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Все про:живопись (25) картина (158) Мариуполь (3461) музей (442) приговор (603) халатность (28)

 Украина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков. СПИСОК

Октябрьский районный суд Мариуполя Донецкой области признал виновными двух сотрудников коммунального Мариупольского краеведческого музея, которые допустили служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и поспособствовали передаче 52 картин XVII-XX вв. оккупационной власти Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом стало известно из приговора суда от 25 января.

Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII - начала ХХ века". В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины. Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года.

В то же время 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине. Здесь важно добавить, что официальной датой начала временной оккупации полуострова Крыма Российской Федерацией является 20 февраля 2014.

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Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея, а ныне заведующая филиала этого учреждения "Музей народного быта" Ольга Чаплинская единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма. А заведующая отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Курёнишева 20 марта передала посланнику симферопольского музея, на которого возлагалась обязанность транспортировки, 52 экспонированные картины.

Суд считает, что Чаплинская и Курёнишева, будучи должностными и материально-ответственными лицами, осознавали ситуацию в стране, в связи с захватом в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Автономной Республики Крым и Севастополе российскими военными.

Допрошенные на судебном заседании обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления признали полностью и искренне раскаялись.

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В итоге Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. На основании применения закона об амнистии суд освободил ее от назначенного основного и дополнительного наказания.

Курёнишевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год, без назначения штрафа. Применив закон об амнистии, ее освободили от основного и дополнительного наказания.

Перечень картин, которые потеряла Украина:

  1. Самокиш, "Осенний пейзаж";
  2. Самокиш, "Дворик, освещённый солнцем";
  3. Френца, "Постоялый двор";
  4. Маковский, "Посещение госпиталя" (эскиз) ";
  5. Поленов, "Пейзаж" (этюд) ";
  6. Юон, "У берега. Река Пскова ";
  7. Кричевский, "Кирилловская церковь";
  8. Браз, "Портрет мальчика";
  9. Сверчков, "Всадник в лесу";
  10. Ционглинский, "Мечеть в Тивериаде";
  11. Жуковский, "Разъезд";
  12. Колесов, "Портрет Гилярова - Платонова";
  13. Шебуев, "Председатель старика";
  14. Щедровский, "Торговка яблоками";
  15. Рылов, "Деревня Макарье";
  16. Яковлев, "Нет пощады";
  17. Туржансккй, "Последние цветы. Усадьба";
  18. Шишкин, "Дорога в лесу";
  19. Левитан, "Болото" (этюд) ";
  20. Федотов, "Вдовушка";
  21. Виноградов, "Пастушки";
  22. Жуковский, "У мельницы";
  23. Поленов, "Осенний пейзаж";
  24. Саврасов, "Пейзаж. Вечер";
  25. Коровин"Пейзаж с крепостью "(эскиз декорации)";
  26. Поленов, "Пейзаж с лодкой";
  27. Самокиш, "На рысаке";
  28. Казас, "Портрет отца";
  29. Раесберг"Портрет девочки";
  30. Магдесиан, "Дворик Алупкинского дворца";
  31. Магдесиан"Алупкипскнй дворец";
  32. Самокиш, "Тройка" (авторское повторение) ";
  33. Самокиш, "Петербургская конка";
  34. Айвазовский, "Лунная ночь";
  35. Благовещенский, "Старый дом";
  36. Благовещенский, "Старый Кремль";
  37. Чемесов"Портрет Елизаветы";
  38. Уткин"Эней и Анхиз";
  39. Орловский, "Скачки";
  40. Орловский, "Автопортрет";
  41. Беггров"Петербург. Владимирский собор";
  42. Розанов"Церковь в Воскресенском под Москвой";
  43. Иордан"Истязание Спасителя";
  44. Беггров"Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины";
  45. Галактионов"Петергоф. Марли";
  46. Скородумов"Диана и Актеон";
  47. Кочалов"Невский проспект";
  48. Еляков"Проспект Биржи и Гостиного двора";
  49. Греков"Летний дворец Елизаветы Петровны";
  50. Смирнов"Портрет Томилова";
  51. Матэ"Портрет Григорьевича Д.В.";
  52. Крамской, "Петр I" (офорт с портрета И. Никитина) ".
Источник: https://censor.net.ua/n3048392
 
