 Украина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом стало известно из приговора суда от 25 января.
Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII - начала ХХ века". В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины. Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года.
В то же время 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине. Здесь важно добавить, что официальной датой начала временной оккупации полуострова Крыма Российской Федерацией является 20 февраля 2014.
Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея, а ныне заведующая филиала этого учреждения "Музей народного быта" Ольга Чаплинская единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма. А заведующая отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Курёнишева 20 марта передала посланнику симферопольского музея, на которого возлагалась обязанность транспортировки, 52 экспонированные картины.
Суд считает, что Чаплинская и Курёнишева, будучи должностными и материально-ответственными лицами, осознавали ситуацию в стране, в связи с захватом в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Автономной Республики Крым и Севастополе российскими военными.
Допрошенные на судебном заседании обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления признали полностью и искренне раскаялись.
В итоге Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. На основании применения закона об амнистии суд освободил ее от назначенного основного и дополнительного наказания.
Курёнишевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год, без назначения штрафа. Применив закон об амнистии, ее освободили от основного и дополнительного наказания.
Перечень картин, которые потеряла Украина:
- Самокиш, "Осенний пейзаж";
- Самокиш, "Дворик, освещённый солнцем";
- Френца, "Постоялый двор";
- Маковский, "Посещение госпиталя" (эскиз) ";
- Поленов, "Пейзаж" (этюд) ";
- Юон, "У берега. Река Пскова ";
- Кричевский, "Кирилловская церковь";
- Браз, "Портрет мальчика";
- Сверчков, "Всадник в лесу";
- Ционглинский, "Мечеть в Тивериаде";
- Жуковский, "Разъезд";
- Колесов, "Портрет Гилярова - Платонова";
- Шебуев, "Председатель старика";
- Щедровский, "Торговка яблоками";
- Рылов, "Деревня Макарье";
- Яковлев, "Нет пощады";
- Туржансккй, "Последние цветы. Усадьба";
- Шишкин, "Дорога в лесу";
- Левитан, "Болото" (этюд) ";
- Федотов, "Вдовушка";
- Виноградов, "Пастушки";
- Жуковский, "У мельницы";
- Поленов, "Осенний пейзаж";
- Саврасов, "Пейзаж. Вечер";
- Коровин, "Пейзаж с крепостью "(эскиз декорации)";
- Поленов, "Пейзаж с лодкой";
- Самокиш, "На рысаке";
- Казас, "Портрет отца";
- Раесберг, "Портрет девочки";
- Магдесиан, "Дворик Алупкинского дворца";
- Магдесиан, "Алупкипскнй дворец";
- Самокиш, "Тройка" (авторское повторение) ";
- Самокиш, "Петербургская конка";
- Айвазовский, "Лунная ночь";
- Благовещенский, "Старый дом";
- Благовещенский, "Старый Кремль";
- Чемесов, "Портрет Елизаветы";
- Уткин, "Эней и Анхиз";
- Орловский, "Скачки";
- Орловский, "Автопортрет";
- Беггров, "Петербург. Владимирский собор";
- Розанов, "Церковь в Воскресенском под Москвой";
- Иордан, "Истязание Спасителя";
- Беггров, "Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины";
- Галактионов, "Петергоф. Марли";
- Скородумов, "Диана и Актеон";
- Кочалов, "Невский проспект";
- Еляков, "Проспект Биржи и Гостиного двора";
- Греков, "Летний дворец Елизаветы Петровны";
- Смирнов, "Портрет Томилова";
- Матэ, "Портрет Григорьевича Д.В.";
- Крамской, "Петр I" (офорт с портрета И. Никитина) ".
Разве что с работниками российских музеев не бывает. Чтоб в пользу Украины передать...
И у Пересидента халатность...
censor.net.ua/news/276084/rossiyiskie_desantniki_ustanovili_blokpost_i_4_btra_na_granitse_hersonskoyi_oblasti_pogranichniki
Картины.. Сеня с пастором Крым отдали и не парятся. И чем дальше от тех событий, тем больше их героизма всплывает.
Она отделалась легким испугом и почетным званием... Абсурд.
Иса́ак Ильи́ч Левита́н - русский художник, мастер «пейзажа настроения». Академик ИАХ. Википедия
Родился: 30 августа 1860 г., Кибартай, Литва
Этот "шедевр" Никитина украли? Я такое мурло за 5 минут нарисую. Декоммунизировать нах. Тем более Пётр просрал на Азове всё что можно.
Уки!
Если бы с моим ребенком поступили так, я бы головы поотрывал воспитателям детсада. Поэтому я уже 25 лет не живу на России.
кривоправосудием надо что-то делать...
Это не халатность. Это преступления за которое они ответят возможно и ....
ак Украина помогала строить оккупантам Керченский мост. И где блокадники ?
"Это погрузка грунта на Херсонском ж.д. вокзале. Грунт доставляется с местных карьеров грузовиками, которые более чем за год такой работы поразбивали по пути дороги.
Каково было мое удивление, когда недалеко от Одессы я встретил точно такой-же грузовик с похожим грунтом, который вез его в порт Южный.
Т.е. схема такая. Из карьеров Херсонской и Одесской областей грунт свозится в порт Южный. Далее погрузка на пароход, который идет либо в Керчь, либо на Тамань.
Что мы имеем? Кто-то неслабо на это зарабатывает, мы-же получаем убитые дороги, уничтоженную карьерами землю." (с)"