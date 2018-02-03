 После публикации Цензор.НЕТ прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к решениям ВР Крыма во время начала оккупации

Прокуратура АРК после публикации на Цензор.НЕТ "Если мы заблокируем Запорожье, мы выиграем. Это плотина, мосты и энергетика. Без энергетики Крым нежизнеспособен". Пленки Глазьева. Часть 4” проверяет причастность экс-замглавы АП Портнова к подготовке решений Верховной Рады АРК, которые принимались в первые дни российской оккупации

Об этом в эфире Громадського радио сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

Информация о том, что Портнов является автором некого проекта постановления, содержится в так называемых "пленках Глазьева", опубликованных на сайте Цензор.НЕТ.

Заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко в частности сказал: "Пленки - это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры. Не прокуратурой АР Крым. Однако мы, конечно, находимся в состоянии постоянного мониторинга СМИ, и любая информация о полуострове Крым, лицах, связанных или, возможно, причастных к его оккупации, тех процессов, которые происходят сейчас, нами мониторится. При обнаружении такой информации она моментально проверяется. Информация, о которой вы сказали, попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее либо подтвердить, либо опровергнуть".

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Напомним, Цензор.НЕТ продолжает серию публикаций - расшифровки телефонных разговоров советника Президента РФ Сергея Глазьева, которые были записаны украинской разведкой в первые дни оккупации Россией полуострова. В конце 2017 года записи этих разговоров были обнародованы в Облонском суде Киева во время слушания дела о госизмене Виктора Януковича. В частности, в одном из разговоров Глазьев сообщает собеседнику, что Верховный Совет АРК должен принять некое постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, “чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом”. Вот выдержка из разговора:

Глазьев: Владимир Андреевич, вот я прислал бумагу, это у нас так сказать, согласовано. Значит, у меня просьба, как будет возможность, принять постановление Верховного Совета.

Владимир Андреевич: А вам для чего оно нужно?

Глазьев: А оно нам нужно на внешнеполитическом уровне для того, чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Владимир Андреевич: Я разберусь завтра.

Глазьев: Значит, это готовил… готовили юристы украинские, которые, так сказать, хорошо там знают Конституцию, прочее. Ну, я могу вам сказать, кто, Портнов готовил, который замглавы Администрации президента Украины был. (...) Потому что, вы понимаете, там сейчас Совет безопасности ООН соберется, там эта ситуация начинает выходить в международное правовое поле и нам очень важна позиция ваша по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, чтобы было понятно, что эта ассоциация противоречит украинской Конституции".

Прокуроры не идентифицировали собеседника Глазьева “Владимира Андреевича”. Но голос этого человека очень похож на голос Владимира Андреевича Константинова. На тот момент Константинов был председателем Верховного Совета АРК, членом Партии регионов. После оккупации остался на полуострове, возглавил т.н. “Государственный совет Республики Крым”, стал одним из руководителей крымского отделения путинской партии “Единая Россия”.

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