 Глава МИД Польши Чапутович призвал к откровенному диалогу украинских и польских историков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телеканала Polsat News заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
"Откровенный диалог историков необходим для того, чтобы выяснить сложные вопросы, связанные с Волынью, убийствами польского населения", - подчеркнул Чапутович.
Глава МИД Польши сообщил, что два дня тому назад он провел встречу с послом Украины в Польше Андреем Дещицей по его просьбе, во время которой были обсуждены двусторонние отношения.
"Надеюсь, что вице-премьер Украины (Павел Розенко. - Ред.) приедет в Польшу и проведет переговоры с вице-премьером Петром Глинским о разблокировании вопроса эксгумаций (погибших поляков в Украине. - Ред.), - сказал Чапутович.
Он констатировал, что польско-украинские отношения в вопросе истории "остаются нерешенными".
Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
він може, пузом) всіх налякати!
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Все зрозуміло, убивали лише поляків, а українці самі себе знищували. Це і є вже відверта і рівна розмова.
Мало того, что им империалистическая моча ударила в голову , создали закон достойный сталинского режима, опозорились на весь мир , убийцы кацапии аплодируют Польше стоя.
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Пора вже політикам всього Світу зрозуміти просту істину - Історія, то минуле, минуле не можна вже змінити. Минуле лишається таким, яким воно є. Тому минулим (історією) повинні займатися історики, а не політики. Використання історії в політичних баталіях є дурною прикметою політиків.
Проблема в маразматичности Закона, принятого одной из сторон. А это чисто политическая проблема, которую решать нужно совсем не историкам.
И единственный способ исправить ситуацию, без уравнивания позиций сторон по наличию маразматических законов для последующих "торгов", это отмена закона в одностороннем порядке без всяких бредовых условий и призывов "а поп##деть не по теме".
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Звернення Юзефа Пілсудського в Щепіоні до українських офіцерів.
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Про що тут мова. Відповідно таємного Договору 1920 року між Польщею і УНР, дві держави взяли на себе зобов'язання вести разом війну проти паРаші. Але в 1921 році Польща підписує з паРашею Ризький мир відповідно якого Україна розділяється на дві частини, Західну, яка відходить під протекторат, а правильніше окупацію Польщі. І Східну, яку окупувала паРаша.
Але добре відомо, що той Ризький мир, виліз полякам боком в 1939 році пактом Молотова-Ріббентропа. Польща втратила свою державність і була розділена між нацистською Німеччиною та комуністичним СРСР.
Це підтвердження того, що історія нічого не вчить поляків. Адже подібний договір був підписаний Польщею і Московією - Андрухівський мир 1667 року. Україна теж була розділена по Дніпру. А з часом, Польща була розділена між паРашею, Прусією та Австро-Угорщиною.
Тому, те що сьогодні затіяли поляки не варто виїденого яйця.
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Є час розкидати каміння, а потім наступає час збирати те каміння.
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Найбільша складність питання в тому, щоб такого більше не повторилося! Не українці розв"язали другу світову, але, в її ході, як українцями так і поляками вдало проманіпулювали та й хтось добряче спровокував такі події. Немає виправдання тим подіям, як з одного боку так і з іншого! Можна було й об"єднати спільні зусилля проти фашиків та комуняк, але як тоді так і тепер складні питання чогось акцентують виключно навколо польського населення, ніби інших причин і не було взагалі! Виходить, причинний зв"язок вже й не цікавий, а лише визнати "рижого"? Складні питання треба максимально спростити, тоді й вирішення знайдеться миттєво!
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Тільки після вибачень польських вбивць - окупантів за концтабори поляків для українців
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Ляхи, коли вибачатись будете
Так и сказал: "да идут эти пшеки нах"
Столько бы точек над и расставили б
Польша своими действиями копирует хуйла
Жаль мне поляков. Они в силу своего незнания истории или в силу своего хамства решили переписать свою историю в сторону ее от беления. Нет друз так не получится. Некто не забыт,не что не забыто. А именно то что вы творили с украинцами и то что вы делали с евреями. Лучше успокойтесь и живите будущем, а не прошлым. Иначе вам аукнется со всех сторон и не в лучшею сторону.
Поляки, пользоваться войной в Украины с россией и зависимостью ее от ЕС и при этом проталкивать антиукраинские законы это подлость и этот вам зачтется в свое время. История за Украиной.
https://www.youtube.com/watch?v=nvuUfzPD0Lg
Будете этому потыкать ... Суки пожалеете ... Я вас ув ...!