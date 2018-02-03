 После публикации Цензор.НЕТ прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации

Прокуратура АРК после публикации на Цензор.НЕТ "Если мы заблокируем Запорожье, мы выиграем. Это плотина, мосты и энергетика. Без энергетики Крым нежизнеспособен". Пленки Глазьева. Часть 4” проверяет причастность экс-замглавы АП Портнова к подготовке решений Верховной Рады АРК, которые принимались в первые дни российской оккупации
Об этом в эфире Громадського радио сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.
Информация о том, что Портнов является автором некого проекта постановления, содержится в так называемых "пленках Глазьева", опубликованных на сайте Цензор.НЕТ.
Заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко в частности сказал: "Пленки - это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры. Не прокуратурой АР Крым. Однако мы, конечно, находимся в состоянии постоянного мониторинга СМИ, и любая информация о полуострове Крым, лицах, связанных или, возможно, причастных к его оккупации, тех процессов, которые происходят сейчас, нами мониторится. При обнаружении такой информации она моментально проверяется. Информация, о которой вы сказали, попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее либо подтвердить, либо опровергнуть".
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Напомним, Цензор.НЕТ продолжает серию публикаций - расшифровки телефонных разговоров советника Президента РФ Сергея Глазьева, которые были записаны украинской разведкой в первые дни оккупации Россией полуострова. В конце 2017 года записи этих разговоров были обнародованы в Облонском суде Киева во время слушания дела о госизмене Виктора Януковича. В частности, в одном из разговоров Глазьев сообщает собеседнику, что Верховный Совет АРК должен принять некое постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, “чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом”. Вот выдержка из разговора:
Глазьев: Владимир Андреевич, вот я прислал бумагу, это у нас так сказать, согласовано. Значит, у меня просьба, как будет возможность, принять постановление Верховного Совета.
Владимир Андреевич: А вам для чего оно нужно?
Глазьев: А оно нам нужно на внешнеполитическом уровне для того, чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Владимир Андреевич: Я разберусь завтра.
Глазьев: Значит, это готовил… готовили юристы украинские, которые, так сказать, хорошо там знают Конституцию, прочее. Ну, я могу вам сказать, кто, Портнов готовил, который замглавы Администрации президента Украины был. (...) Потому что, вы понимаете, там сейчас Совет безопасности ООН соберется, там эта ситуация начинает выходить в международное правовое поле и нам очень важна позиция ваша по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, чтобы было понятно, что эта ассоциация противоречит украинской Конституции".
Прокуроры не идентифицировали собеседника Глазьева “Владимира Андреевича”. Но голос этого человека очень похож на голос Владимира Андреевича Константинова. На тот момент Константинов был председателем Верховного Совета АРК, членом Партии регионов. После оккупации остался на полуострове, возглавил т.н. “Государственный совет Республики Крым”, стал одним из руководителей крымского отделения путинской партии “Единая Россия”.
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ты в шапке?
тебя ждут с нетерпением :
Сейчас я ехала мимо Майдана. Конструкций с символикой столько, сколько не было с дня Незалежности. Да по-моему, и тогда не было.
Интересно, а к какому событию приурочена эта йолка?
Из подвохов и ошибок Пети энд кОмпани можно складывать легенды и выпускать их в томах. Идиотству предела нет.
Ну поставили бы сторонники Марша сцену на Майдане. Ну, подошли бы люди к сцене и вдруг бы оказалось, что народа не так много, как хотелось бы. А теперь, заставив Майдан идиотским конструкциями, остался свободным пока только Крещатик. А если ещё и одну полосу сделают проезжей, что звучит диссонансно для воскресенья, то даже небольшое количество людей будет выглядеть многотысячной толпой. Любой канал, показывая Марш просто охренеет от количества протестующих против Мальдив и Сейшел.
