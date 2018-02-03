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 Политика Украины
  3023  20
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 Украинская сторона в СЦКК: Донбасс находится на грани экологической катастрофы

Отмечается, что отсутствие ремонта на некоторых объектах инфраструктуры может привести к аварийным ситуациям.

Отсутствие ремонтных работ на некоторых объектах инфраструктуры на Донбассе в перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко" в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя.

"Украинская сторона СЦКК и представители аварийно-спасательной службы производства скоординировали порядок действий по проведению обслуживания и ремонта указанных объектов. Однако проведение работ невозможно - до сих пор гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют", - заявили в СЦКК.

Сообщается, что подобные действия главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3048382
 
 
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очень надеюсь что сепары передохнут от того дерьма а мы не будем на их спасение тратить деньги.
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отличная идея, ждать пока ОНИ помрут от старости. (в рамках доктрины "минских "Процессов""- процессов)
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Може саме про це й мріяли горді даунбасіти, закликаючи хуйла :" Ввєді!".
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Кармильцы должны решать свои экологические проблемы сами.Чтобы их решали украинцы они не хотят,а кацапам их проблеми нахрен не нужны.
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Главное, чтобы животные (в хорошем смысле этого слова) не пострадали
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Да и хер с ним. Других что ли забот нету, как о "кормильцах" переживать?
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другие есть . но покак есть єта тема , другие никто подімать не даст
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Просіть і буде дано вам. (Біблія)

Випросили.

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Там экологическая катастрофа накапливалась лет так 70, эти терриконы, вредные производства, затопленные шахты и копанки, война просто немного ускорила этот процесс, а ещё там большие проблемы с питьевой водой. Вода с Северского Донца очень жёсткая даже с Харьковской обл, а туда на Донбасс она там непригодна для питья даже после хлорирования.
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Скоро Петя вместе с военным налогом введет еще один на восстановление Даунбасса, чтобы Ахметке было за что свои заводики подлатать.
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Обидно что из-за ватного быдла, живущего на Донбассе, страдает УКРАИНСКАЯ земля

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Русский фашистский мир одна сплошная КАТАСТРОФА а жизнь на рассии сводится к тому что бы оградить свой голый зад от благ мировой цивилизации что собственно сейчас и происходит
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они просили ,им ввели ,а теперь катастрофа ,сами не знают шо хотят
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совместный с оккупантами незаконный Центр - это просто очередной шоколадный пипец. какое-то Зазеркалье. (ну и чистая уголовщина от Верховного, Турчинова, минобороны).
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Расскажите это тем,кому не по хуй. Если бы там образовался огромный провал,и все это ебонулось в преисподнюю,я бы даже не проснулся,случись это ночью.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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