 
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Так и было, поскольку картины принадлежащие Музейному фонду Украины принадлежат Украине, а не какому то симферопольскому музею и музейщики это знали. Получили бабло и отдали картины!
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КРЫМ ОТДАЛИ, Вот и посчитали: Сгорел забор,гори и хата.
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Ну это же просто служебная халатность. С кем не бывает.
Разве что с работниками российских музеев не бывает. Чтоб в пользу Украины передать...
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Они (работники музеев расеи) экспонаты в проклятую гейропу и пиндосам отправляют. Даже из Эрмитажа Украина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков - Цензор.НЕТ 1561! Что говорить про простые музеи
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дык за бабло же. а тут может быть и бесплатно отправили - мозгов у некоторых не было и нет (и вряд ли появятся)
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Интересно сколько стоила эта "халатность"? И куда смотрела погранслужба с таможенниками?
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Ну там тоже халатность... Украина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков - Цензор.НЕТ 5037
И у Пересидента халатность... Украина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков - Цензор.НЕТ 8675
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эти отмажутся, мол кордона тогда еще там не было...
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Яка ще погранслужба з митниками коли на той час Крим ще був не окупований?
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официальной датой начала временной оккупации полуострова Крыма Российской Федерацией является 20 февраля 2014.Источник: https://censor.net.ua/n3048392
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Вот только умничать не надо. Обстановка на границе Херсонской области
censor.net.ua/news/276084/rossiyiskie_desantniki_ustanovili_blokpost_i_4_btra_na_granitse_hersonskoyi_oblasti_pogranichniki
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О-о-о! Ты не общался с погранцами и таможней?!? Это - полный пиздец. Они сразу смотрят в твой карман и заводят песню:"Что делать будем? По хорошему или как?"
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На портреты американских президентов,как всегда.
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Щось мене вже не дивують такі новини, бо достатньо подивитись, хто зараз на державних посадах в Україні - злодії, сєпари та манкурти.
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Які манкурти? Як манкуртувався єврей порошенко? Чи не в українця? Чи Гройсман?
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По-перше, в українській нема слова "єврей" на позначення жида. По-друге, громадянин Порошенко є адептом кацапської секти, він одружений з кацапкою, говорить кацапською і ходить в кацапську кумирню. Отже, ніяким жидом він бути не хоче, а хоче бути кацапом.
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Страна идиотов, и долго мы это гав.но должны жрать? При гребанном Совке, за такую недбалость в расход пускали, а тут амнистия...
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Даунецька влада тікаючи переправила картини до Криму, знаючи що він буде окупований.
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А может они спасли эти картины. Если бы не они ,то эти картины сгорели -бы где-нибудь в районе Донецкого аэропорта им. Прокофьева.
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А почитати текст нє? Подивись по карті де знаходиться Юзівка, а де Маріуполь.
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Сам подумай,где был Гиркин и Славянск.
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І який зв"язок між донецьким аеропортом, Гіркіним, Слов"янськом і музеєм в Маріуполі?
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Яке ще ДЬІНЬІРЬІ 18.02.2014 коли вивезли картини з музею?
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Украина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков.

Картины.. Сеня с пастором Крым отдали и не парятся. И чем дальше от тех событий, тем больше их героизма всплывает.
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когда кацапы вынуждены будут Крым вернуть Украине, то от туда вывезут все, даже пальмы вырубят.
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Для тих хто в танку. Яким окупантам коли на той час Крим був ще не окупований?
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А вы позицию двух директоров сравните. Крымского, который позаботился что бы вовремя вернуть и наших...
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Читаем внимательно: МАРИУПОЛЬ. Сепарские душонки.
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отдали в надежде что "братья" скоро в Марик зайдут и отблагодарят...
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Даже Айвазовский с Шишкиным есть... На сколько миллионов потянула "халатность"?
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На реконструкцию Донецкого аэропорта потратили миллиард евро. И где он?
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Обидва не являють собою жодної цінності ні для кого в світі, крім кацапів.
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Почему-то Цензор не написал, что "у листопаді 2015 року президент Петро Порошенко присвоїв Ользі Чаплинській почесне звання «Заслужений працівник культури України» з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва." )

Она отделалась легким испугом и почетным званием... Абсурд.
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Все что надо знать о "русском" искусстве..

Иса́ак Ильи́ч Левита́н - русский художник, мастер «пейзажа настроения». Академик ИАХ. Википедия

