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 Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в трех областях Украины, - ГосЧС

Кроме того, опубликовано предупреждение о паводке.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в трех областях Украины, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 3 февраля, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах очень сильный мокрый снег, метели, порывы ветра 17-22 м/с", - отмечается в нем.

При этом добавляется, что в этот же день, а также 4 февраля на реках бассейна Припяти будут продолжаться подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м и увеличения слоя воды на поймах.

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Кроме этого, возможно дальнейшее разрушение ледового покрова с резким колебанием уровней воды.

Также в связи ожидаемыми осадками, 3-4 февраля на реках карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды:

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета на 0,3-1,0 м, дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды;

- на большинстве рек Закарпатья на 0,5-1,5 м;

- в средних и нижних течениях рек Уж, Латорица и Стара на 1,0-2,0 м, возможен выход воды на заводь;

- в нижнем течении Боржавы на до 2,5 м, выход воды на пойму.

"Вследствие переувлажнения почвы в отдельных местах возможны оползни", - подчеркивается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3048385
 
 
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Докерувався Садовий до ручки Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в трех областях Украины, - ГосЧС - Цензор.НЕТ 9492 Посмотрите на Винницу! Ни краплынкы, ни хмарынкы. Вот что значит реформаторы
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Зима закінчується.. Схоже - і на цей раз ми не "замьйорзлі", як на це сподіваються вже декілька років колишні "братья"..
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в Украине уже по факту субтропический климат,по крайней мере в южных областях,скоро снег будет редкость
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Оой! Синоптики попереджають, розумієте! У нас на Закарпатті вже другий тиждень дощі не припиняються. Навіть на полонинах снігу не залишилося, шо видно й неозброєним оком. Дякую синоптикам за попередження, буду готовий до погіршення. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у трьох областях України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7191
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСиноптики предупреждают об ухудшении погодных условий в трех областях Украины, - ГосЧС
 
 
 
 
 
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