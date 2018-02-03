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Все про:пленки (33) Портнов (344) прокуратура (2940) Удовиченко (5) Глазьев (115) Ромалийская Ирина (239)

 После публикации Цензор.НЕТ прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации

Прокуратура Автономной республики Крым проверяет причастность бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации.

Прокуратура АРК после публикации на Цензор.НЕТ "Если мы заблокируем Запорожье, мы выиграем. Это плотина, мосты и энергетика. Без энергетики Крым нежизнеспособен". Пленки Глазьева. Часть 4” проверяет причастность экс-замглавы АП Портнова к подготовке решений Верховной Рады АРК, которые принимались в первые дни российской оккупации

 Об этом в эфире Громадського радио сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

Информация о том, что Портнов является автором некого проекта постановления, содержится в так называемых "пленках Глазьева", опубликованных на сайте Цензор.НЕТ.

Заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко в частности сказал: "Пленки - это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры. Не прокуратурой АР Крым. Однако мы, конечно, находимся в состоянии постоянного мониторинга СМИ, и любая информация о полуострове Крым, лицах, связанных или, возможно, причастных к его оккупации, тех процессов, которые происходят сейчас, нами мониторится. При обнаружении такой информации она моментально проверяется. Информация, о которой вы сказали, попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее либо подтвердить, либо опровергнуть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейсбук разблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева, - замглавы Мининформполитики Биденко

Напомним, Цензор.НЕТ продолжает серию публикаций - расшифровки телефонных разговоров советника Президента РФ Сергея Глазьева, которые были записаны украинской разведкой в первые дни оккупации Россией полуострова. В конце 2017 года записи этих разговоров были обнародованы в Облонском суде Киева во время слушания дела о госизмене Виктора Януковича. В частности, в одном из разговоров Глазьев сообщает собеседнику, что Верховный Совет АРК должен принять некое постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, “чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом”. Вот выдержка из разговора:

Глазьев: Владимир Андреевич, вот я прислал бумагу, это у нас так сказать, согласовано. Значит, у меня просьба, как будет возможность, принять постановление Верховного Совета.

Владимир Андреевич: А вам для чего оно нужно?

Глазьев: А оно нам нужно на внешнеполитическом уровне для того, чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Владимир Андреевич: Я разберусь завтра.

Глазьев: Значит, это готовил… готовили юристы украинские, которые, так сказать, хорошо там знают Конституцию, прочее. Ну, я могу вам сказать, кто, Портнов готовил, который замглавы Администрации президента Украины был. (...) Потому что, вы понимаете, там сейчас Совет безопасности ООН соберется, там эта ситуация начинает выходить в международное правовое поле и нам очень важна позиция ваша по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, чтобы было понятно, что эта ассоциация противоречит украинской Конституции".  

 Прокуроры не идентифицировали собеседника Глазьева “Владимира Андреевича”. Но голос этого человека очень похож на голос Владимира Андреевича Константинова. На тот момент Константинов был председателем Верховного Совета АРК, членом Партии регионов. После оккупации остался на полуострове, возглавил т.н. “Государственный совет Республики Крым”, стал одним из руководителей крымского отделения путинской партии “Единая Россия”.   

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надо собирать облсовет и заставлять их принимать решение!", - советник Путина Глазьев руководил сепаратисткими движениями в Одессе в 2014 году