Родился: 30 августа 1860 г., Кибартай, Литва
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Это реформа, потужная! И помощь мышыбратьям.
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За что сажать? Крым ведь Украина ,а закона о оккупировангом Крыме ещё не было. Значит виновно руководство,и прежде всего Турчинов и Нищук за то что не провели соответствующие распоряжения.
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такую "халатность" нужно наказывать годами 15 тюрьмы с полной конфискацией и проверкой зарубежных счетов (тоже для конфискации)..Это не только культутрная утрата,но и показатель,что "не все в Украине не признают Крым олккупированным,а просто "добровольно" отошедшим России" -для российских и п западных прокремлёвских СМИ.
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Раскаялись, и что через их раскаяние крымские оккупанты вернуть украинские картины назад? На ЗОНУ их музейных крыс - сепаратюг и пускай рисуют картины, притом надолго чтобы успели всё нарисовать.
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Завтра барыга выпишет им ещё дополнительные премии за особый вклад в разбазаривании.
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Почему то турчинова за халатность не привлекают, несмотря на то, что он просрал весь крым целиком, а ни какие то там картины.
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Розумні підприємці з Континентальної України швидко зметикували що відбуається у крисму і хутко вивели звідти усі свої матцінності плюс примусили крисських контрагентів заплатити по всіх боргах. Розуміли що "своє" може згоріти чи дістатися ворогу. А держлужбовцям глибоко начхати на народні цінності.
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Когда "оккупировали" Крым никто особо не сопротивлялся - бескровно отжали и всё. Плюс пару миллионов населения не поморщившись присягнуло Великому Пу и Отечеству. Теперь донимают все, кому не лень: Великий Пу разбойничает; румыны, венгры и поляки - пока только бульбы дуют. Шо уж тут рыдать за какими-то картинами.
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Этот "шедевр" Никитина украли? Я такое мурло за 5 минут нарисую. Декоммунизировать нах. Тем более Пётр просрал на Азове всё что можно.
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Холатнасдь! Угу... Уже бегу верить.
Уки! Україна добровільно віддала окупантам у Крим 52 картини XVII-XX ст. через недбалість музейників - Цензор.НЕТ 8697
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а це не недбальство , а вмисний прецендент по якому рашка може вимагати також і скіфське золото , за таке потрібно сурово карати
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интересно если бы кто-нибудь из простых украинских граждан про.бал 50 дорогостоящих картин что бы ему было за это? а тут пожалуйста.... блять всетаки прав был ленин строить новое государство надо только после уничтожения старого.... у этих блядей надо было все конфисковать и привезя на границу гнать поджопниками аж до симферополя ! пусть там народным музеем им. тов. хуйла руководят!!! я думаю этиз ссук прохуйловских еще и в должностях восстановили? интересно судья какую прибыль получил?
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Список полотен впечатляет...Хотелось бы список получивших срока огромные!
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Халатность?Поставьте к стенке и сразу узнаете всю правду.
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А актябрьский суд нічого другого вирішити і не міг...
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Волгоград, наши дни: детсадовцы, стоящие на коленях, изображают цифру 75 - годовщину "великой победы в Сталинградской битве".
Если бы с моим ребенком поступили так, я бы головы поотрывал воспитателям детсада. Поэтому я уже 25 лет не живу на России.
Україна добровільно віддала окупантам у Крим 52 картини XVII-XX ст. через недбалість музейників - Цензор.НЕТ 1777
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Что за фигня - халатность? Это преступление!!! 19 марта еще пепел на Майдане не развеялся, крысюки референдили 16 марта. Симферопольским сотрудникам было очевидно, а мариупольские суки нарешали. С нашим криво правосудием надо что-то делать... Україна добровільно віддала окупантам у Крим 52 картини XVII-XX ст. через недбалість музейників - Цензор.НЕТ 5096
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Тогда вместе сядут с теми кто "золото скифов" отправил на выставку в Голландию.
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насколько я помню, Голландия не вернула в Крым эти экспонаты именно из-за аннексии. Золото вернули Украине, и Украина должна была оплатить хранение в голландском музее.
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Вот я и говорю,будут теперь сидеть в Крестах за то-что "не уловили вовремя политический момент и не оценили ситуацию". Это ведь смешно.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Украина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков. СПИСОК

Это не халатность. Это преступления за которое они ответят возможно и ....
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Все должности в управлениях культуры, музеях, забиты пенсами маразматами, их иногда выносят прямо на кладбища, но по ходу они пьют кровь и собираются жить вечно. Молодому человеку устроиться туда невозможно, мест нет. Для воспитания подрастающего поколения они просто вредны, их пытаются переподготовить, рассказывают про новую реальность жизни Украины, но это бесполезно для современников Троцкого и Бухарина. Картины передали..., проведите ревизии, там уже вообще ничего стоящего не осталось.
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А что будет , если из за это по ошибке взять и пристрелить?
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мало того, еще и помогаем строить мост крымский "
ак Украина помогала строить оккупантам Керченский мост. И где блокадники ?
"Это погрузка грунта на Херсонском ж.д. вокзале. Грунт доставляется с местных карьеров грузовиками, которые более чем за год такой работы поразбивали по пути дороги.
Каково было мое удивление, когда недалеко от Одессы я встретил точно такой-же грузовик с похожим грунтом, который вез его в порт Южный.
Т.е. схема такая. Из карьеров Херсонской и Одесской областей грунт свозится в порт Южный. Далее погрузка на пароход, который идет либо в Керчь, либо на Тамань.
Что мы имеем? Кто-то неслабо на это зарабатывает, мы-же получаем убитые дороги, уничтоженную карьерами землю." (с)"
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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да как они могли осознавать, если даже наше верховное руководство ни хрена не осознавало. назначили музейщиков виновными, осудили, лишили работы. жизни поломаны, прокуратуре и судьяе премии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков. СПИСОК
 
 
 
 
 
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