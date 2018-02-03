 Украинская сторона в СЦКК: Донбасс находится на грани экологической катастрофы

Отсутствие ремонтных работ на некоторых объектах инфраструктуры на Донбассе в перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко" в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории ОРДО патруль ОБСЕ попал под обстрел, - отчет миссии

Отмечается, что большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя.

"Украинская сторона СЦКК и представители аварийно-спасательной службы производства скоординировали порядок действий по проведению обслуживания и ремонта указанных объектов. Однако проведение работ невозможно - до сих пор гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют", - заявили в СЦКК.

Сообщается, что подобные действия главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе.