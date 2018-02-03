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Все про:история (1334) Польша (4086) МИД Польши (188) Чапутович (8)

 Глава МИД Польши Чапутович призвал к откровенному диалогу украинских и польских историков

Польские и украинские историки должны вести откровенный диалог, чтобы решить исторические проблемы между Украиной и Польшей. 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телеканала Polsat News заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Откровенный диалог историков необходим для того, чтобы выяснить сложные вопросы, связанные с Волынью, убийствами польского населения", - подчеркнул Чапутович.

Глава МИД Польши сообщил, что два дня тому назад он провел встречу с послом Украины в Польше Андреем Дещицей по его просьбе, во время которой были обсуждены двусторонние отношения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США повторно раскритиковал польский закон об Институте нацпамяти: "Это может поставить под угрозу стратегические интересы государства"

"Надеюсь, что вице-премьер Украины (Павел Розенко. - Ред.) приедет в Польшу и проведет переговоры с вице-премьером Петром Глинским о разблокировании вопроса эксгумаций (погибших поляков в Украине. - Ред.), - сказал Чапутович. 

Он констатировал, что польско-украинские отношения в вопросе истории "остаются нерешенными". 

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048390
 
 
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а розенка страшно пускати в Польшу!
він може, пузом) всіх налякати! Глава МИД Польши Чапутович призвал к откровенному диалогу украинских и польских историков - Цензор.НЕТ 4512
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Понтий, добкин не катит. Ему винный погребок в триста квадратов вернули, он бухает.
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а давайте напринимаем законов... сначала... а потом уже будем вести диалог...
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"Откровенный диалог историков необходим для того, чтобы выяснить сложные вопросы, связанные с Волынью, убийствами польского населения"
***
Все зрозуміло, убивали лише поляків, а українці самі себе знищували. Це і є вже відверта і рівна розмова.
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А откуда там появилось польское население? Захватчики
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Я тоже обратила на то внимание.Вообще -" пусть приедет и будем разбираться",это МИД цивилизованной страны , ищет разборок и скандала, зачем?!!
Мало того, что им империалистическая моча ударила в голову , создали закон достойный сталинского режима, опозорились на весь мир , убийцы кацапии аплодируют Польше стоя.
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Бездельники нашли себе непыльную работу языками...
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Поляки должны следовать завету Кароля Войтылы - "Мы прощаем и просим прощения". А иначе никогда не будет конца этим претензиям к украинцам!