Источник: https://censor.net.ua/n3048389
 
 
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Вот тех, до кого не дотянуться, кто удрал в прекрасное далёко, у нас судят просто с упоением, а то гадьё, которое под боком резвится, оно, как в шапке-невидимке. Ну или судья отпускает, забивая вообще на всё.
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После публикации Цензор.НЕТ прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации - Цензор.НЕТ 9207
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Треба законодавчо зобов'язати високопосадовців з ВР, КМУ, АП, ГПУ, МВС СБУ та ГШ щодня перечитувати Цензор.. Особливо коментарі під новинами про "потужні реформи", Мальдіви та Сейшели ... Може прозріють?
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После публикации Цензор.НЕТ прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации - Цензор.НЕТ 5687Лолита в патриотическом угаре.
Сейчас я ехала мимо Майдана. Конструкций с символикой столько, сколько не было с дня Незалежности. Да по-моему, и тогда не было.
Интересно, а к какому событию приурочена эта йолка?
Из подвохов и ошибок Пети энд кОмпани можно складывать легенды и выпускать их в томах. Идиотству предела нет.
Ну поставили бы сторонники Марша сцену на Майдане. Ну, подошли бы люди к сцене и вдруг бы оказалось, что народа не так много, как хотелось бы. А теперь, заставив Майдан идиотским конструкциями, остался свободным пока только Крещатик. А если ещё и одну полосу сделают проезжей, что звучит диссонансно для воскресенья, то даже небольшое количество людей будет выглядеть многотысячной толпой. Любой канал, показывая Марш просто охренеет от количества протестующих против Мальдив и Сейшел.
А помните, когда перед кофе-брейком на Майдане убрали все конструкции до одной? Они ожидали миллионную толпу. А пришло от силы пару тысяч зевак, из которых полторы- желающих посмотреть на живых порохоботов. А вот не убирали бы патриотические декорации, глядишь и толпа на "попить кофе" выглядела бы внушительной.
...
Отгораживаясь от народа псевдо-патриотизмом, власть демонстрирует нам, как за декорациями реформ и преобразований она отгораживается от реальных преобразований в стране. Народ за патриотическими лозунгами, вышиванками и Гимном из лживых уст не в состоянии рассмотреть сути "реформаторов". Вернее, уже все всё давно увидели. Уже и конструкции, выстроенные псевдо-элитой не работают. Людей не обмануть.
...
Что остаётся пороху и его команде? Только пакостить.
Сегодня состоится допремьерный показ фантастического фильма "Україна, якій вдалося". Фильм при участии Михаила Саакашвили будет показан сегодня, в пятницу, 2-го февраля, в Кинопанораме по улице Шота Руставели, 19. Вход свободный.
Я ожидаю:
1. Заминированного здания.
2. Выключения света в здании- глобальную поломку на 2-3 часа.
3. Внезапную утечку газа и т.д.
Наша власть категорически против фантастической Украины, а-то не дай, Бог, это понравится людям.
...
Тем не менее, я пойду смотреть. Потом расскажу.
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і я кажу що пора вам валить. на квитки скинемся После публикации Цензор.НЕТ прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации - Цензор.НЕТ 3
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лерку пролечили чтоле? рано из больнички выписали. и не нужен ей билет. только жывительная эвтаназия
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подтверождаю - дочка тоже пра йолку говорит, только скорее всего не к елке, а к масленице. накормить блинами с лопаты - и встретить весну факелом из чучела
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скажи мені виходить портнов по словах руху нових сил крепкий господар ! це як зрозуміти ?
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я тобі одне скажу- такий дорослий а фейкам віриш. хєрню не пости.
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де ти бачиш тут фейки ? я це заскрінив з її сторінки 1 так ще раз ставлю запитання як відноситись до цих висказування представника руху нових сил ?
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навіть якщо це і правда. я цьому не вірю бо читаю лізу богуцьку. то за портново я її не підтримую.а за інших-так.
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це фейк чи ні? це ті що розтрілювали майдан.