А помните, когда перед кофе-брейком на Майдане убрали все конструкции до одной? Они ожидали миллионную толпу. А пришло от силы пару тысяч зевак, из которых полторы- желающих посмотреть на живых порохоботов. А вот не убирали бы патриотические декорации, глядишь и толпа на "попить кофе" выглядела бы внушительной.
...
Отгораживаясь от народа псевдо-патриотизмом, власть демонстрирует нам, как за декорациями реформ и преобразований она отгораживается от реальных преобразований в стране. Народ за патриотическими лозунгами, вышиванками и Гимном из лживых уст не в состоянии рассмотреть сути "реформаторов". Вернее, уже все всё давно увидели. Уже и конструкции, выстроенные псевдо-элитой не работают. Людей не обмануть.
...
Что остаётся пороху и его команде? Только пакостить.
Сегодня состоится допремьерный показ фантастического фильма "Україна, якій вдалося". Фильм при участии Михаила Саакашвили будет показан сегодня, в пятницу, 2-го февраля, в Кинопанораме по улице Шота Руставели, 19. Вход свободный.
Я ожидаю:
1. Заминированного здания.
2. Выключения света в здании- глобальную поломку на 2-3 часа.
3. Внезапную утечку газа и т.д.
Наша власть категорически против фантастической Украины, а-то не дай, Бог, это понравится людям.
...
Тем не менее, я пойду смотреть. Потом расскажу.
1. у Лізи Богуцької в друзях портнова НЕМАЄ.
2. це що ти сюди притарабанив з фейкової сторінки- фейк.
работай діма.
я не полінився і провірив інформацію.
давай доводи і про друга портнова Лізиного і про те як Саакашвілі грузію продав.
а ще краще- кажи правду.
Куку походу наконец то сдох и с его акка пишет какойто йолуп
2. Я до Портнова не має жодного відношення, Ви не уважно прочитали те, що я вище написав, але роблю скидку на Ваш стан здоров'я. Хоча я, як профі попрацював би з таким профі, як Портнов, але на користь Україні.
3. Що стосується палити. У мене до Вас одне питання: як будуть визначатися кому і що палити? вони за якими критеріми будуть визначати що саме палити і кого карати? Наприклад, я сам збудував будинок під 300 кв.м. Але будував його з дружиною і батьками своїми руками 15 років.
2. Може Ви сплутав? - Не гетьманщини а гайдамаччини?
щодо паління - спочатку будуть грабувати і палити царські і поміщицькі, потім палять хати селян-трударів-куркуліів, а потім вже і морять голодом селян-бідняків - це вже було в 1918-1933-34. Ви про те не знаєте?
3.Треба сильну державу, з судами з професійними суддями-патріотами-прокурорами, адвокатами, які би встановлювали вину, призначали покарання і конфіскацію. Тільки це дасть результати.
4. Інакше ми будемо відкинуті на 3 тисячі років назад, де ще немає античних міст-держав Древньої Греція, де виростали демократія і закон. Там немає Дрeвнього Риму з його "нехай впаде світ, але панує закон".
а, якщо журналісти помилилися і та людина чесна? є вже випадки, коли засуджували до довічного, а через два роки перебування в камері для довічно зсуджених людину випускали, А адвокат волав про алібі, що людина була в іншому місці, а суд того не чув. Всі пішли на підвищення, а потім - через 2 роки суд таки визнав, що людина невинувата. То й для того і прокурори і адвокати, щоби можна було розібратися...ну, якщо хочуть розбиратися...
Я побудував будинок в 90-і роки, коли ше не був адвокатом.
На цьому припиняю з вами дискусію - ви нездорова людина - відпочивайте. Бажаю Вам здоров'я.
я не зміг працювати з 2012 року, коли в Україні правосуддя закінчилося. Зараз трохи відроджується, але в цілому - пародія.
У вас донбаське мислення - стригти всіх під один гребінь та нуль аналізу. Нне всі ж такі, як ваша люба кума.
Или не хотела знать.
Команда овоща ?
Интересно кто насоветовал письмо Януковича ?
Может этого человека надо наградить орденом Сусанина ...