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ага,и жмуров отдай и про армию крайову забудьте все напрочь - выкусите
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Не им жмуры нужны на тех местах где они лежат! У них план такой -- наставить сотню другую памятников с надписями типа "погибшим от рук кровожадных бандеровцев" причём конкретно доказывать, что там именно польские кости будет не обязательно. Трогать эти памятники Боже борони -- вой будет на всю планету! А после того как они пометят территорию, они скажут -- а вас тут не было .
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Я думаю, якщо говорити на рівних, то давайте по рівному. Ви спочатку приводите свої хамські дії в русло, по рівному, а потім будемо говорити. А інакше, ви вже дуже далеко зайшли.
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Он констатировал, что польско-украинские отношения в вопросе истории "остаются нерешенными".
***
Пора вже політикам всього Світу зрозуміти просту істину - Історія, то минуле, минуле не можна вже змінити. Минуле лишається таким, яким воно є. Тому минулим (історією) повинні займатися історики, а не політики. Використання історії в політичних баталіях є дурною прикметою політиків.
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Ідеологи фашизму витягували "за вуха" з глибин історії свою "арійськість" і до чого це привело? Таке враження, що польські "політики" топають дорогою устеленою граблями... Як кажуть касаби: "...скатєрью дорожка..."
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Та пофиг.В нас, там уже партизанский отряд в кол-ве 1 000 000 чел Глава МИД Польши Чапутович призвал к откровенному диалогу украинских и польских историков - Цензор.НЕТ 7239
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Диалоги ведут по проблемным вопросам при равенстве позиций сторон.
Проблема в маразматичности Закона, принятого одной из сторон. А это чисто политическая проблема, которую решать нужно совсем не историкам.
И единственный способ исправить ситуацию, без уравнивания позиций сторон по наличию маразматических законов для последующих "торгов", это отмена закона в одностороннем порядке без всяких бредовых условий и призывов "а поп##деть не по теме".
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"Откровенный диалог историков необходим для того, чтобы выяснить сложные вопросы, связанные с Волынью, убийствами польского населения", - подчеркнул Чапутович. То есть исторический диалог на тему че творили поляки на наших землях до того, включая право брачной ночи - на... не нужен, только Волынь?
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Именно с этим диалогом,можно общаться с поляками.
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спочатку похєріть тре той закон, що прийняли, а далі вже історики хай списи ломають...
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А зачем ворошить прошлое? Ето наверно самая главная проблема сейчас? Какие же Поляки ТУПИЕ...
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Перестань ворошить Сталина! Не получается... ото ж!
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Ми же не ворошим уже даже Немцев ....и Поляки их не трогают....А ведь Немци убивали миллионами...а тут какая то резня и тд...и начинаем ВОНЯТЬ....
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polop) Так поляки воняют потому-что знают что не будет ответа! Поляки очень хорошо понимают что в стране нет власти, а значит можно поливать грязью Украину!
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Поляк нічим не кращий за маскаля, а історія України його не цікавить у нього завжди залишиться своя думка - Польща насамперед. Влада України повинна так само, як і поляки цінувати свою історію примножувати її, а не прогинатися під кожне Ґ...
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Який ще може бути ділог зі скурвленими прорашистськими шматами, коли "національним героєм" в них залишається шанувальник і друзяка Адольфа Гітлера фашистський диктатор і вбивця десятків тисяч українців Йоська Пилсудський?...😕😕😕
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О чем общаться.Нужно поставить одну ну очень жирную точку.И обьедениться против параши.
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"Правдолюбні" поляки не бажають повернути німцям Данцінг? Чи це комплекс неповноцінності після розпаду Австро-Угорщини з СРСР? Кому Ми маємо щось пояснювати, тим, хто колись нас сажав на палі і смажив в казанах?
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Гавно ваш диалог. Чем больше будете в истории копаться - тем больше взаимного говна накопаете.
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амфаш) О каком взаимном говне вы пишите? Если будет гомно то только на польскую морду! Полякам повезло что в Украине антиукраиская власть, ну рано или поздно придет другая власть, который признает на государственном уровне пилсудського военным преступником, а армия крайова террористической организация!
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"Панове, я Вас перепрошую, я Вас дуже перепрошую"

.

Звернення Юзефа Пілсудського в Щепіоні до українських офіцерів.
***
Про що тут мова. Відповідно таємного Договору 1920 року між Польщею і УНР, дві держави взяли на себе зобов'язання вести разом війну проти паРаші. Але в 1921 році Польща підписує з паРашею Ризький мир відповідно якого Україна розділяється на дві частини, Західну, яка відходить під протекторат, а правильніше окупацію Польщі. І Східну, яку окупувала паРаша.

Але добре відомо, що той Ризький мир, виліз полякам боком в 1939 році пактом Молотова-Ріббентропа. Польща втратила свою державність і була розділена між нацистською Німеччиною та комуністичним СРСР.
Це підтвердження того, що історія нічого не вчить поляків. Адже подібний договір був підписаний Польщею і Московією - Андрухівський мир 1667 року. Україна теж була розділена по Дніпру. А з часом, Польща була розділена між паРашею, Прусією та Австро-Угорщиною.

Тому, те що сьогодні затіяли поляки не варто виїденого яйця.

.

Є час розкидати каміння, а потім наступає час збирати те каміння.
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Давно пора. На протяжении истроии войны украинцев с поляками иногда случались по 4 штуки в столетие.Но потом как-то примерялись.И это не только в отношении украинцев и поляков.такая история чуть ли не у всех европейских народов. Вот почему Польша прицепилась именно к Украине,если немецко-фашистские молодчики поубивали поляков куда больше,чем УПА?..Ответ прост-поляки едут в Германию зарабатывать,а украинцы едут в Польшу.То есть поляки по отношению к украинцам почувствовали себя "панами".Вопрос,а давно ли поляки толпами приезжали в Украину,"братски " улыбались и скупали контейнерами качественные недорогие товары?А тут уже.попав под крыло ЕС и НАТО стали "панами"...Да и с конца войны прошло уже столько лет,что мало осталось в живых.кто помнит ту войну..получается у поляков как в том одесском анекдоте-" но "осадок"-то остался...".В новые времена нужно смотреть и по новому на соседство.Особенно перед агрессивным рылом общего полупьяного соседа...Нужно брать пример с украинцев и поляков более ранних времён.когда после войн снова восстанавливались добрые отнрошения.
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"Відвертий діалог істориків необхідний для того, щоб з'ясувати складні питання, пов'язані з Волинню, вбивствами польського населення", - підкреслив Чапутович. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3048390