Після публікації Цензор.НЕТ прокуратура АРК перевіряє причетність Портнова до рішень ВР Криму під час початку окупації - Цензор.НЕТ 8113
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гугл вибиває що це пс з готелю зїжає 1 но всетаки итання віщкрите чого рух нових сил топить за портнова ?
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ну добре.
1. у Лізи Богуцької в друзях портнова НЕМАЄ.
2. це що ти сюди притарабанив з фейкової сторінки- фейк.
работай діма.
я не полінився і провірив інформацію.
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значить відписалась це нефейкова сторінка вона таке там писала це факт і нетреба її відмазувати вона мяко кажучи викликає підозру
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ще раз тобі повторюю- програвати нада вміти. ти програв... позорно...
давай доводи і про друга портнова Лізиного і про те як Саакашвілі грузію продав.
а ще краще- кажи правду.
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дима програв, я к только неачал нести ахинею с методички. они все пропащие Після публікації Цензор.НЕТ прокуратура АРК перевіряє причетність Портнова до рішень ВР Криму під час початку окупації - Цензор.НЕТ 4669
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я з тобою нівщо неграв щоб програти я задав питання чого вона підтримує портнова 1 саакашвілі в розшуку в грузії і я думаю йому треба предстати перед судом і доказати що він невинен 1
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дімон, твої питання не по посаді, тому зразу знімаются як дурні
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Після публікації Цензор.НЕТ прокуратура АРК перевіряє причетність Портнова до рішень ВР Криму під час початку окупації - Цензор.НЕТ 9682
Куку походу наконец то сдох и с его акка пишет какойто йолуп
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Самый опасный тот мерзавец который в шкуре ягнёнка. Далеко не надо ходить - кремлевский карлик все время долдонит про мыжебратиё хотя нашей крови не напьется и не только нашей. И не надо песни петь о умном и грамотном Портнове - он враг которого купили с потрохами и перепродадут еще не раз. Точка. А тот кого он уболтал - кроме сочуствия не вызываэт ничего. В и том суть совка - запугать и запудрить мозги - говорить одно, думать другое а делать противоположное .
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Зачем постить м-ду, которая поддерживает портнова? Многим не нравятся перечисленные персонажи, НО не залюбить же от этого гниду портнова? Пипец какой-то! Написала "эссе" и сама любуется своей "изобретательности"? Такая же ГНИДА!
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Якось воно дивно виходить: після публікації на Цензорі.... Хай щодня читають і не тільки цензор... Якщо клепки чи копняка не вистачає
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андрюшка) гніда, яка за ради грошей продасть всіх, за гроші! После публикации Цензор.НЕТ прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации - Цензор.НЕТ 4393
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Ну ежели Югик читает Цензор, то пользуясь случаем ему можно сказать - Югик тебя посодют, а ты не воруй!

