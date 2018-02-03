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 Митингующие заблокировали подъезды к ПП "Шегини" и "Рава-Русская"

В районе этих пунктов пропуска замедлено движение транспорта.

Во Львовской области в субботу, 3 февраля, протестующие заблокировали подъезды к пунктам пропуска "Шегини" и "Рава-Русская", передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы в области в Facebook.

"Перед пунктами пропуска "Шегини - Медика" и "Рава-Русская-Гребенное" продолжаются протестные акции граждан. Движение транспортных средств временно замедлено, периодически осуществляется их пропуск в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Митингующие заблокировали подъезды к ПП Шегини и Рава-Русская 01

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Вместе с этим депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что митингующие недовольны законом о новом порядке пересечения границы. По информации Зинкевича, в районе указанных пунктов пропуска находятся около 20 митингующих.

Митингующие заблокировали подъезды к ПП Шегини и Рава-Русская 02

Источник: https://censor.net.ua/n3048391
 
 
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
 
Митингующие заблокировали подъезды к ПП "Шегини" и "Рава-Русская"

Это не митингующие, а обыкновенное быдло которое добивается своих личных интересов.
Быдло, а поехать в Киев к АП слабо? Ведь имено от туда идут такие приказы ....
Почему должны страдать обычные люди не занимающие таким бизнесом как вы!?
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