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Найбільша складність питання в тому, щоб такого більше не повторилося! Не українці розв"язали другу світову, але, в її ході, як українцями так і поляками вдало проманіпулювали та й хтось добряче спровокував такі події. Немає виправдання тим подіям, як з одного боку так і з іншого! Можна було й об"єднати спільні зусилля проти фашиків та комуняк, але як тоді так і тепер складні питання чогось акцентують виключно навколо польського населення, ніби інших причин і не було взагалі! Виходить, причинний зв"язок вже й не цікавий, а лише визнати "рижого"? Складні питання треба максимально спростити, тоді й вирішення знайдеться миттєво!
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Ніяких двох боків не було, Польща була першою іноземною державою, яка почала агресивну війну проти України в 1918 році, окупувала і анексувала українські території, де проводила етнічні чистки, примусову асиміляцію і заселення окупованих територій поляками. Тобто, скоїла цілю низку воєнних злочинів і злочинів проти людства, які тепер намагається приховати вигадками про так звану "різь волинську". Якби ся псевдо-українська влада проводила про-українську політику, то Польща не вилазила би з міжнародних судів і давно пішла би на старці з діркою в бюджеті щонайменше в кількадесят мільярдів.
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Ось й причини котрі поляки зовсім не хочуть згадувати, ніби їх й не було взагалі. Я не симпатик тих подій, в мене нема нічого проти поляків. Але не було б тих причин, котрі вони намагаються не згадувати, не було б й тих трагічних наслідків про які вони верещать. Українці ж не залізли в Люблін, Краків чи Варшаву. А тут хто найбільший провокатор ще й більше за всіх репетує про історичну справедливість!
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Не було ніяких трагічних для поляків наслідків, так звана "різь волинська" була просто вигадана кацапами і використана польськими комуністами як підстава для геноциду українців. Польща після Другої світової отримала величезні німецькі, литовські, білоруські, українські та чеські землі, без яких вона являла би собою маленьку балтійську державку, подібну до Литви чи Латвії.
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Згоден, шо в тій "історії" більше вигадок ніж правди, шо вже тривалий час використовується в кращому випадку для розпалювання ворожнечі, а особливо кацапами. Територія Польші в сьогоднішньому вигляді є визнаною та недоторканою. Одночасно, підхід поляків виглядає так, шо врни в пошуках "історичної справедливості" навіть не намагаються з"ясувати причини й обсяги тої "трагедії". Але з часом їм дійсно доведеться це зробити, а ще й визнати свою "впертість".
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Територія Польщі в сучасному вигляді є абсолютно неприйнятною, передусім для України і Німеччини, котра за першої ж нагоди поверне собі так звані "ziemie odzyskane", себто Breslau i Danzig. Поляки наразі страшенно налякані, вони дійсно бояться втратити Сянщину, Холмщину і Підляшшя, котрі нічим не різняться від окупованих кацапами Донеччини і Луганщини, які точно так само мають бути повернуті, рано чи пізно.
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А про що домовлялись Кучма і Квасневський на зустрічі в Павлівці десь в середині 90х? Хто пам'ятае?
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У поляков как всегда сперва телега а лошадь сзади. Сперва принимают законы а потом говорят давайте обсуждать. Почти один в один как в раше. Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 5186
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пшеки,нехер сначала откровенно срать на украинский народ ,а потом призывать к откровениям, для оправдания своих пакостей...так делают рашисты...
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Українці в польському концтаборі Явожно, 1945-1949 рр.