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Он самый! Муж женщины третьего тысячелетия! Після публікації Цензор.НЕТ прокуратура АРК перевіряє причетність Портнова до рішень ВР Криму під час початку окупації - Цензор.НЕТ 6633
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а на кой нам тогда СБУшные опера, если только после публикации занялись? Хотя, да, кто такой Портнов...?
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Прошу ответить мне форумчан -- как так ---- есть куча Правоохранительных органов -- есть война в УКраине 4 года уже и погибли уже более 10 тысяч патриотов в УКраине по вине Предателей Украины и явных врагов Украины и никто из СБУ , Полиции , НАЗК , НАБУ и т д --- с Прокурорами всех мастей не следит и не реагирует на вопиющие факты Преступлений совершающихся в Украине против самой страны УКраины и ее граждан . За кой хер мы их кормим таких красивых в погонах -- чтобы секретарш с шоколадками ловили по туалетам принесенным им любовниками и не равнодушными . Где реформы ??? Во всем Порошенко виноват ???
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А.Портнов - яскравий і талановитий юрист, але в тактиці. Стратегічно, з часом вилазять серйозні помилки і всі його проекти розсипаються....Помилки юриста видно не одразу, вони вилазять через рік, або декількка років. Як показує президентство Порошенка зовсім не треба було ламати Конституцію під Януковича. Можливо йому просто наказали, але можна було попручатися.
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Сказать почему вас --Портнова , Авакова , Гройсмана с Билкулом и Бойко пугают Общественные организации типа Народные дружины ??? Вас сметут эти не такие опытные юридически ребята как вы -- которых вы задолбали своей изворотливостью , откровенной брехней народу и жирным задами ... Это правда ... Пока вам реально не начнут без судов бить морды и жечь ваши " бабушкины " Лексусы с дворцами -- толку не будет . Но я думаю научная революционная ситуация назревает -- помните -- когда верхи не могут жить по старому и низы тоже не могут жить по старому ..... Янукович плохо учился и не знал этого -- я думаю и такие как вы подзабыли , что такое народ .....
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Нет уважаемый -- молодые ребята хотят жить в правовом поле ( закон один для всех ) , а хитротраханых они хоят однозначно привести к одному закону -- без званий и должностей... Бить будут --проще -- и по фейсу тоже с АЙ кю и без -- и хаты ваши жечь нечаянно непосильно заработанные вашими бабушками в трюсселях от Труссарди и Армани . Думаете убежите ?? Многие могут и не успеть . Это я пенсионер тру -- с тремя инфарктами -- а молодежь радикально разозлилась и прекрасно понимает что БИЗНЕС в УКраине зарабатывает очень хорошо намного например больше чем в Польше и Италии -- а вот налоги платить не хочет УКраине и содержать инфраструктуру государства -- и тем более платить молодежи зарплату в евровалютах -- ведь весь товар в УКраине в долларах считается -- а зарплаты украинцев в копейках и сотнях гривен измеряются . Из вас и воров так уже жить нельзя .Я так думаю просто -- а я не такой умный как Портнов и очевидно вы ....
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1.якщо у вас три інфаркти не треба писати на циї форумах - вони здоров`я не додадуть, побережіть себе на радість для своїх близьких. А ефект від цієї писанини - нуль.
2. Я до Портнова не має жодного відношення, Ви не уважно прочитали те, що я вище написав, але роблю скидку на Ваш стан здоров'я. Хоча я, як профі попрацював би з таким профі, як Портнов, але на користь Україні.
3. Що стосується палити. У мене до Вас одне питання: як будуть визначатися кому і що палити? вони за якими критеріми будуть визначати що саме палити і кого карати? Наприклад, я сам збудував будинок під 300 кв.м. Але будував його з дружиною і батьками своїми руками 15 років.
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А не как --- народный бунт не предполагает справедливости -- от судов Линча до Гетьманщины . Забыли ??? А не стоит . Янукович убежал из Украины не потому что хотел убежать -- а потому , что советники у него были типа Портнова и вас его почитателя и потому что Народ был настроен его разорвать --а силовики плохо накормленные и нищие не захотели его защищать . И Лиш случайно народ не пошел жечь Кончу Заспу и Царские городки -- этому бы поверьте никто бы не препятствовал . На то она и Революционная ситуация . Даже собак на цепи ХОЗЯИН хорошо кормит и соблюдает хорошие отношения с псом -- это природа .
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1. я не є почітатєль А.Портнова. Я оцінюю його як професіонала. Він дійсно талановитий професіонал, але вибрав не ту команду. Ну так на сьогодні видається...
2. Може Ви сплутав? - Не гетьманщини а гайдамаччини?
