 Митингующие заблокировали подъезды к ПП "Шегини" и "Рава-Русская"

Во Львовской области в субботу, 3 февраля, протестующие заблокировали подъезды к пунктам пропуска "Шегини" и "Рава-Русская", передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы в области в Facebook.

"Перед пунктами пропуска "Шегини - Медика" и "Рава-Русская-Гребенное" продолжаются протестные акции граждан. Движение транспортных средств временно замедлено, периодически осуществляется их пропуск в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

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Вместе с этим депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что митингующие недовольны законом о новом порядке пересечения границы. По информации Зинкевича, в районе указанных пунктов пропуска находятся около 20 митингующих.