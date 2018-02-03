 Глава МИД Польши Чапутович призвал к откровенному диалогу украинских и польских историков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телеканала Polsat News заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Откровенный диалог историков необходим для того, чтобы выяснить сложные вопросы, связанные с Волынью, убийствами польского населения", - подчеркнул Чапутович.

Глава МИД Польши сообщил, что два дня тому назад он провел встречу с послом Украины в Польше Андреем Дещицей по его просьбе, во время которой были обсуждены двусторонние отношения.

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"Надеюсь, что вице-премьер Украины (Павел Розенко. - Ред.) приедет в Польшу и проведет переговоры с вице-премьером Петром Глинским о разблокировании вопроса эксгумаций (погибших поляков в Украине. - Ред.), - сказал Чапутович.

Он констатировал, что польско-украинские отношения в вопросе истории "остаются нерешенными".

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.