щодо паління - спочатку будуть грабувати і палити царські і поміщицькі, потім палять хати селян-трударів-куркуліів, а потім вже і морять голодом селян-бідняків - це вже було в 1918-1933-34. Ви про те не знаєте?
3.Треба сильну державу, з судами з професійними суддями-патріотами-прокурорами, адвокатами, які би встановлювали вину, призначали покарання і конфіскацію. Тільки це дасть результати.
4. Інакше ми будемо відкинуті на 3 тисячі років назад, де ще немає античних міст-держав Древньої Греція, де виростали демократія і закон. Там немає Дрeвнього Риму з його "нехай впаде світ, але панує закон".
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Даст результаты -- отпуская с помощью таких как вы адвокатиков насильников детей и убийц под особысти забовьзання ??? Уймитесь -- ваша профэсийна брэхня и таких як вы и Портнов достала весь народ .... И не факт что ваш домик нашитый вами не посильным трудом занося взятки судье от убийц --спалят первым и вам после этого удастся выжить . Бог есть любовь -- пусть он всех вылечит в нашем дебильном обществе . Одна из " смертных Заповедей Бога " -- не укради -- на забывайте это никогда . Бога еще никто не обманул . Все приходит в жизни по заслугам и к голой жопе в морге карман с баблом не пришивают .
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ви екстрасенс? ви звідки знаєте, що певний чоловік, якого показав телевізор, що він (вона) насильник та вбивця? Ви вірите в телевізор і шо там кажуть?
а, якщо журналісти помилилися і та людина чесна? є вже випадки, коли засуджували до довічного, а через два роки перебування в камері для довічно зсуджених людину випускали, А адвокат волав про алібі, що людина була в іншому місці, а суд того не чув. Всі пішли на підвищення, а потім - через 2 роки суд таки визнав, що людина невинувата. То й для того і прокурори і адвокати, щоби можна було розібратися...ну, якщо хочуть розбиратися...
Я побудував будинок в 90-і роки, коли ше не був адвокатом.
На цьому припиняю з вами дискусію - ви нездорова людина - відпочивайте. Бажаю Вам здоров'я.
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Я прожил жизнь и много видел --- и очень неуважаемые люди в народе Демагоги --300 % . Такие как вы и Портнов -- в моем родном Донецке хлебными , школьным , новогодними и тд -- ПЕРЕМИРИЯМИ -- уничтожили уже 10 тысяч патриотов Украины . Думаете это вас народ простит и забудет ?? Я думаю нет -- и не надо быть экстрасенсом --- адвокат -- сегодня пособник между прокурорами --полицией и судьями -- т . е обыкновенный предприниматель торгующий не знанием законов -- а их попранием в системе государственного правосудия . У меня кума тоже побудувала будынок в 90 Х ---- прихватизировав большую торговую базу с прокурором города ... А денег тогда не у кого не было и купить за них тоже было нечего . Счастья вам и удачи -- может все у вас будет хорошо .
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чого ви рівняєте мене з Ввашою кумою?
я не зміг працювати з 2012 року, коли в Україні правосуддя закінчилося. Зараз трохи відроджується, але в цілому - пародія.
У вас донбаське мислення - стригти всіх під один гребінь та нуль аналізу. Нне всі ж такі, як ваша люба кума.
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Людина я хвора -- але не душею ..... Де ж ви грошей в 90 Х набрали --їх загально ні в кого не було ?? Мабудь рекетирів ловили ?? Чи моркву возили на базари Россії ??? Ви ще й людина недолуга -- хай вам грець .
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як це по-донбаськи - в дискусії перейти на особистості та почати ображати та обзивати співбесідника.
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Ні ви не так мене зрозуміли -- ви триповерховий свій будинок на початку 90 х збудували --- дуже кмітливо -- з того що Бог послав --- пам,ятаєте у Ільфа і Петрова ???" А Бог послав " на обід в притулку для старців .......
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це той самий Портнов в якого зараз консультується бородата бікса Лещенко .
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А до публикации прокуратура Крыма этого как бы не знала...
Или не хотела знать.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Всю воровскую быдлоту,пришедшую во власть, на крови Майдана, нужно менять...И , чем быстрее, тем лучше, пока страна совсем не захирела...Дефолт на носу... Після публікації Цензор.НЕТ прокуратура АРК перевіряє причетність Портнова до рішень ВР Криму під час початку окупації - Цензор.НЕТ 4853
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Там написано что то про то что ... хорошо знает их Конституции.
Интересно кто насоветовал письмо Януковича ?
Может этого человека надо наградить орденом Сусанина ...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле публикации Цензор.НЕТ прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации
 
 
 
 
 
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