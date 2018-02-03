 Украина добровольно отдала оккупантам в Крым 52 картины XVII-XX вв. из-за халатности музейщиков. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом стало известно из приговора суда от 25 января.

Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII - начала ХХ века". В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины. Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года.

В то же время 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине. Здесь важно добавить, что официальной датой начала временной оккупации полуострова Крыма Российской Федерацией является 20 февраля 2014.

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Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея, а ныне заведующая филиала этого учреждения "Музей народного быта" Ольга Чаплинская единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма. А заведующая отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Курёнишева 20 марта передала посланнику симферопольского музея, на которого возлагалась обязанность транспортировки, 52 экспонированные картины.

Суд считает, что Чаплинская и Курёнишева, будучи должностными и материально-ответственными лицами, осознавали ситуацию в стране, в связи с захватом в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Автономной Республики Крым и Севастополе российскими военными.

Допрошенные на судебном заседании обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления признали полностью и искренне раскаялись.

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В итоге Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. На основании применения закона об амнистии суд освободил ее от назначенного основного и дополнительного наказания.

Курёнишевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год, без назначения штрафа. Применив закон об амнистии, ее освободили от основного и дополнительного наказания.

Перечень картин, которые потеряла Украина: