыбьи очиська ботоксно-гэбэшной твари. Украина все одно переможе. А путэн - таки хуйло.
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Россия попросила Украину открыть к выборам президента РФ четыре избирательных участка на своей территории
Хватит и двух. Один в Луганске, второй в Донецке
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Надо подумать, может еще один в Симферополе?
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Я думаю разрешат. В следующем году уже Украина будет просить об открытии избирательных участках в РФ.
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Россия, как страна агрессор и страна оккупант спрашивает, о выборах в Украине военного преступника на руках которого тонны крови украинцев? Да они сумасшедшие. Пусть скажут спасибо,что не всех россиян в урнах в Россию из Украины отправляют.
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Россия попросила Украину открыть к выборам президента РФ четыре избирательных участка на своей территории.


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У нас по факту война. Какие избирательные участки? А мы просим и настаиваем, чтобы россия убралась из Крыма и Донбасса. Россия послушает?
Но петя, конечно, предоставит участки. Ему нужно ватный электорат ублажать, а вдруг это поможет ему на следующих выборах ?
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разрешит - будет еще +1 преступление - легализация оккупанта и пособничество международному государственному терроризму.
вообще, надо бы параллельно отдельные выборы провести (к примеру, на границе с цапами открыть избирательные участки, для желающих - безвиз же (пока что), или через интернет, хотя там х#йловская ботмашина все испортит) - все равно на территории бывшей рф Х#йла "изберут", а так интересно кого бы выбрали, + легальность + честный подсчет голосов (кому придет в голову тратить бабло на фальсисфикацию) да и было бы с кем говорить о преступлениях кремлевского режима и ответственность за него.
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Катись к хуям вместе со своими участками...
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"Россия попросила"...прохання було українською мовою? бо у зв'язку з важким економічним станом всіх перекладачів з російської на українську було звільнено!
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И много пойдет голосовать? Это то же самое как еще с плакатом пройтись - "Я быдло тупое, парашный раб, ибо иду и голосую за мегавора, который даже дорогу не может построить. Или просто иду на выборы, подтверждая их легитимность."

Типо без голосов рабов на нашей земле Пу выборы продуть может? Да хоть 50 миллионов их бы тут было и все до единого за Бутерброда голосовали, выиграет все равно Главстерх. Крепкий хозяйственник - у него сраный виолончелист держит одном только в офшоре столько бабла, сколько едва ли имеют все виолончелисты мира. Можно бы подумать что там хотя бы в алмазной столице не выливают ховно из окон прямо, ан, нет. Газом пужают других, а своим бабушкам собирают ржубли на дрова по объявлениям. Каждую скотину за границей, которая любит Пуйла - тыкать в такие факты мордой. Эти все швайнмайеры, берлускони, ле пены, йоббики - не знают поди что может быть такое.
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канешно откроют. а то хуйло нападёт.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Та хрен з ним, нехай открывают. Фсьо равно хуйло пока победит, а там видно будет...
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Хорошо. Откроем.
Два в Крыму и по одному в Луганске и Донецке
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Россия попросила Украину открыть к выборам президента РФ четыре избирательных участка на своей территории, - МИД

Сверх цинизм просить Украину помочь в выборе главного убийцы украинского народа.
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Я щаз в рашке. Тут полный таджыкестан! Из славянских лиц тут,похоже, я одна...
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Под кремлем, кацапов пытается посчитать. Украинская ДРГ.
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Без проблем!
1 Донецкий аэропорт...
2 Золотое...
3 Крымское...
4 Здание четвёртого реактора Чернобыльской АЭС...
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Потрібно дати дозвіл, а як же. На два в Севастополі, і два в Сімферополі.
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Два в украинском Луганске, два в украинском Донецке. Равно 4.
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Срочная телеграмма из Украины
ПТН ПНХ !!!!!
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открыть то можно, но тока окольцевать их со всех сторон растяжками
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ставлю 30 гривен на то, что проздьбу удовлетворят!
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Невозможно себе представить, чтобы гитлеровская Германия обратилась с подобной просьбой во время войны к Советскому Союзу...... А россии все пофиг...... Ей сцы в глаза - а ей все Божья роса.....Действительно страна без совести, морали и стыда......
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Может вам еще билборды поставить? Так за не фиг делать, только в жопу Росія попросила Україну відкрити до виборів президента РФ чотири виборчі дільниці на своїй території, - МЗС - Цензор.НЕТ 1692
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия попросила Украину открыть к выборам президента РФ четыре избирательных участка на своей территории, - МИД
 
 
 
 
 
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