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Тільки після вибачень польських вбивць - окупантів за концтабори поляків для українців Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 4017
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Для ув'язнення політичних противників уряд Польської народної республіки використовував колишні нацистські "табори смерті". У 1944-1947 рр. в Польщі було утворено 1 255 концтаборів і 227 в'язниць, в яких утримували майже 200 тис. осіб [1]. Одним із таких таборів був концтабір у місті Явожно, який до 19 січня 1945 р. існував як філія нацистського концентраційного табору Аушвіц. У лютому цього ж року цей «табір праці» перейшов у підпорядкування відділення в'язниць і таборів воєводського відділу громадської безпеки в Кракові, яким спочатку керував поручик Якуб Хаммершмідт, а згодом - Якуб Халіцкі. Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 4810
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Странні поляки... Діалогу хочуть... Як почалося оце тепер. Вони знищили кілька наших пам"ятників УПА. Наші перестали давати дозвіл на розкопки у нас. Кажемо, відновіть могили. Ні, вони "зробили чорні" списки, за якими наших істориків не пускали в Польшу. Тепер от закон прийняли. І хочуть діалогу. У нас було одне побажання спочатку - відновіть могили. Тепер їх багато відновлення пам"ятників, відміна чорних списків, відміна закону... Причому наші лише у відповідь не дають дозвіл на розкопки. Словом, поляки, ви в курсі що треба робити...
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Знести на Личакові пару польських могил "орлятам" і ляхи ше не так запівають !
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Про так званий діалог навіть мови не може бути, поляки просто рвуться в український медійний простір, куди їх не можна допускати за жодних обставин, рівно як і кацапів. Допоки вони скиглять лише у своєму польському телевізорі, світ сприйматиме поляків за божевільних, так само як і сербів, які всюди верзуть буквально таку саму маячню про геноцид сербів хорватами.
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А є термін давності у злодійства ? Україна багато століть була фактично колонією у Польщі , за цей час руйнувалося українське суспільство культура . церква , другорядність українців не підлягала сумніву . Під час другої світової війни лютували загони армії крайової ,знищили можливо не меньше українців чим УПА поляків . але комуністи покривали ці злочини бо українські повстанці були і їх ворогами . Проведена операція вісла назавжди виселила українців з їх споконвічних земель
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Мы тут посоветовались с местным кочегаром - он не дал дообро на переговоры.
Так и сказал: "да идут эти пшеки нах"
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Very convenient. First we spill shit on you, then we ask you to talk. Fucking pshek!

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Тепер треба весь Львів і Тернопільсадити в польські концтабори ! Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 1885


Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 2079

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Майбутні в"язні для польського концтабору ! Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 1080 Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 3166


Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 4596

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Львів крокує в польський концтабір для українців "Явожно" !


Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 7989





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К чему все это? Что бы вспоминать как сдирали друг с друга кожу и сажали на кол?
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Мало ляхам піз...д.........и бачу мій дід давав..... Хочуть ше від мене ляхи піз....д............и ! Глава МЗС Польщі Чапутович закликав до відвертого діалогу українських і польських істориків - Цензор.НЕТ 4566
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А накуя он нужен этот диалог. Они уже все решили. Флаг им в руки. Пусть теперь с евреями и янки разьебуются.
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Почему не инициируют процес типа Нюрнбергского против комунистического режима ???
Столько бы точек над и расставили б
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Чепупович пытается выдать хорошую мину при плохой игре - сначала приняли закон, который может преследовать украинских историков и вообще, простых людей, а затем хочет об этом поговорить.. Теперь сами с собой разговаривайте, дискутируйте, полемизируйте...
Польша своими действиями копирует хуйла
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Бандера был гражданином Польши. Ни дня он не был гражданином Украины. Поэтому все претензии к Польше. ))
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Глава МИД Польши Чапутович призвал к откровенному диалогу украинских и польских историков

Жаль мне поляков. Они в силу своего незнания истории или в силу своего хамства решили переписать свою историю в сторону ее от беления. Нет друз так не получится. Некто не забыт,не что не забыто. А именно то что вы творили с украинцами и то что вы делали с евреями. Лучше успокойтесь и живите будущем, а не прошлым. Иначе вам аукнется со всех сторон и не в лучшею сторону.
Поляки, пользоваться войной в Украины с россией и зависимостью ее от ЕС и при этом проталкивать антиукраинские законы это подлость и этот вам зачтется в свое время. История за Украиной.
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Поляки, так сейчас живет Украина. https://www.youtube.com/watch?v=Yynr5Y8VZoY
Будете этому потыкать ... Суки пожалеете ... Я вас ув ...!
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Польши Чапутович призвал к откровенному диалогу украинских и польских историков
 
 
 
 
 
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